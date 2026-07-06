"Nós vamos sempre dialogar de igual para igual com qualquer nação...

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Enquanto se espalha que Daniella Marques, ex-Caixa Econômica Federal, é a favorita para ocupar o Ministério da Economia caso Flávio vença, na Faria Lima o nome do economista Mansueto Almeida é tratado como forte candidato para o cargo.

Mais: o economista já estaria preparando um plano de governo para o filho "01" do ex-presidente. Mansueto, figura respeitada na área econômica, ocupa posição de destaque no BTG Pactual, de André Esteves. Vale lembrar que Flávio foi eleito senador pelo extinto PSL pelo Rio.

O medo de Penélope

A atriz espanhola Penélope Cruz, de 52 anos, revelou que está seriamente pensando em tirar a habilitação para dirigir após ganhar um carro de presente de Bono.

Durante participação no programa Hot Ones, confessou que nutre um profundo medo de dirigir desde a infância, quando presenciou um acidente envolvendo a irmã.

Até mesmo ser passageira em trajetos curtos ainda lhe causa ansiedade. "Meu amigo Bono me deu um carro de presente no meu último aniversário. É uma coisa tão maluca de se dizer, mas ele me deu um carro, e acho que esse é o empurrão definitivo para eu fazer isso. Depois de ganhar um carro do Bono, você ainda não tira a carteira? Então agora estou pensando nisso de novo, mas é um medo tão profundo. Toda vez que entro em um carro, penso: 'Tá bom, lá vamos nós. Será que vamos chegar bem ao destino ou não?'".

A atriz também relembrou um dos momentos mais assustadores de sua vida. Enquanto filmava o longa-metragem La Bola Negra, foi diagnosticada com um aneurisma cerebral poucos minutos antes de participar de uma cena. "Eu realmente acreditei que iria morrer".

No entanto, no dia seguinte, recebeu autorização médica para continuar trabalhando e passou a enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Penélope considera sua recuperação um milagre. Desde 2010, ela é casada com Javier Bardem e, juntos, têm dois filhos, Leo e Luna.

Michelle: Lula e Flávio para trás

O furacão Michelle tem varrido a mídia e as redes, como mostra levantamento feito a partir do Google Analytics.

A pesquisa tomou como base 12 temas ou expressões de maior repercussão nas mídias do Brasil neste momento, a saber, por ordem alfabética: "Panco Master", "Bets", "Copa do Mundo", "Daniel Vorcaro", "Desenrola", "Donald Trump", "Flávio Bolsonaro", "Jair Bolsonaro", "Lula", "Michelle Bolsonaro", "Tarifas + Estados Unidos" e "Taxas de juros".

Nos sete dias que antecederam a postagem do vídeo contra Flávio, "Michelle Bolsonaro" aparecia em último lugar na comparação com todos os demais temas da pesquisa.

Entre 24 de junho e agora, nos dias após a publicação do vídeo, a ex-primeira-dama disparou. Tornou-se o quarto tema mais comentado nas redes, atrás apenas de "Copa do Mundo", "Bets" e "Donald Trump" — com a ressalva de que este último tem enorme efeito dispersivo, uma vez que é citado em milhares de categorias e circunstâncias. Ou seja, desde a semana passada, Michelle deixou Lula e Flávio para trás em termos de exposição.

Indecifrável

Michelle Bolsonaro é hoje uma esfinge eleitoral, capaz de devorar quem não consegue decifrá-la, dizem os analistas. Ela está sacudindo o imaginário não apenas do eleitorado, mas do próprio universo político. Desde a semana passada, em Brasília, circulam as mais diversas interpretações sobre os movimentos de Michelle, do vídeo de 27 minutos à hipótese primitiva de que tudo não passou de uma catarse em sua despedida da política. Teria percebido que seu destino é mesmo "se dedicar ao marido e à filha".

Dando vida a Marília

A produção cinematográfica que narra a vida de Marília Mendonça começa a ganhar forma e revela seu elenco principal.

