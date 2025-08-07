Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

SCENARIUM: Uma entrega à altura do cenário mais emblemático de Campo Grande

Da redaçao

Da redaçao

07/08/2025 - 09h34
No último dia 31 de julho, a Plaenge celebrou a entrega do Scenarium, em uma noite marcada pela elegância e pelo sentimento de conquista. Clientes e parceiros foram recebidos com uma festa inesquecível, em um evento que refletiu a excelência de um projeto concebido para um dos endereços mais especiais da cidade: em frente ao Parque das Nações Indígenas.

Para a Diretora de Unidade de Negócio, Valéria Gabas, o Scenarium nasce em harmonia com o lugar onde está. “O Parque das Nações Indígenas é para Campo Grande um lugar muito especial, e as pessoas amam estar lá.

Quando chegamos ao nome desse empreendimento, visualizamos a pessoa morando nesse apartamento, abrindo a janela e tendo esse cenário espetacular. Daí surgiu o nome Scenarium, que significa cenário, em dinamarquês”, revela. Mais do que um nome, Scenarium é uma proposta de vida: morar diante de um dos maiores cartões postais da cidade, com vistas deslumbrantes e uma atmosfera que inspira serenidade e bem-estar.

ScenariumCom borda infinita e vista para o verde, a piscina transforma cada mergulho em uma experiência de contemplação. (Foto: Marcus Moriyama)

Arquitetura e paisagismo que dialogam com o entorno

Com traços arquitetônicos sofisticados e materiais que traduzem equilíbrio e autenticidade, o Scenarium se apresenta como um projeto que une forma, função e emoção. Assinado pelo Bohrer Arquitetos, o conceito foi pensado para surpreender moradores e visitantes desde o primeiro olhar. “Receber como em um bom hotel, confraternizar como em um elegante lounge, divertir-se como em um resort e relaxar como em um day spa.

Tudo isso fazendo parte do cotidiano em sua vida”, afirma a arquiteta Luiza Bohrer. O paisagismo leva a assinatura de Benedito Abbud, que trouxe para dentro do empreendimento a linguagem visual e sensorial do Parque das Nações. “Usamos as lindas cores proporcionadas pela diversidade de espécies, entre elas os ipês –
símbolo da Capital – trazendo beleza e sofisticação em toda a torre”, explica. Com praças internas como a Jabuticabeira e o Ipê, espelhos d’água, áreas de estar e jardins cuidadosamente planejados, o verde se torna protagonista em todos os momentos do viver.

Scenarium
Do rooftop às áreas de lazer, cada ambiente projetado para surpreender. (Foto: Marcus Moriyama)

Espaços que surpreendem

O Scenarium oferece espaços generosos e acolhedores para diversas experiências. O lobby de entrada convida com seu pé-direito duplo e esquadrias amplas que emolduram a vista para o parque. O salão de festas, com mirante exclusivo, é um convite à celebração.

As crianças contam com o Kids Space e playground integrados à quadra recreativa com arquibancada. Para quem busca movimento e saúde, o espaço Fitness, moderno e bem equipado, proporciona treinos com a energia da natureza ao redor. Na área de lazer, o conjunto aquático reúne piscina coberta, spa & sauna, deck
molhado e uma deslumbrante pool house com piscina de borda infinita voltada ao verde do parque — um convite diário ao relaxamento.

E no alto, o espetáculo se completa: o Rooftop do Scenarium revela um novo ponto de vista sobre Campo Grande. O Sky Gourmet, em um cubo de vidro no 28º andar, é perfeito para encontros e celebrações. Ao lado, o Sky Bar, o Lounge e a Sky View — com piso iluminado que simulam estrelas — oferecem uma experiência única de contemplação e sofisticação.

O privilégio de viver o extraordinário todos os dias

 

A entrega do Scenarium marca mais um capítulo da trajetória da Plaenge em Campo Grande: o de proporcionar experiências de vida únicas, conectadas com o tempo, com a cidade e com os sonhos de cada cliente. Um cenário extraordinário para histórias que merecem ser vividas com intensidade.

