Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"A CPI deixa de ser opção e passa a ser necessidade"

Deputado Luiz Philippe de Orleans (PL-SP) sobre o escândalo do enrolado Banco Master

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

15/01/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

ONG da COP30 agora fatura bajulando Lei Rouanet

ONG favorita de petistas, a “Organização de Estados Ibero-Americanos”, cuja denominação sugere vínculo na verdade inexistente com a ONU, foi contratada pelo Ministério da Cultura para produzir um relatório passando pano para a Lei Rouanet, cujos milhões são usados, diz a oposição, para pagar cachê posterior de artistas militantes que apoiaram Lula (PT) na campanha de 2022. A ONG é a mesma que embolsou meio bilhão de reais para “organizar” a COP30, a fracassada conferência de Belém.

Mapa da mina

Por aqui, a ONG colocou sua sede perto do poder, em Brasília. Só com o governo federal, já faturam com 25 “convênios e/ou acordos” vigentes.

Dinheiro a rodo

Como não existe almoço grátis, os ongueiros faturam alto com esses acordos. O valor celebrado passa dos R$ 307,8 milhões.

Mamata longeva

A ONG fatura dinheiro público ao menos desde 2014. Já recebeu do governo federal R$875.336.455,72, segundo o Portal da Transparência.

Fresquinho

O último pagamento foi há dias, em 2 de janeiro. A secretaria-executiva do Ministério da Cultura injetou R$ 4 milhões em “contribuição voluntária”.

Solidário à ditadura do Irã, Lula dá mais um vexame

A operação policial contra o banqueiro Daniel Vorcaro e outros suspeitos de fraude no mercado financeiro, tirou das manchetes desta quarta (14) uma das atitudes mais vergonhosas do governo Lula (PT). O petista interrompeu seu silêncio desde o início das manifestações contra o governo do Irã, que reage matando seu próprio povo, divulgando nota de solidariedade à ditadura e a seu presidente, submisso aos aiatolás, no momento em que era anunciada a execução de jovens manifestantes.

Mau exemplo

Mais um ditador amigo de Lula, o iraniano repetiu o petista ao culpar a população pelas mazelas do país. Foi o que deflagrou a revolta.

Apoio à tirania

Enquanto o mundo se mobiliza contra a ditadura, Lula prefere fazer “advertências” a países solidários às vítimas da tirania dos aiatolás.

Lado errado

A posição de Lula não surpreende, após apoiar terroristas do Hamas e os russos na Ucrânia e passar pano para facínora Nicolás Maduro.

Tudo estranho

O deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) estranha a concentração da investigação e decisões sobre o escândalo do Banco Master, “Isso não é coincidência institucional”.

Pelas costas

Petistas são fogo... agora falam horrores de Ricardo Lewandowski. Até culpam o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública pela rejeição a Lula sobre o tema por “não divulgar” as ações do ministério que comandou.

É ruim, mas é bom

Trump divulgou levantamento indicando os países cujos emigrantes dão mais despesas aos americanos. São 32,2% dos brasileiros, atrás de iranianos (31,9%), venezuelanos (29,4%) ou argentinos (26,2%). Mas preferem viver na pindaíba, à espera de oportunidades, a voltar ao Brasil.

Costas quentes

André Fernandes (PL-CE) ironizou saída do Brasil de Lulinha, que ainda não é investigado por ligações com o Careca do INSS, mas está com a Polícia Federal baforando no cangote, “Com ele ninguém faz nada?”.

Histórico decepcionante

Sérgio Moro (União-PR) lembra o histórico do novo ministro da Justiça Wellington Cesar, "A Bahia, onde foi procurador-geral nomeado pelo PT, caiu no domínio do crime organizado nos últimos dez anos".

Melhor não ter

Hamilton Mourão (Rep-RS) criticou a tardia e mansa nota do governo Lula sobre o massacre de civis pelo regime que controla o Irã, “Revela bem o caráter protetor e admirador de ditaduras que o caracteriza”.

