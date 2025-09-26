Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência conta com o...

auxílio de uma extrema direita subserviente. Falsos patriotas promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade", de Lula, na Assembleia Geral da ONU

Giba Um

Giba Um

26/09/2025 - 06h00
A Motiva, antiga CCR, abriu negociações com o governo de São Paulo para estender o contrato de concessão da linha 4-Amarela. A prorrogação antecipada seria uma contrapartida às obras de concessão do ramal até Taboão da Serra, um projeto de 3,3 quilômetros orçado em R$ 3,4 bilhões.

Mais:  parte desse valor será coberto por um financiamento do Banco Mundial. Ainda não está definido quem pagará o que, mas a maior parte deverá sair do caixa da Motiva. O contrato atual se encerra em 2040 e o novo aditivo poderá esticar a concessão até 2060.

9 vezes Taylor

No próximo dia 3 será lançado oficialmente o 12º álbum de estúdio da cantora Taylor Swift, batizado de “The Life of a Showgirl”. Swift que contará com 12 faixas, incluindo uma parceria com Sabrina Carpenter. O primeiro single,  que também terá o lançamento do clipe feito no mesmo dia se chama “The Fate of Ophelia”, inspirada na personagem de “Hamlet”, peça teatral de William Shakespeare.   Mais: será edição limitada de um "vinil perolado rosa opaco e amarelo-claro com brilho dourado", uma capa dupla personalizada, um grande pôster frente e verso, um poema escrito por Swift e fotos inéditas. E as novidades não param por aí. Este novo trabalho tem nada menos do que 9 modelos de capas em fotos feitas pelos fotógrafos Mert Alas & Marcus Piggott.  “Eles são dois dos meus fotógrafos favoritos”. Super empolgada com o projeto Taylor, fala: “Realmente dediquei bastante tempo pensando em como poderia criar o melhor produto em vinil, a melhor embalagem e a melhor experiência em CD que eles pudessem ter. Por isso, os CDs vêm todos com photocard. Já os vinis trazem um poema exclusivo em cada um, além de muito mais imagens do que havíamos planejado colocar”. E completou: “A ideia era que o álbum transmitisse uma sensação de luxo, como uma referência ao glamour que uma showgirl leva ao palco. Enquanto isso, no camarim, na troca rápida de figurino, tudo é diferente — talvez seja só impressão minha, não sei. É algo do qual tenho muito orgulho. Levou bastante tempo, exigiu concentração e organização”.

Há outra "PEC da Blindagem" 

Grandes distribuidoras de combustíveis Raízen e Ultra/Ipiranga - preparam-se para um cabo de guerra com a Câmara dos Deputados. O setor já identificou que terá de redobrar a pressão para evitar o esquartejamento do projeto de lei 125/2022, mais conhecido como "PL do Devedor Contumaz". Líderes do Centrão trabalham para desidratar ou mesmo rejeitar o PL, já aprovado no Senado. Entre as empresas do setor, a manobra dos parlamentares já é tratada como uma espécie de "PEC da Blindagem" para sonegadores e fraudadores que atuam no mercado dos combustíveis. Ou seja: um salvo conduto para concorrência desleal e atividades criminosas na distribuição dos combustíveis. O projeto de lei estabelece punições para pessoas jurídicas que deixem de recolher tributos de forma recorrente, numa clara utilização na inadimplência fiscal como estratégia de negócio ou instrumento vinculado a crimes financeiros. O mercado de derivados de petróleo ocupa uma posição de centralidade na proposta, dado o volume de sonegação de impostos e de empresas de fachada criadas para lavagem de dinheiro.

Ameaçado de evaporar

O texto aprovado no Senado dá poderes à ANP para exigir das distribuidoras a comprovação da origem de seus recursos e definir valores do capital social obrigatório para as empresas que atuam no setor. Todo esse aparato de fiscalização e controle previsto na "PL do Devedor Contumaz" está ameaçado de evaporar na Câmara. Estima-se que a sonegação no setor de combustíveis chegue a R$ 14 bilhões por ano. E as fraudes e adulterações impõe às distribuidoras perdas da ordem de R$ 15 bilhões. Não é de hoje que interesses insondáveis  têm exercido poder de pressão em Brasília contra a "PL do Devedor Contumaz".

