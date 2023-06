"Acho que o governo não vai ter base ao longo dos quatro anos"

Waguinho Carneiro, prefeito de 3 Belford Roxo (RJ), circulou pela capital brasileira para tentar manter o cargo da mulher Daniela Carneiro no Ministério do Turismo e resolveu conversar até com a primeira-dama, Janja.

Mais: o prefeito belford-roxense tratou de alertar Janja que o deputado Celso Sabino (União-BA), em 2014, foi obrigado por decisão judicial cumprir medidas protetivas contra sua mulher por “perturbação da tranquilidade”.

IN: Banheiro: Cuba de embutir

OUT: Banheiro: Cuba de apoio

CONTRA

Mesmo cotado para assumir um ministério no Governo Lula, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, garantiu que não tem interesse e opina que a sigla só será a favor do governo dependendo do momento e da pauta.

“Nós não vamos ter nenhum ministério porque não nos interessa fazer parte do governo, porque nós temos um partido que desde a sua “refundação” se identifica como um partido de centro-direita, com pauta econômica liberal. Então, não tem como ser base de um governo que não tem uma pauta econômica liberal. Para além disso, eu tenho o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um governador de centro-direita. Eu tenho uma bancada no Senado mais à direita. De 42 deputados, com muito esforço, no máximo 15 querem ser governo”.

OUTROS PROJETOS

No final do mês o presidente Lula fará nova viagem internacional, entre os países visitados estão Vaticano e França, onde deve participar de uma conferência climática. Em terras francesas Lula deverá ter um encontro em separado com o presidente Emmanuel Macron.

Entre os assuntos está a possibilidade de um financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para alguns projetos de sustentabilidade no bioma amazônico. Vale lembrar que a França já voltou a contribuir com um aporte para o Fundo Amazônia. AFD desembolsa por volta de 12 bilhões de euros em apoio a quatro mil projetos pelo mundo.

Ações desastrosas

Ciro Nogueira (PP-PI) ex-ministro de Jair Bolsonaro, pelo que parece (até o segundo capítulo) continua aliado ao ex-presidente. Ele acredita que alguns bolsonaristas (roxos) como Carla Zambelli (PL) e Roberto Jefferson (PTB), ajudaram a manchar a imagem de Bolsonaro e de seus aliados fiéis.

“Não sei se foi, mas acho que perdemos tempo com isso. Perdemos essa eleição para nós mesmos. Houve alguns erros na condução da comunicação da pandemia, por exemplo, Paulo Guedes contestando a questão do salário-mínimo. Aquele louco do Roberto Jefferson com aquela louca da Carla Zambelli saindo atrás de um negro no centro de São Paulo. Algumas decisões do TSE. Muitas coisas.”

QUER SABER

CPI do MST nesta semana a comissão aprovou dois requerimentos. Um da deputada Carol de Toni (PL- -SC) que reivindica todos os dados, incluindo sigilosos, das quatro CPIs do MST de anos anteriores. E outra do deputado Coronel Assis (União-MT), para investigar a participação de João Pedro Stédile, líder do MST que fez parte da comitiva do presidente Lula em viagem à China. Solicitou também ao comandante da Aeronáutica a lista dos integrantes da comitiva de Lula à China. E também explicações da Casa Civil sobre todos os custos de viagem e estadia, apoios oficiais e contatos mantidos pela comitiva.

No buraco

O Banco de Investimentos norte- -americano, Goldman Sachs em análise está contestando a melhora na nota da Agência S&P que classifica o risco do país. O banco ainda critica o novo arcabouço fiscal lembrando que ele ainda não foi aprovado. Ainda frisa que nos últimos meses “houve clara deterioração das políticas microeconômicas e do ambiente regulatório”.

O texto ainda tece um elogio ao Banco Central, garantindo que se não fosse a política adotada pelo BC o Brasil já estaria afundado. O texto é assinado por Alberto Ramos, chefe de análise econômica para a América Latina do Goldman Sachs.

Carreira musical

A atriz, cantora e influenciadora digital, Bruna Griphao, 24 anos, depois de sua passagem pela casa do Big Brother Brasil, ficando em terceiro lugar, está focada em sua carreira musical. Inclusive dentro do BBB23 ela lançou sua música autoral Bandida.