Propaganda descarada

Carlos Jordy (PL-RJ) entrou com ação contra o prefeito de Niteroi (RJ) Rodrigo Neves (PDT), que liberou verba para escola de samba que traz Lula no enredo, “É um petista de carteirinha, é um esquerdista radical.”

Caso internacional

Parou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos a situação do adoentado Jair Bolsonaro, preso na superintendência da Polícia Federal. A denúncia é assinada pelo senador Izalci (PL-DF).

Pergunta Suprema

O Banco Master já explicou o contrato milionário com a esposa de Moraes?

PODER SEM PUDOR

Soluções à brasileira

Preso durante o regime militar por ordem de um coronel Epitácio, delegado do DOPS, o saudoso jornalista Carlos Castello Branco assistiu a uma cena histórica: a chegada do valente advogado Sobral Pinto à delegacia, aos berros, arrastado por policiais. O coronel arrogante falava muito, até mencionar a expressão “soluções à brasileira”. Sobral perdeu a paciência:

- Agora chega, seu coronel, porque não existem “soluções à brasileira”. O que existe apenas é peru à brasileira!

Giba Um

"Não pode existir norma dirigida a uma pessoa. Essa lei é dirigida clara e insofismavelmente...

a Bolsonaro e aos que com ele atentarem contra o Estado de Direito", de Belisário dos Santos Jr., advogado e ex-secretário da Justiça de SP, sobre projeto de lei da redução de penas

14/01/2026 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Uma propaganda da gestão Tarcísio de Freitas que fala em fim da cracolândia e diz que o túnel Santos-Guarujá saiu do papel virou alvo de piadas de adversários do governador, que argumentam que as "realizações" estão longe da realidade. No vídeo, o governo afirma que, após 30 anos, a "Cracolândia "não existe mais".

MAIS:  contudo, o próprio Tarcísio já reconheceu em entrevistas que os usuários estão espalhados pelo centro de São Paulo. "Sempre vai ter gente consumindo drogas porque é um problema social" ele disse. No caso do túnel Santos-Guarujá, a inauguração está prevista para 2031.

Giba Um

Primeiro tapete

Mal começou o ano de 2026 e já começam os primeiros tapetes vermelhos. No domingo foi a vez do tapete ser estendido para o Golden Globe Awards, em sua 83ª edição.  A premiação que honraram os melhores profissionais de cinema e televisão, filmes e programas televisivos de 2025  aconteceu no The Beverly Hilton e pelo segundo ano consecutivo foi comandado pela comediante, atriz, apresentadora Nikki Glaser. O filme brasileiro “O agente secreto” levou duas estatuetas das três que concorria, de melhor Filme de Língua Não Inglesa e melhor ator de filme de drama com Wagner Moura. E claro uma legião de celebridades desfilou seu modelitos antes do grande evento, onde o preto foi a cor predominante como o look da vencedora de melhor atriz coadjuvante, Teyana Taylor, com algumas exceções. Um dos looks que mais chamou atenção foi da atriz Jennifer Lawrence, um modelo  da Givenchy assinado por Sarah Burton, completamente transparente, com um decote profundo e recortes ousados em ambos os lados da cintura coberto por de flores bordadas em tons de rosa, verde e dourado em partes estratégicas. Entre os looks mais elegantes, segundo alguns sites estavam Julia Roberts, Jennifer Garner, Emily Blunt, Selena Gomez e Amanda Seyfried. Mas também chamaram atenção estrelas como Miley Cyrus,  Emma Ston, Jenna Ortega, Kate Hudson, Alicia Silverstone entre outras. 

