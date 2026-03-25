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Giba Um

"Ficaria imensamente feliz em ter o Alckmin vice outra vez. É um companheiro de quem aprendi a...

...gostar, de muita lealdade, um executivo extraordinário. Ser candidato ao Senado ajuda mais", de Lula, no lançamento da candidatura de Fernando Haddad, ainda sobre o destino de Alckmin.

Giba Um

Giba Um

25/03/2026 - 06h00
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Com um rombo de R$ 8,5 bilhões, banco do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record TV, é a nova dor de cabeça do Banco Central, do FGC - Fundo Garantidor de Crédito - e do mercado. O Banco Digimais, controlado por Edir, enfrenta uma crise de liquidez

MAIS: a crise acionou sinal de alerta no sistema financeiro. Com um rombo patrimonial estimado, a instituição precisou de aportes emergenciais de seu controlador, que teria injetado cerca de R$ 250 milhões do próprio bolso para manter o banco operando e evitar uma intervenção direta do Banco Central.

Um e outro

O PL trabalha na possibilidade de escalar uma mulher como vice para compor a chapa de Flávio Bolsonaro. O ex-líder do partido na Câmara conta que "na última eleição, identificamos que existiam algumas restrições ao voto feminino ao ex-presidente Bolsonaro, que instituiu políticas públicas para mulheres, mas não explorou tanto isso no discurso presidencial". Valdemar Costa Neto quer ver Tereza Cristina como vice. O movimento de Flávio foi atingido pelos petsitas. Gleisi Hoffmann publicou um vídeo relembrando as dez vezes que Bolsonaro agrediu suas mulheres. No mesmo dia Flávio postou outro atacando o petista com "as nove vezes que Lula desrespeitou as mulheres".

Sonha com Planalto

Depois de ter recebido um "não" do governador Ratinho Jr. (PSD-PR) para compor como vice em sua chapa à Presidência, o pré-candidato Flávio Bolsonaro tentou convidar Romeu Zema para a mesma posição, com a expectativa de ganhar mais votos dos mineiros (Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país). Zema virou as costas e avisou que pretende concorrer à Presidência da República. Muitos acharam que ele não havia gostado do convite feito antes a Ratinho Jr. Zema já desembarcou do governo de Minas Gerais e Mateus Simões (PSD) ficará à frente do estado.

Alckmin no Senado

Aliados de Lula avaliam que o petista fez um gesto para tentar atrair partidos do centro para sua coligação ao não dar como certa a permanência de Geraldo Alckmin como vice em sua chapa na disputa de outubro. No lançamento da candidatura de Fernando Haddad, na semana passada, Lula indicou que prefere Alckmin na disputa do Senado no estado, na primeira menção pública a essa eventual composição. Só que Alckmin não deve atender ao chamado. As companheiras de chapa de Haddad serão as ministras Simone Tebet e Marina Silva.

Fiador de Alckmin

Articulador da ida de Alckmin para a vice de Lula em 2022, Fernando Haddad afirmou considerar "natural" que o ex-tucano permaneça no posto na chapa de reeleição em outubro. "É natural que Alckmin seja o vice; todos nós estamos muito confortáveis com a solução que foi dada em 2022, da qual eu participei intensamente. Eu sou a pessoa mais entusiasta do fato de que os dois compõem uma chapa muito importante para o Brasil". Haddad também avisa que não tem "preconceito" com apoio de partidos conservadores e espera manter a coalizão de 2022 com PSB, PSOL, Rede e Agir, mais PCdoB e PV que fazem parte da federação com o PT.

Antes de julho

O Planalto encomendou às suas agências uma campanha para elogiar obras e entregas do governo Lula. A partir de julho, propagandas governamentais estão proibidas por conta da lei eleitoral. Levando jeito de autocrítica, o PT avalia que ainda tem chances — especialmente batendo bumbo sobre as obras, e de bater em Flávio Bolsonaro no segundo turno, mesmo na base do "raspando" como aconteceu em 2022.