PlaengePaseo_001Escreva a legenda aqui

Visite o Plaenge Experience Center

Conheça mais sobre o Scenarium e descubra como é possível viver em um dos cenários mais icônicos de Campo Grande.

O atendimento também está disponível por meio de nossos canais digitais:

Telefone e WhatsApp: (67) 3322-9600
Chat: www.plaenge.com.br
Facebook: facebook.com/Plaenge
Instagram: @plaenge.campogrande

Com mais de 16 anos de experiência no mercado imobiliário, a Corpal Incorporadora e Construtora segue se destacando pela solidez de suas entregas e o compromisso com a excelência. Ao longo de sua trajetória, a empresa já entregou 33 empreendimentos nos seis estados em que está presente, consolidando-se como uma das líderes no setor e criando um histórico de sucesso com o qual clientes e investidores podem contar.

Em entrevista, Fernando Fuziy, CEO da Corpal, destacou o foco da empresa na entrega de produtos que atendam às expectativas dos moradores e vão além. “Entregamos mais do que um condomínio. Cada um dos nossos empreendimentos é pensado para ser realmente um lugar de descanso, um refúgio, onde as pessoas possam encontrar conforto, bem-estar e qualidade de vida.

Complexo de Área de Lazer Portofino Dourados/MSPiscina Praia – Soul Corpal Living Resort

A Corpal tem expandido sua presença em diversas regiões, e uma das suas últimas novidades é a chegada a Campo Grande, com o lançamento do Soul Living Resort, o primeiro empreendimento da empresa na capital. Mais do que um simples lançamento imobiliário, o Soul marca uma nova fase para a incorporadora, que chega para iniciar uma história com o município. “Nossa chegada tem o objetivo de não apenas entregar um produto de qualidade, mas também de nos consolidarmos como parte integrante do crescimento e desenvolvimento imobiliário da cidade", pontua Fernando.

Com escritório já estabelecido em Campo Grande, a empresa também está construindo o Espaço Corpal na Avenida Afonso Pena, próximo ao Bioparque Pantanal, reforçando seu compromisso com o crescimento local.

Recentes Entregas: Marcos de Sucesso em Dourados

O Portofino Spa Resort, entregue no dia 12 de julho, é um exemplo claro da dedicação da Corpal com a excelência. Localizado na área mais valorizada de Dourados, o empreendimento integra diversas opções de lazer e bem-estar, como o spa, boliche, games, e uma ampla oferta gastronômica. Com diversas ativações e experiências para os futuros moradores, o evento de entrega consolidou o Portofino como mais um marco de sucesso da empresa. “Este empreendimento se tornou um ícone da nossa atuação em Dourados. O Portofino Spa Resort representa não só uma entrega de qualidade, mas um novo padrão para a cidade”, explica Fernando

Outro grande sucesso da Corpal foi a entrega do Vivere da Mata, que aconteceu no final de 2024. Pensado para aqueles que buscam harmonia entre o moderno e a natureza, o empreendimento oferece conforto e sofisticação em cada detalhe.

Corpal: a solidez de uma tradição

Fruto de uma trajetória que começou nos anos 70, a Corpal Incorporadora e Construtora carrega em seu DNA o espírito empreendedor da família Fuziy. Desde a sua fundação em 2008, a empresa se consolidou como uma referência no setor imobiliário, com um portfólio de empreendimentos que ultrapassa os 8 milhões de m² urbanizados.

Com 33 empreendimentos entregues, a Corpal está presente em seis estados e 32 cidades, sempre com o objetivo de aliar tradição, inovação e qualidade de vida. "Construir condomínios é apenas uma parte do nosso trabalho. O que realmente nos motiva é criar experiências e espaços que transformem a vida das pessoas. Cada empreendimento é uma nova história em andamento, e estamos prontos para seguir com esse legado de sucesso", afirma Fernando.

