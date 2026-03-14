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CLAÚDIO HUMBERTO

"Agora as coisas fazem mais sentido"

Deputada Carol de Toni (PL-SC) ao relembrar que Daniel Vorcaro elogiou o STF em 2024

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

14/03/2026 - 07h00
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Lula levou 8 meses para retaliar governo Trump

Lula (PT) levou quase oito meses para aplicar um tardio “princípio da reciprocidade”, cancelando o visto de um assessor do governo dos EUA que monitora fatos do Brasil que possam interessar ao seu país. Ficou claro que o petista apenas tenta criar fato político que faça parar sua curva declinante e a curva ascendente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas. Lula anunciou o cancelamento do visto do americano no palanque eleitoral em que transformou inauguração de ala hospitalar.

Só o sub do sub

Além de demorar a reagir ao cancelamento do visto do seu ministro da Saúde, Lula ainda equiparou o auxiliar ao sub do sub de Donald Trump.

O que tinha na água?

Em discurso com fala agitada, disse que o assessor de Trump teria o visto de volta quando Alexandre Padilha recuperasse o seu.

Reciprocidade real

A valentia de Lula faria sentido se o visto cancelado fosse do secretário da Saúde de Trump, Robert Kennedy Jr, não de assessor de 5º escalão.

A volta da lorota

A bravata de Lula nasceu do botão de pânico acionado no governo. À falta de ideia melhor, mandaram Lula insistir na lorota da “soberania”.

Governo Lula já torrou R$ 126,4 milhões em viagens

Dispararam para mais de R$ 126,4 milhões as despesas do governo Lula (PT) com viagens. Até o dia 9 de março, data da última atualização desses dados no Portal da Transparência, foram destinados R$ 69,6 milhões ao pagamento de diárias de funcionários do governo petista e outros R$ 56,1 milhões bancaram as passagens aéreas. O total não inclui as despesas do presidente, primeira-dama e outras autoridades que se aproveitam do luxo dos jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB).

Apenas um mês

Apenas entre 9 de fevereiro e 9 de março, o governo Lula admite ter torrado R$ 93 milhões com deslocamentos.

Tem mais

O Portal da Transparência aponta ainda R$ 753,4 mil em “outros gastos” com viagens do governo Lula. São taxas de agenciamento, seguros etc.

Recordes sucessivos

Em 2025, o governo petista bateu recorde histórico de gastos com viagens – pelo terceiro ano seguido – com R$ 2,44 bilhões.

Ditadura é assim

A ditadura de Cuba diz que vai libertar 51 presos políticos e sinaliza “negociar” com o governo dos EUA. Entretanto bateu recorde de prisões políticas em fevereiro; mais de 1.200, diz a embaixada americana.

Longe do fim

Completa sete anos no fim desta semana o tal “Inquérito das Fake News”, instaurado por ordem do então presidente do STF ministro Dias Toffoli. Com precedente singular no judiciário, está longe de ter um fim.

Trampolim eleitoral

Para Ricardo Salles, pré-candidato do Novo-SP ao Senado, Simone Tebet trocar o Mato Grosso do Sul por São Paulo é “puro trampolim” e “reconhecimento da falta de apoio em sua terra natal”.

Disputa nos estados

Considerando “centro-direita e direita vs. centro-esquerda e esquerda, Flávio Bolsonaro chega mais encorpado [nos palanques estaduais]”, avalia o presidente do instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo.

Destino mais frequente

Apesar da relação conturbada de Lula e Trump, o trecho internacional mais percorrido por funcionários do governo brasileiro em 2026 é entre Brasília e Washington: 229 viagens, aponta o Portal da Transparência.

Primavera na escuridão

Protestos e panelaços são registrados há mais de uma semana em Havana (Cuba), mesmo na escuridão. Houve manifestação até no bairro de Nuevo Vedado, próximo ao Palácio da Revolução, sede da ditadura.

Melhor hora

Há no PSD de Gilberto Kassab quem defende apoiar o PL ou o PT logo no primeiro turno da eleição presidencial. Mas a direção do partido tem outros planos: valorizar o passe para o segundo turno.

Diminuiu

Após atingir pico de 31% na última quarta-feira (11), a chance de impeachment de um ministro do STF antes de 2027 caiu para 20%, segundo a plataforma de previsões e apostas Polymarket.

Pergunta no presídio

Delação de Daniel Vorcaro é uma delação master ou uma delação suprema?

PODER SEM PUDOR

Carros e cargos

Eleita prefeita de São Paulo, Luiza Erundina foi a Jânio Quadros, ainda no cargo. Ele quis saber o que ela trazia na bolsa. “Documentos”, respondeu.

- Creio que a senhora deveria trazer muitos carros e cargos.

- Me desculpe, não estou entendendo – respondeu Erundina.

- Carros para a CMTC, que o povo está faminto por transporte, e cargos para os vereadores, que estão famélicos para dar emprego a seus apaniguados...

Cláudio Humberto

"Por que tanto medo, [Davi] Alcolumbre?"

Marcel van Hattem (Novo-RS), sobre o presidente do Congresso não abrir a CPMI do Master

12/03/2026 06h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Ascensão de Flávio desanima Lula e pressiona PSD

Ao menos para Lula (PT) não surpreendeu a nova pesquisa Quaest apontando empate com Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial, cada um com 41%. O desânimo se estabeleceu no terceiro andar do Planalto, onde fica seu gabinete, já na terça (10), com o tracking diário já colocando o filho do ex-presidente à sua frente. A ascensão de Flávio também forçou Gilberto Kassab, presidente do PSD, a apressar a definição do candidato do partido. Ele queria “cozinhar” isso até abril.

