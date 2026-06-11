"Uma herança maldita de dívidas para as próximas gerações"

Giba Um

...alavanca negócios. Hoje, 170 milhões de brasileiros usam o Pix. Muitos americanos ainda pagam suas contas enviando cheques pelo correio", de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda

Quando está se recuperando de alguma lesão, não joga; quando joga, acaba se lesionando novamente e fica sem atuar. Ainda assim, o polêmico Neymar Jr. encontra tempo para comprar mais mansões, iniciar novos relacionamentos e até adotar novos estilos de cabelo.

Mais: o cabeleireiro Wagner Tenório exibe nas redes sociais um vídeo mostrando que o jogador adotou para a Copa do Mundo de 2026 um novo visual estilo moicano, clareou o topo dos fios com coloração loiro-dourada e raspou as laterais e a nuca.

Ponto de Encontro

Sabrina Sato e Nicolas Prattes são os rostos principais da nova campanha de Dia dos Namorados da HOPE. Com o conceito "Entre Nós", a marca se concentra em momentos autênticos do casal para mostrar que amor, cumplicidade e senso de humor podem ser tão impactantes quanto qualquer romance cinematográfico. A campanha retrata situações cotidianas, como conversas ao acordar, risadas, brincadeiras e a conexão construída a partir de pequenos gestos. De acordo com Sandra Chayo, diretora institucional do Grupo HOPE, o casal representa "um amor que combina humor, parceria e autenticidade". Em clima romântico, Sabrina e Nicolas também compartilharam detalhes da intimidade da relação, revelando como mantêm a conexão mesmo com a rotina agitada entre São Paulo e Rio de Janeiro. A apresentadora contou que ambos combinaram um local especial para se encontrarem. “Aí a gente combina assim: ‘Ó, chegou tal hora, vamos combinar de nos encontrar tal hora no closet’”, disse Sabrina, em tom de brincadeira. Nicolas entrou na brincadeira: “Estou chegando, estou chegando, é agora!”. Juntos desde 2024 e casados desde janeiro de 2025, os dois afirmam que se dedicam a priorizar o relacionamento. “A gente se esforça muito para que nossa relação funcione”, destacou Sabrina.

De Trump pode-se esperar tudo

Os analistas não param de fazer projeções sobre até onde vai a destemperança de Donald Trump. Aturdidos com a iminência de um novo tarifaço, assessores de Lula estão debruçados sobre diferentes cenários para uma escalada de sanções quase terroristas do governo norte-americano. O golpe mais violento, quase um embargo, seria, no limite, a inclusão do Brasil em restrições ligadas ao Swift. Trata-se da rede internacional utilizada por mais de 11 mil instituições em mais de 200 países para liquidar pagamentos, realizar transferências bancárias, operações de comércio exterior e transações entre bancos centrais. Seria uma espécie de expulsão do sistema nervoso do mercado financeiro internacional. Os bancos brasileiros, por exemplo, ficariam impedidos de processar operações internacionais, criando um choque de proporções inéditas para o comércio exterior, o câmbio e os fluxos de capitais. Mesmo que permanecesse apenas como ameaça, esse balão de ensaio já seria uma catástrofe. Esse tipo de punição costuma ser adotado apenas contra países acusados de ameaçar a segurança global.

Selecionados do Swift

A Rússia é o caso mais emblemático. Após a invasão da Ucrânia, em 2022, União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e aliados decidiram excluir bancos russos selecionados do Swift como parte de um pacote de sanções. O Brasil não cometeu qualquer ato passível de uma simetria punitiva com uma nação em guerra. E também não constava que PCC e CV fossem organizações terroristas, que o Brasil sofreria um novo tarifaço, que trabalhadores brasileiros trabalhassem em regime de escravidão ou que o país se assemelhasse a Cuba. Cabe tudo no realismo fantástico de Donald Trump.

Várias conquistas

Aos 36 anos, Taylor Swift alcançou um marco impressionante: de acordo com a revista Forbes, é reconhecida como a artista feminina mais rica da história, com uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões. Grande parte desse patrimônio veio da turnê The Eras Tour, que percorreu o mundo durante 16 meses e se tornou a mais lucrativa da história da música. Além dos shows, seu catálogo de 13 álbuns e a estratégia de regravar obras anteriores contribuíram significativamente para seu sucesso financeiro. Entre os músicos, Taylor ocupa a segunda posição, atrás apenas de Jay-Z, cuja fortuna é estimada em US$ 2,8 bilhões. E os recordes não param por aí. Sua mais nova canção, "I Knew It, I Knew You", produzida para a trilha sonora de Toy Story 5, programado para estrear em 18 de junho, teria quebrado recordes em plataformas de streaming logo após o lançamento. “Sempre sonhei em escrever para esses personagens que amo desde os 5 anos”, revelou a artista. A música foi composta especialmente para a personagem Jessie e representa mais uma conquista na carreira da estrela pop.

Guerra de cartazes

Primeiro, o presidente Lula posou para fotos segurando um cartaz onde se lia: "O Pix é do Brasil". Na sequência, o pré-candidato Flávio Bolsonaro também apareceu segurando um cartaz semelhante, no qual estava escrito: "O Pix é do Brasil e do Bolsonaro". A ideia básica era informar que o "pai do Pix" seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que lançou o sistema durante sua administração. No site oficial de Lula, a mensagem direcionada à militância afirma que "a missão de hoje é defender o Pix, uma conquista que facilita a vida de milhões de brasileiros". O Pix, a propósito, foi criado pelo Banco Central e passou por anos de estudos antes de ser implementado.

