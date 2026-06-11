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CLAÚDIO HUMBERTO

"Uma herança maldita de dívidas para as próximas gerações"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre o legado da gestão de Lula na Presidência

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

11/06/2026 - 07h00
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Rejeição a Lula supera aprovação há 18 meses

Dados da pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) confirmam 18 meses consecutivos em que a rejeição dos brasileiros a Lula (PT) e a seu governo é maior que a aprovação. Em janeiro de 2025, quando pela primeira vez esse instituto de pesquisas registrou rejeição de Lula maior que a aprovação, isso foi registrado como “fato inédito” naqueles dois primeiros anos do terceiro governo do petista. Em maio de 2025, a rejeição subiu em flecha e chegou a atingir os 57%.

Rejeição maior

Desde meados de 2025, a rejeição a Lula oscila entre os 48% apontados pelo levantamento desta semana e 53% apurados há um ano.

Não sai dali

Em maio de 2026, a rejeição ao governo Lula era de 49%. Segundo manchetes amigas, a imagem de Lula supostamente “melhorou”.

Povo insatisfeito

Este ano, a aprovação de Lula se manteve apenas entre 43% e 47%. A rejeição, sempre maior, ficou entre 48% e 52%.

Registro e margem

A pesquisa Quaest foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob nº BR-03598/2026 e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

Em MG, PT se descola do PDT e mira PSB e MDB

O PSB escalou Geraldo Alckmin para desenrolar a chapa socialista em Minas Gerais após petistas graúdos sinalizarem que o partido prefere apoiar o partido do vice-presidente a uma eventual aliança com Alexandre Kalil, pré-candidato do PDT ao Governo de Minas Gerais e suspeito de não ser “ponta firme” na hora de segurar o apoio a Lula. Lula, inclusive, sonha com candidatura de Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José Alencar (2003 – 2011), que até se filiou ao PSB em abril.

Apatia

Josué tem boa interlocução com o empresariado, mas já sinalizou que prefere atuar nos bastidores a enfrentar uma eleição majoritária.

Outro nome

Alckmin deve se reunir com Jarbas Soares, mais empenhado na disputa, e ainda com nomes do MDB para sondar possível chapa PSB-MDB.

Passado ingrato

No PT, sobra desconfiança contra Kalil. A turma da estrela não esquece os ataques públicos de Kalil à gestão de Fernando Pimentel no estado.

Vazio de ideias

Mais que pobreza de argumentos, percebeu-se completo vazio de ideias na bancada de Lula (PT), derrotada ontem (10), na CCJ da Câmara, na votação que fez andar a redução da maioridade de 18 para 16 anos.

Isso dá ‘tilt’

Os lulistas não sabem nem o que propor como alternativa. São contrários à redução da maioridade por “razões ideológicas”, mas, lembrados que países governados pela esquerda já reduziram, eles ficam mudos.

Demora esperada

Apesar de a CCJ da Câmara ter aprovado a redução da maioridade penal com ampla maioria, o projeto ainda precisa passar por comissão especial, dois turnos no plenário da Casa e, depois, processo idêntico no Senado Federal. A chance de virar lei este ano é quase zero.

Na gaveta de Gonet

Relator da Lei da Dosimetria na Câmara, Paulinho da Força (SD-SP) ligou pra Alexandre de Moraes (STF) para saber o motivo do processo não ter sido julgado. Diz o ministro que a PGR não devolveu a ação.

Artigo raro

“[Lula] não via problema em ir fazer discursos nas igrejas, mas agora diz que não se deve ‘tirar proveito político de uma coisa sagrada’”, observa Rosângela Moro (PL-SP), para quem coerência é raridade com o petista.

Domiciliar

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro adiantou, como previsto, que a defesa de Jair Bolsonaro vai pedir prorrogação da prisão domiciliar do ex-presidente. O prazo estipulado vence em 25 de junho.

Sem sentido

Após notícias sobre eventual chapa com Aécio Neves (PSDB) ao Planalto, Renan Santos (Missão) descartou a possibilidade, que diz não fazer sentido: “não conversei com ninguém, não tenho esse plano”.

