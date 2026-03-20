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CLAÚDIO HUMBERTO

"A quem interessa a não-prorrogação desta CPMI [do INSS]?"

Deputado Maurício Marcon (PL-RS) critica a atuação de PT e cia. contra prorrogar a CPMI

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

20/03/2026 - 07h00
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Delação seletiva de Vorcaro pode não ser aceita

A transferência de Daniel Vorcaro para a carceragem da Polícia Federal, livrando-o dos rigores do presídio federal de segurança máxima, é a senha de que está em negociação o acordo de delação. A dúvida é a sua extensão: fontes próximas à defesa tratam de “tranquilizar” ministros do Supremo Tribunal Federal no sentido de que eles serão “poupados”. Assim, pela primeira vez, o Brasil verá uma delação seletiva, capenga, o que pode ser recusado pelo relator no STF, ministro André Mendonça.

Segurança máxima

A mudança não altera os cuidados redobrados com a segurança de Vorcaro. Afinal, esse caso já produziu uma morte, a de “Sicário”.

Alívio no STF

Tirar Vorcaro do presídio foi um gesto pelo acordo e também alívio para o STF, que não vê o presídio um lugar adequado para preso provisório.

Advogado eficiente

Estar na PF é a primeira boa notícia para o banqueiro desde sua prisão, e mostra a eficiência do novo advogado, José Luiz de Oliveira Lima.

Promessa é dívida

Especialista em acordos de delação, “Juca” ofereceu ao STF a garantia de que que seu cliente irá colaborar, contando tudo o que sabe.

ACM Neto pode afastar ex-ministro de sua chapa

O ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) tem sido pressionado a tirar de sua chapa majoritária o pré-candidato a senador João Roma, ex-ministro de Cidadania de Bolsonaro e presidente do PL da Bahia. Roma foi convocado para depor na CPI do Crime Organizado no Senado sobre o credenciamento do Banco Master no consignado do auxílio emergencial, por meio da CredCesta, de Augusto Lima. Amigo de Daniel Vorcaro e ex-sócio do banco Master, Lima foi preso na Operação Compliance Zero.

Ex-quase diretor

Ronaldo Bento, braço direito de João Roma, seu ex-auxiliar no ministério, chegou a ser indicado diretor do banco Pleno, de Augusto Lima.

CredCesta de volta

Com a prisão de Lima e a liquidação do banco Pleno, sobrou para Bento assumir a operação do enroscado CredCesta.

Perseguição petista

ACM Neto quer distância de confusão, apesar de Roma haver negado envolvimento com Vorcaro, alegando perseguição dos adversários do PT.

Matemática senatorial

A filiação de Sergio Moro ao PL fará crescer a bancada no Senado do partido de Bolsonaro para 16 senadores. Incluindo Moro, pré-candidato ao governo do Paraná, nove deles têm mandato garantido até 2031.

Pé fora do muro

Secretário-geral da ONU, António Guterres pela primeira vez deu ordem direta ao Irã: “pare de atacar seus vizinhos”. Da última vez que tratou publicamente do conflito, “condenou” ataques do Irã, dos EUA e Israel.

Contra a maré

O senador Sergio Moro (União-PR) avalia que as CPIs do Congresso fazem o seu trabalho e tentam investigar crimes graves, “enquanto alguns ministros do STF atuam para impedir as investigações”, criticou.

Mesada partidária

Este ano, o fundão partidário vai distribuir R$102 milhões por mês a 19 partidos que sobreviveram aos cortes da cláusula de barreira de 2022. PL (R$17,6 milhões) e PT (R$12,9 milhões) são os que mais faturam.

De saída

Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) deixa o cargo ainda neste mês. Vai disputar o Senado pelo DF. A vice-governadora Celina Leão (PP) é quem assume a cadeira.

