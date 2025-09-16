Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Vanguard reúne mercado imobiliário e empresarial para palestra com Gustavo Malavota

16/09/2025 - 15h27
Na última segunda-feira, 15 de setembro, Campo Grande foi palco de um encontro especial com Gustavo Malavota — empresário, professor e palestrante reconhecido como um dos principais nomes do país em estratégia e desenvolvimento de negócios.

O evento, realizado no Novotel a convite da Vanguard Incorporadora e Construtora, reuniu parceiros do mercado imobiliário e empresarial da região em uma noite de inspiração, troca de conhecimento e atualização profissional.

Com um estilo irreverente e dinâmico, que ele chama de “entretreinamento”, Malavota abordou temas relacionados à inovação, vendas e estratégias para potencializar resultados. Sua energia, humor e leitura prática da realidade empresarial conquistaram a plateia, gerando o chamado “Efeito Malavota”, que inspira mudanças imediatas em equipes e profissionais.

Para Vanessa Scaff, Superintendente Regional da Vanguard, trazer Malavota para Campo Grande reforça o compromisso da empresa com a inovação e com o desenvolvimento do mercado:

“Esse encontro foi pensado para agregar valor ao nosso relacionamento com parceiros e profissionais que caminham conosco. É ainda mais simbólico porque acontece próximo ao lançamento do Sound, nosso último empreendimento de 2025, que traduz esse olhar inovador da marca.”

VanessaGustavo Malavota ao lado de Vanessa Scaf - Reprodução

A palestra também impactou diretamente corretores e empresários da região. Para o corretor de imóveis Luiz Fernando Maluf, a experiência foi enriquecedora: “Achei a palestra muito boa, com exemplos práticos e insights que têm tudo a ver com o nosso dia a dia. O Malavota mostra que o simples faz a diferença e reforça como o atendimento e a relação com o cliente são fundamentais para gerar resultados.”

Já para o empresário João Rodi, sócio da Nova House, o evento foi uma oportunidade de refletir sobre o mercado local e fortalecer conexões: “Ele trouxe números e práticas que acontecem em todo o Brasil e que se repetem aqui em Campo Grande. Ficou claro que ainda existe uma grande lacuna para novos empreendimentos e que o papel do profissional, cada vez mais, é se relacionar, cuidar da reputação e entender que a indicação e a conexão são essenciais para vender bem.”

Para Gustavo Malavota, estar em Campo Grande foi uma experiência marcante:

“O primeiro desafio é sempre a conexão, e aqui foi incrível perceber o quanto o público estava preparado e engajado. O segundo foi lidar com a diversidade da plateia — profissionais muito experientes ao lado de outros que estão apenas começando, todos inseridos em um mercado extremamente pujante. Esse cenário deixa claro que o grande desafio de cada um é o desenvolvimento contínuo, para alcançar um nível de entrega cada vez maior.

Gustavo MalavotaReprodução

Segundo a Vanguard Incorporadora e Construtora, a presença do palestrante reforça o compromisso da marca em incentivar a excelência profissional, a inovação e o desenvolvimento do mercado local, conectando pessoas e criando experiências que inspiram novas formas de construir o futuro.

Sobre Gustavo Malavota

Com mais de 15 anos de atuação, Malavota é cofundador do Grupo Mola, fundador do Instituto Vendas e CEO da SalesFarm. Sua experiência já impactou milhares de profissionais em todo o Brasil e contribuiu para operações em 14 estados e três países. Mestre em Gestão e Desenvolvimento e graduado em Marketing pela ESPM, também é professor universitário e autor do livro “52 Semanas em Ações de Vendas”.

Sobre a Vanguard

Com 18 anos de história em Campo Grande, a Vanguard tem transformado o jeito de morar na cidade, criando projetos que unem inovação e experiências que inspiram novas formas de viver, sempre pensando além do óbvio.

