“A gente tem consciência de que o ceticismo só vai ser vencido com ações. Os juros futuros vêm cedendo sistematicamente, e a projeção que existe de déficit primário melhorou”,

de GABRIEL GALÍPOLO // que aguarda aprovação para assumir a diretoria de política monetária do BC.

Outra área de interesse do Brasil em sua próxima viagem à Arábia Saudita é a energia limpa. Segunda maior produtora mundial de petróleo, o país tem feito uma caminhada rumo à transição energética. Promete investir mais de US$ 266 bilhões em fontes renováveis até 2030.

Mais: e a meta é neutralizar suas emissões de carbono até 2060. O Brasil surge como candidato a receber um pouco dessa dinheirama. Na mão contrária, o Brasil quer aumentar sua pauta de exportações em commodities e Lula quer empurrar as vendas de aeronaves da Embraer.

In - Puff de crochê

Out - Puff maxi tricô

Autonomia

A facilidade com que Michelle Bolsonaro, nesses dias, avisou que já tinha tomado vacina, segundo psicólogos de plantão, revelam uma mudança de comportamento, com ganho de autonomia. Ela se vacinou em 2021 para viajar aos Estados Unidos e participar de um evento das Nações Unidas. Na época, consultou o marido e ele divulgou a decisão: “Vou falar o que ela fez: tomou a vacina. Ela é maior, tem 39 anos, sabe o que faz!”. Os especialistas afirmam que é um clássico de “relação abusiva”, quando a mulher para fazer o que quer, “tem de consultar o homem que se sente dono”.

DRAGAGEM 1

A dragagem do Rio Paraguai é uma das prioridades da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O diretor da agência, Eduardo Nery, tem conversado com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, para obter licenças ambientais para o projeto. O Ibama concedeu autorização (provisória) e apenas para o trecho em Cáceres (MT) e Corumbá (MS). O Ministério da Infraestrutura não gosta da dragagem num pedaço, deixando o outro com riscos à navegação.

Dragagem 2

Ainda a dragagem: a Coordenada Sul, entre Corumbá e a foz do Rio Aja, na fronteira com o Paraguai, é um ponto mais estratégico. É utilizado por barcaças com grandes quantidades de minério de ferro e bauxita, extraídos em Mato Grosso e no geral levados para o Porto de Imbituba, em Santa Catarina. Trata-se de trecho com situações de navegabilidade críticas. No final de 2021, o DNIT encaminhou ofício para o Ibama pedindo a autorização para obras em todo os 700 quilômetros do rio no lado brasileiro. Nunca recebeu resposta.

GANHOU ASSENTO

A ex-senadora Kátia Abreu não pôde assumir a vice-presidência do Agronegócio do Banco do Brasil por ter um filho em cargo executivo (ela é mãe do senador Irajá Abreu), mas não vai ficar sem assento em Brasília. Lula prometeu a ex-ministra da Agricultura uma cadeira no conselho de administração da JBS, na vaga ocupada pelo Banco de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES) de Aloízio Mercadante. Ironicamente, Joesley Batista, um dos donos da JBS, tentou barrar a indicação de Kátia para o ministério da Agricultura do governo Dilma (ela falava mal da empresa).

Só para escolhidos

Há uma máxima para qualificar Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central: ‘ele é tão melhor quanto mais calado fica’. Para analistas, o mesmo deveria valer para a diretoria do BC. Eles chamam a atenção sobre a quantidade de ruídos que as reuniões fechadas do colegiado com instituições financeiras cria na política monetária. Esse ano, já foram 80 reuniões. Esses encontros são realizados à título de esclarecimento das decisões ou mesmo da visão prospectiva do BC. Não chega a ser “inside information”, mas não deixam de ser dicas para quem detém o monopólio de venda e compra dos ativos disponíveis no mercado.

Domingo comemorativo

No domingo (14) é celebrado aqui no Brasil o Dia das Mães. A data também é festejada por mais de 50 países do mundo, cada um em sua data específica. Em alguns países como Grécia, Bélgica, Paraguai entre outros as datas são fixas. E assim como no Brasil, em Portugal, Noruega, Venezuela, Japão e Argentina a data é variável. A comemoração surgiu em 1858 nos Estados Unidos, quando a ativista Ann Maria Reeves Jarvis, fundou os Mothers Days Works Clubs com o objetivo de diminuir a mortalidade de crianças em famílias de trabalhadores.

