Saiba como encontrar o melhor empréstimo em sua cidade

Seja para quitar dívidas, realizar um sonho ou enfrentar emergências, as opções de empréstimo variam bastante, adequando-se a diferentes perfis e necessidades.

Por isso, na busca por soluções financeiras, alguns tipos de empréstimo, como o empréstimo consignado, se apresentam como ferramentas valiosas para aqueles que precisam de dinheiro e estão negativados.

Neste guia, descubra como encontrar o melhor empréstimo em sua cidade, explorando desde os tipos de crédito disponíveis até dicas para não cair em armadilhas e golpes.

O que você precisa saber antes de adquirir um empréstimo

Ao se aventurar na busca por um empréstimo, é importante entender não apenas quais opções estão disponíveis, mas também qual se adapta melhor ao seu perfil e necessidades.

Abaixo, vamos explorar os principais tipos de empréstimos e discutir quem pode se beneficiar de cada um deles.

Essas informações não só vão preparar você para fazer uma escolha informada, mas também vão ajudar a evitar surpresas e imprevistos ao longo do caminho.

Quais são os principais tipos de empréstimos?

Existem diversos tipos de empréstimos disponíveis no mercado, cada um adequado a diferentes situações e necessidades:

geralmente sem garantia, este empréstimo tem aprovação rápida, mas taxas de juros mais altas. Empréstimo com Garantia: oferece taxas de juros menores, mas exige que você coloque um bem como garantia.

oferece taxas de juros menores, mas exige que você coloque um bem como garantia. Empréstimo FGTS: permite que trabalhadores saquem antecipadamente valores do FGTS e usa o próprio saldo do fundo como garantia de pagamento.

permite que trabalhadores saquem antecipadamente valores do FGTS e usa o próprio saldo do fundo como garantia de pagamento. Empréstimo Consignado: descontado diretamente do salário ou benefício, oferece taxas mais baixas e prazos de pagamento mais longos.

descontado diretamente do salário ou benefício, oferece taxas mais baixas e prazos de pagamento mais longos. Portabilidade de Consignado: possibilita transferir um empréstimo consignado de um banco para outro com melhores condições de pagamento.

Quem pode solicitar cada modalidade de empréstimo?

Identificar se você é elegível para um tipo específico de empréstimo é tão fundamental quanto entender suas características.

Isso porque, cada tipo de empréstimo citado acima tem seus próprios requisitos. Confira alguns deles a seguir:

disponível para quase todos, de acordo com a pontuação de crédito, mas com juros mais altos. Empréstimo com Garantia: requer que você tenha um bem, como um carro ou casa.

requer que você tenha um bem, como um carro ou casa. Empréstimo FGTS: exclusivo para trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mesmo que negativados.

exclusivo para trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mesmo que negativados. Empréstimo Consignado: Para empregados de empresas conveniadas, aposentados ou pensionistas do INSS, servidores públicos e militares, mesmo que negativados

Para empregados de empresas conveniadas, aposentados ou pensionistas do INSS, servidores públicos e militares, mesmo que negativados Portabilidade de Consignado: indicado para quem já tem consignado, mas deseja melhorar as condições de pagamento.

Quais empréstimos são mais vantajosos?

As modalidades de empréstimos mais vantajosas podem variar significativamente dependendo das necessidades e circunstâncias financeiras do solicitante.

Os empréstimos consignados são frequentemente considerados uma das opções mais vantajosas devido às suas taxas de juros menores, decorrentes do desconto direto na folha de pagamento, reduzindo o risco de inadimplência para os credores.

Por outro lado, os empréstimos com garantia, que incluem modalidades que utilizam imóveis ou veículos como garantia, também oferecem taxas de juros competitivas.

Esses empréstimos permitem acessar valores elevados, até 90% do valor do bem em alguns casos, o que pode ser ideal para quem precisa de uma quantia significativa e tem como garantir o empréstimo com um bem.

Entretanto, é importante estar ciente do risco de perder o bem garantido em caso de inadimplência.

Quais estados mais solicitam empréstimo em 2024

Um estudo recente realizado pela meutudo em 2024, trouxe à tona informações interessantes sobre a procura por diferentes modalidades de crédito em estados brasileiros.

De acordo com a análise, há uma diferença notável na adesão a empréstimos em determinados estados do país, refletindo tanto a dinâmica econômica quanto às necessidades financeiras variadas da população.

O empréstimo para negativado no RJ, pode fazer a diferença para a população, que neste estudo representa o 4º lugar entre os estados com maior número de contratações de crédito.