Filha de peixe

Aos 16 anos, Rafa Justus, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, mostrou que tem o talento dos pais. Ela acaba de ganhar seu primeiro prêmio: Melhor TikToker, eleita por um júri especial, na 24ª edição do Prêmio Jovem Brasileiro. Rafa recebeu a premiação das mãos de sua própria mãe. A jovem influenciadora também chamou a atenção pelo seu estilo com um look moderno, um vestido tubinho branco, pouco acima dos joelhos e mangas longas, e, completando o visual, meia-calça e sapatos pretos. “Fico muito feliz com esse reconhecimento e com todas as mensagens de apoio. É só o começo de uma caminhada que quero trilhar com muito amor e dedicação”. Apesar da dedicação ao seu lado de influenciadora, Rafa já confessou que pretende fazer uma faculdade de Psicologia.

Novo ministro

Lula já avisou assessores próximos e dirigentes do PT que, em sua volta, anunciará o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, em substituição a Márcio Macedo, que vinha sendo fritado há meses por conta de mau desempenho num 1º de Maio. O sucesso das manifestações contra a PEC da Blindagem e o projeto de lei da anistia, domingo passado (21), deram projeção a Boulos, que ajudou a convocá-las e participou da organização. Ter Boulos na interlocução com os movimentos sociais é visto como potencial ativo para o governo.

"Milagre americano"

As sanções do governo norte-americano a ministros de Lula serviram, segundo analistas de plantão, ao menos para forçar o presidente brasileiro a fazer algo inédito: reduzir despesas de viagens ao exterior sempre excessivamente luxuosas. Ele e sua mulher Janja estão hospedados na residência do embaixador Sérgio Danese, representante permanente do Brasil na ONU. Mais: quando Lula chegou a Nova York um grupo de brasileiros trataram de recepcioná-lo com gritos ofensivos e seguranças tentavam intimidá-los gravando seus rostos em vídeos - o que não adiantou nada. Alguns ironizavam batizando a cena de um verdadeiro "milagre americano".

Pérola

"A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente. Falsos patriotas promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade",

 de Lula, na Assembleia Geral da ONU.

Até o comandante

O Exército detectou a ação de lobby bolsonarista nos Estados Unidos para que o general Tomás Paiva seja sancionado pelo Departamento de Estado com a cassação de seu visto, a exemplo do que Trump fez com outras autoridades brasileiras. E vê por trás da iniciativa o blogueiro Paulo Figueiredo, desafeto público do general. Oficialmente, o comando do Exército decidiu não se manifestar. Figueiredo e Dudu Bananinha usaram suas relações com o governo americano para ameaçar ministros do STF durante processo que culminou com a condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão. Há quem acredita que Figueiredo espalha que o militar supostamente é amigo do ministro Alexandre de Moraes.

Relaxamento de sanções

As lideranças bolsonaristas encararam um "alerta" depois de Trump ter dito que sentiu uma afinidade recíproca por Lula e acham que o episódio, regado a elogios em mínimo de tempo, possa provocar relaxamento das sanções impostas a ministros do STF durante as negociações pelas tarifas impostas aos produtos brasileiros. Sabem que Trump tem potencial para promover um armistício nas sanções individuais a autoridades brasileiras, como cancelamento de vistos e uso da Lei Magnitsky, que vitimou mais o ministro Alexandre de Moraes e sua mulher Viviane, mais uma empresa do casal e dos filhos. 

Pente-fino na estatal

O rombo de mais de R$ 4 bilhões nas contas dos Correios, só no primeiro semestre deste ano, parou na Procuradoria-Geral da República. A ação é parte da ofensiva do deputado Evair de Melo (PP-ES), que ainda acionou o Tribunal de Contas da União para passar um pente-fino nas contas da estatal. O parlamentar compara, por exemplo, o déficit de todo 2024, R$ 2,6 bilhões, com os R$ 4,4 bilhões em seis meses, além de quase sete vezes o prejuízo registrado em 2023. Todo esse prejuízo aconteceu na gestão de Fabiano Silva dos Santos, indicado pelo grupo Prerrogativa, que já deixou o comando dos Correios.

Reforma de R$ 770 mil

O Tribunal de Contas de União (TCU) aprovou o uso de R$ 770 mil em recursos públicos para reformar apartamento funcional na Asa Sul, em Brasília, que será ocupado pelo ministro Antônio Anastasia. As obras começaram em julho e devem terminar em dezembro. A reforma inclui marcenaria de alto padrão, novos pisos, rodapés, porcelanato e substituição das instalações hidráulicas e de gás. Só os móveis planejados custam R$ 90 mil. O governo paga reformas estruturais e o ocupante despesas como energia, gás, condomínio e pequenas manutenções.