Da forma como é comemorado agora se deu depois que Anna Jarvis, filha da ativista, em 1907, dois anos após a morte de sua mãe criou um memorial em sua homenagem e fez uma campanha para que o Dia das Mães fosse reconhecido e teve sucesso. Aqui no Brasil a ‘festividade’ é considerado a segunda melhor data do ano para o comércio, por isso marcas famosas investem em suas campanhas, e muitas vezes apostando em rostos famosos. Neste ano uma legião de celebridades conseguiu engordar seu porquinho com essas campanhas, como Sabrina Sato, que aparece ao lado de sua mãe Dona Kika, para duas marcas, Mariana Weickert, Fernanda Lima, Claudia Leitte, entre outras aparecem nas campanhas do outro lado, no papel de mãe, obviamente com seus respectivos filhos.

Arrasta um bando junto

Jair Bolsonaro, por conta de seus atos condenáveis, está no radar da Justiça e quase sempre, quando denunciado, acaba arrastando um bando de gente junto ligado, de alguma maneira, ao submundo do crime. O tenente-coronel Mauro Cid, envolvido em fraudes de cartões de vacina, já esteve ligado a operações suspeitas como pagar contas de Michelle Bolsonaro com cartão corporativo da Presidência. Outra peripécia dele foi a novela das joias sauditas de R$ 16 milhões que queria levar para o arquivo pessoal do chefe. Rastros de outras ilegalidades de Cid já haviam chamado a atenção da Justiça antes por suposição de ligações com milicias digitais, além de suas conversas com o blogueiro Allan dos Santos. Agora, são conversas com operador de dinheiro lá fora.

No clã Bolsonaro há muita preocupação com Flávia Michele Torres, mulher do ex-ministro Anderson Torres. Ela está exaltada com a prisão do marido e faz pressão para que ele “conte tudo o que sabe”. E tem dito a pessoas próximas que ela e o marido teriam sido “traídos e abandonados por Bolsonaro”. Flávia ocupava um cargo de confiança na presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por influência do ex-presidente. Depois de 16 dias da prisão de Torres, foi exonerada e voltou para o posto de assistente operacional do BB, onde é funcionária de carreira.

De dar inveja

Aos 70 anos e afastada da mídia desde 2019 e da TV aberta há mais de 20 anos, Bruna Lombardi, compartilha em suas redes sociais alguns momentos de sua vida particular e ostenta um corpo que é de dar inveja a qualquer mulher. Hoje Bruna vem se dedicando a seu site batizado de “Rede da Felicidade”, que tem como intuito a interatividade para promover o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Em seu site ela explica qual é seu objetivo: “Sempre acreditei que tudo no Universo está conectado. Somos todos feitos da mesma matéria energética dos astros e corpos celestes. E cada um de nós é único e muito importante. Somos reflexos do mundo que criamos. E quanto melhor e mais conscientes nos tornamos, mais fazemos a diferença. Cada um é único na sua missão. E para fazer a diferença precisamos descobrir a nossa missão”.

De volta

Banqueiros mais chegado a Lula estão querendo convencê-lo a fazer a Petrobras recomprar a Vibra (ex-BR). A estatal era dona da distri-buidora que, privatizada na gestão de Bolsonaro, tornou-se Vibra. Acham que o governo petista poderia recomprar a empresa e caso a mesma recuse, a Petrobras poderia negociar apenas a marca BR e partiria para outra operação, como a da Alesat. Detalhe: os bancos querem elevar as ações da Vibra, que acumula queda nos últimos doze meses.

Entrando em cena

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) está entrando em cena para tentar reverter a derrota do governo no marco do saneamento. Ele já começou uma série de conversas em separado com as lideranças da Casa. Também no radar do senador junto às lideranças está o PL do Terrorismo (está sob pedido de vistas na CCJ). E mais: Wagner quer conversar com o indicado por Fernando Haddad (Fazenda) para uma diretoria do Banco Central, Gabriel Galípolo (depende da aprovação do Senado).