Entre os maiores

A décima terceira versão do Lollapalooza Brasil em 2026 recebeu cerca de 285 mil pessoas no Autódromo de Interlagos ao longo de três dias de apresentações (20, 21 e 22 de março). Com uma programação que contou com 71 artistas, incluindo 38 brasileiros e 33 internacionais, o festival reafirmou sua habilidade de trazer ao Brasil alguns dos nomes mais significativos da cena atual, muitos dos quais também se apresentam em festivais renomados como o Glastonbury Festival e o Coachella Festival. A programação deste ano enfatizou uma curadoria voltada para o pop contemporâneo e as tendências das redes sociais, destacando artistas como Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Doechii.

Entre as atuações mais celebradas, críticos mencionaram os shows de Tyler, The Creator, Turnstile e Sabrina como pontos altos do evento. Tyler trouxe um espetáculo que unia minimalismo e carisma, enquanto Turnstile cativou a audiência com uma apresentação energética, exalando uma atmosfera punk contagiante. Sabrina Carpenter, por sua parte, encantou o público com um show visualmente inspirado em séries de televisão, repleto de hits como "Espresso". O festival também se dedicou a exaltar os talentos locais, com as performances de artistas como Negra Li, FBC e Edson Gomes. A diversidade da plateia, juntamente com iniciativas de acessibilidade e ações de marcas bem planejadas, ajudaram a enriquecer a experiência do evento. Embora tenha recebido elogios, a edição enfrentou algumas dificuldades.

Questões de acústica em determinadas áreas, superlotação durante shows populares e longas filas na saída do autódromo foram apontadas como desafios logísticos. Apesar disso, a avaliação geral foi positiva, consolidando o Lollapalooza como um dos festivais de música mais relevantes do Brasil. Entre muitos famosos que circularam por lá estavam Taís Araújo com sua filha Maria Antonia, Bela e Flor Gil, Fernanda Motta e Chloe Motta. entre outras.

"Desenrola" é única chance contra bola de neve

Um "Desenrola Brasil", programa de renegociação de dívidas mais vitaminado, é a única resposta que Lula tem à mão para oferecer aos brasileiros com um endividamento que já atinge 80% dos lares do país. Até porque o governo está diante de uma bola de neve. Os cidadãos que se desenrolaram na primeira versão do programa, entre 2023 e 2024, já se enrolaram de novo e nem poderia ser diferente. Em maio de 2024, quando o "Desenrola" entrou em hibernação, a Selic estava em 10,5%. De lá para cá, a taxa básica de juros bateu em 15%. O juro real, na casa dos 9,3% — o segundo maior do mundo, atrás apenas da Rússia — esfola o brasileiro no consignado, no cartão de crédito, no cheque especial, na prestação da geladeira. Não bastassem os fatos, a guerra no Oriente Médio e a perspectiva de que ela não tenha um fim tão próximo mexeram na arquitetura da inflação esperada (vinha em ritmo cadente)  na expectativa de redução da Selic. Pode haver postergação, ao menos em parte, no ritmo de consumo. Até então vinha carregando um PIB esquálido.

Contra bola de neve 2

A equipe de Lula tem clara a existência de um trade-off: ou o presidente deixa o mercado se ajustar pelas vias normais e perde fôlego eleitoral, ou subsidia a renegociação das dívidas de uma população quebrada e torna-se mais competitivo no pleito de outubro. O orçamento parafiscal, que já está mesmo comprometido, é de onde deve ser subtraído o programa de redução do calote popular — e ninguém parece ter dúvida disso. Uma novidade: Lula está dando sinais de cansaço, de voar pelo país, repetir os discursos e carregar os 80 anos de idade.