Fora da pauta

Promessa de Hugo Motta (Rep-PB), o projeto de lei para regulamentar Inteligência Artificial não vai ser votado nesta semana na Câmara. O presidente da Casa ainda não definiu nova data para a análise.

Pensando bem...

...o debate sobre redução da maioridade parece criado para oferecer a Lula e à esquerda uma chance que, outra vez, será desperdiçada.

PODER SEM PUDOR

Questão sagrada

Questão sagrada

Apertada com doenças na família e dívidas de campanha, em fevereiro de 1990 já fazia um ano e meio que a então vereadora petista Irede Cardoso não pagava o “dízimo” cobrado pelo PT. Sem conseguir parcelar o débito, Irede propôs entregar uma máquina de escrever como pagamento. A oferta foi prontamente recusada pelo tesoureiro do PT paulistano, Sílvio Pereira: “A questão financeira é sagrada no PT. É um dos nossos poucos dogmas”. Quinze anos depois, Sílvio “Land Rover” Pereira seria protagonista de um escândalo de corrupção no governo Lula, que o afastou da direção do PT.

CLÁUDIO HUMBERTO

"Lula conseguiu tirar a picanha até dos europeus!"

Ronaldo Caiado (PSD) após embargo europeu à proteína bovina brasileira

10/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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AtlasIntel virou divulgador de áudio para Vorcaro

O estranhíssimo questionário da pesquisa AtlasIntel (registrada sob nº BR-06939/26), de tão mal explicado, acabou vetado pelo presidente do TSE, ministro Nunes Marques e colocou o instituto no papel de difusor da mensagem de áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao banqueiro Daniel Vorcaro, e não de aferidor de suas consequências, que é papel de pesquiseiro. Na avaliação de especialistas e juristas como André Marsiglia, o formulário de perguntas do AtlasIntel parece obra de ativista.

Perguntas ativistas

Marsiglia chamou atenção, na BandNewsTV, para expressões valorativas no formulário da pesquisa, tipo “esquema”, abandonando a neutralidade.

Olho na manipulação

Para o jurista, o TSE deve trazer clareza quanto ao que pode ou não nas pesquisas, sob risco de virarem ferramentas de marqueteiros picaretas.

É tudo relativo

Soa estranho a ordem de opções como partido preferido, com o PT em primeiro, mas um petista em terceiro, quando é para avaliar a rejeição.

Agora sabe

A última questão do formulário online é um vídeo com foto de Vorcaro e Flávio, além de legenda do diálogo entre o banqueiro e o senador.

Prisão na 2ª instância continua parada no Congresso

Projetos de lei que preveem o reestabelecimento da prisão de réus após condenação em segunda instância estão parados no Congresso desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu reverter o próprio entendimento. O STF determinou que casos como o do então carcerário Lula (PT) precisavam ter todos os recursos julgados antes do cumprimento de prisão. Um dos projetos, apresentado em 2019, está parado há sete anos. De lá para cá, outros foram apresentados, mas mofam na gaveta.

Congelou

A PEC199/19 foi aprovada em comissões da Câmara, mas nunca conseguiu chegar à análise do plenário. Está parada desde 2021.

Não andam

Em 2023, o senador Sergio Moro (PL-PR) pediu o desarquivamento de dois projetos que retomariam a prisão após a segunda instância.

Mesma história

Em 2024 o deputado Pazuello (PL-RJ) apresentou novo projeto sobre a prisão (PLS 619/24). Andou até o ano passado, mas parou.

Era bom, mas...

Viralizou nas redes vídeo de Alexandre Padilha (Saúde) prometendo “o maior programa de vacinação do mundo contra a dengue” com a vacina do Butantan, que agora o próprio governo petista foi obrigado a proibir.

Contas na pauta

O Tribunal de Contas da União analisa hoje (10), pela manhã, as contas da presidência de Lula relativas a 2025. O relator do processo é o ministro Benjamin Zymler, ministro da corte de contas desde 2001.

É vermelha

Ainda sobre o debate das facções, o senador Sergio Moro (PL-PR) diz que Lula revelou “suas verdadeiras cores” ao se posicionar contra a designação dos EUA do CV e do PCC como organizações terroristas.

