“Lamentavelmente, a própria existência da Justiça Eleitoral foi contestada por presidente de partido político, fruto do total desconhecimento sobre sua importância, estrutura, organização e funcionamento”, de ALEXANDRE DE MORAES // presidente do TSE, rebatendo as críticas de Gleisi Hoffmann (sem citar seu nome), ao trabalho da Justiça Eleitoral.

A China National Machinery Industry Cor- 3 poration (Sinomach) é objeto de disputa federativa. Os governos de Mato Grosso e São Paulo duelam para sediar a primeira fábrica de máquinas agrícolas da companhia chinesa no Brasil. As áreas já visitadas estão em Cuiabá e na região do ABC.

Mais: Mato Grosso leva vantagem: o próprio governador Mauro Mendes conduz as negociações. A empresa já atua entre nós, apenas importando equipamentos produzidos na China. A Sinomach é uma das maiores da indústria pesada chinesa: fatura anualmente US$ 50 bilhões.

O mandato de Augusto Aras, na PGR termina na próxima terça- -feira e, nos últimos dias, até o ministro da Justiça, Flávio Dino, cotado para o STF resolveu apoiar, ao lado dos ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o nome do vice-procurador-geral Paulo Gonet para a vaga. Ao lado do advogado-geral da União, Jorge Messias, Dino esteve recentemente com Lula e o próprio Gonet. Em quase nove meses de governo, Dino se tornou, apesar de protestos de petistas, um dos principais conselheiros do presidente para assuntos jurídicos e ampliando sua influência em círculo no qual é o único nome fora do PT. Mais: só um terceiro nome surpreenderia (Antônio Carlos Bigonha já foi afastado).

DIVISÃO

Lula está quase convencido de que necessita mesmo dividir o atual ministério comandado por Flávio Dino em dois: Justiça e Segurança Pública. Dino tem reduzido sua posição contrária à medida em que vê seu nome ganhar maiores chances para ocupar a cadeira de Rosa Weber no STF a partir de outubro. Se a divisão ocorrer Jorge Messias (AGU) poderia ser deslocado para a Justiça e o número 2 de Dino, Ricardo Capelli, para o Ministério de Segurança Pública. Ele foi interventor de Segurança no Distrito Federal.

Em alta

Com as supostas mudanças, um nome está em alta para assumir o comando da Advocacia-Geral da União: é o da procuradora Cláudia Trindade. Ela é assessora especial de Diversidade e Inclusão do órgão. Mulher e negra, goza de prestígio junto ao PT e ao Prerrogativas, grupo de advogados próximo de Lula. Aliados acham que isso poderia aplacar a pressão para que o presidente não reduza a representação feminina no alto escalão do Executivo.

BOLA FORA

Lula aproveitou o discurso na ONU para tentar limpar sua própria imagem e reaver o prestígio de outros tempos, o que andou conseguindo – e não totalmente devido a uma bola fora, o que não chega a ser novidade (mesmo ao meio de uma fala competente). Não citou a Rússia, pelo menos protocolarmente e chamou a invasão de “guerra da Ucrânia”. Aí, no encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Lula adotou postura diplomática (ficaram um tanto distantes) e Zelensky chamou a reunião de “construtiva” e “honesta”.

R$ 1 mil

Críticos do STF legislador, que invade competências do Congresso, ficaram atônitos: na semana passada, a Corte se envolveu numa briga familiar, de sobrinho que agrediu a tia, em Sergipe. Habituados a temas mais importantes, a Segunda Turma não achou necessário convocar o plenário presencial para decidir se o acusado indenizará a vítima em R$ 1 mil. O sujeito, que também ameaçou matar a tia, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, a um mês de detenção e à indenização. O réu apelou contra o pagamento e o caso acabou no STF.

Meias em Milão

A Semana de Moda de Milão que irá até o dia 25 de setembro, contará com cerca de 60 desfiles físicos. O evento italiano já é considerado o mais esperado da temporada. Além das famosas e conceituadas grifes como Fendi, Prada, Empório Armani e Bottega Veneta, novas marcas irão cruzar a passarela pela primeira vez, como Avavav, Maxivive, e The Attico.