Medo e contingência

O jornal Financial Times confirmou que a Dinamarca enviou forças militares à Groenlândia, em janeiro, como plano de contingência caso os EUA invadissem o território. Levaram até explosivos suficientes para detonarem as principais pistas de pouso da ilha e impedir a “invasão”.

Previsto em lei

Nem todos os adicionais são penduricalhos, esclarece a Ajuris, associação gaúcha de juízes, e tudo está “previsto em lei”. A entidade também distingue privilégios de retribuição a trabalho extraordinário.

Recado dado

Perfil oficial do Departamento de Estado dos EUA em português publicou manifestação de Marco Rubio no dia que foi alardeada a ajuda de Lula a Cuba: “A economia de Cuba não funciona. Sobreviveu graças a subsídio da União Soviética e agora da Venezuela. Não recebem mais subsídios”.

Pensando bem…

...já falta combustível no governo.

PODER SEM PUDOR

A rapadura de Jânio

Transcorria o dia 16 de junho de 1961 quando o presidente Jânio Quadros recebeu o prefeito de Sobral (CE), Padre Palhano, que lhe levou dois presentes típicos: uma garrafa de cachaça e um pedaço de rapadura. Após a audiência, seu secretário particular, José Aparecido, insinuou que adoraria ficar com os presentes. Jânio fez mais um de seus trocadilhos:

- Tome a cachaça, José. A rapadura, porém, eu não entrego.

Só a entregaria 70 dias depois, ao renunciar à presidência da República.

Giba Um

"Os tribunais têm autoridade para dizer o direito, mas não têm o monopólio da sabedoria política...

... A autocontenção não é fraqueza; é respeito à separação dos poderes que, em análise, é ela própria uma exigência constitucional", de Edson Fachin (STF), em aula magna a estudantes de Direito, em Brasília.

19/03/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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O vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo, ex-comandante da Rota, registrou Boletim de Ocorrência, afirmando que uma pessoa tentou grampear seu telefone e fazer com que sua mulher abrisse uma conta em seu nome em um banco do Uruguai.

MAIS: Mello diz que "essa pessoa" (ele não fala quem é) foi contratada por alguns políticos que estariam tentando desmoralizar sua imagem. Mello Araújo é pré-candidato ao Senado, por escolha de Bolsonaro. Contudo, grande volume de integrantes do PL é radicalmente contra.

Não vai dar

Enquanto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cresce nas pesquisas eleitorais, aliados do senador atuam para bombar a candidatura do filho de Jair Bolsonaro à Presidência. Alas do PL tentam convencer o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), a entrar na chapa como vice. O mineiro insiste em levar adiante (sem chance) a própria candidatura ao Planalto. Eventual acordo levaria o PL a apoiar Matheus Simões (PSD), vice-governador, ao executivo mineiro. Flávio, contudo, já convidou Ratinho Júnior para ser vice, mas ele prefere se manter na corrida ao Planalto (é certa sua escolha). Para Zema, poderá sobrar o Senado, como para Ronaldo Caiado.

Campanha nacional

O governador Tarcísio de Freitas pretende nacionalizar grande parte de sua campanha de reeleição, com críticas frequentes a Lula no desempenho na economia. A opção de não se ater apenas a temas estaduais tem duplo objetivo: ajudar Flávio Bolsonaro e explorar flancos de seu adversário Fernando Haddad. E já começou há dias; disse que Haddad criou um imposto novo a cada 30 dias. A soma está errada: é um chute que causa um bom efeito. Num debate, Tarcísio fatalmente não conseguiria enumerar esse festival (seus aliados mais próximos não conseguem).

Olho em São Paulo

Números da pesquisa Datafolha, feita entre 3 e 5 de março, mostram as dificuldades de Lula e Haddad em São Paulo, o que estimula Tarcísio a ir para o ataque (os atacados também terão munição para devolver). No cenário mais provável, o presidente atinge 35% dos votos no primeiro turno entre eleitores do estado, contra 37% do Flávio, situação de empate técnico. Em comparação, nacionalmente o petista marca 38% contra 32% do opositor. Olho vivo.