Conectação de três

Ainda a outra "PEC da Blindagem": no Senado, onde o projeto do ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) dormitou por quase três anos, havia resistências à proposta. Só foi aprovado na esteira do clamor criado pela Operação Carbono Oculto, que revelou o setor de combustíveis como um dos principais eixos de lavagem de dinheiro do PCC. O alarido que precipitou a votação no Senado é o mesmo que está multiplicando anticorpos para barrar o projeto na Câmara. Não é coincidência que a Operação Carbono Oculto, a aprovação da "PEC da Blindagem", que deve ser derrubada no Senado, e a articulação dos deputados para barrar o "PL do Devedor Contumaz" praticamente se sobreponham. Há uma lógica de autopreservação de três fatos.

Sair da confusão

Thomas Shannon, ex-embaixador dos EUA no Brasil e ex-subsecretário de Estado para o Hemisfério Ocidental, hoje no setor privado, acha que "desde o começo, tive a opinião de que Trump se enganou ao se aliar com Eduardo Bolsonaro". E emendou: "Ele nunca admitirá que errou, mas buscará uma solução para sair dessa confusão. Nos últimos tempos, muitas vozes falaram ao presidente sobre esse erro". Shannon aconselha Lula a chegar preparado para a reunião, "sabendo que se Trump o maltratar, isso terá enorme impacto negativo no mundo. Mas todo cuidado é pouco, logação dos novos frigoríficos, a estimativa é que as exportações de carne bovina para o México cresçam 80% em 2026.

Mistura Fina

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) negou que Eduardo Bolsonaro assumisse a liderança da minoria da Casa, o que facilitaria sua vida (e seu mandato) nos EUA, o que permitirá que a deputada federal Carol de Toni (PL-SC) volte ao posto (ou que outro nome seja indicado). No mesmo dia, Eduardo se surpreende com os acenos de Trump a Lula em Nova York, mas não assumiu o episódio, preferindo dizer que "era uma estratégia calculada do presidente americano” - e, indiscutivelmente, não era

Dados do portal Corte Aberta, do STF, revelam que o processo em que Bolsonaro e mais sete aliados foram condenados pela trama golpista teve o 22º julgamento mais rápido entre 788 ações penais concluídas pelo Supremo - do recebimento da denúncia até a condenação ou absolvição. O caso foi julgado em 153 dias. Alvo de queixas das defesas dos réus, a duração foi menor que as de 97% das ações julgadas. A mais longa delas durou 4.122 dias, de 2003 a 2014.

Custaram R$ 737,62 as meias e o cinto que Janja comprou para o maridão na conhecida loja J.Vrew, em Nova York, que supostamente esqueceu de colocar na mala. A J.Crew é uma antiga loja que trabalha com moda masculina, feminina e infantil, foi fundada em 1947 e tem entre seus clientes habituais a ex-primeira-dama Michelle Obama.
 
Com crescimento exponencial, os carros elétricos passaram de 1% de participação no mercado brasileiro em 2023 para 3% no ano passado. O domínio é da chinesa BYD, que chegou a construir uma fábrica na Bahia. Contudo, especialistas da área acham que esse boom chegou ao limite. E avaliam que os elétricos puros não cheguem a 4% de participação neste ano, patamar que será mantido. Os híbridos, que respondem por 6% do mercado, compensam essa perda de apetite pelos 100% elétricos.pediram ajuda aos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais).

In – Licor de doce de leite

Out – Licor Crème Brûlée

CLAÚDIO HUMBERTO

"Foi uma frase infeliz"

Ministro Luiz Roberto Barroso (STF) sobre se jactar "nós derrotamos o Bolsonarismo"

24/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula na ONU já nos custa mais de R$3,2 milhões

A fatura total ainda não está fechada, mas a passagem de Lula (PT), Janja e sua comitiva por Nova York, sob pretexto de participarem da Assembleia Geral da ONU, já impôs ao pagador de impostos a salgada fatura que supera os R$3,2 milhões. Esse gasto, para bancar dois dias de Lula nos Estados Unidos, é só para custear o belíssimo hotel da comitiva, para além da frota de limusines igualmente luxuosas usada para os aspones zanzarem por aí. Tudo, é claro, por nossa conta.