Comemoração antecipada (duplamente)

A cantora Anitta decidiu adiantar a comemoração de seu 33º aniversário e preparou duas festas no último final de semana, no Villaggio JK, na Vila Olímpia, em São Paulo. Mesmo que a artista celebre oficialmente a nova idade apenas em 30 de março, ela encontrou um espaço em sua agenda lotada para festejar o começo de um novo ciclo com muita animação e sofisticação. A celebração se destacou entre as festividades do fim de semana, ocorrendo em duas noites — no sábado (21) e no domingo (22) — e reunindo um grupo restrito de amigos próximos. Conhecida por preservar sua privacidade, Anitta manteve sua rotina de não divulgar nada sobre a festa nas redes sociais. Entretanto, alguns dos convidados decidiram, discretamente, desobedecer a essa regra. Entre eles, o influenciador Álvaro e a cantora e ex-BBB Juliette, que compartilharam alguns momentos em seus stories.

O influenciador Lucas Guedez também rompeu a regra e foi além ao registrar Anitta se divertindo em cima de uma zebra decorativa, gerando risadas entre os presentes. A decoração do evento foi inspirada em um tema de safari, o que também influenciou os trajes de muitos dos convidados. Vários deles escolheram usar roupas com estampas de animais, reforçando o clima festivo e alegre da celebração, que marca o início de mais um ano na carreira da artista. Entre tantos convidados estavam: IZA, Liniker, Lexa, Bianca Andrade, Cleo Pires, Dani Calabresa, Ticiane Pinheiro, Rafa Justus, entre outros.

Reaproximação

De superministro com carta branca a "judas", a relação entre o senador Sérgio Moro (União-PR) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é marcada por um histórico de idas e vindas, entre afagos e críticas. O apoio bolsonarista à candidatura do ex-juiz, anunciado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), é o novo capítulo de reaproximação mútua. Ratinho Jr. será concorrente de Flávio e, por isso, o clã Bolsonaro decidiu que apoiará a candidatura de Moro, que vai se filiar ao PL ao governo do estado que deverá enfrentar Guto Silva, secretário estadual das Cidades, o possível candidato de Ratinho Jr. na disputa do governo do Paraná.

Dilema clássico

Analistas de plantão aguardam que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, lance oficialmente, nos próximos dias, o governador Ratinho Jr., pré-candidato do partido à Presidência da República. E acham que não se trata de uma boa notícia para Flávio Bolsonaro, que tentou ir buscá-lo para ser seu vice. Malgrado a tentativa, Flávio, que sonhava com um aliado, acabou ganhando um concorrente e com ele, como bem observa Thaís Oyama — o dilema clássico que costuma se abater sobre os favoritos para chegar ao segundo turno. Não pode permitir que Ratinho Jr. A ponto de ameaçá-lo nem hostilizá-lo de modo a provocar uma reação na mesma intensidade que arrisque fragilizar sua candidatura — agora e no futuro.

Apostas

Dirigentes partidários, como o presidente dos Republicanos, Marcos Pereira, estimam que as novas regras devem reduzir o campo político este ano para 10 a 12 partidos (ou federações). A Polymarket recebeu US$ 277mil (R$ 1,45 milhão) em apostas sobre a eleição presidencial. No total, o cenário que prevê o vencedor tem US$ 27 (R$ 141) milhões apostados. Aproveitando os holofotes voltados à Seleção, o PL brincou com Flávio Bolsonaro: "Segue como um dos titulares, convocado há muito tempo pelo povo brasileiro".

Mistura Fina

Nos últimos dias, a comissão do INSS aprovou convites para ouvir o presidente do BC, Gabriel Galípolo, seu antecessor Roberto Campos Neto, e até a ex-namorada de Vorcaro, Martha Graeff. É provável que nenhum dos depoimentos ocorra. A CPI está entrando na semana derradeira e o Supremo já autorizou muitos convocados a não comparecer. Às vésperas do prazo legal, não há sequer garantia de que a comissão terminará com a publicação de um relatório.

