Mundo

conflito generalizado

Todos que achávamos que poderiam assumir o poder no Irã morreram, diz Trump

"Não será ninguém que pensávamos, porque todos estão mortos. O segundo e terceiro na linha de sucessão morreram", disse Trump, em entrevista

Neri Kaspary

Neri Kaspary

02/03/2026 - 07h24
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que todas as lideranças que haviam sido identificadas para assumir o comando do Irã após o assassinato do aiatolá Ali Khamenei, no sábado, 28, morreram em decorrência da ofensiva.

"Não será ninguém que pensávamos, porque todos estão mortos. O segundo e terceiro na linha de sucessão morreram", disse Trump, em entrevista ao jornalista Jonathan Karl, divulgada pelas redes sociais.

Trump afirmou também que matou o aiatolá antes que fosse morto pelo regime iraniano. "Eles tentaram duas vezes. Bem, eu o peguei primeiro", disse o americano, em referência a um episódio de 2024.

INSTALAÇÕES NUCLEARES

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, afirmou que, "até agora", não há nenhuma indicação de que qualquer uma das instalações nucleares tenham sido danificadas ou atingidas, incluindo a usina nuclear de Bushehr, o Reator de Pesquisa de Teerã ou outras instalações do ciclo de combustível nuclear no Irã. A declaração foi dada em sessão especial do Conselho, nesta segunda-feira (2).

Ele acrescentou que a AIEA continua tentando contatar as autoridades reguladoras nucleares iranianas por meio do próprio Centro de Incidentes e Emergências da AIEA, mas está "sem resposta até agora" dadas as limitações nas comunicações causadas pelo conflito.

Grossi pediu contenção militar, alertando que o Irã e muitos outros países na região que foram alvos militares têm "usinas nucleares operacionais e reatores de pesquisa nuclear, bem como locais de armazenamento de combustível associados, aumentando a ameaça à segurança nuclear".

Ele acrescentou que, até agora, "nenhuma elevação dos níveis de radiação acima dos níveis de fundo usuais foi detectada em países que fazem fronteira com o Irã."

O embaixador do Irã na AIEA, Reza Najafi, no entanto, alegou nesta segunda que ataques aéreos dos EUA e Israel tiveram como alvo a instalação de enriquecimento de Natanz em seu país, o que contradiz o comentário de Grossi. "Novamente, eles atacaram as instalações nucleares pacíficas e salvaguardadas do Irã. Sua justificativa de que o Irã quer desenvolver armas nucleares é simplesmente uma grande mentira", disse. 

PERSPECTIVA DE DIÁLOGO

John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao site Politico que as sanções contra o Irã podem ser levantadas pela Casa Branca, a depender do governo que se formará após o assassinato do aiatolá Ali Khamenei.

Bolton entende que os preços do petróleo vão subir no curto prazo devido à paralisação do fluxo provocada pelas seguradoras. Contudo, a possível suspensão das sanções a médio prazo pode derrubar o preço das commodities.

"Será necessário investir para atualizar os equipamentos, que estão ultrapassados e danificados, mesmo que não tanto quanto na Venezuela", disse o ex-conselheiro de Trump.

 

guerra

Irã revida ataque conjunto e lança mísseis contra Israel e bases americanas

Segundo a imprensa iraniana, todo o território está sob ataque. O exército israelense fala em "dezenas de alvos militares" atingidos até o momento

28/02/2026 07h46

Vários alvos estratégicos foram atacados em ataque conjunto dos EUA e Israel contra o Irã

Vários alvos estratégicos foram atacados em ataque conjunto dos EUA e Israel contra o Irã

O Irã respondeu com mísseis ao ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel em seu território na manhã deste sábado, 28. O contra-ataque ocorreu como o país já vinha ameaçando fazer há meses: primeiro lançou uma onda de mísseis e drones contra Israel. Depois, aparentemente, começou a atacar instalações militares americanas no Bahrein, Kuwait e Catar, onde explosões puderam ser ouvidas ao longo da manhã.

A informação do ataque iraniano foi confirmada tanto pela Forças de Defesa de Israel quanto pelo próprio Irã, por meio das agência de notícias estatais Fars e Tasnim. "Neste momento, a Força Aérea Israelense está operando para interceptar ameaças, quando necessário, a fim de eliminá-las", afirmou a organização de Israel nas redes sociais.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã confirmou em comunicado que o país começou a responder aos ataques conjuntos, afirmando que suas forças armadas "iniciaram uma resposta decisiva a esses atos hostis".

O comunicado alertou os iranianos para que evitassem as áreas afetadas pelos ataques e que o governo havia tomado "medidas prévias" para garantir o fornecimento de itens de primeira necessidade.

Escolas e universidades foram obrigadas a fechar, enquanto o comunicado informou que os bancos continuariam funcionando.

Mais cedo, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã em ação militar conjunta, após semanas de ameaças do presidente americano Donald Trump de lançar um grande ataque contra o país. A expectativa é que a operação se estenda ao longo de vários dias.

Segundo a imprensa iraniana, todo o território está sob ataque. O exército israelense fala em "dezenas de alvos militares" atingidos até o momento.