Influenciadores  defendem Master

Malgrado desmentidos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro garantindo que nunca "comprou" influenciadores para lançar suspeitas nas redes sociais sobre o processo de liquidação do Banco Master pelo Banco Central, foram obtidos documentos, troca de mensagens e recibos de depósitos bancários que comprovam que esse tipo de ação criminosa foi bastante usada – e bem paga. Algumas figuras que jogaram ao lado de Vorcaro chegaram a ganhar mais do que os R$ 2 milhões revelados até mesmo por jornalistas (o trabalho de Malu Gaspar tem merecido o maior aplauso de sua categoria). O nome do apresentador de fofocas de televisão e famoso ex-consumidor de drogas Leo Dias e alguns supostos sócios de seu grupo está alimentando mais investigações, embora ele diga que não tem nenhuma proximidade a Vorcaro. Acordos com esses influencers (a maioria desconhecida do grande público) tinham cláusula que previa sigilo absoluto. Correndo por fora, a Polícia Federal já tem uma lista deles que operavam uma espécie  de “ gabinete  do ódio".

Três a um

O ex-deputado federal José Genoíno (SP) não pretende se candidatar neste ano, ao contrário de outros envolvidos no mensalão, que planejam concorrer à Câmara. Três figuras do famoso escândalo devem disputar mandato de deputado federal: o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha e o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares. Detalhe: Dirceu tem certeza de que será eleito sem maiores dificuldades.

Giba Um

Segurando as rédeas

Nascida em Taiobeiras, uma cidade no norte do estado de Minas Gerais, com cerca de 33 mil habitantes, a cantora Marina Sena cada vez mais vai se destacando na música. Ela revelou a revista Ela algumas inseguranças que tinha a respeito de sua carreira, mesmo com um uma vida profissional desde 2015, ganhando notoriedade somente com seu primeiro álbum solo em 2021.  “Sempre fui uma pessoa segura, mas, enquanto presença na indústria da música, ainda sentia inseguranças, por estar entendendo a coisa toda e não ter seguido uma fórmula. Mas, quando o público me abraçou e me vi necessária para a cultura brasileira, fiquei bem mais fortalecida”.  Prestes a completar 30 anos (setembro 2026) ela conta que sofre uma pressão em respeito a maternidade, mas garante que só será mãe quando estiver 100% pronta para cuidar de outra vida. Namorando o influencer e dançarino Juliano Floss (8 anos mais novo), garantiu que é difícil gerenciar a vida com tanta opinião alheia.  “É difícil para qualquer pessoa manter as rédeas diante de tantos pitacos. É preciso ter inteligência para saber o que absorver. Toda mulher independente também já passou por situações em que o parceiro não dá conta dessa grandeza que é ser livre. Já aconteceu comigo, mas hoje não vivo mais isso. Inclusive, estou com uma pessoa que ama esse meu jeito”.

Giba Um

Outro "posto Ipiranga"

O senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República, passou o fim do ano visitando figurões do mercado financeiro, entre eles André Esteves, dono do BTG Pactual. Flávio se comprometia, nos encontros, a anunciar até abril um nome do quilate do ex-ministro Paulo Guedes para ser o seu "Posto Ipiranga". É a expressão utilizada por seu pai Bolsonaro na campanha de 2018, quando designou o aliado para responder tudo por ele na área econômica inspirado em um comercial de TV de rede de postos de gasolina. Flávio ainda não tem nenhum nome convidado.

Caso a caso

Integrantes do STF aceitaram o projeto de redução de penas aprovado pelo Congresso Nacional ainda que tenham críticas públicas. Uma das razões é o fato de que uma ala do tribunal entende que os efeitos da proposta não serão automáticos para todos os réus, incluindo Jair Bolsonaro (PL) mas avaliados caso a caso, a critério do relator, ministro Alexandre de Moraes. A ideia de uma anistia ampla era totalmente rejeitada pelos Magistrados. Essa ala do Supremo participou de conversas sobre a construção do texto  com o envio ao Senado.

Pérola

"Não pode existir norma dirigida a uma pessoa. Essa lei é dirigida clara e insofismavelmente a Bolsonaro e aos que com ele atentarem contra o Estado de Direito", 

de Belisário dos Santos Jr., advogado e ex-secretário da Justiça de SP, sobre projeto de lei da redução de penas.