A partir deste estudo, foi criado então um ranking com os 15 estados brasileiros que mais solicitaram empréstimos em 2024 até agora, um dado que ajuda a compreender a distribuição geográfica da demanda por crédito no país.

As porcentagens exatas e a posição de cada estado no ranking podem ser visualizadas na imagem abaixo.

Reprodução

Dentre os estados com maior demanda, São Paulo se destacou como líder com 32,42% do total de empréstimos contratados no país, seguido por Paraná com 8,99% e Santa Catarina com 7,61%.

Outros, apesar de menos numerosos, como os empréstimos em Manaus, representam 1,86% dos consumidores de crédito descrito neste estudo, mas ainda assim estão entre a parte da população que mais tem precisado de dinheiro extra.

Os demais estados que não estão entre os 15 que mais contratam empréstimos representaram juntos uma fatia de 8,26% do total de contratações até agora em 2024.

Com tais dados podemos identificar o peso econômico da região Sudeste e Sul no contexto da contratação de crédito entre as regiões do país.

Esses dados não apenas mostram quais estados brasileiros mais fizeram empréstimos no país, até agora, como também sinalizam possíveis áreas de foco para políticas financeiras e de crédito.

Como comparar as opções de empréstimo em sua cidade?

Ao buscar o empréstimo ideal, considerar os diversos fatores envolvidos no processo é essencial para fazer uma escolha consciente e vantajosa para sua saúde financeira.

Por isso, nos próximos tópicos, separamos algumas dicas que podem ajudar você a conhecer as diversas opções disponíveis, garantindo a melhor escolha para o seu perfil financeiro.

O impacto na taxa de juros na escolha do empréstimo

A taxa de juros é um dos elementos mais críticos a considerar ao comparar opções de empréstimo, ao determinar o custo efetivo do crédito ao longo do tempo.

Uma taxa mais alta pode significar um custo maior, enquanto uma mais baixa pode proporcionar uma economia de dinheiro significativa.

Confira no gráfico a seguir um comparativo de taxas de juros entre diferentes tipos de empréstimos, que demonstra como essa variação pode impactar a sua escolha.

Reprodução

É importante comparar as taxas de juros oferecidas por diferentes instituições e considerar o Custo Efetivo Total (CET), que inclui todos os encargos e custos associados ao empréstimo.

Limites de pagamento

Verificar o limite de pagamento é crucial. Este refere-se ao máximo que você pode comprometer do seu rendimento mensal com as parcelas do empréstimo.

É recomendado que não se comprometa uma porção excessiva da sua renda mensal, para evitar riscos de inadimplência e dificuldades financeiras.

Prazos e meios de depósito

Estar atento ao prazo para quitação do empréstimo também é fundamental.

Empréstimos com prazos mais longos podem ter parcelas menores, mas isso geralmente resulta em um custo total mais alto devido aos juros acumulados.

Avaliar o prazo que melhor se encaixa no seu planejamento financeiro e as opções de depósito disponíveis são passos importantes na comparação de empréstimos.

Processo de contratação e atendimento

O processo de contratação varia entre as instituições. Algumas oferecem processos inteiramente online, enquanto outras podem exigir visitas presenciais.

Avaliar a qualidade do atendimento ao cliente e a facilidade do processo de contratação são essenciais.

Além disso, o uso de ferramentas online para comparar empréstimos pode simplificar este processo, melhorando a visualização das opções disponíveis para suas necessidades específicas.

Empréstimos online vs. empréstimos presenciais: prós e contras

Hoje em dia, as opções para contratar um empréstimo aumentaram consideravelmente, e as pessoas podem escolher entre fazê-lo online ou presencialmente.

Cada modalidade tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha geralmente depende da conveniência e necessidade individual.

Os empréstimos online tornaram-se bastante populares por sua conveniência.

Diferentemente do processo presencial, é possível solicitar um empréstimo de qualquer lugar, normalmente por meio de um dispositivo móvel e em vários horários, eliminando a necessidade de ir até um local físico.

Esta modalidade facilita a comparação entre as ofertas de diferentes instituições financeiras, permitindo escolhas mais conscientes sobre as taxas de juros, os prazos e as condições de pagamento.

Por outro lado, os empréstimos presenciais, apesar de serem percebidos como mais confiáveis por certos públicos, particularmente pela possibilidade de interação direta com consultores, têm a desvantagem de serem mais lentos e envolverem mais burocracia.

Embora haja a percepção de que se pode ter uma negociação mais flexível em uma interação pessoalmente, essa flexibilidade muitas vezes depende das políticas da instituição financeira e pode não ter tanta diferença na modalidade de crédito online.

