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Giba Um

"Nós vamos sempre dialogar de igual para igual com qualquer nação...

do mundo. Pedir que o tarifaço seja adiado para depois das eleições é atitude de traidores da pátria. Não há justificativa para agora ou depois"

Giba Um

Giba Um

06/07/2026 - 06h00
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Enquanto se espalha que Daniella Marques, ex-Caixa Econômica Federal, é a favorita para ocupar o Ministério da Economia caso Flávio vença, na Faria Lima o nome do economista Mansueto Almeida é tratado como forte candidato para o cargo.

Mais: o economista já estaria preparando um plano de governo para  o filho "01" do ex-presidente. Mansueto, figura respeitada na área econômica, ocupa posição de destaque no BTG Pactual, de André Esteves. Vale lembrar que Flávio foi eleito senador pelo extinto PSL pelo Rio.

O medo de Penélope

A atriz espanhola Penélope Cruz, de 52 anos, revelou que está seriamente pensando em tirar a habilitação para dirigir após ganhar um carro de presente de Bono.

Durante participação no programa Hot Ones, confessou que nutre um profundo medo de dirigir desde a infância, quando presenciou um acidente envolvendo a irmã.

Até mesmo ser passageira em trajetos curtos ainda lhe causa ansiedade. "Meu amigo Bono me deu um carro de presente no meu último aniversário. É uma coisa tão maluca de se dizer, mas ele me deu um carro, e acho que esse é o empurrão definitivo para eu fazer isso. Depois de ganhar um carro do Bono, você ainda não tira a carteira? Então agora estou pensando nisso de novo, mas é um medo tão profundo. Toda vez que entro em um carro, penso: 'Tá bom, lá vamos nós. Será que vamos chegar bem ao destino ou não?'".

A atriz também relembrou um dos momentos mais assustadores de sua vida. Enquanto filmava o longa-metragem La Bola Negra, foi diagnosticada com um aneurisma cerebral poucos minutos antes de participar de uma cena. "Eu realmente acreditei que iria morrer".

No entanto, no dia seguinte, recebeu autorização médica para continuar trabalhando e passou a enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Penélope considera sua recuperação um milagre. Desde 2010, ela é casada com Javier Bardem e, juntos, têm dois filhos, Leo e Luna.

Michelle: Lula e Flávio para trás

O furacão Michelle tem varrido a mídia e as redes, como mostra levantamento feito a partir do Google Analytics.

A pesquisa tomou como base 12 temas ou expressões de maior repercussão nas mídias do Brasil neste momento, a saber, por ordem alfabética: "Panco Master", "Bets", "Copa do Mundo", "Daniel Vorcaro", "Desenrola", "Donald Trump", "Flávio Bolsonaro", "Jair Bolsonaro", "Lula", "Michelle Bolsonaro", "Tarifas + Estados Unidos" e "Taxas de juros".

Nos sete dias que antecederam a postagem do vídeo contra Flávio, "Michelle Bolsonaro" aparecia em último lugar na comparação com todos os demais temas da pesquisa.

Entre 24 de junho e agora, nos dias após a publicação do vídeo, a ex-primeira-dama disparou. Tornou-se o quarto tema mais comentado nas redes, atrás apenas de "Copa do Mundo", "Bets" e "Donald Trump" — com a ressalva de que este último tem enorme efeito dispersivo, uma vez que é citado em milhares de categorias e circunstâncias. Ou seja, desde a semana passada, Michelle deixou Lula e Flávio para trás em termos de exposição.

Indecifrável

Michelle Bolsonaro é hoje uma esfinge eleitoral, capaz de devorar quem não consegue decifrá-la, dizem os analistas. Ela está sacudindo o imaginário não apenas do eleitorado, mas do próprio universo político. Desde a semana passada, em Brasília, circulam as mais diversas interpretações sobre os movimentos de Michelle, do vídeo de 27 minutos à hipótese primitiva de que tudo não passou de uma catarse em sua despedida da política. Teria percebido que seu destino é mesmo "se dedicar ao marido e à filha".

Dando vida a Marília

A produção cinematográfica que narra a vida de Marília Mendonça começa a ganhar forma e revela seu elenco principal.

A jovem atriz e cantora goiana Marina Versos, de 24 anos, foi escolhida para interpretar a icônica cantora, marcando sua estreia no cinema. “Com muito respeito, responsabilidade e amor, recebo a missão de contar um pedaço dessa história. Marília Mendonça, sempre.”

