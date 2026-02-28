Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EFEITO TRUMP

EUA e Israel lançam ataque conjunto contra o Irã

Segundo a imprensa iraniana, todo o território está sob ataque e a expectativa é que a operação se estenda ao longo de vários dias

Agência Estado

Agência Estado

28/02/2026 - 07h23
Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã na manhã deste sábado, 28. A ação acontece após semanas de ameaças do presidente Donald Trump de lançar um grande ataque contra o país. A expectativa é que a operação se estenda ao longo de vários dias.

Segundo a imprensa iraniana, todo o território está sob ataque. O exército israelense fala em "dezenas de alvos militares" atingidos até o momento. O Irã já deu início à retaliação.

A capital, Teerã, foi palco de, ao menos, três explosões da chamada "Operação Fúria Épica". Vídeos do momento do início da operação mostram grandes colunas de fumaça subindo no centro da capital. Informações iniciais apontam que o ataque aconteceu próximo à uma das residências do Líder Supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

De acordo com autoridades de segurança israelenses, um dos principais objetivos da primeira onda conjunta de ataques ao Irã era atingir o maior número possível de líderes.

Em uma publicação na Truth Social, Trump confirmou o ataque afirmando que o objetivo é "defender o povo americano, eliminando as ameaças iminentes do regime iraniano", formado, segundo ele, por "um grupo perverso de pessoas muito cruéis e terríveis".

"Suas atividades ameaçadoras colocam em risco direto os Estados Unidos, nossas tropas, nossas bases no exterior e nossos aliados em todo o mundo", completou.

Também em vídeo, o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, anunciou que Israel e os Estados Unidos lançaram uma "operação conjunta" contra o que ele chamou de "ameaça existencial" representada pelo Irã.

Segundo ele, o ataque contra o governo iraniano pode "criar as condições para que o corajoso povo iraniano tome as rédeas do seu destino".

Após a investida, Israel e Irã anunciaram o fechamento de seus respectivos espaços aéreos.

O Ministério da Saúde do Irã informou que "ambulâncias foram enviadas para as áreas centrais de Teerã e os hospitais estão em alerta". A número estimado de feridos e as locais exatos atingidos ainda não foram divulgados, completou a pasta.

A informação do ataque foi inicialmente divulgada pelo ministro da Defesa israelense, Israel Katz, que descreveu o ataque como uma ação para "eliminar ameaças", sem fornecer mais detalhes da ação.

Em junho do ano passado, os EUA bombardearam as instalações nucleares do Irã durante uma guerra de 12 dias entre os países do Oriente Médio. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAI)
 

guerra

Príncipe herdeiro do Irã chama ataque de 'intervenção humanitária'

O pai do príncipe foi deposto durante a Revolução Islâmica do Irã em 1979 e agora ele vê oportunidade de retomar o poder

28/02/2026 07h29

Reza Pahlavi, 65 anos, é o filho mais velho de Mohammad Reza Pahlavi, que foi deposto há quase meio século

O príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, classificou o ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel à nação islâmica como uma 'intervenção humanitária'. Os países lançaram mísseis sobre a capital, Teerã, e outras partes do território durante a madrugada deste sábado, 28.

Reza Pahlavi, 65 anos, é o filho mais velho de Mohammad Reza Pahlavi, o último xá do Irã, que foi deposto em 1979 pela Revolução Islâmica liderada pelo aiatola Ruhollah Khomeini.

"Trata-se de uma intervenção humanitária; e seu alvo é a República Islâmica, seu aparato de repressão e sua máquina de matar; não o grande país e nação do Irã", escreveu em uma publicação feita no X neste sábado, 28. Ainda segundo Pahlavi, o bravo povo do Irã está "muito perto da vitória final".

Na mensagem, Pahlavi se dirige aos militares, policiais e forças de segurança do país, ao presidente Donald Trump e à população iraniana.

O príncipe herdeiro faz um apelo para que as forças do país se "unam à nação" afirmando que seu "dever é defender o povo, e não um regime que mantém nossa pátria como refém por meio da repressão e do crime". E adverte que, caso isso não aconteça, "vocês afundarão com o navio naufragado de Khamenei e seu regime".

A Trump, Pahlavi pediu ao presidente que as forças "exerçam a máxima cautela para proteger a vida dos civis" afirmando que o povo iraniano é um aliado dos EUA.
 

NARCOTRÁFICO

No México, morte de chefe de cartel desencadeia onda de violência

Guadalajara, a capital do Estado de Jalisco e a segunda maior cidade do México, ficou quase completamente paralisada no domingo devido aos protestos

23/02/2026 07h29

Centenas de veículos foram incendiados em bloqueiros realizados em 20 estados mexicanos

Centenas de veículos foram incendiados em bloqueiros realizados em 20 estados mexicanos

Uma operação do Exército do México resultou na morte do chefe do cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho. A organização é conhecida por traficar fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos.

Cervantes e outros seis membros do cartel foram mortos a tiros em Talapa, no Estado de Jalisco, no domingo, 22. A ofensiva militar contra o grupo, no entanto, desencadeou uma onda de violência que atingiu 20 Estados mexicanos. Por segurança, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira, 23, em várias localidades.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu calma à população e disse que a maioria dos mais de 250 bloqueios de estradas realizados por integrantes do cartel já havia sido desfeita na noite do domingo.

A Casa Branca confirmou que os Estados Unidos forneceram apoio de inteligência à operação para capturar o líder do cartel e aplaudiu o Exército do México por abatê-lo.

Guadalajara, a capital do Estado de Jalisco e a segunda maior cidade do México, ficou quase completamente paralisada no domingo. O aeroporto da cidade operou com pessoal reduzido devido ao surto de violência.

Autoridades em Jalisco, Michoacán e Guanajuato informaram que ao menos outras 14 pessoas morreram no domingo em meio aos distúrbios, incluindo sete membros da Guarda Nacional. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

