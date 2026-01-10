Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A pequenez diplomática do governo é evidente

Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) sobre a atuação de Lula no acordo Mercosul-UE

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

10/01/2026 - 07h00
Saída de Lewandowski antecipa disputa no PT

A saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça e Segurança Pública alterou a dinâmica, avaliam petistas, da sucessão a Lula quando o presidente pendurar as chuteiras. Vazado o nome de Camilo Santana, atual ministro da Educação, como cotado para a pasta de Lewandowski, raposas que ensaiam protagonismo no partido passaram a monitorar os passos do cearense. Santana é um dos nomes lembrados quando se fala em quadro do PT para disputar a Presidência, na ausência de Lula.

 

Santo Camilo

Camilo saiu com créditos de sobra após apoiar e eleger o desacreditado Elmano de Freitas governador do Ceará.

 

Costa na área

Ex-governador baiano, Rui Costa, atual chefão da Casa Civil, também está de olho na vaga, mas isso só lá para 2030.

 

Governadores se assanham

Também ex-governador, o piauiense Wellington Dias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome) é outro ministro que quer a empreitada.

 

Já foi

Ministro da Fazenda, mas pouco popular, Fernando Haddad, que perdeu para Jair Bolsonaro em 2018, sonha disputar novamente a Presidência.

 

Mudanças não beneficiam punidos na Ficha Limpa

Diversas alterações foram promovidas na Lei da Ficha Limpa, por meio da recente Lei Complementar 219, e apenas algumas delas se aplicam a casos como do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (PSD), segundo afirmam especialistas ouvidos pela coluna. A eventual constitucionalidade de trechos da lei, como se manifestou Paulo Gonet, procurador-geral da República, não tornaria Arruda e etc elegíveis, até em razão do veto presidencial à retroatividade para processos julgados.

 

Diferença fundamental

Importante que a não retroatividade se aplica a processos já julgados, em nenhum momento fala sobre processos transitado em julgado.

 

Lei não retroagirá

Arruda tem cinco condenações por improbidade na Lei Ficha Limpa, duas delas bem recentes, e no caso a lei não retroage para beneficiar.

 

Coerência em xeque

Além disso, mesmo nos trechos considerados constitucionais pelo PGR, o STF ainda decidirá se mantém o entendimento até aqui firmado

 

Qualidade inegável

O demissionário Ricardo Lewandowski não deixou marcas e nem rastro de sua gestão, mas conseguiu sair do cargo com elegância. Mesmo sabendo das piadinhas de Lula (PT) sobre seu desempenho, conseguiu engolir seco e distribuiu nota elogiando o petista, que tanto lhe deve.

 

Vingança dos aiatolás

A ditadura dos aiatolás, a esta altura, deve estar esperando do aliado Lula dicas para enquadrar a multidão que saiu às ruas em Teerã, dia 8 de janeiro, por “ato golpista” ou “abolição violenta do estado de direito”.

 

Geral e irrestrita

A oposição tomou como desaforo o veto de Lula ao projeto da dosimetria. O senador Esperidião Amin (PP-SC) reagiu e protocolou um texto, não quer redução de pena, mas anistia aos condenados pelo 8 de janeiro.

 

Deu bom

O setor têxtil celebrou o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que se arrastou por 25 anos até sair. No último ano, foram US$ 66 milhões exportados para a Europa, a conta é da ABIT, associação do setor.

 

Na agonia

Pode começar a ter fim na próxima semana a agonia de investidores que viram o dinheiro evaporar no Banco Master. O período é quando se inicia o pagamento das indenizações via Fundo Garantidor de Crédito.

 

Passaporte

Ao ligar para o premiê espanhol, Pedro Sanchéz, para celebrar o acordo Mercosul-União Europeia, Lula, que adora uma boa viagem internacional, deu um jeito de encaixar um tour pela Espanha nos próximos meses.

 

Motivo de sobra

Não foi atoa que o Conselho Federal de Medicina (CFM) mandou investigar a atuação médica em favor de Jair Bolsonaro. Ao STF, o CFM explicou que recebeu mais de 40 denúncias até a anulação da decisão.

 

Estranho sigilo

Cleitinho (Rep-MG) quer saber “qual é o medo?” do Banco Central, que colocou sigilo nas conversas envolvendo as conversas com o ministro Alexandre de Moraes (STF). O senador cobra pela CPI do Banco Master.

 

Pensando bem...

...tem ministro que sai sem deixar legado ou saudade.