EMBAIXADOR NO BRASIL

O embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam Ghadiri, criticou neste sábado, 28, o ataque conjunto de Estados Unidos e Israel e afirmou que o país islâmico "levará todos os inimigos ao arrependimento".

Ghadiri também postou na mesma rede social uma declaração do Ministério das Relações Exteriores iraniano sobre o ataque.

"Os Estados Unidos e o regime sionista, na manhã de hoje, às vésperas de Nowruz e no décimo dia do sagrado mês do Ramadã, violando de forma flagrante a integridade territorial e a soberania nacional do Irã, atacaram uma série de alvos e infraestruturas de defesa, bem como instalações civis, em diversas cidades de nosso país", diz o texto.

A seguir, o comunicado afirma que Irã e Estados Unidos estavam "no curso de um processo diplomático".

"Apesar de estarmos cientes das intenções dos Estados Unidos e do regime sionista de perpetrar nova agressão militar, voltamos a participar de negociações a fim de esgotar os argumentos perante a comunidade internacional e todos os países do mundo, para demonstrar a legitimidade do povo iraniano e evidenciar a ilegitimidade de qualquer pretexto para a agressão", afirma.

O ministério diz que o Irã se orgulha de "ter feito tudo o que era necessário para evitar a guerra".

"Agora é tempo de defender a pátria e enfrentar a agressão militar do inimigo", continua. "Assim como estávamos preparados para negociar, estamos ainda mais preparados do que nunca para defender a integridade do Irã. As Forças Armadas da República Islâmica do Irã responderão aos agressores com firmeza."

O ministério diz que os ataques violam Carta das Nações Unidas e configuram clara agressão armada contra o Irã, e que a resposta à ação é direito legal e legítimo do país.

Além disso, cita "grave responsabilidade da Organização das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança de agir imediatamente para enfrentar a violação da paz e da segurança internacionais decorrente da agressão militar".

A ação conjunta acontece após semanas de ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de lançar um grande ataque contra o país. A expectativa é que a operação se estenda ao longo de vários dias.

Em um vídeo de oito minutos divulgado após o anúncio dos ataques militares ao Irã, Trump alertou que Teerã "deve abaixar as armas ou enfrentar uma morte certa".

Segundo a imprensa iraniana, todo o território está sob ataque. O exército israelense fala em "dezenas de alvos militares" atingidos até o momento. O Irã já deu início à retaliação.

SOBERANIA

Trump diz que 'se dá muito bem' com Lula E 'adoraria recebê-lo' na casa Branca

Depois do rápido encontro na ONU, os dois presidentes se encontraram presencialmente uma vez, na Malásia, e conversaram por telefone três vezes

28/02/2026 07h38

Declarações de Donald Trump foram dadas nesta sexta-feira (27) durante encontro com jornalistas

Declarações de Donald Trump foram dadas nesta sexta-feira (27) durante encontro com jornalistas

Ao falar com repórteres na Casa Branca nesta sexta-feira, 27, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que adoraria receber o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na sede do governo americano. Ele não detalhou se já há uma data para o encontro.

"Bem, eu me dou muito bem com o presidente do Brasil. Adoraria recebê-lo", afirmou. O republicano também não especificou quais assuntos os dois discutiriam.

Recentemente, durante visita oficial à Coreia do Sul, Lula também falou sobre um possível encontro com Trump. O presidente brasileiro sugeriu que o ideal seria que sua visita aos EUA ocorresse por volta do dia 16 de março, mas destacou que ainda não havia uma data definida. Ele também evitou dizer quais assuntos seriam debatidos durante a reunião.

"Eu tenho uma pauta com o presidente Trump, que é uma pauta eminentemente de interesse do Brasil. Tem outra que é de interesse do multilateralismo. Tem outra que é de interesse da democracia. E isso eu vou conversar com ele. Agora, ele também tem a pauta dele para mim. Eu só posso aguardar a reunião", disse Lula a jornalistas em Seul, capital do país asiático.

A visita de Lula aos EUA foi combinada entre os dois líderes durante telefonema em janeiro, mas vinha sendo discutida desde novembro do ano passado. O Palácio do Planalto chegou a falar que o encontro poderia ocorrer no fim de fevereiro, ao relatar o telefonema pela primeira vez. Mas a reunião na Casa Branca segue sem data oficial para ocorrer, com negociações nos bastidores.

Lula e Trump se encontraram pessoalmente pela primeira vez na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro de 2025. A conversa foi breve, tendo durado menos de um minuto, mas deixou uma boa impressão em Trump. Desde então, os dois presidentes se encontraram presencialmente mais uma vez, na Malásia, e conversaram por telefone três vezes.

Como mostrou o Estadão, no momento em que os dois governos discutem preparativos da viagem de Lula aos EUA, o governo Trump teria escolhido para lidar com o Brasil o empresário de mídia e estrategista político Darren Beattie. O escolhido internamente tem elos com a ala trumpista mais radical e com o bolsonarismo e se tornou vocal crítico do governo Lula durante o auge da crise diplomática no ano passado, que resultou em sanções e no tarifaço.

