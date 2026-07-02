"Todo o cenário atual é contornável"

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Na Câmara, 81% dos deputados alugam carrões

Deputados federais de oposição têm sido investigados por gastos com aluguel de veículos, como mostrou nesta quarta (1º) outra fase da operação na Rent a Car, da Polícia Federal, mas a farra é praticada por 450 dos 513 parlamentares, equivalentes a 81% do total. Isso custou R$18,5 milhões só este ano. A coluna cruzou os valores das notas fiscais dos veículos apresentadas pelos deputados: o valor de R$18.583.763,80 contempla apenas ao que foi pago entre 1º de janeiro e a data de ontem.

Céu é o limite

Não há limite conhecido para esse tipo de despesas na Câmara, e os valores da farra de locação de veículos devem disparar até o fim do ano.

Se lambuza

Deputado de primeiro mandato, Lula da Fonte (PP-PE) se esbaldou e foi quem mais gastou entre todos os colegas: R$113.882,52.

Centena de reais

A lista da gastança segue com Adilson Barroso (PL-SP), que torrou, até agora, R$101,2 mil só com aluguel de belos carros.

Pódio

Na gastadora trinca, ainda aparece o nome de Marcos Soares (PSDB-RJ), que não teve dó e apresentou faturas que somam R$98,4 mil.

Michelle vira cortina de fumaça para xenofobia de Lula

Enquanto as manchetes de sempre martelam há dias a crise política da briga entre a ex-primeira-dama Michelle e o senador Flávio Bolsonaro, desapareceu do noticiário qualquer menção à fala de Lula (PT), denunciada como criminosa pelo governador Jorginho Melo (PL) junto à Procuradoria-Geral da República (PGR). Lula chamou toda a população de Santa Catarina de “racista” e de cultivar a “supremacia branca”. Lula foi denunciado pelo crime de xenofobia, imprescritível e inafiançável.

Processo reto

A xenofobia - especialmente ao microfone, em público - pede ação penal do Ministério Público e acarreta pena de prisão de até 5 anos e multa.

E aí, Gonet?

O deputado Sanderson (PL-RS) cobrou de Paulo Gonet, chefe da PGR, resposta à denúncia formalizada pelo governador de Santa Catarina.

Ouvidos seletivos

O noticiário prioriza as desavenças na família Bolsonaro, que merecem destaque, mas “esquece” o insulto de Lula aos catarinenses.

Opção midiática

São bem populares em lojas de decoração as duas caixas que parecem livros, encontrados com dinheiro em poder de um advogado alvo da PF, na operação de ontem. Eram mais midiáticas que o valor apreendido.

Tesouro encontrado

Não era grande coisa o dinheiro apreendido com um advogado ligado a Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Já o relógio Patek Philippe, também recolhido pela PF, pode ser adquirido nas boas casas do ramo, no exterior, por uns R$600 mil. No Brasil, custaria mais de R$1 milhão.

PSDesunião

Lançamento da chapa puro-sangue do PSD mostrou a falta de unidade do partido. Governadores como Raquel Lyra (Pernambuco) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) não deram as caras.

Tutti buona gente

Lula fez desagravo a Jaques Wagner (PT), investigado por corrupção na Compliance Zero, mas, nas fotos oficiais, como na velha União Soviética, a assessoria deu um jeito de afastar o político das proximidades de Lula.

Panos quentes

Mudou da água para o vinho o discurso de Gilmar Mendes sobre o André Mendonça, a quem espinafrou no programa Roda Viva. Agora, o decano do STF fala em “eventuais divergências” e elogia o colega.

Esbanjador-mor

Eduardo Girão (Novo-CE) classifica como hipocrisia as falas de Lula sobre “pauta-bomba” no Senado. O senador lembra das viagens do petista com Janja em hotéis 5 estrelas: “É um perdulário completo”.

Oposição interessada

Entre os partidos que participaram da votação da urgência para o “projeto da misoginia” na Câmara, o PL tinha ontem o maior número de deputados presentes na sessão: 93 dos 495 deputados federais.

Ideia fixa

Quase metade de todas as medidas provisórias de Lula que tramitam no Congresso (17 de 38) criam “crédito extraordinário” para algum órgão público, como R$8 bilhões para o Ministério de Portos e Aeroportos.

Pensando bem...

...“novela” tem mais atenção que crime.

PODER SEM PUDOR

Má companhia

Governador do Ceará, Virgílio Távora, viajava em 1953 com o “coronel” Mário Leal em um avião tão pequeno quanto precário, quando o motor parou. “Coronelzinho, são quatro horas da tarde e, pelo visto, nós ainda vamos ter tempo de jantar com os cão dos inferno!”, gritou Mário Leal, desesperado. Távora não gostou, mas não disse nada, preocupado. Até que o piloto fez o motor funcionar de novo e o avião pousou em paz. Távora cobrou do amigo: “Por que você disse que nós íamos jantar com os cão dos inferno?” Mário Leal olhou para o céu, coçou o cangote e disse, com todo respeito: “Excelência, senhor governador, eu sei com quem eu ando...”