A oposição elabora um calhamaço de mais de 5 mil páginas, mas não sabe se terá votos para aprová-lo. Os governistas preparam um texto paralelo, sem referências ao caso Master e aos parentes de Lula. Em qualquer dos cenários, o desfecho tende a decepcionar os aposentados que confiaram na CPI para pegar a quadrilha do INSS. Mais: o MP denunciou Raimunda Magalhães, ex-assessora de Flávio Bolsonaro, sob acusação de lavar dinheiro do jogo do bicho. Ela é ligada ao miliciano Adriano da Nóbrega, condecorado na cadeia pelo "01". O ex-PM foi morto em 2020 num cerco policial com ares de queima de arquivo.

A decisão da GWM - Great Wall Motor de construir uma nova fábrica no Espírito Santo tem dupla motivação estratégica. Além do mercado interno, a montadora chinesa planeja transformar o Brasil em hub de exportação de veículos para outros países da América Latina e até mesmo para a África. O projeto dá ainda mais sentido à escolha do estado, mais precisamente à cidade de Aracruz, para receber o empreendimento de R$ 10 bilhões.

Os asiáticos querem aproveitar a posição geográfica e a infraestrutura do Espírito Santo para escoamento de automóveis. O complexo portuário de Vitória e Vila Velha é um dos principais pontos de entrada de veículos no país. No ano passado, mais de 215 mil automóveis foram importados por meio do terminal, aproximadamente 85% vindos da China. Agora, na mira da GWM estão Argentina, Chile, Peru e Colômbia. A fábrica de Iracemápolis planeja produzir 200 mil veículos por ano na futura unidade de Aracruz.

In - Bolos com infusões de chá

Out - Bolos com sucos

CLAÚDIO HUMBERTO

"Deve ter mais de 5 mil páginas, com mais de 200 indiciados"

Deputado Alfredo Gaspar, sobre seu relatório final da CPMI da ladroagem do INSS

23/03/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Ministros reclamam de tratamento grosseiro de Lula

Ministros e auxiliares próximos a Lula se queixam do nervosismo do petista, agravado nas últimas duas semanas. O grupo relata reuniões tensas, descontrole e gritos de palavrões ouvidos fora do gabinete. A irritação pirou após as pesquisas apontado a subida do adversário Flávio Bolsonaro (PL). Na última semana, ficou apoplético com o desgaste gerado pelo preço do diesel, apurado em tracking (pesquisa) diário. Lula não entende o que se passa e culpa os “incompetentes” que o cercam.

Ele não entende

Ministros contam que até tentam explicar que casos como o aumento dos combustíveis, são questões multisetoriais, incluindo Estados... em vão.

Sem dividendos

Ele culpa a área de Comunicação por não haver garantido os dividendos eleitorais que imaginava com a suposta “isenção do Imposto de Renda”.

É o que importa

Lula vê contaminação eleitoral no caso do diesel e lembra do desgaste que pode virar uma eventual greve dos caminhoneiros.

O maior temor

O maior temor não é do fracasso do governo, mas da reeleição. Lula perde o prumo diante do risco de eventual derrota para Flávio Bolsonaro.

Mendonça impôs PGR e PF na delação de Vorcaro

Juristas têm destacado a solução do ministro do STF André Mendonça para concretizar a delação de Daniel Vorcaro, unindo pela primeira vez a Polícia Federal e o ministério público, por meio da Procuradoria-Geral da República (PGR), no mesmo acordo de colaboração. Além de evitar eventuais questionamentos que poderiam levar a nulidades, segundo esses juristas, a medida “prende o rabo” da própria PGR, cujo titular Paulo Gonet foi criticado por não haver endossado a prisão de Vorcaro.

Desqualificou

Na ocasião, Gonet não considerou haver motivos robustos, tampouco urgência, para se manifestar pela prisão no prazo de 72 horas.