Santo Lula

Carlos Jordy (PL-RJ) desmascarou o fingimento de Lula após o petista tentar convencer que sempre teve respeito por igrejas: “Agora envia carta aos evangélicos. Vale tudo pelo voto, até enganar quem ele zombou!”

Perseguir e difamar

Mário Frias (PL-SP) acusa Lula de usar a estrutura do Estado para perseguir e difamar Flávio Bolsonaro. O deputado lembra que o petista tem orientado ministros a chamar o senador de “traidor da pátria”.

Retrocesso petista

Flávio Bolsonaro avalia que “a cada dia de governo Lula é um retrocesso a mais para o País”. A cutucada ocorre após o petista cortar verba do Exército. “O que o presidente do Brasil quer fazendo isso?”, questiona.

Arroxo europeu

Com o embargo europeu à carne brasileira batendo à porta, o deputado Zucco (PL-RS) soou o alerta para impactos sobre empregos, a cadeia produtiva e a competitividade das exportações.

De olho

A CAE do Senado aprovou um "mostra os documentos aí" direcionado ao TCU sobre a atuação da CVM nos casos Ambipar e Master. Iniciativa de Damares (Rep-DF), questiona se o TCU realmente analisou operações.

Pergunta na lógica

A proibição europeia às carnes brasileiras não é interferência nas eleições e na soberania?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Tricolor doente

Além da salutar irreverência, o genial pianista Arthur Moreira Lima é reconhecido, talvez, como o mais ‘doente’ dos torcedores do Fluminense do Rio. Certa vez, ao ser apresentado a um conhecido e respeitado embaixador brasileiro, o músico ouviu do diplomata: “Muito prazer, Vasco Leitão da Cunha”. Arthur respondeu de ‘bate-pronto’: “Prazer, Fluminense Moreira Lima”.

Giba Um

"A expansão do Pix foi rápida por confiança, instantâneo e...

...alavanca negócios. Hoje, 170 milhões de brasileiros usam o Pix. Muitos americanos ainda pagam suas contas enviando cheques pelo correio", de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda

10/06/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Quando está se recuperando de alguma lesão, não joga; quando joga, acaba se lesionando novamente e fica sem atuar. Ainda assim, o polêmico Neymar Jr. encontra tempo para comprar mais mansões, iniciar novos relacionamentos e até adotar novos estilos de cabelo.

Mais: o cabeleireiro Wagner Tenório exibe nas redes sociais um vídeo mostrando que o jogador adotou para a Copa do Mundo de 2026 um novo visual estilo moicano, clareou o topo dos fios com coloração loiro-dourada e raspou as laterais e a nuca.

Giba Um

Ponto de Encontro

Sabrina Sato e Nicolas Prattes são os rostos principais da nova campanha de Dia dos Namorados da HOPE. Com o conceito "Entre Nós", a marca se concentra em momentos autênticos do casal para mostrar que amor, cumplicidade e senso de humor podem ser tão impactantes quanto qualquer romance cinematográfico. A campanha retrata situações cotidianas, como conversas ao acordar, risadas, brincadeiras e a conexão construída a partir de pequenos gestos. De acordo com Sandra Chayo, diretora institucional do Grupo HOPE, o casal representa "um amor que combina humor, parceria e autenticidade". Em clima romântico, Sabrina e Nicolas também compartilharam detalhes da intimidade da relação, revelando como mantêm a conexão mesmo com a rotina agitada entre São Paulo e Rio de Janeiro. A apresentadora contou que ambos combinaram um local especial para se encontrarem. “Aí a gente combina assim: ‘Ó, chegou tal hora, vamos combinar de nos encontrar tal hora no closet’”, disse Sabrina, em tom de brincadeira. Nicolas entrou na brincadeira: “Estou chegando, estou chegando, é agora!”. Juntos desde 2024 e casados desde janeiro de 2025, os dois afirmam que se dedicam a priorizar o relacionamento. “A gente se esforça muito para que nossa relação funcione”, destacou Sabrina.

