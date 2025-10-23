Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial

Leandro Amaral Provenzano

Leandro Amaral Provenzano

23/10/2025 - 00h05
O que é inventário e por que ele é obrigatório?

O inventário é o procedimento para apurar o patrimônio do falecido (de cujus), pagar tributos e partilhar os bens entre herdeiros/meeiro. Sem inventário, não há como regularizar a propriedade, vender o imóvel, transferir veículo ou levantar saldos bancários.

Quando dá para fazer inventário em cartório?

Você pode optar pela escritura pública quando todos os requisitos abaixo estiverem presentes:

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.

14/10/2025 00h02

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Nos últimos dez anos, a economia sul-mato-grossense demonstrou um vigor impressionante. Entre 2015 e 2025, o estado registrou uma taxa média de crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,38%, enquanto a média nacional foi de apenas 0,95% no mesmo período. Esse desempenho robusto elevou a participação de Mato Grosso do Sul no PIB brasileiro de 1,22% em 2010 para 1,7% em 2022, ano em que o PIB estadual atingiu o patamar recorde de R$ 166,8 bilhões.

As projeções para 2025 são ainda mais otimistas. Estimativas apontam para um crescimento de até 6,86%, o que pode colocar o estado na liderança do crescimento econômico do país. O PIB projetado para este ano é de R$ 227,8 bilhões, impulsionado principalmente pela força do campo, com uma expectativa de crescimento de 11,7% no PIB agropecuário.

A força inegável do agronegócio, que responde por 22,8% do PIB, Mato Grosso do Sul tem trilhado um caminho de diversificação econômica. A indústria, que já representa 22,9% do PIB estadual, cresceu 4,3% em 2022 e acumula uma expansão de 14,6% na indústria de transformação na última década. O estado já se posiciona entre os 10 mais industrializados do Brasil, com destaque para o complexo de celulose e papel, que lidera a pauta de exportações.

O comércio exterior reflete essa nova dinâmica. De janeiro a setembro de 2025, as exportações somaram US$ 8,18 bilhões, um aumento de 4,5% em relação a 2024, gerando um superávit de US$ 6,34 bilhões. A celulose responde por 29,22% do total exportado, seguida pela soja (25,57%) e pela carne bovina (15,84%), que teve um crescimento expressivo de 43,7% no acumulado do ano.

Liberdade Econômica

O ambiente de negócios favorável tem atraído volumes recordes de investimentos. Nos últimos oito anos, o estado recebeu cerca de R$ 67 bilhões em investimentos privados. O setor público também tem feito sua parte, com um aumento de 227% nos investimentos estaduais nos últimos três anos, passando de R$ 996 milhões em 2020 para R$ 3,2 bilhões em 2023. Essa performance confere a Mato Grosso do Sul a segunda melhor taxa de investimentos do país, segundo o Centro de Liderança Pública (CLP).

Grandes projetos de infraestrutura estão em andamento para sustentar essa expansão. Estão previstos investimentos de R$ 10 bilhões na modernização da BR-163/MS e outros R$ 2,6 bilhões na pavimentação e restauração de 800 km de rodovias estaduais. Esses projetos são cruciais para o escoamento da produção e a atração de novos negócios.

O crescimento econômico tem se traduzido em melhores condições de vida para a população. A taxa de desemprego no segundo trimestre de 2025 atingiu o menor nível da série histórica, com apenas 2,9%, colocando o estado entre os quatro com menor desocupação no Brasil. De janeiro a agosto deste ano, foram criadas 29.861 novas vagas de emprego formal.

O rendimento dos sul-mato-grossenses também registrou um recorde histórico, com um crescimento de 7,8% entre 2022 e 2024, alcançando uma renda domiciliar per capita de R$ 2.105. O estado é o segundo melhor do Brasil em Emprego e Renda, de acordo com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal.

Ao celebrar seu 48º aniversário, Mato Grosso do Sul se apresenta como um estado que soube aliar sua vocação para o agronegócio com uma visão de futuro, investindo em industrialização, infraestrutura e, acima de tudo, na qualidade de vida de sua gente. A última década foi de conquistas expressivas, e os indicadores apontam para um horizonte ainda mais promissor.

O Mato Grosso do Sul, atualmente reconhecido como o "Vale da Celulose" devido à sua pujante indústria de papel e celulose, que representa 10,7% do PIB estadual, encontra-se em um ponto de inflexão. A forte dependência de um único setor, embora lucrativo, apresenta riscos e limita o potencial de desenvolvimento a longo prazo. Em contrapartida, o estado já demonstra um ecossistema de inovação emergente, com 595 startups ativas e liderança no Centro-Oeste. A transformação para um "Vale do Silício Pantaneiro" não é apenas uma visão, mas uma meta estratégica alcançável nos próximos cinco anos. E esse será o assunto da próxima coluna.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público

10/10/2025 00h03

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Desde a Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019), as regras de aposentadoria dos professores da educação básica — infantil, fundamental e médio — passaram por mudanças significativas.

Essas alterações atingem tanto os docentes da rede particular quanto os servidores públicos federais. Nos estados e municípios que não aderiram à reforma federal, ainda valem as normas próprias dos regimes previdenciários locais.

Entenda: antes de qualquer decisão, é fundamental saber a qual regime o professor está vinculado — se é o Regime Geral de Previdência Social (INSS) ou o Regime Próprio de Previdência (municipal ou estadual).