Ao vivo

Na semana passada, o ministro Luiz Fux foi ao gabinete de Edson Fachin apresentar seu apoio no código de conduta defendido pelo presidente do STF para ministros de tribunais superiores. Fux até gostaria de participar do texto. Os ministros do Supremo estão divididos a Fux defende a votação do texto no plenário da Corte em sessão transmitida a todo país. Aos mais chegados, o mesmo Fux confessa que tem quase certeza que a maioria dos ministros não vai topar essa "votação no plenário".

Moraes elogiado

O presidente do STF, Edson Fachin, também preferiu não dar o ar da graça no ato organizado por Lula sobre o vandalismo entre os Poderes no 8 de janeiro de três anos atrás. Acha que o Congresso derruba o veto e alguém questione a legitimidade da redução de penas na Justiça e preferiu não se comprometer. Mas manteve seu apreço pela democracia numa cerimónia sobre  8/1 no próprio STF, quando elogiou Alexandre de Moraes. "O ministro Alexandre de Moraes colocou-se firme por dever de ofício, com sacrifícios pessoais e familiares e esteve onde precisava estar. Não por bravata, mas porque era seu ofício".

Até sósias

Há um ano, o MPF abriu um inquérito para investigar a sonegação pela Presidência, de informações sobre gastos de Lula e Janja  e sobre visita dos filhos do petista ao palácio. As apostas são de que nada vai andar. Na virada do ano, o caso dos sigilos de Lula foi arquivado no gabinete de Paulo Gonet, PGR. E a justificativa também está em sigilo. Outro procedimento arquivado no MPF investigava – mesmo –  a existência de sósias de Lula na Presidência - esses, contudo, com todos os dedos.

Fundo de imóveis

O governo Lula quer colocar em funcionamento no primeiro semestre deste ano um fundo lastreado em imóveis da União. Pretende dar  eficiência para gerir e até vender os ativos para levantar receitas e diminuir despesas do patrimônio público. O plano está sendo estudado pelo Ministério da Gestão em conjunto com a Caixa Econômica Federal e segue diretriz de Lula para não deixar imóveis públicos sem uso. A iniciativa já selecionou 58 unidades.

Avenida Brasil 2

A Globo vai produzir uma sequência da novela "Avenida Brasil" (2012), um de seus maiores sucessos para alavancar o horário nobre. João Emanuel Carneiro já teve aprovado o argumento depois de alguns ajustes pedidos pela direção. A novela já está em fase de pré-produção e irá ao ar somente em 2027, com Adriana Esteves mm revivendo o personagem "Carminha" e Débora Falabella trazendo de volta "Nina". E duas negociações já estão em andamento: a volta de Ana Paula Arósio, depois de 18 anos e a participação de Ticiane Pinheiro, ex-Record, agora morando no Rio com o marido César Tralli e toda a família.

Retrato

Admiradores de Nelson Motta estão encantados com o último retrato que ele traçou de Donald Trump em sua coluna: " Viciado em Coca-Cola, comedor de hambúrgueres e de menores de idade, é a figura pública mais odiada do planeta que ele quer dominar e impor seus padrões criminosos a sua total falta de escrúpulos  e de vergonha. E a cada dia é mais odiado pelos próprios americanos. Trump consegue ser mais ridículo do que o duce Mussolini, com sua boquinha de chupa-ovo, sua cara laranja e seus cabelos louros de palhaço".

Mistura Fina

Nas redes sociais, não são poucos os que dizem que "a vaidade de Trump não tem limite". Enquanto preparava a prisão de Maduro, o americano mandou criar um site oficial para reescrever a História em causa própria. Nele, é tratado como um "herói da democracia" e repete a mentira de que Joe Biden teria roubado a eleição  de 2020. Os golpistas (agora, poderão ter suas penas reduzidas) que invadiram o Capitólio são descritos como "manifestantes pacíficos e patriotas".
 
