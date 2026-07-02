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CLAÚDIO HUMBERTO

"Todo o cenário atual é contornável"

Damares Alves (Rep-DF), sobre tretas na pré-campanha de Flávio Bolsonaro

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

02/07/2026 - 07h00
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Na Câmara, 81% dos deputados alugam carrões

Deputados federais de oposição têm sido investigados por gastos com aluguel de veículos, como mostrou nesta quarta (1º) outra fase da operação na Rent a Car, da Polícia Federal, mas a farra é praticada por 450 dos 513 parlamentares, equivalentes a 81% do total. Isso custou R$18,5 milhões só este ano. A coluna cruzou os valores das notas fiscais dos veículos apresentadas pelos deputados: o valor de R$18.583.763,80 contempla apenas ao que foi pago entre 1º de janeiro e a data de ontem.

Céu é o limite

Não há limite conhecido para esse tipo de despesas na Câmara, e os valores da farra de locação de veículos devem disparar até o fim do ano.

Se lambuza

Deputado de primeiro mandato, Lula da Fonte (PP-PE) se esbaldou e foi quem mais gastou entre todos os colegas: R$113.882,52.

Centena de reais

A lista da gastança segue com Adilson Barroso (PL-SP), que torrou, até agora, R$101,2 mil só com aluguel de belos carros.

Pódio

Na gastadora trinca, ainda aparece o nome de Marcos Soares (PSDB-RJ), que não teve dó e apresentou faturas que somam R$98,4 mil.

Michelle vira cortina de fumaça para xenofobia de Lula

Enquanto as manchetes de sempre martelam há dias a crise política da briga entre a ex-primeira-dama Michelle e o senador Flávio Bolsonaro, desapareceu do noticiário qualquer menção à fala de Lula (PT), denunciada como criminosa pelo governador Jorginho Melo (PL) junto à Procuradoria-Geral da República (PGR). Lula chamou toda a população de Santa Catarina de “racista” e de cultivar a “supremacia branca”. Lula foi denunciado pelo crime de xenofobia, imprescritível e inafiançável.

Processo reto

A xenofobia - especialmente ao microfone, em público - pede ação penal do Ministério Público e acarreta pena de prisão de até 5 anos e multa.

E aí, Gonet?

O deputado Sanderson (PL-RS) cobrou de Paulo Gonet, chefe da PGR, resposta à denúncia formalizada pelo governador de Santa Catarina.

Ouvidos seletivos

O noticiário prioriza as desavenças na família Bolsonaro, que merecem destaque, mas “esquece” o insulto de Lula aos catarinenses.

Opção midiática

São bem populares em lojas de decoração as duas caixas que parecem livros, encontrados com dinheiro em poder de um advogado alvo da PF, na operação de ontem. Eram mais midiáticas que o valor apreendido.

Tesouro encontrado

Não era grande coisa o dinheiro apreendido com um advogado ligado a Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Já o relógio Patek Philippe, também recolhido pela PF, pode ser adquirido nas boas casas do ramo, no exterior, por uns R$600 mil. No Brasil, custaria mais de R$1 milhão.

PSDesunião

Lançamento da chapa puro-sangue do PSD mostrou a falta de unidade do partido. Governadores como Raquel Lyra (Pernambuco) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) não deram as caras.

Tutti buona gente

Lula fez desagravo a Jaques Wagner (PT), investigado por corrupção na Compliance Zero, mas, nas fotos oficiais, como na velha União Soviética, a assessoria deu um jeito de afastar o político das proximidades de Lula.

Panos quentes

Mudou da água para o vinho o discurso de Gilmar Mendes sobre o André Mendonça, a quem espinafrou no programa Roda Viva. Agora, o decano do STF fala em “eventuais divergências” e elogia o colega.