Havia urgência

O prazo fixado por Mendonça foi motivado pelo flagrante em que Vorcaro tramava com amigos agressões a um jornalista e uma ex-empregada.

Clube do uísque

Pegou mal, na ocasião, a notícia da presença de Gonet na degustação de R$3,3 milhões no “clube de uísque”, em Londres, paga por Vorcaro.

Surra esperada

Sem histórico de vitória no governo de São Paulo, o PT não conta que Fernando Haddad, com carisma de um tijolo, vença Tarcísio de Freitas (Rep). A meta é não apanhar tão feio e ter um palanque para Lula.

Só boataria

Carta de dentro do Psol sugerindo que Guilherme Boulos vai meter o pé no partido e se filiar ao PT mostra bem como anda o clima na sigla. Mas o ministro da Secretaria-Geral de Lula negou a saída e fica no partido.

Todo cuidado

Tomou conta das redes sociais o cancelamento do voo com André Mendonça (STF), relator do caso do Banco Master. A turma online lembrou logo de Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo.

Caso é grave

Com mais de uma semana de internação em UTI, o ex-presidente Jair Bolsonaro precisou de três antibióticos diferentes para começar a apresentar alguma melhora da pneumonia bacteriana bilateral.

Quanta diferença

O cubículo que hospeda Daniel Vorcaro, de 12m² na Superintendência da PF em Brasília, nem de longe lembra a mansão de R$36 milhões em que o banqueiro recebeu Alexandre de Moraes, com 1,7mil m².

Café em SP

Teve reunião entre Aécio Neves (PSDB) e Michel Temer (MDB) na última sexta-feira (20). Foi em São Paulo. Os caciques entendem que o cenário eleitoral não está totalmente definido e querem aproximar os partidos.

JHC ausente

Prefeito de Maceió, JHC optou por sua agenda de inaugurações e não foi ao lançamento do aliado Arthur Lira ao Senado. O ato reuniu 83 dos 102 prefeitos, mas a ausência do provável cabeça-de-chapa deu o que falar.

Prefeito mucilon

O novo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), aos 31 anos, é o mais novo a assumir o Palácio da Cidade. Substitui Eduardo Paes (PSD), que, mesmo negando antes, vai disputar o governo estadual

Pensando bem...

...Lula tem razão: está claro que não vai sobrar pedra sobre pedra.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Passando a sacolinha

Jânio Quadros reuniu empresários para pedir dinheiro para sua campanha. Advertiu para o “perigo comunista” (Eduardo Suplicy, do PT, e Fernando Henrique Cardoso, PMDB, eram os adversários na disputa para prefeito de São Paulo) e pediu apoio “para salvar os próprios pescoços” dos empresários, que, no entanto, permaneciam relutantes. Jânio radicalizou:

- Os senhores são tão usurários, tão miseráveis, que quando vêem um pobre lhe pedem as horas!

Eles deram muitas risadas. E muito dinheiro.

Cláudio Humberto

"A esquerda só se mantém no poder censurando a população"

Eduardo Bolsonaro sobre investida do governo Lula para regulamentar as big techs

21/03/2026 06h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lei federal não dá espaço para delação seletiva

A lei federal 2850/13, que normatiza acordos de colaboração, não deixa margem a manobras para poupar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ou o presidente da República, por exemplo, de eventuais relações incriminadoras com o banqueiro Daniel Vorcaro. A lei é clara quando impõe ao delator a obrigação de dizer a verdade e de renunciar ao direito ao silêncio, ciente de que mentindo ou omitindo fato importante, o acordo será rescindido. A lei prejudica delator que poupar envolvidos no caso.

 

Hipótese rechaçada

Antes de trocar de advogado, Vorcaro chegou a oferecer delação em que entregaria um dos ministros do STF e livraria o outro. Foi rechaçado.

 

Nem pensar

Conhecedor da lei, o ministro relator André Mendonça nem perderia tempo analisando uma proposta indecorosa de delação seletiva.