Há mais de 600 dias 1

Deve dar em nada ao Partido Novo a representação contra Davi Alcolumbre no Conselho de Ética do Senado. A sigla questiona a condução institucional do presidente da Casa, que sentou em cima de CPIs do Banco Master, além de não andar com a análise de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF). Eduardo Girão (Novo-CE) quer ainda a prorrogação da CPMI que investiga a roubalheira do INSS.

Há mais de 600 dias 2

O Conselho de Ética está longe de ser conhecido pela produtividade: não se reúne desde julho de 2024. Na última reunião, os senadores analisaram quatro representações contra colegas. Votaram para arquivar tudo. Em 2024, foi apenas uma reunião. Antes disso, duas em 2023. Em 2020, 2021 e 2022, não houve sessão. A representação do partido foi apresentada à Secretaria-Geral da Mesa. O Conselho de Ética nem mesmo foi instalado este ano.

Giba Um

Reconhecimento feminino

Na segunda (16), um tapete vermelho foi estendido no hall da Assembleia Legislativa de São Paulo para a realização da segunda edição do Woman Awards, que homenageia mulheres extraordinárias em várias áreas de atuação. Além de reconhecer ícones culturais, o Woman Awards destaca lideranças e iniciativas marcantes por meio do programa Mulheres que Inspiram, que se concentra em executivas, diretoras, CEOs e visionárias que deixam sua marca ao longo da história. Outra parte do evento, Mulheres que Fazem a Diferença, é dedicada a empreendedoras e a aquelas que lideram projetos sociais inovadores. As categorias das premiações são inspiradas em mulheres que contribuíram significativamente para a cultura e a sociedade do Brasil. Por exemplo, a categoria Rita Lee abrange influenciadoras, humor, moda e beleza. A categoria Hebe Camargo homenageia talentos nas áreas de televisão, jornalismo, streaming, cinema, rádio e podcast. A categoria Gal Costa é dedicada às músicas de compositoras e cantoras, enquanto a categoria Clarice Lispector celebra a literatura e as artes.

O evento destaca a importância de valorizar as trajetórias de sucesso das mulheres, reconhecendo o trabalho de profissionais exemplares, o que estimula o surgimento de novos projetos transformadores. Nesta cerimônia, o prêmio máximo foi entregue à pesquisadora Tatiana Sampaio, que está à frente de estudos sobre a polilaminina, uma molécula desenvolvida em laboratório com potencial para ajudar na regeneração de neurônios após lesões graves na medula espinhal, recebendo o título de "Mulher do Ano". Além dela, outras premiadas incluíram Tati Machado, Patricia Poeta, Fernanda Lima, Carolina Ferraz e Ana Hickmann na categoria de apresentação; Andrea Guimarães (decoradora); Iris Abravanel (autora); as cantoras Karin Hills e Yasmin Santos; bem como Liliane Doretto (delegada), Kika Sato (influenciadora), Karina Sato (empresária), Bianca Andrade (empresária e influenciadora) e Dani Padalino (chef), entre muitas outras.

Paulo Guedes quer ser "Rasputin da economia"

Seja quem for o futuro ministro da Economia do governo Flávio Bolsonaro (se vencer, claro), uma coisa é certa: Paulo Guedes, ex-ministro de Bolsonaro e até "Posto Ipiranga", será seu "Rasputin da área econômica". Grigori Rasputin foi o principal conselheiro do Czar Nicolau II — mandava mais do que qualquer membro da Corte. Já voltar ao Ministério da Fazenda nem pensar. Influenciar de fora para dentro do governo é m figurino que agrada tanto ao ex-ministro quanto a Flávio. A ideia de que Guedes estará por trás das decisões econômicas é vista como um trunfo junto a uma razoável parcela do eleitorado do "01". Guedes criou um fã-clube. Inclusive, não falta quem atribua a sua performance a uma parcela importante da vitória eleitoral do papai Bolsonaro. Desde a campanha, o economista chegou a criar uma chancela para o ex-presidente. Contudo, Guedes não quer mais a pressão, a burocracia e o excesso de trabalho do cargo de ministro. Mas não vai desaparecer nas nuvens, como faria Rasputin. Guedes é vaidoso e entenderá que uma vitória de Flávio é como sua vitória também.