Esbanjador-mor

Eduardo Girão (Novo-CE) classifica como hipocrisia as falas de Lula sobre “pauta-bomba” no Senado. O senador lembra das viagens do petista com Janja em hotéis 5 estrelas: “É um perdulário completo”.

Oposição interessada

Entre os partidos que participaram da votação da urgência para o “projeto da misoginia” na Câmara, o PL tinha ontem o maior número de deputados presentes na sessão: 93 dos 495 deputados federais.

Ideia fixa

Quase metade de todas as medidas provisórias de Lula que tramitam no Congresso (17 de 38) criam “crédito extraordinário” para algum órgão público, como R$8 bilhões para o Ministério de Portos e Aeroportos.

Pensando bem...

...“novela” tem mais atenção que crime.

PODER SEM PUDOR

Má companhia

Governador do Ceará, Virgílio Távora, viajava em 1953 com o “coronel” Mário Leal em um avião tão pequeno quanto precário, quando o motor parou. “Coronelzinho, são quatro horas da tarde e, pelo visto, nós ainda vamos ter tempo de jantar com os cão dos inferno!”, gritou Mário Leal, desesperado. Távora não gostou, mas não disse nada, preocupado. Até que o piloto fez o motor funcionar de novo e o avião pousou em paz. Távora cobrou do amigo: “Por que você disse que nós íamos jantar com os cão dos inferno?” Mário Leal olhou para o céu, coçou o cangote e disse, com todo respeito: “Excelência, senhor governador, eu sei com quem eu ando...”

Cláudio Humberto

"Nenhum homem é maior que a Justiça"

Helio Lopes (PL-RJ) sobre chance de Alexandre de Moraes ter atos analisados fora do Brasil

29/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula triplica gastos com propaganda no Facebook

Passam de R$18,7 milhões as despesas do governo Lula (PT) com propaganda no Facebook e Instagram, nos últimos três meses. É o maior valor do ano. Entre novembro e janeiro, a gestão petista gastava R$2,3 milhões por mês nas redes sociais, em média. Entre abril e junho, os gastos dispararam para mais de R$6,2 milhões a cada trinta dias. O governo Lula é, de longe, o maior anunciante do grupo Meta no Brasil.

PT derrama milhões

O segundo maior anunciante do Facebook é o PT: R$2,7 milhões em três meses, quase 100% com propaganda para Fernando Haddad (PT).

Grana não falta

Um “Instituto Conhecimento Liberta” ficou em terceiro; torrou R$755 mil em anúncios. Com seus perfis ‘associados’, gastos vão a R$1,8 milhão.

Na conta carioca

A Prefeitura do Rio de Janeiro disparou para a quarta posição entre os maiores anunciantes do Facebook, em 2026: R$656 mil em 90 dias.

Números oficiais

O levantamento foi feito na plataforma da própria Meta, que divulga todos os pagamentos feitos por anunciantes de cunho político, social etc.
 

Intérprete para Lula em Paris custou R$ 41,9 mil

O Ministério das Relações Exteriores solta a conta gotas os gastos de Lula durante vergonhosa participação na reunião do G7, grupo das sete maiores economias ocidentais, como convidado e que nada rendeu além de fotos com acenos para o vazio. A coluna acompanha as faturas do período em que, mais uma vez, Lula não se constrangeu e esbanjou o quanto deu. Só com intérprete para o orgulhoso monoglota petista, o esfolado brasileiro vai se virar para pagar a conta de R$41.979,46.

Só uma parte

A hospedagem da equipe que prepara a chegada do presidente também custou uma fortuna: R$112,9 mil. Não inclui a de Lula, sempre mais cara.

Sem dó

A coluna antecipou o valor do aluguel das luxuosas limosines para carregar Lula para cima e para baixo: mais R$480 mil na nossa conta.

No pix

Também bancamos R$39,1 mil pelo aluguel de duas salas para reunião dos aspones. Ainda rolou uma diária adicional, mais R$3,1 mil.

