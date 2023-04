“A reforma tributária pode tornar o manicômio tributário brasileiro ainda mais complexo. Quando as pessoas perceberem que o número de tributos aumentou, teremos o primeiro elemento básico para uma revolta popular”,

A Comissão Nacional de Direitos Humanos está produzindo um dossiê sobre a situação da população carcerária no Brasil. O trabalho será encaminhado ao Ministério da Justiça e servirá de base para formatação de novas políticas para o sistema carcerário.

Mais: uma das prioridades é reduzir o déficit de vagas nas prisões brasileiras: são mais de 660 mil detentos, quase 50% a mais do que a capacidade dos presídios do país (cerca de 440 mil), ocupando 12º lugar no ranking da América Latina, tem 146,8% de taxa de ocupação.

Renegociação

Novas gestões tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa passaram a adotar postura mais flexível na renegociação das dívidas da Rossi Residencial. Os dois bancos deverão aprovar o plano da empresa, que prevê deságios de até 75% sobre o passivo. A Caixa é o maior credor da Rossi: R$ 450 milhões. No BB, o passivo é bem miúdo: R$ 30 milhões. A Rossi é focada mais na classe média, segmento em que operações de crédito imobiliário não tem a rede de proteção da Minha Casa, Minha Vida, por exemplo e um revés da empresa o governo acha que provocaria um super abalo no setor imobiliário como um todo.

PREVISÃO

Lula tinha certeza de que alguém do Planalto teria facilitado a entrada dos golpistas em 8 de janeiro porque “a porta não estava quebrada”. E, amigo do general Gonçalves Dias, desde governos passados, já desconfiava dele. Por isso, deixou o militar no GSI com funções reduzidas: tirou a segurança pessoal (criou uma secretaria especial) e transferiu a Abin para a Casa Civil. E sua certeza aumentou quando Dias lhe disse na impossibilidade de lhe apresentar vídeo da invasão, depois colocado sob sigilo.

Disputa

O Ministério das Relações Exteriores monitora, com alguma preocupação, as tratativas entre Pequim e o governo argentino em torno de um acordo comercial para a negociação de equipamentos militares. O Itamaraty tem informações de que os chineses estariam tentando atravessar a venda de 156 blindados Guarani, produzido pela Iveco em Sete Lagoas (MG) para o Exército argentino. É um negócio estratégico para a indústria da defesa brasileira e para o próprio Lula. Em janeiro, em Buenos Aires, o petista acertou o negócio diretamente com o presidente Alberto Fernández. Detalhe: o negócio dos blindados pode chegar a R$ 1,8 bilhão.

FORO EM JUNHO

O Foro de São Paulo, entidade que reúne partidos e organizações da esquerda latino-americanas, fará em Brasília sua primeira reunião presencial desde a pandemia, no final de junho. O último encontro presencial do Foro foi em 2019 em Caracas. A entidade foi criada em 1990, a partir de um seminário do PT. Desta vez, os organizadores estão comemorando: hoje, são dez países latino-americanos governados por políticos da esquerda. Lula, um de seus fundadores, estará presente e também, entre outros, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega.

Mais demissões

A Amazon, onde Fernando Haddad (ministro da Fazenda) diz comprar um livro por dia, prepara nova leva de demissões no Brasil. Os cortes se dariam na esteira da onda global de redução de tamanho na companhia de Jeff Bezos, que anunciou recentemente o fechamento de nove mil postos de trabalho em todo o mundo. Nos últimos dois anos, a Amazon ampliou bastante sua operação no Brasil, saltando de apenas um para 12 centros de distribuição. Hoje, como outros, perde mercado entre nós para sites asiáticos.