Com o crescimento contínuo e a chegada a novas cidades, como Campo Grande, a Corpal demonstra, a cada entrega, que é mais do que uma incorporadora: é uma empresa que constrói o futuro, com compromisso, qualidade e muito respeito às expectativas de quem escolhe viver em seus empreendimentos.


Conheça a Corpal Incorporadora e Construtora

https://www.corpalincorporadora.com.br/experienciacorpal

Siga no instagram https://www.instagram.com/corpalincorporadora

No litoral norte de Santa Catarina, Balneário Piçarras chama atenção pelas águas cristalinas e pelo equilíbrio entre natureza e crescimento urbano. Recentemente, a cidade alcançou o 5º lugar no Índice de Demanda Imobiliária 2025 (IDI Brasil), superando 61 cidades avaliadas, incluindo capitais como Curitiba e Salvador.

Além da valorização no mercado, Baln. Piçarras também se destaca pela qualidade de vida. A cidade combina praias preservadas, algumas certificadas com a Bandeira Azul, com infraestrutura urbana e um ritmo de vida tranquilo. 

Não muito longe dali, outro destino que vem conquistando olhares é Penha, famosa por suas belezas naturais, tranquilidade e segurança. Além de abrigar o maior parque temático da América Latina, o Beto Carrero World. 

Parte desse avanço está ligado à atuação de incorporadoras como a Vetter, a  3ª maior incorporadora de Santa Catarina no ranking da INTEC, que tem contribuído para transformar a cidade em um novo destino de investimento no litoral norte catarinense.

Com um portfólio 100% focado no alto padrão e em empreendimentos que aliam sofisticação, sustentabilidade e exclusividade, a construtora tem uma proposta clara: construir imóveis que elevam a personalização de quem mora e o patrimônio de quem investe. 

Vetter é quem escreve o novo capítulo do litoral catarinense

A palavra “luxo” tem muitos significados no mercado imobiliário, mas para a incorporadora, ela se traduz em diferenciais exclusivos.

Cada projeto traz plantas inteligentes, com suítes e vista para o mar em todas as unidades, além de áreas de lazer com mais de 1000 m2 e fachadas ativas que conectam o empreendimento ao entorno da cidade.  

O alto padrão também está presente no atendimento, a experiência do cliente é personalizada e vai muito além da entrega das chaves.

“Nosso cliente busca mais do que alto padrão, busca um padrão de produto e atendimento que vai além da regra do mercado. Nós não vendemos apartamentos, nós vendemos um Vetter” Comenta Maicon Oliveira, Diretor Comercial e de Operações Vetter.

Localização privilegiada também contribui para a valorização da região.

Com localização estratégica, Balneário Piçarras e Penha estão em uma região com fácil acesso, seja por rodovias e aeroportos, a menos de 3 horas de distância de capitais estratégicas como Florianópolis e Curitiba. Em seu entorno, também estão cidades com alto potencial turístico e econômico.

A uma hora de carro, por exemplo, é possível chegar a Blumenau, sede da tradicional Oktoberfest. Esse entorno reforça o apelo da cidade como destino de lazer e investimento.

Em um cenário de valorização crescente, a Vetter vem atuando com projetos que unem sofisticação e visão de futuro, consolidando Balneário Piçarras como uma das apostas mais promissoras do mercado imobiliário do Brasil. 

Qualidade dos empreendimentos e potencial valorização tem atraído investidores de outras regiões.

A Vetter tem sido protagonista no processo de valorização do litoral norte de Santa Catarina, atraindo diversos perfis de investidores, em especial os que têm ligação com o setor do agronegócio e que enxergam na região uma oportunidade de ampliar e diversificar os seus investimentos após cada safra.

Esses investidores encontraram na solidez dos empreendimentos da Vetter e na localização estratégica de Balneário Piçarras e Penha, um cenário promissor para fortalecer e ampliar o seu patrimônio.

Acesse nosso site e saiba mais: vetter.com.br
 