 

Dura lex, sed lex

O magistrado segue um norte: a aplicação da lei não pode ser instrumento de negociação política.

 

Fazendo a coisa certa

Com sua atitude, Mendonça fecha as portas a nulidades processuais e age no sentido de preservar a instituição STF, sem corporativismo.

 

Petistas tramam traição à chapa de João Campos

Dentro do PT, está longe de consenso o apoio a João Campos (PSB) para o governo de Pernambuco. Estrelas graúdas do partido contam que a costura foi um “atropelo” no diretório pernambucano, ignorado nas tratativas, para impedir Marília Arraes (PDT) na chapa de Raquel Lyra (PSD). Só que boa parte dos petistas preferem palanque duplo, apoiando também a governadora e arrastando de apoio dos 70 prefeitos do PSD.

 

Não prosperou

Houve conversas para a chapa de Campos ter Humberto Costa e Silvio Costa Filho (Republicanos), mas o ministro de Lula acabou escanteado.

 

Cafezinho

Em agenda em Brasília, Raquel se moveu e bateu no gabinete de Rui Costa (Casa Civil). A disputa no Estado esteve na pauta da reunião.

 

Chapa poderosa

Alas do PT-PE até andaram de conversa com a quase federação União Progressista, que aceitou bem a aliança, mas só se envolver Raquel.

 

Casa nova

O senador Sergio Moro confirmou sua filiação ao PL no próximo dia 24 de março, em solenidade marcada para às 11h, no auditório Juca Chaves, no Complexo Brasil 21, sede do Partido Liberal em Brasília.

 

Postura admirável

A postura do ministro André Mendonça (STF), tem gerado elogios no Congresso. O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) ressaltou: “É assim que deve se portar um ministro do STF. Sem vaidades, sem egocentrismo”.

 

Tem que falar

Relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar voltou a defender a convocação de Leila Pereira, blindada por Gilmar Mendes: “Deve explicar sua relação com a Crefisa que ficou com 25 dos 26 lotes do INSS”.

 

Expectativas

O deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) está ansioso para saber os envolvido no Caso Master, com a delação do banqueiro Daniel Vorcaro: “A expectativa agora é que toda a verdade venha à tona”.

 

Acordo avançado

A transferência de Vorcaro atende a pedido da defesa, que diz que a permanência na Superintendência na Polícia Federal “facilita as rodadas de conversas e entrevistas necessárias para o avanço de um acordo”.

 

Clima incerto

A jornalista cubana Yoani Sanchez relatou nas suas redes sociais que “sexta-feira foi um dia fresco em Havana, onde a atmosfera predominante continua a ser definida por uma única palavra: incerteza”.

 

Mínimo é fortuna

Onze partidos nanicos que não têm representantes na Câmara, já excluídos da propaganda eleitoral e do fundo partidário, como UP, PCB etc., ainda levarão este ano o mínimo do fundão eleitoral: R$3,3 milhões.

 

Oposição cresce

O PL já tem a maior bancada do Senado, com 15 representantes. Com a chegada de Sergio Moro, sobem para 16 os filiados do partido na Casa Alta do Congresso. O PSD tem 12 senadores; MDB, dez e o PT, nove.

 

Pergunta histórica

O que veio primeiro o ovo ou a serpente?

 

PODER SEM PUDOR

Milagre italiano

Após uma longa viagem à Europa, após sua eleição para o governo paulista, Jânio Quadros relatou seu passeio a um grupo de estudantes. Elogiou a Alemanha, dez anos antes derrotada na II Guerra Mundial, e atribuiu sua recuperação ao Plano Marshall e “ao esforço patriótico do povo alemão”. Um estudante perguntou, então, sobre “o milagre da recuperação da Itália”. Jânio coçou o queixo e concluiu: “Ali foi milagre mesmo...”

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