Cortes na Educação

O ex-ministro da Educação Camilo Santana tem feito gestões junto à equipe econômica na tentativa de destravar verbas bloqueadas na pasta — o contingenciamento total ultrapassa R$ 1 bilhão. Os cortes no Ministério da Educação acenderam um sinal de alerta no PT do Ceará, onde o atual governador, Elmano de Freitas, está levando uma surra de Ciro Gomes nas pesquisas. O bloqueio tem atingido a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Cariri. É um prato cheio para Ciro se fortalecer na disputa eleitoral, e o assunto atinge diretamente o PT. Se a situação de Elmano piorar, o próprio Santana poderá acabar disputando o governo do Ceará.

Pérola "A expansão do Pix foi rápida por confiança, instantâneo e alavanca negócios. Hoje, 170 milhões de brasileiros usam o Pix. Muitos americanos ainda pagam suas contas enviando cheques pelo correio", de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda.

Criada para não funcionar 1

A chamada "Lei da Reciprocidade", criada por iniciativa do governo Lula com o propósito de dar resposta à primeira rodada de tarifas impostas em 2025 pelo governo Donald Trump, prevê muita burocracia antes de produzir consequências. Há um comitê formado por quatro ministros — Comércio, Casa Civil, Fazenda e Relações Exteriores — para avaliar a taxação e, posteriormente, discutir contramedidas a serem submetidas a cada ministério e à Camex, o Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior.

Criada para não funcionar 2

O Itamaraty é responsável por notificar o parceiro comercial afetado pelas contramedidas em cada fase do processo de análise e discussão. A lei também prevê consultas diplomáticas conduzidas pelo Itamaraty com vistas a mitigar ou anular os efeitos das tarifas e das contramedidas. Caso a Camex considere relevante, ainda poderão ser realizadas consultas públicas adicionais antes da implementação de qualquer contramedida.

Na lista da Interpol

A Polícia Federal planeja colocar o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na lista de difusão prateada da Interpol, com o objetivo de rastrear e bloquear movimentações dele no exterior. A ferramenta foi utilizada pela primeira vez em 2025 contra um mafioso italiano e viabiliza a cooperação internacional para identificação e retenção de bens de investigados. Diferentemente da difusão vermelha, que busca a captura de fugitivos, o mecanismo concentra-se no patrimônio do alvo.

Reforço na segurança 1

Flávio Bolsonaro, que já utiliza colete à prova de balas quando sai às ruas no Brasil, foi aconselhado a reforçar sua segurança depois de Lula indicar, segundo sua interpretação, que desejaria sua morte ao mencionar enforcamento como opção. O pré-candidato está processando o presidente por isso. Declarações de ódio de líderes políticos, ao longo da História, têm estimulado assassinatos e tentativas de homicídio contra candidatos e presidentes. Na América Latina, crimes contra políticos têm sido recorrentes.

Reforço na segurança 2

Na Colômbia, o senador Miguel Uribe, candidato à Presidência, foi baleado em 2025. Era opositor de Gustavo Petro. Em 2023, o candidato à Presidência do Equador Fernando Villavicencio foi assassinado em Quito logo após um comício. Daniel Noboa acabaria eleito presidente do Equador, mas teve o carro metralhado por facções criminosas e escapou ileso. Além disso, a mansão onde Flávio mora, em Brasília, já conta com uma equipe de seguranças que se reveza diariamente.

Mistura Fina

Edson Fachin, presidente do STF, pretende criar uma força-tarefa para auditar a remuneração da magistratura e propor mudanças que acabem com os chamados penduricalhos do Judiciário. O objetivo é eliminar diferenças salariais entre juízes de diferentes tribunais, definir critérios para benefícios e dar transparência aos pagamentos para que o Judiciário respeite a Constituição.

O governo Lula sacou mais uma jogada: determinou, em embaixadas e consulados, um corte de 50% nos valores cobrados pela emissão de passaportes. Questionado sobre a base legal da renúncia de receita, o Itamaraty não apresentou explicações. Tampouco citou eventual estudo de impacto financeiro. O passaporte para maiores de 18 anos agora custa R$ 60, enquanto o documento para menores custa até R$ 40. Antes, os valores eram o dobro.

O Ministério das Relações Exteriores limitou-se a citar supostos direitos fundamentais e atenção à comunidade brasileira. Usando viseiras, o Itamaraty, segundo analistas, não enxerga impacto na rede consular, já que o dinheiro arrecadado com passaportes seria problema do Tesouro Nacional. O Tesouro, por sua vez, afirma que o ato discricionário é de competência do Ministério das Relações Exteriores, que deve explicar os impactos financeiros da medida.

O Instituto Fogo Cruzado já contabilizou, neste ano, duas dezenas de crianças e adolescentes alvejados por disparos de arma de fogo no Grande Rio. Em uma década, foram 778 menores baleados. Segundo pesquisa Datafolha para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ser atingido por bala perdida, com 77,5% das menções, ocupa a sexta posição entre os 13 maiores medos da população em relação à violência. O primeiro temor é ser vítima de golpe financeiro pela internet ou celular, com 83,2%.

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