Saúde mental

A vice-campeã do BBB20, influenciadora, atriz e apresentadora Rafa Kalimann afirmou em entrevista, após sua revelação durante o quadro Dança dos Famosos, que a Síndrome do Pânico mudou sua vida. “Tudo hoje me causa muito mais medo e insegurança do que antes. Porque sempre vou para algum lugar achando que vai ser um motivo para desencadear uma nova crise. Mas não quero deixar de viver e isso foi um compromisso que fiz logo no início comigo mesma, de que iria aprender a encarar tudo com muita coragem”. E acrescentou que o Dança venho para completar seu tratamento contra o pânico, além de mudança na alimentação, fluxo de águas e claro terapia. “O mesmo cuidado que a gente tem com a nossa saúde física, precisamos ter com a saúde mental”. Rafa que também é uma das garotas-propagandas da linha Orquídea Noire, da O Boticário, revelou que tudo isso está ajudando ela ser ela mesma: Mais: ela ainda está apresentando o programa Circuito Sertanejo. E sobre sonhos e conquistas foi direta: “Quero conquistar tanta coisa! Nunca paro de idealizar novas circunstâncias. Por exemplo quero ser mãe, fazer grandes papéis como atriz, conhecer lugares que ainda não conheço e deixar um legado transformador para as outras pessoas”.

Cartões temem juro tabelado

Governo, Febraban, integrantes da indústria de cartões de crédito e Banco Central estão constituindo grupo para discutir redução dos juros anuais (417,4%, considerado os mais altos do mundo) do rotativo. A indústria financeira, que alega que a cadeia dos cartões é exatamente complexa, não quer mudar, mesmo admitindo que a taxa é muito alta. O receio do setor é que a ala política do governo ou mesmo o Congresso acaba aprovando uma medida apressada para reduzir os juros. Já existe projeto na Câmara de Lindbergh Farias (PT-RJ), apoiado por Gleisi Hoffmann, estabelecendo teto de juros sobre faturas do cartão de pessoas físicas e micro empreendedoras individuais.

Determina um limite de 8% ao mês, equivalente a 150% ao ano. Operadoras dos cartões dizem que os juros são resultados de problemas estruturais que envolvem quatro partes – bandeiras, adquirentes (maquininhas), emissoras (bancos) e lojistas – e que alterações apressadas podem acabar afetando o instrumento, que é responsável por boa parte do consumo das famílias. Só que esse consumo já foi bem reduzido: a origem de parte da inadimplência dos cadastros dos maus pagadores é justamente o cartão de crédito. Os bancos prometeram que farão um primeiro estudo sobre o rotativo. A indústria financeira quer evitar o teto do rotativo, como já ocorreu no cheque especial.

Carnaval jamaicano

A modelo Winnie Harlow, 28 anos, ganhou fama em 2014 após vencer a 21ª edição do programa America’s Next Top Model. Portadora de vitiligo, revolucionou o mundo da moda com sua atitude e superação da doença, que acabou lhe tornando também porta-voz do vitiligo canadense. “Nunca pensei em ser modelo. Quando era jovem, não sabia nada sobre moda, mas, definitivamente, não me via representada em nenhuma campanha. Durante muito tempo pensei que era a única pessoa na Terra com vitiligo”. Apesar de ter nascido no Canadá seu pai sempre morou na Jamaica, e nas férias ia sempre para lá e por isso aprendeu a gostar do carnaval jamaicano. Diferente do carnaval brasileiro, a festa é celebrada depois da Páscoa. E a modelo compartilhou algumas fotos da farra jamaicana.

Arrecadação constante

Gabriel Galipolo, secretário-executivo do Ministério da Fazenda está garantindo que, mesmo com o governo seguindo outro caminho no caso da taxação das plataformas digitais, as medidas de arrecadação serão praticamente constantes. É dessa forma, para ele, que o governo conseguirá atingir as metas do superávit primário. E mais: entende que a carta de Lula ao Congresso, em caso de descumprimento de metas, “terá um peso enorme” e por isso não há necessidade de se prever punições.

Kassab vice

Secretário-Geral do governo de São Paulo, Gilberto Kassab é considerado a “última das raposas políticas” do país, dado seu talento (e paciência) para articulações e estratégias. Agora, há quem aposte que ele já está pensando nas eleições de 2026 – e ao lado do governador Tarcísio de Freitas. Ele poderia ser vice na tentativa de reeleição de Tarcísio ao governo paulista ou igualmente vice se o mesmo Tarcísio resolve se candidatar à Presidência. Se alguém lhe perguntar, Kassab dirá que tudo “é intriga da oposição”, uma oposição especial dentro do próprio governo de São Paulo.