Dois candidatos

Junto à comunidade de capitais, dois nomes já despontam como candidatos à feição de ministro da Fazenda. Um é Gustavo Montezano, preparado, passou pelo Opportunity e pelo BTG Pactual. O segundo é o economista Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro na gestão do próprio Paulo Guedes. Toca violão a quatro mãos com o ex-ministro da Economia. Mansueto é sócio e economista do BTG Pactual. Mantidas as coordenadas, Guedes na posição de "Rasputin" e Gustavo Montezano executando uma política que não foi desenhada por ele. Pensam igual e a ordem das funções não alterará o produto.

Giba Um

 Não foi desta vez

Fundado por John J. B. Wilson e Mo Murphy, o Framboesa de Ouro surgiu como uma paródia ao Oscar, ressaltando anualmente os aspectos mais criticados do cinema. A atriz brasileira Isis Valverde, que estava concorrendo na categoria de Pior Atriz Coadjuvante por sua atuação em "Código Alarum", sua estreia em Hollywood, onde interpretou a médica Bridgette Rousseau, não recebeu o prêmio. A categoria foi vencida por Scarlet Rose Stallone, filha de Sylvester Stallone, por seu papel no faroeste "Terra de Pistoleiros". Vale destacar que Isis divide o elenco de "Código Alarum" com Sylvester, que interpreta um agente da CIA. O ator acumula um impressionante total de 12 vitórias em sua carreira para a ‘premiação’. O filme "Guerra dos Mundos" foi o grande destaque entre os fracassos, conquistando cinco prêmios (Pior Filme, Pior Diretor, Pior Roteiro, Pior Ator e Pior Remake/Sequência). Rebel Wilson foi reconhecida como Pior Atriz por "Bride Hard", enquanto os sete anões digitais do longa "Branca de Neve" foram agraciados com o prêmio de Pior Ator Coadjuvante. Os anões, para quem não sabe, foram gerados por computação gráfica e foram classificados como ‘aterrorizantes’ pelo público. Vale lembrar que Rachel Zegler também foi amplamente criticada por ter sido escolhida para protagonizar o clássico de 1937.

Giba Um

Sem transição

Olavo Noleto, escolhido para substituir Gleisi Hoffmann, na Secretaria de Relações Institucionais, assumirá o cargo em um voo às cegas. Até agora, Gleisi tem mantido futuro ministro à margem das negociações mais sensíveis entre os parlamentares. A postura causa incômodo dentro da própria base aliada, a começar pelo líder do governo, senador Jaques Wagner (PT-BA). O Planalto avisara que haveria uma passagem de bastão para evitar ruídos num momento delicado no Congresso, em ano eleitoral. Só que Gleisi é Gleisi.

Nove estádios 1

Preterida por Lula e pelo senador Flávio Bolsonaro nas negociações sobre eleições, a Igreja Universal do Reino de Deus dará uma inédita demonstração de força na sexta-feira da Paixão, em 3 de abril. A Universal, fundada pelo bispo Edir Macedo, fechou o aluguel de nove estádios de futebol pelo Brasil para o evento "Família ao Pé da Cruz": o Maracanã (RJ), a NeoQuímica Arena (SP), o Pacaembu (SP), o Mané Garrincha (DF), a Arena do Grêmio (RS), a Fonte Nova (BA), o Independência (MG), o Mangueirão (PA) e o Albertão (PI).