A jovem atriz e cantora goiana Marina Versos, de 24 anos, foi escolhida para interpretar a icônica cantora, marcando sua estreia no cinema. “Com muito respeito, responsabilidade e amor, recebo a missão de contar um pedaço dessa história. Marília Mendonça, sempre.”

A atriz Klara Castanho dará vida à personagem Maiara e expressou sua felicidade com o novo desafio:

“Agora é oficial. Vocês não imaginam a honra de viver a Maiara nesse projeto.” Já Sophia Valverde assumirá o papel de Maraisa e compartilhou sua empolgação: “Recebi como um presente mais que especial poder interpretar alguém de quem sempre fui fã.”

Sob a direção de Dainara Toffoli, o filme também contará com Hermila Guedes (Dona Ruth, mãe de Marília), Marcelo Serrado (o empresário Wander Oliveira), Daniel Haidar (Henrique), Luccas Oliver (Juliano), Alejandro Claveaux (ex-padrasto de Marília), Igor Armucho (Murilo Huff, ex-namorado e pai do filho de Marília), entre outros. As filmagens já começaram, e o lançamento está previsto para 2027.

Cortina de fumaça

Enquanto Michelle e Flávio Bolsonaro continuam ocupando páginas de jornais e noticiários de rádio e televisão, desapareceu do noticiário qualquer menção à fala de Lula, denunciada pelo governador Jorginho Mello (PL) junto à Procuradoria-Geral da República. Lula, ao microfone, chamou parte da população de Santa Catarina de "racista" e afirmou que o estado cultiva a "supremacia branca".

A denúncia sustenta acusação de xenofobia, crime considerado imprescritível e inafiançável. Jorginho pede ação penal do Ministério Público, que pode acarretar em prisão e multa. Há quem aposte que o Ministério Público não abrirá qualquer ação penal.

Cadê a água?

Na semana passada, Lula foi a Luís Gomes, município de 9 mil habitantes no Rio Grande do Norte, inaugurar um túnel de irrigação. Ao chegar, encontrou uma surpresa: não havia uma gota de água.

E questionou: "Cadê o dono da empresa que fez esse túnel? Programei a viagem para ver a água chegar, mas houve um erro de cálculo. E esse erro fez com que eu chegasse aqui e a água ainda não tivesse chegado".

O ministro Waldez Góes tentou amenizar a situação: "O povo da cidade deveria olhar para o céu e agradecer a Deus e a Lula!". Lula segurou o riso.

Pérola

“Nós vamos sempre dialogar de igual para igual com qualquer nação do mundo. Pedir que o tarifaço seja adiado para depois das eleições é atitude de traidores da pátria. Não há justificativa para agora ou depois”,

de Lula contra Flávio Bolsonaro, que acha que o tarifaço ajuda Lula a vencer.

Segurança às mulheres 1

Depois de divulgar um programa de segurança com algumas medidas direcionadas às mulheres, Flávio Bolsonaro quer lançar, neste mês, um plano específico para o público feminino.

Na semana passada, lideranças (poucas) da direita participaram de uma reunião em Brasília para ouvir propostas, apresentar sugestões e discutir como ajudar na divulgação das medidas.

Quem está centralizando a elaboração final do programa é Daniella Marques, ex-presidente da Caixa, que se tornará ministra da Economia caso Flávio vença.

Segurança às mulheres 2

Um dos principais pontos discutidos para evitar que as mulheres sofram violência física passaria pela independência financeira, ideia que gerou resistência entre algumas participantes.

Daniella considera que, sem independência financeira, não é possível se livrar de abusadores, argumento que não foi aceito por todas.

Propostas voltadas ao empreendedorismo serão estudadas, embora algumas participantes não tenham entendido a relação direta com o combate à violência.

Traduzindo: é grande a dificuldade de Flávio entre as mulheres, situação agravada após o vídeo de 27 minutos de Michelle.

