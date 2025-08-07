SCENARIUM: Uma entrega à altura do cenário mais emblemático de Campo Grande

Scenarium: A mais nova entrega da Plaenge, a poucos passos do Parque das Nações Indíginas - (Foto: Marcus Moriyama)

No último dia 31 de julho, a Plaenge celebrou a entrega do Scenarium, em uma noite marcada pela elegância e pelo sentimento de conquista. Clientes e parceiros foram recebidos com uma festa inesquecível, em um evento que refletiu a excelência de um projeto concebido para um dos endereços mais especiais da cidade: em frente ao Parque das Nações Indígenas.

Para a Diretora de Unidade de Negócio, Valéria Gabas, o Scenarium nasce em harmonia com o lugar onde está. “O Parque das Nações Indígenas é para Campo Grande um lugar muito especial, e as pessoas amam estar lá.

Quando chegamos ao nome desse empreendimento, visualizamos a pessoa morando nesse apartamento, abrindo a janela e tendo esse cenário espetacular. Daí surgiu o nome Scenarium, que significa cenário, em dinamarquês”, revela. Mais do que um nome, Scenarium é uma proposta de vida: morar diante de um dos maiores cartões postais da cidade, com vistas deslumbrantes e uma atmosfera que inspira serenidade e bem-estar.

Com borda infinita e vista para o verde, a piscina transforma cada mergulho em uma experiência de contemplação. (Foto: Marcus Moriyama) Com borda infinita e vista para o verde, a piscina transforma cada mergulho em uma experiência de contemplação. (Foto: Marcus Moriyama)

Arquitetura e paisagismo que dialogam com o entorno

Com traços arquitetônicos sofisticados e materiais que traduzem equilíbrio e autenticidade, o Scenarium se apresenta como um projeto que une forma, função e emoção. Assinado pelo Bohrer Arquitetos, o conceito foi pensado para surpreender moradores e visitantes desde o primeiro olhar. “Receber como em um bom hotel, confraternizar como em um elegante lounge, divertir-se como em um resort e relaxar como em um day spa.

Tudo isso fazendo parte do cotidiano em sua vida”, afirma a arquiteta Luiza Bohrer. O paisagismo leva a assinatura de Benedito Abbud, que trouxe para dentro do empreendimento a linguagem visual e sensorial do Parque das Nações. “Usamos as lindas cores proporcionadas pela diversidade de espécies, entre elas os ipês –

símbolo da Capital – trazendo beleza e sofisticação em toda a torre”, explica. Com praças internas como a Jabuticabeira e o Ipê, espelhos d’água, áreas de estar e jardins cuidadosamente planejados, o verde se torna protagonista em todos os momentos do viver.

Do rooftop às áreas de lazer, cada ambiente projetado para surpreender. (Foto: Marcus Moriyama)

Espaços que surpreendem

O Scenarium oferece espaços generosos e acolhedores para diversas experiências. O lobby de entrada convida com seu pé-direito duplo e esquadrias amplas que emolduram a vista para o parque. O salão de festas, com mirante exclusivo, é um convite à celebração.

As crianças contam com o Kids Space e playground integrados à quadra recreativa com arquibancada. Para quem busca movimento e saúde, o espaço Fitness, moderno e bem equipado, proporciona treinos com a energia da natureza ao redor. Na área de lazer, o conjunto aquático reúne piscina coberta, spa & sauna, deck

molhado e uma deslumbrante pool house com piscina de borda infinita voltada ao verde do parque — um convite diário ao relaxamento.

E no alto, o espetáculo se completa: o Rooftop do Scenarium revela um novo ponto de vista sobre Campo Grande. O Sky Gourmet, em um cubo de vidro no 28º andar, é perfeito para encontros e celebrações. Ao lado, o Sky Bar, o Lounge e a Sky View — com piso iluminado que simulam estrelas — oferecem uma experiência única de contemplação e sofisticação.

O privilégio de viver o extraordinário todos os dias

A entrega do Scenarium marca mais um capítulo da trajetória da Plaenge em Campo Grande: o de proporcionar experiências de vida únicas, conectadas com o tempo, com a cidade e com os sonhos de cada cliente. Um cenário extraordinário para histórias que merecem ser vividas com intensidade.

