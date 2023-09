Os investimentos aportados em Mato Grosso do Sul nos últimos anos nos setores de celulose, sucroalcooleiro, biomassa e na rota bioceânica vem proporcionando novas dinâmicas de negócios nos territórios. Com o início das instalações e das operações das grandes indústrias, há a crescente demanda por fornecedores de produtos e serviços, de forma direta e indireta, principalmente no comércio.

Neste ambiente, o Sebrae/MS, por meio do programa Cidade Empreendedora, promove o Encadear Summit, nos dias 20 e 21 de setembro, no Gran Murano, em Campo Grande (MS). Com uma extensa programação composta por painéis temáticos e rodadas de negócios, o evento gratuito tem o objetivo de fomentar a competitividade dos pequenos negócios e o encadeamento produtivo em todas as regiões do Estado, abrangendo as cidades empreendedoras de Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Sonora, Inocência, Caarapó, Maracaju, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Chapadão do Sul, Costa Rica, além de Campo Grande e Três Lagoas, que não integram o programa, mas também são apoiados pela instituição nesse âmbito.

Para o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, o Estado vive um momento de grandes investimentos sendo um dos maiores já realizados por diversas empresas de grande porte, momento em que os empreendedores devem estar atentos para fazer novas conexões de mercado. “Neste cenário, o Sebrae tem o papel de despertar nos empreendedores locais novas possibilidades de negócios e de mercados, preparando o pequeno negócio para ser fornecedor de produtos ou serviços, gerando renda e se tornando competitivo frente às empresas de outros Estados”, destaca.



O Encadear Summit inicia às 9h com a abertura e na sequência, palestra com o economista Alexandre Schwartsman, “Cenários e Tendências Econômicas”. Ao longo do primeiro dia, ocorrem os painéis temáticos de celulose, bioenergia e de logística da rota bioceânica. Já no segundo dia, as empresas sul-mato-grossenses terão a oportunidade de realizar negócios nas arenas temáticas de bioenergia, celulose, rota bioceânica, logística e mineração.

Os participantes também têm a oportunidade de participar das palestras “A inovação que transforma os negócios”, com Alessandra Andrade, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, e Talk – tríade do crédito empresarial: investimentos, inovação e resultado, com representantes de instituições financeiras. Dentre as empresas âncoras confirmadas estão: Suzano, Eldorado, Atvos, Inpasa, Arauco, Vetorial, FV Cereais, Raízen, Bracell, Adecoagro e Vicari. Pequenos empreendedores interessados em participar da ação podem fazer a inscrição de forma on-line e gratuita até sexta-feira (15), basta clicar aqui.

Cidade Empreendedora

Por meio do programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae/MS, em parceria com as Prefeituras Municipais que aderiram à iniciativa, são realizadas ações voltadas para a área de conexões corporativas com a proposta de mapear oportunidades de negócios, além de aproximar as grandes empresas das micro e pequenas e capacitar os pequenos negócios para que eles possam tornar-se fornecedores das empresas âncoras, atuando de forma conjunta no território e fomentando o desenvolvimento das regiões.

O programa também envolve outras iniciativas que visam alavancar a economia nos territórios. Dentre as ações previstas pelo programa, estão a desburocratização de processos na abertura e alterações de empresas, incentivo às compras locais, promoção de uma cultura empreendedora e inovação nas escolas, melhorias na sala do empreendedor, estímulo ao desenvolvimento empresarial e formação de lideranças que exerçam uma gestão pública empreendedora.

Atualmente, 37 municípios integram o programa em Mato Grosso do Sul: Amambai, Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Bela Vista, Bandeirantes, Caarapó, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Dourados, Deodápolis Inocência, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sonora e Terenos.

Serviço – Encadear Summit

Data: 20 e 21 de setembro

Hora: 9h às 17h

Local: Gran Murano, Campo Grande (MS)

Investimento: Gratuito