QUEM TEM DIREITO À APOSENTADORIA DO PROFESSOR SERVIDOR PÚBLICO

A aposentadoria do professor servidor público é destinada a professores concursados da educação básica, incluindo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.

Também podem se enquadrar diretores, coordenadores e orientadores pedagógicos, desde que tenham origem no magistério.

Importante: professores universitários seguem regras próprias, pois pertencem ao ensino superior e a outro regime previdenciário.

COMO FICARAM AS REGRAS APÓS A REFORMA DE 2019

Com a Emenda Constitucional nº 103, o professor da escola pública passou a ter que cumprir idade mínima e tempo de contribuição, conforme o sexo:

  • Homens: 60 anos de idade e 25 anos de contribuição;
     

  • Mulheres: 57 anos de idade e 25 anos de contribuição.
     

Para quem já estava trabalhando antes da reforma, foram criadas regras de transição, destinadas a proteger os professores que já estavam próximos de se aposentar.

REGRAS DE TRANSIÇÃO EM 2025

A seguir, veja as principais regras de transição que ainda valem em 2025, com exemplos práticos para facilitar o entendimento.

1. REGRA DOS PONTOS

Essa regra soma idade + tempo de contribuição.

Em 2025, o professor precisa alcançar:

  • 97 pontos (homens)
     
  • 87 pontos (mulheres)
    Com o mínimo de 30 anos de contribuição.


Veja o exemplo:

Maria tem 56 anos e 31 anos de contribuição.

A soma é 56 + 31 = 87 pontos.

Ela já pode se aposentar em 2025.

2. REGRA DA IDADE MÍNIMA PROGRESSIVA

Nessa regra, a idade mínima aumenta gradualmente até atingir o limite fixado pela Reforma:

  • Homens: começaram com 59 anos e o requisito sobe 6 meses por ano, até chegar a 60 anos em 2027;
     

  • Mulheres: começaram com 52 anos e a idade aumenta até alcançar 57 anos.

Exemplo:

João tinha 58 anos em 2024 e 30 anos de contribuição.

Em 2025, precisará ter 58 anos e 6 meses para se aposentar.

Essa regra costuma ser vantajosa para quem estava muito perto da aposentadoria antes da reforma.

3. REGRA DO PEDÁGIO DE 100%

Essa regra garante benefício integral, mas exige o dobro do tempo que faltava em 2019.

Exemplo:

Em 13/11/2019, a professora Ana ainda precisava de 2 anos para se aposentar.

Ela terá que trabalhar 2 anos + 2 de pedágio, totalizando 4 anos.

Assim, poderá se aposentar em 2023 com o valor integral do benefício.

Além disso, é preciso cumprir 180 meses de carência (15 anos) de contribuição.

VALOR DA APOSENTADORIA PARA QUEM INGRESSOU ATÉ 2003

Professores que ingressaram no serviço público até 2003 têm direito à integralidade e paridade:

  • Integralidade: o valor do benefício é o mesmo do último salário da ativa.
     

  • Paridade: o aposentado tem direito aos mesmos reajustes dos professores em exercício.
     

Exemplo:

A professora Lúcia recebia R$ 7.000 no último contracheque.

Ela continuará recebendo esse valor na aposentadoria, com os mesmos reajustes salariais dos colegas que ainda trabalham.

Requisitos adicionais:

  • 20 anos de serviço público;
  • 10 anos de carreira;
  • 5 anos no último cargo.

PARA QUEM INGRESSOU APÓS 2003

Para quem entrou no serviço público depois de 2003, o cálculo é diferente:

  • A média é feita com todos os salários recebidos, sem excluir os 20% menores.
     

  • O valor do benefício será de 60% dessa média, acrescido de 2% por cada ano que exceder 20 anos de contribuição.
     

Exemplo:

Se o professor tem 30 anos de contribuição, o cálculo será:

60% + (2% x 10) = 80% da média salarial.

PROFESSORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Cada Estado e Município possui regras próprias de aposentadoria, definidas em seus Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

Saiba mais: é essencial que o professor da rede estadual ou municipal consulte a legislação local ou busque apoio técnico antes de fazer o pedido.

Exemplo:

Um professor da rede estadual de Mato Grosso do Sul pode ter regras diferentes de um professor do Distrito Federal, já que as normas locais nem sempre seguem a Reforma Federal.

PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO: UM PASSO FUNDAMENTAL

Escolher a regra errada pode gerar prejuízos financeiros e atrasar o merecido descanso.

A aposentadoria é irrevogável, e uma decisão precipitada pode significar anos de trabalho a mais ou benefício menor do que o esperado.

Dica: procure sempre um profissional especializado para fazer o planejamento previdenciário e identificar a regra mais vantajosa.

O escritório Penteado Santana Advocacia & Consultoria conta com equipe capacitada para orientar professores em todas as etapas do processo.

REFLEXÃO FINAL: APOSENTADORIA JUSTA É VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

A aposentadoria do professor é mais do que um direito previdenciário — é um ato de reconhecimento e respeito a quem dedicou a vida à formação de gerações.

Cada sala de aula carrega histórias de esforço, superação e compromisso com a educação.

Garantir uma aposentadoria justa e planejada é valorizar a base da sociedade e proteger o futuro de quem sempre cuidou do futuro dos outros.

Num cenário de tantas reformas e transições, compreender as regras e buscar apoio especializado é essencial.

Mais do que um cálculo, a aposentadoria do professor representa dignidade, reconhecimento e justiça social.

Abraço.

Planejamento previdenciário inteligente é sinônimo de tranquilidade no futuro.