Nove estádios 2

A ideia é lotar as arenas, fazer a tradicional celebração às vésperas da Páscoa, mas também passar uma mensagem da força da única igreja brasileira dona de um partido, o Republicanos, comandado pelo deputado federal e bispo licenciado Marcos Pereira. Quem está dando seu caráter político ao evento é o bispo Renato Cardoso, genro de Macedo e apontado como seu sucessor no futuro.

Mistura Fina

A campanha à reeleição de Lula terá em sua coordenação nomes de estrita confiança do presidente e algumas figurinhas veteranas da velha guarda do PT. O comando geral é de Edinho Silva, presidente do partido. Paulo Okamoto será responsável por comitês populares e redes sociais. Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, focará na economia, enquanto José Filippi Jr., ex-prefeito de Diadema, será o tesoureiro.

E mais: Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete dos dois primeiros governos de Lula, será o responsável pela agenda. Mônica Valente, secretária-executiva do Foro de São Paulo, ficará com a mobilização nos estados, e José Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, se dedicará ao programa de governo. O marqueteiro será Raul Rabelo. O grupo pode ainda ser ampliado. Um nome provável é do ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral. Detalhe: muitos são nomes respeitados, só que estão afastados das instâncias partidárias.

Lula levou quase oito meses para aplicar um tardio “princípio de reciprocidade", cancelando o visto de um assessor do governo dos Estados Unidos que monitora fatos do Brasil que possam interessar ao seu país. Ficou claro que o petista tenta criar fato político que faça parar sua curva declinante e a curva ascendente do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Lula anunciou o cancelamento do visto do americano no palanque eleitoral em que transformou na inauguração de ala hospitalar.

Além de demorar a reagir ao cancelamento de visto do seu ministro da Saúde, Lula ainda equiparou o auxiliar ao sub do sub de Trump. Em discurso com fala agitada, disse que o assessor do presidente americano teria o visto de volta quando Alexandre Padilha recuperasse o seu. A valentia de Lula nasceu no botão de pânico acionado no governo. Na falta de ideia melhor, mandaram Lula insistir na história de "soberania".

Não é só pelos US$ 6 milhões ao recorrer à Justiça dos Estados Unidos para pedir o reembolso da referida cifra por taxas pagas durante o "tarifaço" imposto pelo governo de Donald Trump; a Eucatex tem em mente uma conta bem mais ampla. No cálculo dos Maluf, acionistas controladores, o processo é menos uma disputa pontual por valores desembolsados e mais um movimento para proteger a posição da empresa no mercado norte-americano, hoje o principal destino de suas exportações.

In - Jogos: Fortnite

Out - Jogos: MindsEye

Cláudio Humberto

"A cada capítulo, as conexões sobem mais um degrau."

Deputado Evair de Melo (PP-ES) sobre recados de Daniel Vorcaro para Fernando Haddad

18/03/2026 06h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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CV tinha até ‘CT’ enquanto Lula protegia facções

Enquanto Lula (PT) insiste em proteger facções criminosas brasileiras da reclassificação para organizações terroristas, com alegações de cunho ideológico que remetem ao antiamericanismo juvenil dos anos 1970, a realidade bate à porta. Na semana passada, a Polícia Civil de Mato Grosso desmantelou centro de treinamento da facção carioca Comando Vermelho numa aldeia indígena em Santo Antônio de Leverger, a 27km de Cuiabá. “Retrato do fracasso do Estado”, diz José Medeiros (PL-MT).

 

Táticas de guerrilha

A Operação Argos apurou que o “CT” da facção do Rio preparava bandidos para sobreviver na selva e ensinava táticas de guerrilha.

 

Drogas e armas

As investigações da Polícia Civil apuravam tráfico de drogas do grupo na região, mas desvendou os “cursos” de guerrilha com armamento bélico.

 

Restrito irrestrito

Eram usadas pistolas .40, 9mm, fuzis .556 e .762, metralhadora e arma com tripé .30; armamentos de uso restrito às forças armadas e policiais.