A designer brasileira Karoline Vitto que tem uma marca com sede em Londres, que foi selecionada pelo projeto Supported by Dolce & Gabbana também fará sua estreia em semanas de moda nas terras italianas.

Antes mesmo da largada a grife Calzedonia (meias, leggings e moda praia fez um pré-aquecimento com um evento imersivo e itinerante que acontece pela segunda vez (o ano passado foi em Paris) batizado de ‘Calzedomania: a Legs Celebration’.

Se misturando com convidados internacionais como Suki Watherhouse, Ashley Graham, Toni Garn, Chiara Ferragni, várias brasileiras marcaram presença. Entre tantas, da esquerda para à direita, Sabrina Sato, embaixadora do setor de meias da grife italiana no Brasil; Juliana Paes (embaixadora da grife no setor moda praia), a atriz Sheron Menezzes, recém-saída de Vai na fé; a modelo e estilista Sasha Meneghel; a atriz e apresentadora Mariana Rios e a super modelo Alessandra Ambrósio.

Trazendo 2003 de volta à cena

Ainda o discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU: ele disse que “o Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo”. A plateia entendeu o recado e até permitiu que ele voltasse a defender reformas na governança global e até reprisasse argumentos que já havia usado em 2003, quando começou a cobrar a ampliação do Conselho de Segurança, que estaria vivendo momento de enfraquecimento.

Quando condenou o embargo a Cuba, preferiu não defender sua ditadura. O presidente petista até tentou se apresentar como porta-voz das nações emergentes. A imagem que ficou, mesmo sob protestos de seus adversários, é que o Brasil voltou ao cenário internacional – e como protagonista.

Quem acompanhou a fala de Lula e se lembrou dos últimos quatro anos da mesma Assembleia Geral, recordou-se do delírio que foi a passagem de Jair Bolsonaro pelo evento da ONU. Na mesma tribuna agora ocupada por Lula, o ex-presidente exaltou a ditadura, atacou a ciência e mentiu sobre diversos assuntos, da Amazônia à eficácia das vacinas. Atrás dele, havia o incentivo de um chanceler portador de desvios diplomáticos – ou pior que isso. Ernesto Araújo nunca se conformou em ser demitido: era mais perigoso do que seu chefe.

A menina cresceu

Há exatos 10 anos passava a existir um dos primeiros ‘memes’ das redes sociais e um dos mais famosos e queridos também. Era de uma menina que lançava um olhar de quem não estava entendendo nada e desconfiado.

Na época Chloe Clem, tinha apenas dois anos, e não entendia por que sua irmã Lily Clem, de 7 anos havia começado a chorar (do nada) conversando com a mãe Katie durante um passeio. Na verdade sua mãe fez uma surpresa para filhas, levando-as para Disney (era a segunda vez de Lily).

Hoje a menina tem 12 anos é bem caseira e adora a basquete (e é fã do Golden State Warriors e do Stephen Curry). Nas redes sociais (comandado pela mãe) a menina resolveu compartilhar o antes e o depois para comemorar a data. Na legenda: “A diferença de 10 anos. Algumas coisas nunca mudam!”.

Saias na excursão

Dos 12 brasileiros convidados por Lula para compor na excursão à ONU e assistir o discurso do presidente na abertura da Assembleia Geral, seis eram mulheres: cinco ministras e Janja (ela não conseguiu dar nem mesmo uma voltinha pela Quinta Avenida, repleta de lojas sofisticadas, para eventuais comprinhas). Para completar o time feminino, faltaram apenas três ministras de Lula. Integrantes do time masculino trataram de esticar até o fim de semana em Manhattan.

Fumaça

Lula nunca pensou em convidar Gleisi Hoffmann, deputada federal (foi a segunda mais votada no Paraná em 2022) e presidente do PT, para o Ministério da Justiça, caso Flávio Dino fosse indicado para o STF. Ela possui um bem preparado esquema de comunicação que a mantém em evidência sempre – e das mais diversas maneiras. Antes que alguém reclamasse, o esquema relembrou que ela é advogada. Quanto à possibilidade que circulou era apenas “fumaça”, a se usar um expressão popular.