Assim, enquanto os empréstimos online oferecem praticidade e agilidade, os empréstimos presenciais oferecem o conforto da tradição e do atendimento personalizado.

Cuidados para não cair em golpes de empréstimo

Apesar das vantagens dos empréstimos online, assim como acontece com os presenciais, existem riscos de práticas fraudulentas que podem causar grandes prejuízos.

Por isso, ao procurar por empréstimos, é importante estar atento e informado para evitar cair em armadilhas.

Nos tópicos a seguir, vamos detalhar alguns cuidados necessários para você evitar golpes e garantir que esteja lidando com instituições legítimas e operações seguras.

Verificação da credibilidade das instituições financeiras

Para evitar golpes, é importante verificar se a instituição financeira que oferece o empréstimo é confiável e autorizada a operar.

Isso pode ser feito consultando a lista de instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Outra recomendação que merece atenção é verificar o índice de satisfação da financeira em sites que registram a experiência e avaliação de usuários de diversas empresas.

Como entender os termos e condições

Ler e compreender todos os termos e condições do contrato de empréstimo é fundamental.

Isso inclui entender as taxas de juros, o Custo Efetivo Total, as penalidades por atraso ou inadimplência e outros custos adicionais.

Caso haja algo no contrato que não esteja claro ou pareça suspeito, é aconselhável buscar esclarecimentos antes de assinar qualquer documento.

Fique atento a mensagens suspeitas

Sempre esteja alerta a ofertas que chegam por e-mail ou mensagens, especialmente aquelas que pedem pagamentos ou depósitos antecipados para liberação de empréstimos, o que é ilegal.

Desconfie de propostas com taxas de juros muito abaixo do mercado ou de instituições que oferecem crédito sem a necessidade de análise de crédito.

Comunicações fora das plataformas oficiais da empresa devem ser tratadas com cuidado, e você nunca deve fornecer seus dados pessoais ou financeiros sem ter certeza da legitimidade da operação.

Como a escolha do melhor empréstimo pode impactar sua saúde financeira

Na hora de escolher o melhor tipo de empréstimo para o seu perfil financeiro, é importante estar atento às suas motivações, por ser um momento que impacta na sua saúde financeira.

Por exemplo, em uma pesquisa realizada pela plataforma meutudo, os dados obtidos demonstram a motivação dos participantes para fazer diferentes tipos de empréstimos tanto em 2024.

Reprodução

A pesquisa, com dados registrados no gráfico a seguir, demonstra que os participantes informaram que sua principal motivação na hora de contratar empréstimos é a quitação de dívidas, seguida pelo uso em casos de emergências financeiras.

Nos próximos tópicos detalharemos melhor que tipo de empréstimo os participantes desta pesquisa utilizaram para tais finalidades e o diferente comportamento entre os gêneros.

Empréstimo FGTS

A pesquisa citada anteriormente também mostrou que o empréstimo FGTS em 2024, os homens apresentaram uma predileção um pouco maior pela utilização deste recurso para o pagamento de dívidas, com 54% contra 52% das mulheres.

Ainda assim, uma parcela considerável de mulheres, 27%, optou por essa modalidade de empréstimo para enfrentar emergências, em contraste com 20% dos homens.

Este dado revela que, embora a gestão de dívidas seja uma prioridade comum, emergências têm um peso considerável nas decisões financeiras, especialmente entre o público feminino.

Reprodução

Empréstimo Consignado Novo

Já no que se refere ao empréstimo consignado novo, a pesquisa demonstrou que 46% dos homens e 49% das mulheres o utilizaram para o pagamento de dívidas.

Nota-se uma inclinação das mulheres em utilizar essa modalidade para emergências, com 19% delas escolhendo o consignado novo para essas situações, comparado a 12% dos homens.

Essa diferença sugere uma disposição das mulheres em manter uma margem de segurança financeira frente a imprevistos.

Reprodução

Portabilidade de Consignado

Para a portabilidade do consignado, a pesquisa mostrou que 35% das mulheres e 37% dos homens responderam que utilizam o recurso para o pagamento de dívidas.

As emergências surgiram como segunda maior motivação para as mulheres, com 31% delas optando por esta razão, em comparação com 22% dos homens.

Esses números refletem a tendência feminina em buscar termos de empréstimo mais vantajosos para uma gestão financeira prudente.

Reprodução

Portanto, ao considerar um empréstimo, é preciso analisar as motivações para tal necessidade financeira, as condições oferecidas e como essas escolhas se alinham com uma gestão financeira eficiente.

Autor: Daiane de Souza | 0007147/SC