Não é bem assim

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vinha afirmando que não comprou lençóis para o Alvorada nos tempos em que morou na residência oficial da Presidência e que levou de toalhas a roupas de cama “de sua própria casa”, sem fazer qualquer licitação. Não é bem assim: no Portal da Transparência há um registou de duas compras em 2020. Na primeira, a Presidência gastou, R$ 14,5 mil em 18 itens, entre os quais toalhas de banho, brancas de fio egípcio, roupas de cama e edredons de solteiro, de casal queen, além de toalhas de piscina.

MAPEAMENTO

A ex-diretora da inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, confirmou à Polícia Federal ter feito um mapeamento dos locais onde Lula havia obtido mais votos no primeiro turno da eleição. Fez o mapeamento a pedido de seu chefe, o então ministro da Justiça, Anderson Torres, preso há 100 dias num batalhão da PM de Guará, no Distrito Federal, após atentados golpistas de 8 de janeiro. O mapeamento serviu como suporte para operação de bloqueios em rodovias federais em 30 de outubro do ano passado, dia do 2º turno das eleições.

MISTURA FINA

AOS 77 anos, Lula não teria a menor disposição de aprender inglês ou espanhol, o que poderia facilitar suas conversas com outros chefes de Estado. Mas Rosângela da Silva, a Janja, está disposta a tomar, especialmente, aulas de inglês e espanhol, com o mesmo objetivo: não ficar dependendo de tradutores em conversas menos oficiais nas viagens que acompanha (todas) o presidente.

COMEÇANDO a semana Lula visitará Ogma, indústria aeronáutica portuguesa e mais tarde, assinará o diploma do prêmio Camões que foi concedido em 2019 ao cantor, compositor e escritor Chico Buarque, mas não teve a assinatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na terça, fará um discurso na Assembleia da República Portuguesa e seguirá para a Espanha, onde se reunirá com empresários.

“ESCOLA Mais Segura” é o nome da proposta do governador Jorginho Mello (PL) aprovada pela Assembleia de Santa Catarina, que prevê a criação do Corpo Temporário de Inativos de Segurança Pública, que permitirá que mais de mil inativos trabalhem na segurança das escolas. Os salários serão de até R$ 4,1 mil, já incluído o vale-alimentação. Até o PT votou a favor.

MARTA é seis vezes a melhor jogadora do futebol feminino do mundo – o dobro de Ronaldo. Ela fez cerca de 280 gols na carreira, mais que Kaká. E apesar de ter título de “Rainha do Futebol”, recebeu a Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, para complementar sua renda. Assim, como Marta, outras atletas da seleção também foram contempladas como Bia Zaneratto, Debinha, Érika Cristiano. Na última Copa do Mundo, em 2019, na França, 17 das 23 atletas brasileiras precisavam de complementação de renda.

O EX-chefe da Casa Civil de Bolsonaro e senador Ciro Nogueira (PP-PI), que conhece muito bem o Planalto (trabalhou lá por um bom tempo), diz que as imagens reveladas pela CNN Brasil mudam o sentido dos fatos: “Tem cara de conspiração”. Lula não comentou nada e antecipou sua viagem a Portugal: em vez de decolar na sexta-feira (21) como estava previsto, resolveu voar na quinta (20).

DEFENSORES dos protagonistas dos atos de vandalismo de 8 de janeiro estão reclamando do plenário virtual estabelecido pelo STF para julgamento. Não há entre os juristas quem discorde da necessidade de punir o badernaço, mas muitos lembram que a legislação brasileira veta julgamentos coletivos. Outros criticam que os acusados não terem prerrogativa de foro e deveriam ser julgados pela justiça comum (o que não acontecerá). Como prevê a legislação, se condenados, não terão chance de recurso e no virtual quem vota primeiro é Alexandre de Moraes.