“A música sempre esteve presente na minha vida. Até para a minha carreira de atriz acontecer, a música tinha que estar lá. No meu primeiro teste para Bela, a feia (Record) para a TV, eu tive que cantar e só passei porque cantava. Então, digo que a música era coadjuvante”.

E completa: “Um pouco ante de entrar no Big Brother, comecei escrever possíveis músicas e a fazer aula de canto. Coincidentemente, encontrei uma amiga minha, que trabalha comigo que disse: ‘Vamos embora! A hora é agora’. Daí lancei. Estou tentando ainda entender qual vai ser a minha identidade, mas a ideia é falar das minhas vivências”.

Inspirada em Beyoncé e Marjorie Estiano, garante que apesar de ter o foco para a área musical está aberta a todas as possibilidades: “Agora estou focando na música, mas tenho muita vontade de voltar para o teatro. Amo o que faço como atriz. Estou analisando essa possibilidade de voltar para o teatro, que é incrível. Talvez, quem sabe, fazer um teatro musical... Estou fazendo de tudo um pouco, mas focando na música porque é um novo universo para mim”

Proteção política

Um projeto de lei foi colocado na pauta por Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, na última hora e a votação ocorreu em regime de urgência e aprovado instantes antes da apreciação do mérito por um placar de 318 a 118. O PL nº 2.720/2023 altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que tipifica os crimes de discriminação contra pessoas politicamente expostas para prescrever os procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras nos casos de negativa de abertura ou manutenção de conta.

O projeto foi proposto originalmente pela deputada Danielle Cunha (União-RJ), filha do ex-deputado Eduardo Cunha. O projeto foi encaminhado para o Senado e se for aprovado torna crime passível de 2 a 4 anos de detenção praticar atos discriminatórios praticados pelas instituições financeiras contra políticos que tenham investigações em andamento contra si que pode blindar, inclusive, alvos da Operação Lava Jato.

O projeto que foi apelidado de PL Dani Cunha, teve 43 votos dos petistas, ou seja, quase um quinto dos votos, entre eles: Arlindo Chinaglia (SP), Benedita da Silva (RJ); Jilmar Tatto (SP), Josias Gomes (BA), Lindbergh Farias (RJ), Luizianne Lins (CE), Rubens Otoni (GO), Washington Quaquá (RJ) e Zeca Dirceu (PR). Apesar de grande maioria 11 parlamentares petistas votaram contra a proposta entre eles Denise Pessôa (RS), Erika Kokay (DF) e Miguel Ângelo (MG). Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e também deputada não votou.

Fora dos palcos

No final de maio a cantora Celina Dion distribuiu comunicado cancelando seus shows, que já haviam sido remarcados, deste ano e de 2024 por causa do tratamento do síndrome de Stiff Person (SPS), no Brasil conhecida como Síndrome da pessoa rígida.

No registro do cancelamento dos shows Celine fez uma declaração muito emotiva. “Sinto muito por decepcionar todos vocês mais uma vez. Estou trabalhando muito para recuperar minhas forças, mas fazer turnês pode ser muito difícil mesmo quando você está 100%. Não é justo para vocês continuar adiando os shows, e mesmo que isso me parta o coração, é melhor cancelarmos tudo agora até que eu esteja realmente pronta para voltar aos palcos novamente. Quero que todos saibam que não vou desistir… e mal posso esperar para vê-los novamente!”.

Segundo fontes próximas, Celine está muito mal, mesmo com um super tratamento, que sua fortuna pode pagar, e garante que provavelmente ela não voltará aos palcos.

Oposição interna

O ex-ministro de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI) que também é líder da minoria no Senado disse que o governo de Lula está se autossabotando e disparou sem citar nomes: “Parece até que tem um membro da oposição lá no Palácio do Planalto”.

Nogueira também acha que o governo petista está agindo como um governo amador, parecendo não ter experiências passadas. “A posição do governo parece ser uma coisa juvenil ainda, infantil. Eu não entendo como, já é o quinto governo do PT, eles atuam de forma tão infantil e desastrosa. É o próprio Lula que tem errado absurdamente e não estava preparado para esse novo momento da política brasileira. Não adianta culpar ninguém”.