A atriz Klara Castanho dará vida à personagem Maiara e expressou sua felicidade com o novo desafio:

“Agora é oficial. Vocês não imaginam a honra de viver a Maiara nesse projeto.” Já Sophia Valverde assumirá o papel de Maraisa e compartilhou sua empolgação: “Recebi como um presente mais que especial poder interpretar alguém de quem sempre fui fã.”

Sob a direção de Dainara Toffoli, o filme também contará com Hermila Guedes (Dona Ruth, mãe de Marília), Marcelo Serrado (o empresário Wander Oliveira), Daniel Haidar (Henrique), Luccas Oliver (Juliano), Alejandro Claveaux (ex-padrasto de Marília), Igor Armucho (Murilo Huff, ex-namorado e pai do filho de Marília), entre outros. As filmagens já começaram, e o lançamento está previsto para 2027.

Cortina de fumaça

Enquanto Michelle e Flávio Bolsonaro continuam ocupando páginas de jornais e noticiários de rádio e televisão, desapareceu do noticiário qualquer menção à fala de Lula, denunciada pelo governador Jorginho Mello (PL) junto à Procuradoria-Geral da República. Lula, ao microfone, chamou parte da população de Santa Catarina de "racista" e afirmou que o estado cultiva a "supremacia branca".

A denúncia sustenta acusação de xenofobia, crime considerado imprescritível e inafiançável.  Jorginho pede ação penal do Ministério Público, que pode acarretar em prisão e multa. Há quem aposte que o Ministério Público não abrirá qualquer ação penal.

Cadê a água?

Na semana passada, Lula foi a Luís Gomes, município de 9 mil habitantes no Rio Grande do Norte, inaugurar um túnel de irrigação. Ao chegar, encontrou uma surpresa: não havia uma gota de água.

E questionou: "Cadê o dono da empresa que fez esse túnel? Programei a viagem para ver a água chegar, mas houve um erro de cálculo. E esse erro fez com que eu chegasse aqui e a água ainda não tivesse chegado".

O ministro Waldez Góes tentou amenizar a situação: "O povo da cidade deveria olhar para o céu e agradecer a Deus e a Lula!". Lula segurou o riso.

Pérola

“Nós vamos sempre dialogar de igual para igual com qualquer nação do mundo. Pedir que o tarifaço seja adiado para depois das eleições é atitude de traidores da pátria. Não há justificativa para agora ou depois”, 

de Lula contra Flávio Bolsonaro, que acha que o tarifaço ajuda Lula a vencer.

Segurança às  mulheres 1

Depois de divulgar um programa de segurança com algumas medidas direcionadas às mulheres, Flávio Bolsonaro quer lançar, neste mês, um plano específico para o público feminino.

Na semana passada, lideranças (poucas) da direita participaram de uma reunião em Brasília para ouvir propostas, apresentar sugestões e discutir como ajudar na divulgação das medidas.

Quem está centralizando a elaboração final do programa é Daniella Marques, ex-presidente da Caixa, que se tornará ministra da Economia caso Flávio vença.

Segurança  às mulheres 2

Um dos principais pontos discutidos para evitar que as mulheres sofram violência física passaria pela independência financeira, ideia que gerou resistência entre algumas participantes.

Daniella considera que, sem independência financeira, não é possível se livrar de abusadores, argumento que não foi aceito por todas.

Propostas voltadas ao empreendedorismo serão estudadas, embora algumas participantes não tenham entendido a relação direta com o combate à violência.

Traduzindo: é grande a dificuldade de Flávio entre as mulheres, situação agravada após o vídeo de 27 minutos de Michelle.

Estava em campanha

A decisão da Previ de pedir a substituição de Daniel Stieler da presidência do Conselho de Administração da Vale pegou muita gente de surpresa quando foi oficializada no mês passado.

Menos o próprio Stieler: ele foi avisado pela Previ sobre o que aconteceria, mas preferiu batalhar para permanecer no cargo.

Para a entidade, Stieler já estava em campanha para renovar seu mandato como chairman, que termina em abril de 2027.

Detalhe: a convivência entre Stieler e o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, é mais do que ruim.

Outra hipótese

Por outro lado, aliados de Valdemar Costa Neto, ‘dono’ do PL, começam a aventar que Michelle estaria preparando terreno para um voo solo na política. Nesse caso, é atribuída ao próprio Valdemar a coautoria do enredo.