Coisa de granfino

Parte da turma de Lula escolheu o estrelado Grand Hyatt New York para desfrutar o passeio aos EUA. Mais de R$1,7 milhão só em pernoites.

Esbanjam mesmo

A coluna conseguiu orçar alguns quartos que ainda estavam disponíveis nesta quarta-feira (24). Há diárias que superam os R$21,8 mil.

Lula ostentação

Sempre optando pela opulência por onde passa mundo afora, a comitiva de Lula torrou sem piedade R$1,5 milhão no aluguel de carrões.

Torneira aberta

Só o cafezinho petista custou R$16,1 mil. Para alugar impressoras e mesinhas para “escritório de apoio”, lá se foram mais R$13,4 mil.

Governo Lula gastou R$66,3 milhões com cartão

O pagador de impostos já foi obrigado a bancar, só este ano, mais de R$66,3 milhões em cartões de pagamento do governo Lula (PT). São os chamados “cartões corporativos” cujas contas Lula tornou secretas quando se descobriu ministro usando esse tipo de cartão até em gastos pessoais, até salão de beleza. Os infames cartões bancam aluguel de carros, jantares, gasolina, tudo. Os 11 cartões da Presidência torraram R$4,3 milhões. Tudo em segredo “por razões de segurança”. 

Uso X uso

O Ministério da Justiça lidera esse tipo de despesa no governo Lula, este ano: R$22 milhões gastos com impressionantes 362 cartões.

Teve até CPI

Cartões corporativos ganharam notoriedade no segundo governo Lula, com a revelação dos gastos do então ministro do Esporte Orlando Silva.

Memória

Atual deputado do PCdoB, Silva colocava tudo na conta do pagador de impostos; dos seus hotéis e restaurante e até mesmo tapioca.

O que Alcolumbre esconde?

Revoltou o senador Jorge Seif (PL-SC) a decretação pelo Senado de sigilo de 100 anos nos vídeos do “Careca do INSS” visitando certos gabinetes no Congresso. “É um escândalo vergonhoso”, disse.

Tolas narrativas

É tão tola a pretensão americana de fazer o STF recuar de condenações políticas, ainda que as considere pura perseguição, quanto a fantasia de que Trump se vale de outras fontes sobre o Brasil senão o seu próprio corpo diplomático e o mais fabuloso serviço de espionagem do mundo.

Prazer e tchau

Petistas que só atacavam Donald Trump celebraram fala do presidente dos Estados Unidos sobre Lula e o rápido encontro na entrada do plenário da ONU. Tão rápido que, diz Trump, durou “uns 20 segundos”.

Só no sapatinho

Janja até quis lacrar com vídeo em rede social explicando casaco com bordado tradicional palestino na assembleia da ONU, mas faltou explicar o novíssimo (mais um) calçado Zegna de R$8,5 mil do marido.

Faltam adultos na sala

Porta-voz de Trump, Karoline Leavitt estranhou que domingo (21) o Times “brincadeira” funcionários da ONU para desligar escadas rolantes e elevadores na chegada do presidente americano. Não deu outra.

Olha o golpe

Filipe Barros (PL-PR) lembrou que a oposição votou e aprovou o “PL da Anistia” e rechaçou essa conversa de Dosimetria. “A vontade do plenário, de 311 deputados, foi muito clara”, afirmou o deputado.

Arrependimento supremo

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, diz agora que se arrepende do “perdeu, mané”. Pero no mucho: “me arrependi depois de ter sido xingado por três dias na rua, em Nova York”.

Tarifa é o principal

O Copom, do Banco Central controlado por indicados de Lula, atribuiu a “movimentos de curto prazo da política monetária americana” impacto maior na taxa de juros no Brasil que outros temas “desafiadores”.

Pensando bem...

...não mais do que de repente, elogio de Trump vale muito.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

A lição do seu Francisco

Lula vira gozação sempre que afirma não existir alguém “mais ético e honesto” que ele. Esquece exemplos de honestidade de verdade, como mostrou Francisco Basílio, humilde servidor da Infraero que devolveu US$10 mil deixados por um turista no aeroporto de Brasília. Levado ao Planalto para um factóide, seu Francisco ouviu Lula dar vexame: “...o normal era ficar com o dinheiro!” Do alto de sua dignidade, seu Francisco deu uma lição no petista: “Não, senhor... Eu não quero nada que não seja meu.” Quanta diferença.

