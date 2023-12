Cláudio Humberto

Nikolas Ferreira (PL-MG) ao pegar no pulo lorota da ministra Nísia Trindade (Saúde)

Suíte de Lula tem 520m² e diária custa R$63 mil

O pagador de impostos que quiser desfrutar da suíte real do Ritz-Carlton, luxuosíssimo hotel em que o presidente Lula se hospedou em Riad, capital da Arábia Saudita, terá que desembolsar R$63 mil pela diária. Com corredores e banheiro em mármore fino, o hotel se define como “oásis” e um dos “mais majestosos hotéis”. Os espaços são apontados como “luxuosos”. O local dispõe de seis restaurantes, com menu internacional, “SPA de classe mundial” e oliveiras com mais de 600 anos.

Gaiola de ouro

O hotel, que tem 492 quartos, já ganhou o apelido de “gaiola de ouro”. Serviu para encarcerar endinheirados sauditas enrolados em corrupção.

Hóspede do hóspede

A suíte real conta com cama king-size e colchão de penas, o espaço total é de 520m², tão grande que tem até quarto de hóspedes.

Espaço de sobra

A suíte conta com cozinha privada. A sala de reunião tem uma enorme mesa para 14 pessoas, acomoda quase um terço do ministério de Lula.

Fila de espera

O gigantesco salão de jantar acomoda duas mil pessoas. Com a comitiva de Lula levando 400 convidados, o perigo é faltar cadeira.

Ditador planeja se apropriar do petróleo da Guiana

O governo Lula (PT) não sinaliza posição sobre a guerra provocada pela invasão da Venezuela, para se apropriar das reservas petrolíferas da Guiana, recém-descobertas, equivalentes a 75% das reservas do Brasil. A suspeita é que Lula apoiará o ditador e amigo Nicolás Maduro, em princípio fechando os olhos à estratégia de atravessar área do território brasileiro para surpreender os guianenses. Sites de defesa noticiaram militares brasileiros em “estado de prontidão” na região amazônica.

Tomando o alheio

A “Guayana Esequiba” que o ditador ambiciona, como bandoleiros no velho oeste, equivale a 60% da antiga Guiana Inglesa.

Não é o primeiro

Além do assaltar a diligência, o ditador procura um inimigo externo que lhe dê pretexto para prolongar seu poder e cancelar a redemocratização.

Começo do fim

No declínio da ditadura, o general Leopoldo Galtieri invadiu as ilhas Falkland gritando “Malvinas são argentinas”. Perdeu a guerra e o poder.

CPI do Abuso de Poder

Abaixo-assinado pela instalação da CPI do Abuso de Autoridade do STF e TSE, que ganhou fôlego com a morte de Clériston Cunha na Papuda, já contava com quase 540 mil apoiadores quando, finalmente, a oposição chegou ao número mínimo de 171 adesões. E a CPI foi protocolada.

Drible não deu certo

A deputada Bia Kicis (PL-DF) revelou que a ministra Nísia Trindade (Saúde) tentou desmarcar, por três vezes, sua ida à Câmara na terça (28), e reclamou da fuga da ministra: “mentiu e foi desrespeitosa”.

Raros 100%

Levantamento da própria oposição indica que apenas 17 deputados federais foram 100% contra o governo Lula nas votações orientadas este ano, na Câmara; quase todos do PL, só um do Podemos e um do PSD.

Ex é para sempre

A ex-modelo Luiza Brunet exige R$1 milhão do bilionário Lírio Parisotto, o ex, alegando agressão física anos atrás. Em 2018, ele relatou seguidas vitórias contra Brunet na Justiça. Ao se apresentar em palestras, o megainvestidor afirma, irônico, ser mais conhecido como “ex-marido”.

350 mil e subindo

Já beiram 350 mil assinaturas petição pressionando os senadores a rejeitarem a indicação de Flávio Dino para ocupar uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal.

Solução fácil

Contrário ao plano do governo de taxar compras internacionais, mesmo abaixo de US$50, o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil-SP) diz que a história se repete: “Quando o governo se sente confortável de aumentar impostos, o fará cada vez mais”.

Marca do pênalti

A oposição se animou nesta quarta-feira (29) com a chance de instalar a CPI do Abuso de Autoridades. O requerimento para colocar a CPI de pé alcançou as 171 assinaturas necessárias.

Agenda potiguar

Corrente na internet já se mobiliza para recepcionar Jair Bolsonaro no aeroporto internacional de Natal. Nesta quinta-feira (30), o ex-presidente cumpre agenda no Rio Grande do Norte.

Pensando bem...

...Janja palpitando na COP-28 é sinal de que Lula definiu a autoridade climática.

PODER SEM PUDOR

Prefeito chorão

João Henrique (PDT), era prefeito de Salvador e conhecido por cair no choro sob a menor pressão. Ele enfrentou uma saia justa no Teatro Castro Alves, certa vez, na entrega do prêmio Dodô & Osmar aos destaques do carnaval. Subiu ao palco para entregar o troféu a Ivete Salgalo e foi vaiado por cinco minutos, sob gritos de “chorão!” ou “sai daí, chorão!” Ivete tentou socorrer: “Ele é chorão, minha gente, mas é gente boa...” Ele foi embora e, claro, depois desabou em pranto interminável.