De Trump pode-se esperar tudo

Os analistas não param de fazer projeções sobre até onde vai a destemperança de Donald Trump. Aturdidos com a iminência de um novo tarifaço, assessores de Lula estão debruçados sobre diferentes cenários para uma escalada de sanções quase terroristas do governo norte-americano. O golpe mais violento, quase um embargo, seria, no limite, a inclusão do Brasil em restrições ligadas ao Swift. Trata-se da rede internacional utilizada por mais de 11 mil instituições em mais de 200 países para liquidar pagamentos, realizar transferências bancárias, operações de comércio exterior e transações entre bancos centrais. Seria uma espécie de expulsão do sistema nervoso do mercado financeiro internacional. Os bancos brasileiros, por exemplo, ficariam impedidos de processar operações internacionais, criando um choque de proporções inéditas para o comércio exterior, o câmbio e os fluxos de capitais. Mesmo que permanecesse apenas como ameaça, esse balão de ensaio já seria uma catástrofe. Esse tipo de punição costuma ser adotado apenas contra países acusados de ameaçar a segurança global.

Selecionados do Swift

A Rússia é o caso mais emblemático. Após a invasão da Ucrânia, em 2022, União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e aliados decidiram excluir bancos russos selecionados do Swift como parte de um pacote de sanções. O Brasil não cometeu qualquer ato passível de uma simetria punitiva com uma nação em guerra. E também não constava que PCC e CV fossem organizações terroristas, que o Brasil sofreria um novo tarifaço, que trabalhadores brasileiros trabalhassem em regime de escravidão ou que o país se assemelhasse a Cuba. Cabe tudo no realismo fantástico de Donald Trump.

Giba Um

Várias conquistas

Aos 36 anos, Taylor Swift alcançou um marco impressionante: de acordo com a revista Forbes, é reconhecida como a artista feminina mais rica da história, com uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões. Grande parte desse patrimônio veio da turnê The Eras Tour, que percorreu o mundo durante 16 meses e se tornou a mais lucrativa da história da música. Além dos shows, seu catálogo de 13 álbuns e a estratégia de regravar obras anteriores contribuíram significativamente para seu sucesso financeiro. Entre os músicos, Taylor ocupa a segunda posição, atrás apenas de Jay-Z, cuja fortuna é estimada em US$ 2,8 bilhões. E os recordes não param por aí. Sua mais nova canção, "I Knew It, I Knew You", produzida para a trilha sonora de Toy Story 5, programado para estrear em 18 de junho, teria quebrado recordes em plataformas de streaming logo após o lançamento. “Sempre sonhei em escrever para esses personagens que amo desde os 5 anos”, revelou a artista. A música foi composta especialmente para a personagem Jessie e representa mais uma conquista na carreira da estrela pop.

Giba Um

Guerra de cartazes

Primeiro, o presidente Lula posou para fotos segurando um cartaz onde se lia: "O Pix é do Brasil". Na sequência, o pré-candidato Flávio Bolsonaro também apareceu segurando um cartaz semelhante, no qual estava escrito: "O Pix é do Brasil e do Bolsonaro". A ideia básica era informar que o "pai do Pix" seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que lançou o sistema durante sua administração. No site oficial de Lula, a mensagem direcionada à militância afirma que "a missão de hoje é defender o Pix, uma conquista que facilita a vida de milhões de brasileiros". O Pix, a propósito, foi criado pelo Banco Central e passou por anos de estudos antes de ser implementado.

Cortes na Educação

O ex-ministro da Educação Camilo Santana tem feito gestões junto à equipe econômica na tentativa de destravar verbas bloqueadas na pasta — o contingenciamento total ultrapassa R$ 1 bilhão. Os cortes no Ministério da Educação acenderam um sinal de alerta no PT do Ceará, onde o atual governador, Elmano de Freitas, está levando uma surra de Ciro Gomes nas pesquisas. O bloqueio tem atingido a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Cariri. É um prato cheio para Ciro se fortalecer na disputa eleitoral, e o assunto atinge diretamente o PT. Se a situação de Elmano piorar, o próprio Santana poderá acabar disputando o governo do Ceará.

Pérola

"A expansão do Pix foi rápida por confiança, instantâneo e alavanca negócios. Hoje, 170 milhões de brasileiros usam o Pix. Muitos americanos ainda pagam suas contas enviando cheques pelo correio",

de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda.