Autonomia

Outro luxo

São Paulo vai ganhar outro hotel de luxo: é o Faena, que encanta brasileiros em Buenos Aires e Miami, cujas vendas começam no segundo semestre e as obras no final de 2024. O primeiro Faena no Brasil e o projeto deve envolver o hotel e um residencial. Ficará num terreno de 20 mil metros quadrados na rua Diogo Moreira, perto do encontro das avenidas Faria Lima e Eusébio Matoso. Desafio será recriar (ou criar uma versão paulistana) o ambiente do Faena Original, que mistura escuridão e dourados, sensualidade e decadência, digna de um cabaré portenho.

FAVORITA

Está nas redes sociais em várias versões: consta que Rita Lee seria a cantora favorita do rei Charles 3º e que ele curtia muito, desde jovem, a música Lança-Perfume, grande sucesso nas pistas europeias da época. O hit saiu no álbum ‘Rita Lee’, produzido por Guto Graça Melo e por Roberto de Carvalho. Outra versão estaria num livro autobiográfico da antiga rainha da noite Regine Choukron, onde ela conta que, numa balada no Regine’s, Charles teria lhe pedido que tocasse Lança-Perfume, confessando que era interpretada por sua cantora favorita Rita Lee. Depois, o episódio virou página inteira no britânico tabloide Daily Mirror.

MISTURA FINA

NUM recente encontro com jornalistas, um deles perguntou ao vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin como ele tinha visto a operação de busca e apreensão da Polícia Federal na nova casa de Jair Bolsonaro em Brasília. Com a calma e elegância que o caracteriza, Alckmin levou ao pé da letra a pergunta: “Bem, eu vi pela televisão”. Como dizia Millôr pano rápido.

VALDEMAR Costa Neto, dono do PL, acha que o governo Lula parado e a repercussão da Polícia Federal na casa de Jair Bolsonaro são fatores que melhorarão a imagem do ex-presidente. E diz que “isso daí é 50% da facada”. Explica-se: até hoje, Valdemar acha que Bolsonaro só se elegeu em 2018 por conta da facada que recebeu. Mais: agora, para não estimular a candidatura de Michelle ao Planalto caso o Bolsonaro se torne inelegível, Valdemar acha que, nessa eventualidade, seu herdeiro à Presidência seria Flávio Bolsonaro – e fala sério.

DEPOIS de identificarem digitais da Casa Civil na fritura do ministro Alexandre Padilha, governistas centram fogo agora no ministro Rui Costa, a quem acusam de segurar cargos e verbas e de ser responsável pelos decretos de Lula que desfiguram o Marco Legal do Saneamento (foram derrubados na Câmara e correm o mesmo risco no Senado). Mais: os próprios petistas dizem que Costa “só pensa naquilo”: suceder Lula na Presidência.

O MINISTRO Rui Costa (Casa Civil), novo alvo dos atiradores do PT, deverá ir à Comissão de Infraestrutura do Senado tratar – e explicar – dos decretos que fez Lula assinar (há quem diga que o presidente não teria lido linha por linha, ficando apenas nos argumentos de Costa), desfigurando o Marco do Saneamento e espantando investidores. Os bem-informados acham que ele deveria contar que cometeu o desatino em razão de briga (provinciana) com ACM Neto.

O PRESIDENTE Lula, em seus dois primeiros governo, era abastecido às primeiras horas do dia com um resumo preparado ainda de madrugada pela Secom com as principais notícias dos grandes jornais brasileiros, com destaque para algumas colunas e editoriais. Os atuais ocupantes da mesma Secom nesse novo governo petista tentam fazer a mesma coisa – e de maneira mais resumida ainda, a pedido de Lula. Detalhe: tiros maiores são poupados ao presidente. Quando vazam, ele fica transtornado – e se vinga em discursos de improviso.

A INFORMAÇÃO de que o chefe do gabinete do vereador carioca Carlos Bolsonaro, Jorge Luiz Fernandes, recebeu R$ 2 milhões em repasse de outros seis assessores, soa quase como uma repetição. O método, assim como o montante, é idêntico ao que foi registrado no caso da investigação a respeito de um dos irmãos de Carlos, o senador Flávio Bolsonaro, igualmente no âmbito das “rachadinhas” do Rio de Janeiro. E Jorge Luiz seria uma versão do famoso Fabrício Queiroz.

Colaboração: Paula Rodrigues