Olho nos pagamentos

O WhatsApp vai lançar seu serviço de pagamentos para grandes empresas no Brasil até dezembro. Desde abril, o aplicativo já oferece um sistema semelhante para pequenas e médias corporações. Trata-se de um passo a mais na escalada da empresa na área financeira do país, iniciada há dois anos, quando o hibrido de plataforma de mensagens e fintech passou a permitir transferências de dinheiro entre pessoas físicas. O WhatsApp está longe de concorrer com bancos ou Pix. No ano passado, somou 0,03% do total de operações realizada no país.

MAIS CONHECIDA

O Rio de Janeiro, segundo levantamento da Embratur é a cidade brasileira mais conhecida do mundo. Em segundo lugar está São Paulo. A capital paulista – e não o Rio – é atualmente a porta de entrada de estrangeiros no Brasil. De janeiro a abril deste ano, 769,2 mil turistas de fora desembarcaram em São Paulo contra 474,3 mil no Rio. No primeiro semestre de 2023, o estado de São Paulo concentrava o dobro dos gastos estrangeiros no país, com 45% do faturamento; o Rio aparece com 24%.

MISTURA FINA

O MINISTRO do STF, Alexandre de Moraes, deve andar muito cansado. Este ano, ele está a caminho de 8.000 decisões monocráticas e colegiadas, muitas das quais relacionadas a tentativas de golpe em 8 de janeiro. No ano passado, Moraes decidiu 4.546 vezes.

O PRESIDENTE Lula confessa, aos mais chegados, que tem um certo problema nas conversas a dois com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (algumas arestas já foram aparadas em Nova Dehli). Biden tem um jeito especial de responder ou emitir opiniões muito especiais sobre alguns assuntos: aí, fecha os olhos, seguro o rosto com uma das mãos – e abre os olhos. Uma vez, Lula pensou que ele cochilava. Nada disso: estava matutando. E o petista ficou aguardando.

CERCA de 30 personalidades mundiais, entre empresários e filantropos, se reuniram, nesta semana, num jantar oferecido pelo presidente Joe Biden, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O encontro foi paralelo à programação da abertura da Assembleia Geral da ONU, com presença de chefes de Estado e de Governo. Lula estava na cidade, mas a agenda não constava sua presença no jantar de Biden.

ANTES de Nova York, Lula e comitiva estiveram em Cuba, na Cúpula do Atraso, unindo-se a governantes de países subdesenvolvidos cujo prazer maior era falar mal dos Estados Unidos. Alguns diplomatas garantiram que o jantar no Metropolitan Museum era para levantar fundos para a campanha de Joe Biden. Em outra noite ele realizou mais dois eventos em Manhattan para sua reeleição.

DOIS autores indígenas estão concorrendo à vaga de José Murilo de Carvalho na Academia Brasileira de Letras: Daniel Munduruku e Ailton Krenak. Quem também está na disputa é a historiadora Mary del Piore, que teria maiores chances de vitória. O criador da Mônica e do Cebolinha, Maurício de Souza, não concorrerá novamente. Amadrinhado por Fernanda Montenegro, na última eleição ganhou apenas dois votos.

QUASE um ano depois de comprar a espanhola Heidelberg Materials, a Votorantim Cimentos ensaia nova aquisição no exterior. O alvo é a uruguaia Cementos del Plata, colocada à venda pela petroleira estatal Ancap. As negociações são conduzidas pela Cementos Artigas, que reúne as operações da Votorantim Cimentos no Uruguai – os Ermírios de Moraes são controladores com 51% e os 49 restantes pertencem à espanhola Cemento Molins. Há dias, o governo uruguaio tentou privatizar a Cementos del Plata, mas a licitação foi suspensa, por falta de candidatos.

A ALLOS, fusão entre BR Malls e Aliansce está tentando um acordo com a Americanas. Quer que a rede entregue algumas lojas localizadas em shoppings centers da companhia. Seria uma espécie de “despejo consensual”. Vários contratos de locação estão com pagamentos atrasados. Só que a Americanas está protegida pela recuperação judicial mesmo com a inadimplência a Allos não pode obrigar a empresa devolver as lojas.