Teria sido dele a ideia da produção do vídeo que abalou o Brasil. Não é de hoje que ele demonstra simpatia pela possibilidade de Michelle disputar a Presidência.

Em julho do ano passado, disse, com todas as letras, que, à exceção de Bolsonaro, a ex-primeira-dama seria "a única a bater Lula no segundo turno". Agora, com a eclosão dos ataques a Flávio, Valdemar sentenciou: "Se perdermos Michelle, vai ficar muito difícil para nós".

Nem Senado

No final da semana passada, depois de tentar convencê-la a permanecer na corrida eleitoral, o mesmo Valdemar Costa Neto (ele conhece Michelle há muitos anos) disse que a ex-primeira-dama, depois de sair do PL Mulher, de não querer nada com a campanha de Flávio e de não deixar o partido, teria demonstrado estar decidida a não concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, onde lidera as pesquisas.

E ele confessa que já começou a pensar em uma alternativa para a vaga. Os primeiros nomes que surgiram foram Bia Kicis e Izalci Lucas, este uma opção que o senador Flávio Bolsonaro considera um "substituto natural".

Mistura Fina

Deputados federais da oposição têm sido investigados por gastos com aluguel de veículos, como mostrou, na semana passada, uma fase da operação da Polícia Federal sobre a Rent a Car. Mas a prática é adotada por 450 dos 513 parlamentares, equivalentes a 81% do total.

Isso custou R$ 18,5 milhões apenas neste ano. Analistas cruzaram valores das notas fiscais dos veículos apresentadas pelos deputados.

O valor de R$ 18,5 milhões contempla apenas o que foi pago entre 1º de janeiro e a semana passada.

Não há limite conhecido para esse tipo de despesa na Câmara, e os valores da locação de veículos devem disparar até o final do ano.

Deputado de primeiro mandato, Lula da Fonte (PP-PE) foi quem mais gastou entre todos os parlamentares: R$ 113,8 mil.

A lista segue com Adilson Barroso (PL-SP), que torrou, até agora, R$ 101,2 mil apenas com aluguel de carrões. Entre os maiores gastadores aparece ainda Marcos Soares (PSDB-RJ), que apresentou faturas que somam R$ 98,4 mil.

Executivos de bets consideram "frustrante" a abertura de investigação pela Secretaria Nacional do Consumidor para apurar irregularidades nos anúncios das apostas feitos na CazéTV durante a Copa.

Segundo eles, há duas visões no mercado: o governo tenta bater na tecla do endividamento causado pelo jogo, e há também o estilo com que os anúncios são feitos pela CazéTV, considerado apelativo. Explorado pelos críticos, passaria uma imagem exagerada das bets.

A interpretação do setor é que as promoções feitas pela Betnacional, Bet365 e KTO, anunciantes do canal, estão dentro da legislação.

A Secretaria Nacional do Consumidor entende que o discurso da associação entre paixão e jogo funciona como estímulo à aposta.

Para os executivos, trata-se apenas do estilo da CazéTV, marcado por excesso de animação, gritaria e informalidade. A legislação exige responsabilidade e informações transparentes sobre os risco.

In – Chips de batata-doce
Out – Chips de abobrinha

CLAÚDIO HUMBERTO

"Todo o cenário atual é contornável"

Damares Alves (Rep-DF), sobre tretas na pré-campanha de Flávio Bolsonaro

02/07/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Na Câmara, 81% dos deputados alugam carrões

Deputados federais de oposição têm sido investigados por gastos com aluguel de veículos, como mostrou nesta quarta (1º) outra fase da operação na Rent a Car, da Polícia Federal, mas a farra é praticada por 450 dos 513 parlamentares, equivalentes a 81% do total. Isso custou R$18,5 milhões só este ano. A coluna cruzou os valores das notas fiscais dos veículos apresentadas pelos deputados: o valor de R$18.583.763,80 contempla apenas ao que foi pago entre 1º de janeiro e a data de ontem.

Céu é o limite

Não há limite conhecido para esse tipo de despesas na Câmara, e os valores da farra de locação de veículos devem disparar até o fim do ano.

Se lambuza

Deputado de primeiro mandato, Lula da Fonte (PP-PE) se esbaldou e foi quem mais gastou entre todos os colegas: R$113.882,52.