Bom lembrar

Na opulenta passagem por Paris, em 2025, o casal Lula e Janja, que até rendeu à primeira-dama o apelido de Esbanja, só a hospedagem passou de R$1,2 milhão. Tudo por conta dos pagadores de impostos, claro.

Suspeita ligação

Alfredo Gaspar (PL-AL) reagiu à operação da PF que aponta o vereador petista Senival Moura (SP) ligado ao PCC: “O partido do presidente da República está cada vez mais amarrado ao crime organizado”.

Só no sapatinho

Enquanto pagava de “gente como a gente”, com casacão da Petrobras, em agenda em Santa Catarina, Lula tirou do armário mais um modelo dos luxuosos sapatos Zegna, que passa dos R$10 mil o par.

Diferenças regionais

Com 12 políticos na corrida, o Piauí é o estado com o maior número de pré-candidatos confirmados ao governo, todos de partidos diferentes. São Paulo, o maior estado brasileiro, tem só dois confirmados na disputa; o atual governador Tarcísio de Freitas (Rep) e Fernando Haddad (PT).

Faça as contas

Segundo a divisão do TSE, cada senador rendeu quase R$9,2 milhões do fundão eleitoral aos partidos para a eleição deste ano, e cada deputado rendeu R$4,6 milhões. São 513 deputados e 81 senadores.

29 reais

O número de votos recebidos pelos deputados federais representa 35% na partilha do fundão eleitoral de R$5 bilhões. Isso quer dizer que cada voto em deputado federal “vale” cerca de R$29,63 para os partidos.

Para americano ver

Até a embaixada de Cuba nos EUA anunciou, em inglês, as tais “176 reformas”. Só não falou que não há de qualquer mudança no sistema político; o Partido Comunista permanece o único permitido na ilha.

Estratégias

Após a reunião do PT que viralizou com o discurso de André Janones dando dicas de como enrolar o eleitor, o PL realiza seu próprio encontro, o “3º seminário nacional de comunicação do PL”, dia 3 de julho, no Rio.

Pensando bem...

...ano eleitoral faz milagre só nas propagandas.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O amor é lindo

O senador Gilvam Borges (PMDB-AP) discursava no Senado quando se dirigiu ao colega Valter Pereira (PMDB-MS): “Senador, com todo o respeito, a solidariedade e o amor que existe entre nós dois... Falo do amor fraterno, não do amor que vossa excelência está imaginando...”.

E concluiu: “Vou parar com isso, porque quando falamos em amor já somos cerceados”. Os presentes deram apenas leves sorrisos.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Já estão roubando até facção criminosa?"

Nikolas Ferreira (PL-MG), após investigação apontar que vereador do PT roubou o PCC

27/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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PT protela expulsão de vereador ligado ao PCC

Passados três dias da prisão do vereador Senival Moura (PT), o partido de Lula enrola, enrola, e não abre qualquer processo de desligamento do criminoso. O petista foi preso por integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC por meio da empresa de ônibus Transunião. Ele mandava na empresa, mas prestava obediência ao PCC, facção classificada como terrorista pelos EUA. O caso mostra, de forma clara, por que o PT tem dificuldade de combater gangues como o PCC.

Empurra com a barriga

O PT limitou-se a anunciar que encaminharia caso à comissão de ética, mas sem presa ou qualquer sinal de ruptura clara com o ativista preso.

Mão em cumbuca

A investigação revela que o PCC condenou Senival à morte, por desviar R$15 milhões do seu indicado para presidir a Transunião.

Quem rouba ladrão...

Senival acabaria “perdoado” pela facção, em razão do seu capital e influência política. Afinal, é filiado ao partido do presidente da República.

Estabilidade no PT

Mesmo preso, Senival influi no PT. Em 2014, em escândalo semelhante, seu irmão foi expulso do PT, ele, não. Há 12 anos não era incomodado.

