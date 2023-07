"A maioria da Câmara entendeu a visão do Google e adiou a votação"

Planalto apreensivo com prisão de general nos EUA

A cúpula petista e o Planalto andam apreensivos com a prisão do general venezuelano Hugo Carvajal nos Estados Unidos, aonde chegou extraditado na quarta (20), após cerca de dez anos de negociação com a Espanha. Temido ex-chefe da Inteligência, o general foi “olhos e ouvidos” do ditador de Nicolás Maduro, acusado de prender, torturar e matar opositores. Cúmplice e testemunha dos crimes do tirano, até narcotráfico, ele foi “operador” de esquemas de corrupção com governantes amigos.

Tráfico de drogas

O DEA, órgão dos EUA de combate ao narcotráfico, acusa Carvajal de enviar 5,6 toneladas de cocaína da Venezuela para o México, em 2006.

Corrupção S/A

Carvajal era uma das figuras centrais do poder mantido com a divisão de negócios em uma Venezuela de economia dilacerada pelo regime.

Esqueceram de mim

A área de inteligência no Brasil tem a informação de que Hugo Carvajal se queixa de “abandono” de Maduro e demais aliados e cúmplices.

Bandido blindado

O ex-presidente Donald Trump pressionou pela extradição, mas esbarrou na proteção ao general de governantes esquerdistas, na Espanha.

Lula admite demitir petista para atrair Ciro Nogueira

No vale-tudo para garantir fidelidade canina do PP a seu governo, o presidente Lula (PT) aposta na máxima “meu reino é a minha província” e definiu o preço a pagar: a demissão de Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento Regional. É um aceno ao senador Ciro Nogueira, presidente do PP, principal adversário de Dias no Piauí e maior obstáculo no Centrão ao entendimento com o governo petista.

Chave do cofre

Também sinalizaram a Ciro que ele indique sua aliada Margarete Coelho para a presidência da Caixa, destronando uma petista.

Assédio explícito

O plano B de Lula será investir na divisão do PP, atraindo para o governo o presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), expoente do PP.

Resistindo ao assédio

Na reunião que já adiou duas vezes com Lula e novamente prometida para a próxima semana, a tendência de Lira é manter tudo como está.

Petistas com Aras

Ao menos dois petistas graúdos veem com bons olhos a recondução de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República: o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Fila sem fim

A fila de espera por atendimento na Previdência Social é de cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas. Pressionado, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, tem mostrado incapacidade de dar um jeito no problema.

DF mais seguro

O Distrito Federal foi a terceira Unidade da Federação com maior queda no número de mortes violentas intencionais, recuo de 10,1%. Ficou atrás do Amapá, recuo de 25%, e Roraima, queda de 18,4%.

Bancada paranaense

Ação no Supremo Tribunal Federal pode mudar as bancadas do PSD e do PSDB. Recurso do tucano Jocelito Canto (PR) no STF pode tirar Sandro Alex (PSD-PR) da cadeira de deputado federal.

Retrovisor persistente

Sete meses após a posse do atual governo, o Ministério da Saúde culpou “gestão anterior” pela falta de insumos revelada nesta coluna. Os kits de extração estão “em processo de compra” e sobre os diluentes, em falta para vacina de Covid-19 e polio, “deve chegar nas próximas semanas”.

Lacração derrotada

Este domingo (23) poderá marcar uma reviravolta histórica da direita ao governo da Espanha. A avaliação é que os espanhóis se cansaram das lacrações esquerdistas, que “exageraram” nas pautas de costumes.

Reação ao desmonte

A oposição reagiu ao desmonte das escolas cívico-militares ordenado pelo Ministério da Educação. Já circula entre os parlamentares da Câmara um projeto para sustar o decreto, publicado na última semana.

Lupa

Deputados se movimentam para derrubar o decreto de Lula sobre o acesso às armas. O presidente da Comissão de Segurança, deputado Sanderson (PL-RS) diz que o colegiado vai passar um pente fino no texto

Pensando bem...

...40 anos de prisão para acusado de crime, mas só contra autoridade, cancela o princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei.

PODER SEM PUDOR

Clientelismo político

Raposa política mineira, José Maria Alkimin foi também um mestre do clientelismo, naqueles tempos em que ninguém levava a sério um concurso para ingressar no serviço público. Certa vez, ele recebeu um rapaz que havia solicitado um emprego no Estado, desafiando-o com inteligência: “Estou desanimado, dr. Alkimin. Acho que não vou conseguir...” O político cresceu: “O que é isso, meu filho? Esqueceu que me tem como padrinho?” O homem seguia na estratégia da humildade: “É que são muitos candidatos, dr. Alkimin,...” A raposa mineira observou: “Mas eles não me têm como padrinho...” O rapaz seria nomeado uma semana depois.