 

PODER SEM PUDOR

No mundo da Lua

O governador Roberto Magalhães recebia o presidente Ernesto Geisel em almoço, no Recife. Era uma sexta-feira, por isso seu vice Gustavo Krause dispensou a gravata, vestindo jeans, casaco branco e sapatos idem. Magalhães achou aquilo inadequado e fez o vice corar de vergonha: “Presidente, este é o doutor Gustavo Krause, meu vice-governador, que, para estar vestido de astronauta, só falta o capacete...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"É perseguição política escancarada"

Deputado Sóstentes Cavalcante (PL-RJ) sobre tratamento dispensado a Jair Bolsonaro

07/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Verborragia de Lula força revisão da defesa de tirano

Pesquisas para consumo interno do Palácio do Planalto concluíram que Lula (PT) errou novamente e agora a sua equipe corre para consertar dizendo que o tirano venezuelano Nicolás Maduro era de fato ditador e que o governo petista não reconheceu sua suposta vitória na eleição fraudada. Lula foi fortemente aconselhado a se distanciar da pecha de grande avalista da ditadura no país vizinho. A ordem é que o primeiro escalão não fale da Venezuela. Defesa de Maduro, nem pensar.

Acertou no alvo

Calou fundo a fala do governador paulista Tarcísio de Freitas (Rep), criticando a omissão do petista Lula, que ajudou a prolongar a ditadura.

Até o medo mudou

O medo na Praça dos Três Poderes deixou de ser de notas ou falas críticas e passou a ser de marines desembarcando no pátio do Alvorada.

Na bagagem

O problema é que o recesso de Lula terminou e o petista voltou a Brasília. Com Lula e Janja, voltou o medo do “excesso” nas falas.

Péssimo histórico

Língua solta, Lula no improviso já aliviou para traficantes, ofendeu mulheres e judeus e passou pano para corintiano agressor de mulheres.

Líderes de Lula devem sair em troca de ministros

O recesso parlamentar não ajudou a apaziguar os ânimos entre Lula, petistas e líderes do Congresso Nacional. Ao menos duas lideranças devem deixar os postos nas próximas semanas, Jaques Wagner (PT-BA), líder de Lula no Senado, e o senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do petista. Para não contribuir com a fritura pública dos senadores, Lula deve colocar a substituição no bolo de trocas ministeriais, quando auxiliares sairão para disputar as eleições.

Acordo caro

Wagner, boa praça e raro bom quadro petista, sofre fritura por acordo no episódio da dosimetria, em votação já perdida pelo governo.

Sustentáculo político’

Com o senador maranhense o cenário é pior. Rocha foi alvo de batida da Polícia Federal em operação sobre a roubalheira do INSS, em dezembro.

Rabo de foguete

O senador é ligado ao “Careca do INSS” e chegou a ter a prisão pedida pela PF, mas escapou do xadrez com a negativa do Ministério Público.

Colapso iminente

Governador do Estado que faz fronteira com a Venezuela, Antonio Denarium avisou que Roraima não tem condições e nem capacidade de atender venezuelanos se aumentar o fluxo de entrada no Brasil.

Comoção

A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou as redes sociais e colocou os termos “Traumatismo” e “Libertem Bolsonaro” entre os assuntos mais comentados do X nesta terça-feira (6).

Algo estranho

Major Araújo (PL-GO) estranha ofensiva do Tribunal de Contas da União contra o Banco Central no caso Master, “O TCU não exerce função de órgão regulador do sistema bancário”, lembra o deputado estadual.

Perseguição implacável

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) registrou indignação após negativa de atendimento hospitalar a Jair Bolsonaro, “o que se vê aqui é cerco, humilhação, intimidação e asfixia física e psicológica”.

Candidatíssimo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez defesa desavergonhada da prisão do narcoditador Nicolás Maduro: “algo precisava ser feito e foi feito”, disse ele em tom pré-presidencial.

Padre de los pobres

A coleção de relógios de luxo do ex-narcoditador venezuelano Nicolás Maduro voltou a viralizar, após sua captura pelos EUA. Só um deles, o Hublot Classic Fusion Cruz-Diez (peça única) vale mais de R$600 mil.

Gasto sem dó

O governo Lula (PT) começou o ano sem dó do pagador de impostos, claro. Torrou R$38,7 mil com anúncios no Facebook e Instagram no primeiro dia útil de 2026. Continua o maior anunciante da rede social.

Tarda, mas não falha

A cúpula da CPMI do INSS tem absoluta confiança de que, mais cedo ou mais tarde, autoridades usando seus cargos a serviço dos interesses de Daniel Vorcaro (Master) pagarão preço elevado, inclusive pela soberba.

Pensando bem...

…só defende narcoditador quem não vive na narco-ditadura.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Hóspede indigesto

Mocidade era figura folclórica na Paraíba dos anos 60. Não tinha emprego, mas andava bem-vestido graças à generosidade de pessoas como o governador João Agripino, que até permitiu que ele morasse no palácio. Mas Mocidade adorava atacar o governador e pregava a invasão do palácio para “derrubar o governo!”. Agripino soube e o chamou para almoçar: “Mocidade, quem lhe dá quarto e comida?” perguntou. “O senhor”, respondeu. “Como, então, você convoca uma multidão para derrubar o governador?”, devolveu Agripino. Mocidade respondeu com o garfo suspenso na altura do queixo: “Governo tem que se lascar, existe para ser derrubado..."