O vandalismo de Maduro foi mais espalhafatoso do que de Chaves. Em 2017, ele inventou uma Assembleia Constituinte para esvaziar os poderes da Assembleia Nacional, na qual o governo perdera a maioria. A obra-prima do chavismo, contudo, foi a ruína econômica. De 2012 a 2020, o PIB per capita foi de US$ 12.607 para USS 1.506, quase 90%. No mesmo intervalo, 7 milhões de venezuelanos (22% da população) deixaram o país. Não se tem notícia de nada parecido, exceto em guerras.

Na primeira fala depois do ataque a Caracas, Donal Trump proclamou a volta da Doutrina Monroe, que pregava "A América para os americanos" (não, a frase não é dele). Agora, o porrete está nas mãos do dono de um "ego desgovernado". Segundo o Washington Post, ele descartou dar o cargo de Maduro a Maria Corina Machado porque ela aceitou o Nobel da Paz, que ele preferia ver na sua estante. Ela já falou em entregar o prêmio a Trump. Um dia, ele não pareceu interessado na troca; no dia seguinte, falou que "até gostaria".

Donald Trump, pelo que se supõe, joga em várias frentes: agora, se diz "presidente em exercício da Venezuela; sugere acordo com Cuba "antes que seja tarde demais", oferece US$ 100 mil para cada morador da Groenlândia para comprar a área; chama Gustavo Petro, presidente da Colômbia, de "próximo alvo" e está interessado "em alguma coisa" no México (ele ainda não sabe o que é).

A eterna crise da Oi promete ser muito lucrativa para ao menos uma pessoa :o administrador judicial Bruno Rezende. A Justiça decidiu que ele receberá nada menos do que 5% la tudo o que for devolvido pelos credores. Como o próprio Rezende calculou em R$15 bilhões o valor dos ativos totais da Oi ique poderiam ser vendidos, numa conta simples chega-se a uma potencial bolada de R$ 750 milhões. Nada mal, não é?

In - Mel de laranjeira
Out - Mel Mandaguari

CLAÚDIO HUMBERTO

O governo trabalha pela instabilidade jurídica e econômica"

Deputado Hélio Lopes (PL-RJ) sobre a saída recorde de dólares do País em 2025

13/01/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Irã já pode ter matado 6.000 jovens, e Lula se cala

O governo Lula (PT) mantém silêncio vergonhoso, que não surpreende, sobre as atrocidades cometidas pelos seus aliados do Irã, cujas forças de repressão podem ter matado mais de 6.000 manifestantes desde o início dos protestos nas ruas de Teerã, em 28 de dezembro.

A informação é da ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega. Há subnotificação de vítimas fatais, por isso até o início da noite desta segunda-feira (12), somente era possível confirmar cerca de 700 mortes.

Apagão digital

Apagão digital imposto pela ditadura dos aiatolás dificulta a coleta de dados, mas registros convencionais apontam para mais de 6.000 mortos.

Diplomacia cega

O Itamaraty distribui notas sobre quaisquer acontecimentos em outros países, mas se omite diante dos crimes cometidos por ditadores amigos.

Maioria era jovem

A maioria dos assassinados pela teocracia tinha menos de 30 anos, segundo Mahmood Amiry Moghaddam, diretor da IHR.

Amigos e ídolos

Lula relativizou a invasão da Rússia, e sempre passa pano para ditadores amigos e ídolos, como Maduro e Danel Ortega, entre outros.

PT não deve levar pasta da Segurança Pública

A nomeação de um petista para comandar a eventual pasta da Segurança Pública, se ocorrer, será provisória. Entre as condições de Lula para desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública está um aceno aos governadores. De olho no voto e sem pressa, Lula busca um perfil aguerrido, mas que não encontre portas fechadas nos Estados.