 

Prova cabal

Para o deputado Nelson Barbudo (PL-MT), a ação é “prova que facções criminosas já estão agindo como verdadeiros grupos de guerrilha”.

 

A 200 dias da eleição, disputa apertada é inédita

A partir desta quarta-feira (18), faltam apenas 200 dias para a eleição presidencial de 2026. Lula (PT) está empatado tecnicamente nas pesquisas de primeiro e até segundo turno com o principal adversário pela primeira vez desde que venceu, em 2002. Há 24 anos, a pouco mais de seis meses do voto, Lula liderava com folga contra José Serra; 31% a 19% no primeiro turno e 61% a 39%, no segundo. Caso quase idêntico a 2006, contra o ex-tucano Geraldo Alckmin; 40% a 20% e 61% a 39%.

 

Líder, mas...

Em 2018, logo após ser preso em abril, Lula tinha quase o dobro das intenções de Jair Bolsonaro no Datafolha: 31% a 16%. Não foi candidato.

 

Aproximou

Em 2022, o Datafolha de março previa Lula 43% x Bolsonaro 26% no 1º turno. Acabou 48,4% a 43,2% no primeiro e 50,9% a 49,1% no 2º turno.

 

Outro mundo

Agora, Flávio Bolsonaro (PL) já aparece empatado no 1º turno (Quaest BR-5809/26 etc.) e até à frente de Lula no 2º turno (Futura BR-6607/26).

 

Por enquanto

No cenário atual, só estariam salvos da cláusula de barreira da eleição 2026 – sem as federações partidárias – os partidos PL, PT, União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB, PDT, PSDB, Podemos e PSB.

 

Mudanças em breve

Dia 4 de abril é o prazo final para a “desincompatibilização”. Prefeitos, governadores (e o presidente) têm pouco mais de duas semanas para deixarem os cargos, caso queiram disputar outros cargos nas eleições.

 

Tentado e feito

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) confirmou “tentativas e vazamentos” de informações sigilosas e particulares do banqueiro Daniel Vorcaro, que “poderiam inviabilizar as provas”.

 

Puxa o nome

“Que o Supremo nos responda: com quem estava aquele número de telefone”, cobrou Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, sobre a troca de mensagens de Daniel Vorcaro com número funcional do STF.

 

Questão moral

Para Marcio Bittar (PL-AC), a atual composição do parlamento não deve sabatinar Jorge Messias para vaga no STF ou qualquer outro indicado. Segundo o senador acreano, o Senado perdeu a legitimidade moral.

 

Olho no voto

Senadores não perdem tempo na hora de surfar na onda que pode render alguns votos. A proposta que veda aposentadoria como “punição” para magistrados estava parada desde setembro. Voltou a andar em março, com a movimentação do próprio STF no mesmo sentido.

 

Vem aí!

Com a projeção de média de alta de 8% na conta de luz dos brasileiros ainda este ano, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ironiza sobre a criação de um novo programa do governo Lula, é o “Apagão para Todos”.

 

Pé na rua

É esperada para amanhã (19) a saída de Fernando Haddad do comando do Ministério da Fazenda. Deve disputar as eleições deste ano. A pasta deve ficar sob comando do nº 2, o secretário-executivo Dário Durigan.

 

Pensando bem...

...seria bom “segurança extraordinária” também para o dinheiro dos pagadores de impostos.

 

PODER SEM PUDOR

Calúnias verdadeiras

Nos anos 50, governador gaúcho Ildo Meneghetti demitiu o representante do Partido Libertador em seu governo. O presidente do PL, Décio Martins da Costa, pediu uma audiência a Meneghetti para saber os motivos e depois convocou uma reunião de emergência da executiva. Explicou:

- O governador me mostrou um dossiê com denúncias e calúnias...

Fez uma pausa e concluiu:

...e o pior é que todas as calúnias são verdadeiras.

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