CLAÚDIO HUMBERTO

"A esquerda quer ditar como o venezuelano deve agir"

Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a lacração após prisão do ditador Nicolás Maduro

06/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Negócios de Joesley com Maduro complicam Lula

Após insinuar suposta proximidade com a Casa Branca, os irmãos Joesley e Wesley Batista agora devem enfrentar a ira norte-americana, em razão dos seus negócios na Venezuela que podem ter ajudado a prolongar a narcoditadura de Nicolás Maduro, criminoso finalmente atrás das grades. Também causou estupefação no governo de Donald Trump a notícia de que os negócios dessa dupla com Maduro, que contaram com a interveniência do governo petista, foi colocada sob sigilo por Lula (PT).

Nervosismo explicado

Na oposição há a certeza de que não foram razões ideológicas que deixaram Lula nervoso, com a prisão do amigo e parceiro Maduro.

Dólares para o PT

Além de negócios secretos de Joesley com o narcoditador, voltaram à tona os dólares de Maduro para a campanha presidencial do PT.

Dinheiroduto sujo

Em depoimento de 24 de fevereiro de 2016, Mônica Moura relatou em vídeo como recebia os milhões entregues a ela por Maduro.

Malas de dinheiro’

Esposa e sócia de Santana, Mônica disse que recebia dinheiro das mãos do próprio Maduro “malas de dinheiro, várias” e “quase semanalmente”.

Lula injetou quase R$1 bilhão do Brasil na ONU

Funcionando basicamente como palco para lacração, a Organização das Nações Unidas (ONU) conseguiu colocar no bolso mais de US$170,3 milhões dos esfolados brasileiros apenas nos últimos três anos de Lula (PT) na presidência do Brasil. Em conversão direta, usando ferramenta disponibilizada pelo Banco Central (BC), o montante supera os R$925,6 milhões. O caminhão de dinheiro não é suficiente para garantir o sonho do petista de ser membro permanente do Conselho de Segurança.

Quarto de bilhão

Enquanto o governo Lula espreme para arrancar até a última gota do salário do brasileiro, doou, em 2025, US$48 milhões (R$260,9 milhões).

Sem dó

Em 2024, o brasileiro levou a maior estocada para bancar a ONU, mais de US$63,4 milhões, que convertidos ultrapassam os R$344,6 milhões.

Nosso dinheiro

Primeiro ano do Lula 3, o petista já mostrou (com o bolso alheio) que seria generoso e deu US$58,8 milhões; mais de R$320 milhões.

Tudo estranho

Já tem pedido de impeachment do prefeito, João Campos (PSB), após estranhíssima manobra para nomeação em concurso para procurador do Recife (PE). A ofensiva é assinada pelo vereador Eduardo Moura (Novo).

No pote

Ao contrário do Brasil, onde audiência de custódia é como porta giratória que libera criminosos presos, os Estados Unidos mantiveram a prisão de Nicolás Maduro. A próxima audiência do ditador será dia 17 março.

Algo estranho

Major Araújo (PL-GO) estranha ofensiva do Tribunal de Contas da União contra o Banco Central no caso Master, “O TCU não exerce função de órgão regulador do sistema bancário”, lembra o deputado estadual.

Explica como

Ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga ironizou o atual chefão da pasta Alexandre Padilha, que prometeu cuidar dos venezuelanos, "Mas não cuida nem dos brasileiros”, lembrou ao citar as quilométricas filas.

Operação abafa

Nikolas Ferreira (PL-MG) celebra a queda do ditador venezuelano, mas chama atenção para não desviar o foco das mazelas nacionais, “Show de bola, agora voltemos: escândalo do Banco Master"

Vice dos sonhos

O Paraná Pesquisas revela o “vice perfeito” para a chapa presidencial que, somadas as características, batem quase 50% da preferência do eleitor: ser mulher (24,4%) e um nome do agronegócio (22,3%).

Só com CPI

Carlos Jordy (PL-RJ) expõe a arbitrariedade do TCU em descarada ofensiva contra o Banco Central, “O TCU não é regulador bancário”. O deputado não tem dúvidas, “CPMI do Banco Master é imprescindível!”.

No voto

Blindagem governista a aliados na CPMI do INSS não deve sair impune, avalia o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), “O desgaste é crescente e a resposta virá nas urnas!”

Pensando bem...

... caiu de Maduro.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Pelada política

Durante almoço, o senador Ney Suassuna (PB), então líder do PMDB, enumerava as agruras que enfrenta no seu dia-a-dia. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ouviu o relato com espanto e depois desabafou, arrancando gargalhadas:

- E eu achava que futebol era complicado...