Giba Um

"Ele não é o imperador do mundo e eu não tomo decisões com raiva de quem quer que seja...

...Quando os Estados Unidos quiserem negociar, estamos prontos", de Lula, em Nova York, que agora espera um telefonema de Trump

24/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do Republicanos, avalia que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, filiado ao mesmo partido, é candidato à reeleição em 2026 e não à Presidência da República. Tarcísio  de tem projetos de longo prazo, com obras que demandam quatro a seis anos para conclusão.

Mais: Tarcísio também precisa se consolidar no cargo atual para almejar voos maiores. Costa Filho se declara lulista, é contra a anistia dos envolvidos em atos golpistas, mas é favorável a uma revisão de penas. Ele planeja disputar o Senado por Pernambuco, em chapa com o governador João Campos (PSB).

Giba Um

Quase psicóloga

Quem é nascido antes dos anos 80 deve se lembrar muito bem dos grupos musicais infantis que faziam sucesso nesta época (hoje a geração não sabe o que era bom), entre tantos, o Trem da Alegria, que embalava as festas de aniversário com músicas como "Uni, Duni, Tê", "É de Chocolate", "Piuí Abacaxi", entre outros. O trio inicial era formado por Patricia Marx, Luciano Nassyn e Juninho Bill. Com a reexibição da novela “A viagem”, muitos entraram no clima da nostalgia e cantaram a música "Quando Chove", na voz de Patrícia Marx, que foi o tema da personagem Diná (Christiane Torloni). Por conta disso, o nome da cantora voltou a circular, mesmo que ela nunca tenha parado. Em entrevista, Patrícia garante que: “A música boa é atemporal mesmo, não tem como negar. Em algum momento ela vai tocar e as pessoas vão se sentir bem, tocadas de um jeito diferente de cantar do que as coisas de hoje em dia”. Hoje com 51 anos, está concluindo sua faculdade de Psicologia e se diz muito realizada: “Estou apaixonada, estagio só ano que vem, estou empolgada com o curso, sempre tive muito envolvimento com esse assunto. Meu primeiro livro de Freud comprei com 16 anos, estou realizada, plena e ocupada”. Apesar dos estudos, Patricia se prepara para lançar seu 16º trabalho de carreira solo, "Nos dias de hoje esteja tranquilo", no dia 3 de outubro. Apesar de se declarar não nostálgica, seu novo projeto é uma reunião de sucesso de Ivan Lins e outras inspirações. “Provas, trabalhos em grupo, lançamento e pretendo fazer uma turnê. Também tem participação de Seu Jorge no quarto single do álbum. Reuni músicas mais emblemáticas do Ivan Lins e me inspirei no filme 'Ainda Estou Aqui.' Depois que assisti, tive a ideia de fazer esse disco, de resgatar essas mensagens do Ivan. Tem música da década de 70, muito atuais, e de 80 e 90 também”.

Brasil e México vs. mega-tarifa

O governo e grandes grupos da cadeia de proteína animal encontraram no quintal dos Estados Unidos uma rota de escape para mitigar o impacto da tarifa de 50% imposta por Donald Trump à carne brasileira. Uma comitiva do Serviço Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, instância do governo do México responsável por autorizar a importação de alimentos, chegou ao Brasil para iniciar uma inspeção técnica em diversos frigoríficos. Hoje, 35 unidades de abate têm permissão para exportar carne bovina para o mercado mexicano. No Ministério da Agricultura, a expectativa é que o órgão fitossanitário do México inicie o processo de homologação de até 14 estabelecimentos durante a visita ao Brasil. Com isso, esses frigoríficos deverão ser autorizados a embarcar carne bovina para o mercado mexicano ainda este ano. O aumento das exportações de carne bovina para o México é o primeiro e expressivo resultado prático de uma visita de uma comitiva do governo brasileiro, liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin e pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, à capital mexicana no mês passado.

Fúria tributária

Não por coincidência, estão sentadas à mesa duas nações vítimas da fúria tributária de Trump. Se o Brasil levou uma tarifa de 50% sobre mais da metade da sua pauta de exportação para os EUA, o México tem de digerir a alíquota extra de 25% sobre todos os produtos vendidos para o vizinho do norte, à exceção de petróleo e energia. O estreitamento das relações comerciais entre os dois países, a começar pela agenda do agronegócio, desponta como um movimento de defesa de ataque no tarifaço trumpista. É uma estrada de mão dupla.