Centena de reais

A lista da gastança segue com Adilson Barroso (PL-SP), que torrou, até agora, R$101,2 mil só com aluguel de belos carros.

Pódio

Na gastadora trinca, ainda aparece o nome de Marcos Soares (PSDB-RJ), que não teve dó e apresentou faturas que somam R$98,4 mil.

Michelle vira cortina de fumaça para xenofobia de Lula

Enquanto as manchetes de sempre martelam há dias a crise política da briga entre a ex-primeira-dama Michelle e o senador Flávio Bolsonaro, desapareceu do noticiário qualquer menção à fala de Lula (PT), denunciada como criminosa pelo governador Jorginho Melo (PL) junto à Procuradoria-Geral da República (PGR). Lula chamou toda a população de Santa Catarina de “racista” e de cultivar a “supremacia branca”. Lula foi denunciado pelo crime de xenofobia, imprescritível e inafiançável.

Processo reto

A xenofobia - especialmente ao microfone, em público - pede ação penal do Ministério Público e acarreta pena de prisão de até 5 anos e multa.

E aí, Gonet?

O deputado Sanderson (PL-RS) cobrou de Paulo Gonet, chefe da PGR, resposta à denúncia formalizada pelo governador de Santa Catarina.

Ouvidos seletivos

O noticiário prioriza as desavenças na família Bolsonaro, que merecem destaque, mas “esquece” o insulto de Lula aos catarinenses.

Opção midiática

São bem populares em lojas de decoração as duas caixas que parecem livros, encontrados com dinheiro em poder de um advogado alvo da PF, na operação de ontem. Eram mais midiáticas que o valor apreendido.

Tesouro encontrado

Não era grande coisa o dinheiro apreendido com um advogado ligado a Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Já o relógio Patek Philippe, também recolhido pela PF, pode ser adquirido nas boas casas do ramo, no exterior, por uns R$600 mil. No Brasil, custaria mais de R$1 milhão.

PSDesunião

Lançamento da chapa puro-sangue do PSD mostrou a falta de unidade do partido. Governadores como Raquel Lyra (Pernambuco) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) não deram as caras.

Tutti buona gente

Lula fez desagravo a Jaques Wagner (PT), investigado por corrupção na Compliance Zero, mas, nas fotos oficiais, como na velha União Soviética, a assessoria deu um jeito de afastar o político das proximidades de Lula.

Panos quentes

Mudou da água para o vinho o discurso de Gilmar Mendes sobre o André Mendonça, a quem espinafrou no programa Roda Viva. Agora, o decano do STF fala em “eventuais divergências” e elogia o colega.

Esbanjador-mor

Eduardo Girão (Novo-CE) classifica como hipocrisia as falas de Lula sobre “pauta-bomba” no Senado. O senador lembra das viagens do petista com Janja em hotéis 5 estrelas: “É um perdulário completo”.

Oposição interessada

Entre os partidos que participaram da votação da urgência para o “projeto da misoginia” na Câmara, o PL tinha ontem o maior número de deputados presentes na sessão: 93 dos 495 deputados federais.

Ideia fixa

Quase metade de todas as medidas provisórias de Lula que tramitam no Congresso (17 de 38) criam “crédito extraordinário” para algum órgão público, como R$8 bilhões para o Ministério de Portos e Aeroportos.

Pensando bem...

...“novela” tem mais atenção que crime.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Má companhia

Governador do Ceará, Virgílio Távora, viajava em 1953 com o “coronel” Mário Leal em um avião tão pequeno quanto precário, quando o motor parou. “Coronelzinho, são quatro horas da tarde e, pelo visto, nós ainda vamos ter tempo de jantar com os cão dos inferno!”, gritou Mário Leal, desesperado. Távora não gostou, mas não disse nada, preocupado. Até que o piloto fez o motor funcionar de novo e o avião pousou em paz. Távora cobrou do amigo: “Por que você disse que nós íamos jantar com os cão dos inferno?” Mário Leal olhou para o céu, coçou o cangote e disse, com todo respeito: “Excelência, senhor governador, eu sei com quem eu ando...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"O governo esconde"

Rogério Marinho (PL-RN) e consequências do fim da jornada 6x1, como alta de preços e inflação

01/07/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Kassab vice de Caiado tenta evitar implosão do PSD

Beneficiado de chapa puro-sangue, decorrente da falta de aliança com outro partido, Gilberto Kassab (PSD) deve ser oficializado nesta quarta-feira (1º) como vice na chapa de Ronaldo Caiado. No partido também havia o temor de que apoio obrigatório ao ex-governador goiano levaria a traições e debandada após a campanha. Liderança forte do PSD, Kassab resolveu preencher a vaga que persistia aberta, aglutinar o partido e coordenar negociações para eventual apoio no 2º turno para presidente.