Criada para não funcionar 1

A chamada "Lei da Reciprocidade", criada por iniciativa do governo Lula com o propósito de dar resposta à primeira rodada de tarifas impostas em 2025 pelo governo Donald Trump, prevê muita burocracia antes de produzir consequências. Há um comitê formado por quatro ministros — Comércio, Casa Civil, Fazenda e Relações Exteriores — para avaliar a taxação e, posteriormente, discutir contramedidas a serem submetidas a cada ministério e à Camex, o Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior.

Criada para não funcionar 2

O Itamaraty é responsável por notificar o parceiro comercial afetado pelas contramedidas em cada fase do processo de análise e discussão. A lei também prevê consultas diplomáticas conduzidas pelo Itamaraty com vistas a mitigar ou anular os efeitos das tarifas e das contramedidas. Caso a Camex considere relevante, ainda poderão ser realizadas consultas públicas adicionais antes da implementação de qualquer contramedida.

Na lista da Interpol

A Polícia Federal planeja colocar o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na lista de difusão prateada da Interpol, com o objetivo de rastrear e bloquear movimentações dele no exterior. A ferramenta foi utilizada pela primeira vez em 2025 contra um mafioso italiano e viabiliza a cooperação internacional para identificação e retenção de bens de investigados. Diferentemente da difusão vermelha, que busca a captura de fugitivos, o mecanismo concentra-se no patrimônio do alvo.

Reforço na segurança 1

Flávio Bolsonaro, que já utiliza colete à prova de balas quando sai às ruas no Brasil, foi aconselhado a reforçar sua segurança depois de Lula indicar, segundo sua interpretação, que desejaria sua morte ao mencionar enforcamento como opção. O pré-candidato está processando o presidente por isso. Declarações de ódio de líderes políticos, ao longo da História, têm estimulado assassinatos e tentativas de homicídio contra candidatos e presidentes. Na América Latina, crimes contra políticos têm sido recorrentes.

Reforço na segurança 2

Na Colômbia, o senador Miguel Uribe, candidato à Presidência, foi baleado em 2025. Era opositor de Gustavo Petro. Em 2023, o candidato à Presidência do Equador Fernando Villavicencio foi assassinado em Quito logo após um comício. Daniel Noboa acabaria eleito presidente do Equador, mas teve o carro metralhado por facções criminosas e escapou ileso. Além disso, a mansão onde Flávio mora, em Brasília, já conta com uma equipe de seguranças que se reveza diariamente.

Mistura Fina

Edson Fachin, presidente do STF, pretende criar uma força-tarefa para auditar a remuneração da magistratura e propor mudanças que acabem com os chamados penduricalhos do Judiciário. O objetivo é eliminar diferenças salariais entre juízes de diferentes tribunais, definir critérios para benefícios e dar transparência aos pagamentos para que o Judiciário respeite a Constituição.

O governo Lula sacou mais uma jogada: determinou, em embaixadas e consulados, um corte de 50% nos valores cobrados pela emissão de passaportes. Questionado sobre a base legal da renúncia de receita, o Itamaraty não apresentou explicações. Tampouco citou eventual estudo de impacto financeiro. O passaporte para maiores de 18 anos agora custa R$ 60, enquanto o documento para menores custa até R$ 40. Antes, os valores eram o dobro.

O Ministério das Relações Exteriores limitou-se a citar supostos direitos fundamentais e atenção à comunidade brasileira. Usando viseiras, o Itamaraty, segundo analistas, não enxerga impacto na rede consular, já que o dinheiro arrecadado com passaportes seria problema do Tesouro Nacional. O Tesouro, por sua vez, afirma que o ato discricionário é de competência do Ministério das Relações Exteriores, que deve explicar os impactos financeiros da medida.

O Instituto Fogo Cruzado já contabilizou, neste ano, duas dezenas de crianças e adolescentes alvejados por disparos de arma de fogo no Grande Rio. Em uma década, foram 778 menores baleados. Segundo pesquisa Datafolha para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ser atingido por bala perdida, com 77,5% das menções, ocupa a sexta posição entre os 13 maiores medos da população em relação à violência. O primeiro temor é ser vítima de golpe financeiro pela internet ou celular, com 83,2%.

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