De preto

Amanhã (17) o time de futebol masculino brasileiro entre em campo para mais um amistoso. Dessa vez a equipe brasileira enfrentará Guiné no RCDE Stadium, em Barcelona, Espanha as 16h30 (horário de Brasília). E pela primeira vez a seleção entrará com o uniforme totalmente preto.

É uma ação da CBF e dos patrocinadores de combate ao racismo e também uma mensagem de desagravo ao jogador Vinícius Jr, que foi alvo por diversas vezes de injúrias raciais jogando pelo Real Madri.

Segundo analistas, irá beneficiar principalmente a Nike que está tentando uma aproximação com Vinícius Jr, desde o rompimento de seu contrato. A empresa de artigos esportivos ainda tenta se descolar de denúncias de trabalho escravo feito há 3 anos, supostamente por explorar o trabalho de muçulmanos na China. Mais: a Nike paga cerca de R$ 168 milhões/ ano para seleção brasileira de futebol.

VALORIZADO

O jogador Vinícius Jr apesar de não ver seu time Real Madri na final da Champions League está sendo um dos jogadores mais valiosos. Seu ótimo desempenho nos campos espanhóis pode lhe render ótimos frutos. Ele está estudando patrocínios com a Puma e Adidas.

Se basearmos em outros patrocínios seu cofrinho ficará cheio. Neymar por exemplo patrocinado pela Puma recebe cerca de R$ 136 milhões por ano e Leonel Messi recebe por volta de R$ 105 milhões da Adidas. O salário de Vini é de R$ 50 milhões por temporada. E o valor do passe do jogador está estimado em R$ 630 milhões.

MISTURA FINA

COM a nova viagem para o Vaticano e França o presidente Lula que já ficou 26 dias fora do Brasil completará um mês longe do solo brasileiro. Ou seja 20% de seu governo ficou sob o comando interinamente de seu vice Geraldo Alckmin.

APESAR de receber muitas críticas, o advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal, deve ter seu nome aprovado na sabatina no Senado que acontecerá na próxima quarta-feira (21). O senador Randolfe Rodrigues (atualmente sem partido) computou cerca de 62 votos a favor de Zanin. Para ter o nome aprovado ao STF, deve-se ter 41 votos. Há quem garanta que Cristiano Zanin, já está se preparando, teria mandado até fazer um terno, para posse, que acontecerá em agosto.

O EX-presidente Jair Bolsonaro teve um bloqueio de R$ 77,4 mil feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pelo não uso da máscara em visita ao Vale da Ribeira, em 2021. Só que o valor é muito maior. No total Bolsonaro recebeu sete multas da Secretaria de Saúde estadual entre julho de 2021 a junho de 2022, pelo mesmo motivo que somavam R$ 447 mil. Só que nenhuma foi paga, por isso com o valor principal mais correções, hoje o valor é de R$ 1.062.41,65. E aos poucos o valor deverá ser descontado conforme a juíza Ana Maria Brugin, que determinou para que o bloqueio permaneça até a quitação da dívida.

AINDA sobre as multas: o ex- -presidente Jair Bolsonaro, que ficou sabendo pela imprensa enquanto participava de um evento disse que não irá se desesperar e sob risos disparou: “Fique tranquilo porque, por enquanto, eu tenho fundo, mas daqui a pouco não tenho mais e vamos ver se o Valdemar me paga por fora meu salário retido aí”.

O EX-ministro Fabio Wajngarten, que também é advogado e vem atuando na comunicação do ex-presidente, saiu em defesa de Bolsonaro. E usou suas redes sociais para criticar as penalidade. “Se a pandemia foi um processo de aprendizagem contínua de tratamentos, remédios, comportamentos, decisões, com muitos erros e acertos na medida em que novas informações iam surgindo, nenhuma multa deveria ter sido aplicada. Ninguém detinha a verdade absoluta, ninguém era o dono da razão”.

SOB investigação e com recuperação judicial a Americanas tenta balancear suas dívidas. Após o fechamento de algumas lojas, agora, uma nova leva de demissões deve atingir as lojas digitais Submarino e Shoptime, que pertencem ao grupo. Vale ressaltar que a Americanas já encerrou as atividades nos canais abertos e fechados da TV Shoptime.

Assine o Correio do Estado