Giba Um

Hoje é dia de pizza

Sabe aquela velha frase que diz: “Vida que segue”, foi bem isso que Zilu Godoi fez. Após pouco mais de 10 anos de separação do cantor Zezé Di Camargo, após 32 anos de casado, mãe de três filho  (Wanessa, 42 anos; Camila, 39 e Igor, 31), em 2019 foi morar nos Estados Unidos, onde resolveu tocar sua vida. Em 2024, voltou ao Brasil e foi candidata a vereadora, mas só conseguiu 4.579 e não foi eleita. De volta aos EUA, trocou seu apartamento em Miami por uma mansão em Orlando, projetada por sua nora, Amabylle Eiroa, casada com Igor Camargo. Agora resolveu empreender por lá. Acaba de firmar parceria com a marca brasileira Cuca Libre, um restaurante especializado em pizza brasileira fundada em 1989 em Belo Horizonte pelo empresário Jackson Costa. A nova unidade do restaurante em Orlando marca a expansão rede gastronômica  nas terras norte-americanas, que já possui outra unidade em Nova Jersey.

Giba Um

Quase pronto

O STF vai publicar logo o acórdão do julgamento que definiu novas regras para a responsabilização das redes sociais por conteúdo postado. O ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações, é o responsável pelo texto, que está na fase de revisão final. Toffoli, a propósito, é o ministro com menor estoque de processos no gabinete. Tem 814 casos em ttramitação e 204 esperando decisão final.

Mais juízes

Outra investida do governo americano foi o cancelamento de vistos de entrada nos EUA de autoridades brasileiras, como o ministro da. Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, mais o ex-advogado-geral da União José Levi, ministro do STJ Benedito Gonçalves e atuais e ex-integrantes do gabinete de Moraes no TSE e STF, casos dos juízes Airton Vieira, Marco Antonio Martin Vargas e Rafael Henrique Janela Tamais Rocha e da chefe de gabinete Cristina Yukiko Kusahara. Messias publicou artigo no The New York Times reclamando de falta de diálogo na gestão Trump, e Benedito Gonçalves foi relator da ação do TSE que tornou Bolsonaro inelegível.

Pérola

"Ele não é o imperador do mundo e eu não tomo decisões com raiva de quem quer que seja. Quando os Estados Unidos quiserem negociar, estamos prontos",

de Lula, em Nova York, que agora espera um telefonema de Trump.

Pedindo anistia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma foto de Lula usando uma camiseta onde se lê a palavra "anistia". A imagem, tirada pelo fotógrafo Lugo Koyama em abril de 1979, mostra o então sindicalista distribuindo panfletos a favor da anistia durante o regime militar. A Lei da Anistia, aprovada naquele ano, perdoou crimes políticos cometidos por guerrilheiros de esquerda e opositores do regime, além de permitir retorno de exilados e beneficiar militares. O perdão alcançou cerca de 4,6 mil pessoas.

Memória

Se passar, a PEC da Blindagem revogará a "PEC do Fim da Impunidade Parlamentar", como foi chamada a medida aprovada há 24 anos com apoio de todos os partidos. Em discursos em 6 de novembro de 2001, deputados da esquerda à direita saudaram o momento histórico, fruto de pressão da sociedade. "Nos preocupa muito que, em vez de imunidade, se extrapole para a própria impunidade", disse o então líder do PFL (atual União Brasil), Inocêncio Oliveira. A emenda acabou com a necessidade do Congresso autorizar investigações e processos judiciais. Teve 412 votos a favor e apenas 9 contra.

Do PT a Doria

Com tons de deboche e principalmente a escolha pelo silêncio quando questionado sobre José Dirceu, o advogado Nelson Willians, segundo analistas, tem muito a explicar. Ao menos desde 2016, ele injeta doações em campanhas de políticos. A primeira (R$ 10 mil) foi para João Dória, que disputou a prefeitura de São Paulo e, em 2018, repetiu doações a tucanos (R$ 20 mil) para Antônio Anastasia (hoje PSD), R$ 10 mil e  Rogério Marinho, hoje no PL (outros R$ 10 mil). Marco Bertaiolli (PSD) levou R$ 5 mil e o petista Emídio de Souza, o mesmo valor. Como ficou calado, a CPMI mira agora em seu escritório e em sua mulher e sócia, Anne Caroline Willians Vieira Rodrigues.