Metade do governo Lula está entregue a SP e PE

São Paulo e Pernambuco não têm governadores filiados ao PT, mas ocupam quase metade de todo o ministério de Lula, ou sejam, 17 dos 38 existentes. São paulistas ou fizeram carreira no Estado nove dos atuais ministros, enquanto oito deles são pernambucanos, incluindo a pernambucana Tereza Leitão, nova Líder do Governo no Senado, que tem status e mordomias de ministra. Estado governado pelo PT, a Bahia tem só dois ministros, mesmo número de cargos do Rio de Janeiro.

Os esquecidos

Não há ministros do Norte, do Centro-Oeste ou do Sul no governo e ou de Estados como Alagoas, Espírito Santo e Maranhão de Flavio Dino.

Latifúndio paulista

São de SP, por exemplo, Casa Civil (Miriam Belchior), Fazenda (Dario Durigan), Saúde (Alexandre Padilha) e Trabalho (Luiz Marinho).

PE no poder

Pernambucanos, até conhecidos, têm Agricultura, Ciência e Tecnologia Comunicações, Defesa, Empreendedorismo, Previdência e AGU.

Invenção brasiliense

Inventaram em Brasília que Tereza Leitão (PT-PE) virou líder do governo por sua “ligação” ao presidente do Senado. Nada mais falso. Davi Alcolumbre se dá com todo mundo... só não se dá com Lula.

Chão goiano

Flávio Bolsonaro tem aproveitado os fins de semana para lançar pré-candidaturas pelo Brasil. Hoje (27) será em Goiânia, às 9h, no Tatersal de Elite do Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, Vila Nova.

Lá longe

Anunciado como vice de Fernando Haddad (PT) este ano, a última vez em que Márcio França (PSB) venceu uma eleição foi em 2014, como vice de Geraldo Alckmin, então no PSDB, ao governo paulista. Perdeu em 2018 para governador de São Paulo e perdeu para o Senado, em 2022.

Teto é o céu

Foram três meses de barulho até o STF começar a desenhar a fim dos penduricalhos, que não é exatamente fim. A Corte caminha para liberar benesses, mas com limite de 35%. O julgamento termina segunda (29).

Décadas de PT

O vereador Rubinho Nunes (União-SP) não deixou passar fala de que “o único erro” de Jaques Wagner foi “cuidar dos pobres” e ironizou, “cuidou tanto dos pobres que a Bahia segue pobre, insegura e abandonada”.

Debutou

O TSE deu vitória unânime ao PL contra post falso, com foto montada, em evento que nunca aconteceu... tudo com inteligência artificial para atacar Flávio Bolsonaro. É a primeira decisão anti-IA da eleição 2026.

Sol quadrado

Para Carlos Viana (PSD-MG), é correto o retorno de Daniel Vorcaro ao presídio: “É assim que tem que ser. Banqueiro que frauda, lesa o sistema e mete a mão na previdência vai para a cadeia como qualquer um”.

Rio de curiosidades

Curioso o Rio de Janeiro: é o único estado com mais pré-candidatos confirmados ao governo (11) do que ao Senado (7). Também é a única unidade da federação onde todos os governadores eleitos nos últimos 30 anos acabaram presos... incluindo alguns dos atuais pré-candidatos.

Pergunta na estratégia

Atacar o líder da maior potência mundial é interferência nas eleições?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Diálogo de raposas

Magalhães Pinto era deputado federal e, no dia do aniversário de José Maria Alkmin, seu rival na política mineira e nos talentos de raposa, resolveu não enviar mensagem alguma. Mas o destino colocou os dois frente a frente, naquele dia. Magalhães fingiu contentamento: “Parabéns, Alkmin, muitos anos de vida! Recebeu meu telegrama?”. Alkmin foi tão insincero na resposta quanto o adversário na saudação: “Mas é claro, Magalhães. Aliás, de todos que eu recebi, o seu foi o que mais me emocionou”.

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