A avaliação do petista é que pouco resolve criar o ministério agora, sem orçamento e sem aprovação da proposta da segurança pública.

Nome da área

Lula pediu nomes fora da política e mais afastado do judiciário. A ideia é que seja um profissional ou especialista em segurança pública.

Sem interesse

A vaga, por ora, não interessa tanto assim aos políticos. Em ano eleitoral, ministros precisam deixar os postos até abril para disputar eleição.

Interesse baiano

O PT baiano, especialmente o líder de Lula no Senado, Jaques Wagner, tenta emplacar Wellington César Lima e Silva com uma vaga no rateio.

Vapt-vupt

A reunião entre os presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo Filho, que teve a crise do Master na pauta, mal deu tempo para o café. Durou menos de meia hora.

Falando nisso

A tal inspeção no Bacen, inventada pelo TCU, que nada tem a ver com a liquidação do Banco Master, deve ser ligeira. O presidente da corte de contas, que não é um tribunal, apesar do nome, deve durar até 30 dias.

Enxaqueca

Ex-petista e rompida com Lula, Heloísa Helena (Rede-RJ) já dá dor de cabeça ao governo. A suplente em exercício do barraqueiro Glauber Braga (Psol) cobra pela CPI do Banco Master, sem adesão no PT.

A picanha sumiu

Com o preço da picanha em alta de até 15%, Marcos Rogério (PL-RO) ironizou a promessa de Lula de “churrasco e cerveja”. Lembra o senador: "Prometeram picanha no prato. Entregaram comida mais cara".

Boquinha de siri

Deltan Dallagnol (Novo) cobrou Lula pelo constrangedor silêncio: "correu pra parabenizar Wagner Moura pelo prêmio nos EUA, mas até agora nenhuma palavra sobre as vítimas assassinadas pela ditadura do Irã”.

Pra ontem

Revelado elo entre irmãos do ministro Dias Toffoli (STF) e fundo ligado a suspeitas no caso do Banco Master, Magno Malta (PL-ES) cobra o fim do recesso parlamentar para, diz o senador, passar o “Supremo a limpo”.

Cachê bem pago

O diretor que fez figura no Globo de Ouro já contou em filme a mentira de que Dilma foi “vítima de golpe”, e o ódio dessa turma não é “gratuito”, como de boa-fé acreditou. Custaram R$7,5 milhões governamentais.

Impostômetro

Já deixamos para trás a marca de R$150 bilhões em impostos tomados dos brasileiros. A marca foi batida e superada no domingo (11). A conta é do impostômetro, iniciativa da Associação Comercial de São Paulo.

Pergunta no Irã

Nota de protesto é só contra a prisão de amigos ditadores?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Conversa de bêbado

Benedito Valadares foi chamado ao Palácio do Catete, no Rio, para receber de Getúlio Vargas a melhor notícia de sua vida: seria nomeado governador de Minas Gerais. Mas o ditador ordenou-lhe segredo absoluto por uma semana. Angustiado, Valadares ia à Pedra do Arpoador, todos os dias, para gritar a plenos pulmões: “Eu sou o novo governador de Minas!” No sexto dia, ele não se agüentou e contou tudo à mulher. D. Odete não acreditou: “Mas, Benedito, você não me garantiu que tinha deixado de beber?”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6033-0 de hoje, quarta-feira (14/01)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Loteria Federal 6033-0 de hoje, quarta-feira (14/01)

2

Supermercado tem 2 toneladas de carne irregular descartadas em Campo Grande
Cidades

/ 18 horas

Supermercado tem 2 toneladas de carne irregular descartadas em Campo Grande

3

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande
sessão extraordinária

/ 2 dias

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6927, quarta-feira (14/01)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6927, quarta-feira (14/01)

5

UCDB é a primeira instituição de MS a ter mestrado e doutorado com nota máxima
Excelência

/ 1 dia

UCDB é a primeira instituição de MS a ter mestrado e doutorado com nota máxima

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 8 horas

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026