Olho no nióbio

Os planos da mineradora St. George Mining para o Brasil está envolto em mistério. Não se sabe se os australianos pretendem investir a longo prazo na produção de minério no país ou se seu objetivo é empacotar um portfólio de ativos para vendê-lo logo (as especulações apontam para a segunda hipótese). Mais do que isso: os olhares se voltam na direção da Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia. A empresa dos Moreira Salles é tida como forte candidata à compra das reservas da St. George Mining no país. Especialmente depois da empresa australiana ter anunciado a descoberta de nióbio na área de seu Projeto Araxá, em Minas Gerais (a empresa dos Moreira Salles tem 80% da produção global de nióbio).

Novo jogo no tabuleiro

Ainda o tarifaço trumpista: no sentido inverso, o México discute contrapartidas como compensação ao aumento das compras de carne brasileira. O Brasil deve ampliar importações de atum daquele país. Há discussões também envolvendo a abertura do mercado brasileiro a frutas, como pêssego, e aspargos mexicanos. É o novo jogo no tabuleiro das relações internacionais. Ao corroer os canais multilaterais, a política de Trump empurra um número cada vez maior de países a costurar seus próprios arranjos bilaterais.

Crescimento de 80%

No caso da carne bovina, o Brasil já vinha em uma escalada nas exportações para o México. De janeiro a julho de 2025, os embarques totalizaram 67.659 toneladas, quase três vezes o volume registrado no mesmo período de 2024, ou seja: média de 9,5 mil toneladas por mês. Com a entrada em vigor das draconianas tarifas norte-americanas  há houve um aumento em agosto, cerca de 12 mil toneladas. Com o acordo costurado e homologação dos novos frigoríficos, a estimativa é que as exportações de carne bovina para o México cresçam 80% em 2026.

Mistura Fina

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF denúncia contra Eduardo Bolsonaro e o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo pelo crime de coação à Justiça, devido à atuação dos dois nos EUA em busca de sanções ao Brasil pelo julgamento de Bolsonaro. Gonet tem vídeos comprobatórios. A dupla pode ganhar 6 anos e oito meses de prisão se forem condenados por coação em processo.

Está no Tribunal de Contas da União (TCU) um pedido de auditoria nas viagens de pessoas sem cargo público no governo federal. O pente-fino, solicitado pelo deputado Rodrigo da Zaeli (PL-MT), destaca, por exemplo, a disparada de 213% na gastança com diárias e passagens de "colaboradores eventuais" nos dois primeiros anos da gestão Lula, chegando a R$ 392,6 milhões. Em 2021-2022, mesmo com o gasto já corrigido pela inflação, o valor fica abaixo, R$ 125,1 milhões.

Na representação, Rodrigo da Zaeli cita passagens de R$ 237 mil pagas para a primeira-dama. Rosangela da Silva, a Janja, que não ocupa cargo público. Se incluir servidores, a fatura fica ainda mais salgada. O primeiro biênio de Lula custou ao país R$ 4,5 bilhões só em viagens. Entre 2021 e 2022, os gastos com passagens no governo federal foram de R$ 54,6 milhões. Em 2023 e 2024, disparou para R$ 200,9 milhões.

Pai de ideias consideradas surrealistas, para dizer o mínimo, como substituir a Uber pelos Correios, que voltou ao déficit bilionário na gestão Lula, o ministro Luiz Marinho (Trabalho) enfiou o governo em nova enrascada. Ameaça mudar o prazo de reembolso aos estabelecimentos dos valores gastos com o vale-alimentação pelos trabalhadores. Hoje, esse reembolso é feito em 30 dias úteis, prazo compatível com a liquidação e pagamento legais realizados pelos municípios. Marinho quer reduzir para dois dias úteis.

A Confederação Nacional dos Municípios entrou na jogada contra o ministro. Alega que ninguém foi ouvido e cobra diálogo prévio. Marinho quer empurrar a mudança goela abaixo e a toque de caixa. Tenta colocar o novo prazo ainda em setembro. A CNM diz que a ideia maluca compõe "disfuncionalidades a prejuízos significativos" para 2.500 municípios, cerca de 4,5 milhões de servidores. Como o ministro não ajuda, os prefeitos pediram ajuda aos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais).

In - Exercício gato vaca
Out - Exercício superman

