Deputada Bia Kicis (PL-DF) ao comparar o que dizem e o que fazem Lula e os ministros

“Campeões na mentira e na enganação”

Câmara torrou R$34 milhões com aluguel de veículos

Entre a infinidade de regalias que o pagador de impostos rala para bancar aos parlamentares, uma das mais caras é o aluguel de veículos, que passou os R$34 milhões em 2023. O deputado pode alugar carrões, barcos, aeronaves ou seja lá o que vão usar para circularem por aí.

Com R$253,9 mil torrados entre fevereiro e dezembro, o deputado Sidney Leite (PSD-AM) lidera o ranking. Com carrões, o parlamentar gastou R$60,2 mil. Outros R$193,7 mil foram usados para alugar aeronaves.



Caminhão de dinheiro

Só em junho, Sidney descarregou R$104,4 mil na “Cleiton Táxi Aéreo”. Uma nota de R$68,4 mil dia 1 e outra de R$36 mil no dia 12.



Classe adorada

A empresa não tem do que reclamar da classe política. Só na última campanha eleitora, faturou R$3,6 milhões de candidatos de várias siglas.



Barcos e carros

A prata da gastança vai para o Delegado Éder Mauro (PL-PA), R$244 mil entre aluguel de carros e fretamento de embarcações.



Sem piedade

Dos 546, entre suplentes e titulares, que assumiram o cargo em algum momento, só 76 não gastaram com a regalia. Outros 470 não tiveram dó.



Lula ignora ministros, mas recebe prefeitos gringos

Enquanto os ministros Márcio França (Micro e Pequenas Empresas) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) pelejam, e não conseguem, por um despacho privado com o chefe, dois prefeitos gringos foram recebidos numa boa após Lula arrumar espaço na agenda para reuniões com os políticos.

Em junho, o petista se reuniu com Roberto Gualtieri, prefeito de Roma (Itália), e Anne Hidalgo, prefeita de Paris (França).

Mais moral do que ministro

Três prefeitos brasileiros despacharam com Lula: Edvaldo Nogueira (Aracaju-SE), João Campos (Recife-PE) e Edinho Silva, (Araraquara-SP)



Governadores, check

Lula também despachou com oito governadores, dois em mais de uma reunião: Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Elmano Freitas (Ceará).



Entrada liberada

A lista dos que estiveram com Lula, ao contrário dos dois ministros, tem sindicalista, ex-políticos, marketeiro, cartola e até banda internacional.



Desejos

Líder em pesquisa para prefeitura de Belo Horizonte, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) vê com ironia movimento para impedi-lo de disputar o pleito deste ano, diz que o desejo da esquerda é que ele seja cassado.



Pacote de maldade

Entidades que geram emprego preveem queda nos postos de trabalho caso o pacotão de maldade do governo Lula com a reoneração da folha avance. Nas contas da Feninfra, serão 330 mil demissões em 2 anos.



Calendário da maldade

O pacote de maldades anunciado pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda), que mira 17 setores que mais empregam e pode fechar milhares de emprego, se prosperar, só entra em vigor em abril.



Cadê?

André Fernandes (PL-CE) empunhou cartaz e apito para protestar contra corte de R$310 milhões de universidades federais. Estranhou ausência de manifestantes, “deve ser porque este corte foi feito com muito amor”.



Olho nos dividendos

Junio Amaral (PL-MG) diz que o governo Lula é responsável pelo recorde de mortes por dengue em 2023 após rejeitar vacina japonesa, “Lula quis priorizar a produção nacional para ganho político”, avalia o deputado.



No precinho

No primeiro ano de governo, Lula liberou em emendas pix mais do que o dobro do último ano de Jair Bolsonaro, R$7,2 bilhões. Em 2022, a gestão Bolsonaro liberou, por meio da ferramenta, R$3,4 bilhões.



Prioridade nº1

O ano começa com auxiliares do presidente Lula desenhando a melhor estratégia para vencer a primeira grande batalha no Congresso. O governo traçou como prioridade a regulamentação da reforma tributária.



Malas prontas

Se nada sair do previsto, Flávio Dino deixa o Ministério da Justiça e Segurança Pública na próxima semana. Antes, participa de evento lacração promovido por Lula para lembrar a quebradeira do 8 de janeiro.



Pensando bem...

...com governo velho, só nos resta torcer por um “ano novo, vida nova”.



PODER SEM PUDOR

Talentos revelados

Eleito presidente, Tancredo Neves foi procurado pelo deputado Ulysses Guimarães, que pretendia “queimar” a escolha para o Ministério da Justiça do deputado pernambucano Fernando Lyra, que faria História no cargo. Ulysses o chamou de “jurista de Caruaru” e Tancredo reagiu ao seu estilo:

- Ulysses, não foi você quem indicou o Pedro Simon para a Agricultura?

- Fui eu.

- Pois é. A única fazenda que ele conhece é tecido “do loja” – disse Tancredo, referindo-se bem humorado à ascendência árabe de Simon.