Estava em campanha

A decisão da Previ de pedir a substituição de Daniel Stieler da presidência do Conselho de Administração da Vale pegou muita gente de surpresa quando foi oficializada no mês passado.

Menos o próprio Stieler: ele foi avisado pela Previ sobre o que aconteceria, mas preferiu batalhar para permanecer no cargo.

Para a entidade, Stieler já estava em campanha para renovar seu mandato como chairman, que termina em abril de 2027.

Detalhe: a convivência entre Stieler e o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, é mais do que ruim.

Outra hipótese

Por outro lado, aliados de Valdemar Costa Neto, ‘dono’ do PL, começam a aventar que Michelle estaria preparando terreno para um voo solo na política. Nesse caso, é atribuída ao próprio Valdemar a coautoria do enredo.

Teria sido dele a ideia da produção do vídeo que abalou o Brasil. Não é de hoje que ele demonstra simpatia pela possibilidade de Michelle disputar a Presidência.

Em julho do ano passado, disse, com todas as letras, que, à exceção de Bolsonaro, a ex-primeira-dama seria "a única a bater Lula no segundo turno". Agora, com a eclosão dos ataques a Flávio, Valdemar sentenciou: "Se perdermos Michelle, vai ficar muito difícil para nós".

Nem Senado

No final da semana passada, depois de tentar convencê-la a permanecer na corrida eleitoral, o mesmo Valdemar Costa Neto (ele conhece Michelle há muitos anos) disse que a ex-primeira-dama, depois de sair do PL Mulher, de não querer nada com a campanha de Flávio e de não deixar o partido, teria demonstrado estar decidida a não concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, onde lidera as pesquisas.

E ele confessa que já começou a pensar em uma alternativa para a vaga. Os primeiros nomes que surgiram foram Bia Kicis e Izalci Lucas, este uma opção que o senador Flávio Bolsonaro considera um "substituto natural".

Mistura Fina

Deputados federais da oposição têm sido investigados por gastos com aluguel de veículos, como mostrou, na semana passada, uma fase da operação da Polícia Federal sobre a Rent a Car. Mas a prática é adotada por 450 dos 513 parlamentares, equivalentes a 81% do total.

Isso custou R$ 18,5 milhões apenas neste ano. Analistas cruzaram valores das notas fiscais dos veículos apresentadas pelos deputados.

O valor de R$ 18,5 milhões contempla apenas o que foi pago entre 1º de janeiro e a semana passada.

Não há limite conhecido para esse tipo de despesa na Câmara, e os valores da locação de veículos devem disparar até o final do ano.

Deputado de primeiro mandato, Lula da Fonte (PP-PE) foi quem mais gastou entre todos os parlamentares: R$ 113,8 mil.

A lista segue com Adilson Barroso (PL-SP), que torrou, até agora, R$ 101,2 mil apenas com aluguel de carrões. Entre os maiores gastadores aparece ainda Marcos Soares (PSDB-RJ), que apresentou faturas que somam R$ 98,4 mil.

Executivos de bets consideram "frustrante" a abertura de investigação pela Secretaria Nacional do Consumidor para apurar irregularidades nos anúncios das apostas feitos na CazéTV durante a Copa.

Segundo eles, há duas visões no mercado: o governo tenta bater na tecla do endividamento causado pelo jogo, e há também o estilo com que os anúncios são feitos pela CazéTV, considerado apelativo. Explorado pelos críticos, passaria uma imagem exagerada das bets.

A interpretação do setor é que as promoções feitas pela Betnacional, Bet365 e KTO, anunciantes do canal, estão dentro da legislação.

A Secretaria Nacional do Consumidor entende que o discurso da associação entre paixão e jogo funciona como estímulo à aposta.

Para os executivos, trata-se apenas do estilo da CazéTV, marcado por excesso de animação, gritaria e informalidade. A legislação exige responsabilidade e informações transparentes sobre os risco.

In – Chips de batata-doce

Out – Chips de abobrinha