Diz que não estou

Caiado só teve apoio público de Ratinho Jr, governador do Paraná. Já o gaúcho Eduardo Leite, preterido por Caiado, faz corpo mole.

Inconfidência

Em Minas Gerais, importante colégio eleitoral, o cenário é ainda pior. Mateus Simões deve pedir votos para Romeu Zema, do Partido Novo.

Chegou tarde

Kassab até tentou atrair partidos como PP e União Brasil, que pendem mais para apoiar Flávio Bolsonaro (PL), e as tratativas não avançaram.

Vice não dá

Zema também foi sondado, mas a aliança empacou porque Caiado e o mineiro bateram o pé e ninguém quis ser o vice na chapa.

Hang é mais um que poderá investir no Paraguai

O Paraguai não tem empolgado só pelo futebol na Copa. A exemplo de outros grandes empreendedores brasileiros, que buscam a porta de saída do ambiente asfixiante de negócios imposto pelo governo Lula (PT), o empresário Luciano Hang poderá estrear sua rede de lojas Havan no Paraguai. Ele diz que mais de 250 empreendedores brasileiros, muitos deles seus fornecedores, já se mudaram para o país vizinho, onde impostos são tão reduzidos quanto a burocracia.

Atraindo investidores

O ex-presidente Horacio Cartes foi quem primeiro convidou Hang, anos atrás, mas investir em outro país nunca lhe passou pela cabeça.

Governo não atrapalha

Hang contou em entrevista a definição marcante de Cartes sobre seu país: “aqui, o empresário não paga pela ineficiência do governo”.

Tapete vermelho

Em seguida, Hang recebeu ligações do presidente Santiago Peña e do ministro Javier Giménez, reforçando o convite. Resolveu ir conferir.

É fria

Começou mal a pré-campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo. A primeira agenda após anunciar a chapa já teve desfalque. Vice do petista, Márcio França (PSB) não deu as caras no evento.

Prioridades

Rápido para definir e confirmar penduricalhos no Judiciário, o STF deve deixar para agosto a retomada do julgamento no STF do mandato-tampão para o governo do Rio de Janeiro, onde ignora-se a Constituição e se mantém interino o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto.

Toga pendurada

O Supremo Tribunal Federal abre a temporada de recesso de meio de ano em Brasília. A Corte passa o cadeado nos portões já nesta quinta-feira (2) e só retoma os trabalhos em agosto, já que dia 31 é sexta-feira.

Na vaquinha

Com R$3,3 milhões do fundo eleitoral, merreca para o padrão brasileiro, Renan Santos, pré-candidato do Missão, aposta em vaquinha para colocar a campanha na rua. Já arrecadou mais de R$1,1 milhão.

Conversa mole

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho falou, falou e não passou disso sobre a tal “festa das astronautas”, de Daniel Vorcaro, cujos vídeos ele diz ter visto. Se os vídeos existissem, já teriam vazado.

Save the date

Políticos de todos os lados já reservam 27 de agosto para o lançamento e Brasília de “O Parnaíba tem feitiço”, livro de memórias de Hugo Napoleão, ex-governador do Piauí, ex-ministro de Estado e ex-senador.

Votação só depois

Será realizada amanhã (1º) a primeira sessão de “debates temáticos” no Senado sobre a Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6 por 1. Não há previsão para votar o projeto.

Limites

Não há expectativa de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, este semestre. Por lei, deveria ser analisada e aprovada até 17 de julho e o recesso parlamentar suspenso, se não houver análise.

Pensando bem...

...penduricalho virou salário.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Conversa de bêbado

Sebastião Paes de Almeida fazia campanha para o governo de Minas Gerais, quando, no interior, viu-se diante do presidente da Liga Contra o Álcool da cidade. O homem da Liga foi logo metendo a “faca”: “Dr. Sebastião, além da nossa sede, precisamos que o senhor nos compre cinco carros. É para ensinar o povo a deixar de beber”. O candidato respondeu na bucha: “Meu amigo, por acaso você está bêbado?”

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