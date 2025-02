Morre Gwen McCrae, cantora de 'Keep the Fire Burning'

Morreu na última sexta-feira (21), aos 81 anos, a cantora americana Gwen McCrae, sucesso da disco e soul music por faixas como "Keep the Fire Burning", "Funky Sensation" e "Rockin' Chair", lançada 1975.

McCrae também foi a voz original de "Always on My Mind", que depois se tornou conhecida com Elvis Presley e com os Pet Shop Boys.

A causa da morte de McCrae não foi informada mas, segundo o jornal inglês The Guardian, a cantora se foi "após uma longa doença".

Gwen McCrae nasceu em Pensacola, na Flórida, e começou a cantar no coral da igreja onde sua mãe tocava piano aos sete anos. Na adolescência, começou a se apresentar com grupos como The Lafayettes e The Independents. Seu primeiro hit foi "Lead Me On", lançada em 1970. Na década seguinte, ela se tornou um ícone da cena rare groove na Inglaterra.

"Suas músicas foram regravadas e sampleadas e soam tão atuais hoje quanto quando ela as gravou originalmente em Miami, na década de 1970 e início dos anos 80", disse o jornal britânico.

O último trabalho de McCrae foi em 2006, quando ela lançou "Gwen McCrae Sings TK", um álbum com covers do maiores sucessos da gravadora TK Records, que ajudou a difundir a música disco nos anos 1970. A cantora seguiu gravando e se apresentando até 2012, quando ela teve um derrame e passou a ter dificuldades para andar e cantar.

POR: FOLHAPRESS