 

Haddad no banco

O desânimo confirma informações, entre banqueiros da Faria Lima pró-Lula, de que o presidente cederá sua candidatura a Fernando Haddad.

 

Posição destacada

O mais recente levantamento do Paraná Pesquisas aponta Haddad como o petista mais bem posicionado entre os que poderão substituir Lula.

 

Sem herdeiro político

Lula não quer passar a vergonha de encerrar a carreira derrotado pelo filho do maior inimigo. Sem ter um filho que possa chamar de herdeiro.

 

Ratinho favorito

Entre as opções do PSD, a escolha mais provável de Kassab é o governador do Paraná, Ratinho Jr., que tem mais tempo de “janela”.

 

Ideias de cidadãos mofam nas gavetas do Senado

Já são 77 as ideias legislativas apresentadas por cidadãos no site e-Cidadania, do Senado, que atingiram o requisito mínimo de 20 mil assinaturas para virar projeto de lei, mas até agora não foram analisadas pela Comissão de Direitos Humanos, como manda a lei. Sugestões como “Fixar novas regras tributárias em relação a compras feitas em e-commerce internacional” mofam na gaveta, sem análise dos senadores.

 

Por que parou?

A fixação de novas regras para compras no e-commerce internacional, por exemplo, está há quase dois anos e meio esperando análise.

 

Parou por quê?

Outras sugestões, como o fim de cursos de ensino a distância na área de Saúde, estão paradas na gave do Senado desde 2018.

 

Enrolation

A ideia de reduzir o número de deputados federais de 513 para 250 atingiu 20 mil assinaturas em 2021. Teve cinco relatores, mas não andou.

 

Melhor via?

Gilberto Kassab se esforça para evitar que a polarização esmague a “melhor via”, como ele prefere chamar a “terceira via” que o PSD pretende representar nas eleições presidenciais deste ano.

 

Meio cheio

Com três candidatos de baixa competitividade, o PSD defende o discurso da “menor rejeição”, para evitar saia justa ou jogar a toalha. Terá candidatura própria no 1º turno e valorizará o apoio do PSD no 2º turno.

 

Tendência

A pesquisa Quaest de agosto do ano passado apontava o presidente Lula (PT) 16 pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A diferença caiu para 10 pontos em dezembro e foi a zero este mês.

 

Linhas cruzadas

O crescimento em flecha da candidatura de Flávio Bolsonaro, reduzindo a zero, em pouco mais de dois meses, uma diferença de dez pontos, sugere que em abril ele já pode estar à frente do petista.

 

Acusou o golpe

Lula acusou o golpe, cancelando sua presença na posse de José Antonio Kast, aborrecido com o convite do novo presidente do Chile a Flávio Bolsonaro (PL-RJ). É o petista reconhecendo que o senador o ameaça.

 

Homem de visão

O ministro aposentado Luis Roberto Barroso caiu fora do STF a tempo. Anos atrás seria candidatíssimo ao prêmio de “Homem de Visão do Ano”, que era conferido pela falecida revista mensal Visão, de Henry Maksoud.

 

Ladeira abaixo

Até entre beneficiários do Bolsa Família a aprovação de Lula derreteu. Passou de 65% (nov/25) para 57% (mar/25). Entre os que não recebem é ainda pior. A reprovação bate nos 55%, registra a Genial/Quaest.

 

Amiga de Lulinha

A CPMI do INSS vota hoje (12) convocação de Roberta Luchsinger, apontada como parte do núcleo político do esquema do Careca do INSS. Ela dava carteiradas por aí com o nome de Lulinha, filho do presidente.

 

Pensando bem...

...indecisos não estão apenas nas pesquisas, estão também no Planalto.

 

PODER SEM PUDOR

Apelo no avião

O saudoso Olavo Drummond, que foi ministro do TCU, era diretor da Vasp quando, em um voo, descobriu que o banqueiro Olavo Setúbal estava na classe econômica. Convidou-o a se transferir para a primeira classe.

– Paguei pela classe econômica – declinou Setúbal – e estou bem por aqui.

– Você tem que ir – apelou Drummond – Se o avião cair, todo mundo vai pensar que o Olavo que morreu na primeira classe era você e não eu...

CLAÚDIO HUMBERTO

"Mais um episódio da farra dos intocáveis!"

Marcel van Hattem (Novo-RS) sobre degustação de whisky entre Vorcaro e Moraes

11/03/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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STF não vê saída para sua crise de credibilidade

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, tem discutido reservadamente com os ministros saídas institucionais para a maior crise de credibilidade da história da Corte, mas suas opções são limitadas por questões regimentais, políticas e jurídicas. A mais temida por envolvidos seria incentivar o afastamento voluntário de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, por exemplo, mas a medida, “dura e necessária”, dizem juristas com atuação no tribunal, não faz o estilo do cauteloso Fachin. Tanto assim que ele só pensa no STF do futuro, com seu Código de Conduta.

PGR catatônico

Outra opção seria encaminhar as suspeições à Procuradoria Geral da República, mas seu titular Paulo Gonet também é alvo de críticas.

‘Sob ataque’?

Ministros defendem que o STF estaria “sob ataque” e que a Fachin não resta alternativa senão defender a instituição e blindar os envolvidos.

Uísque em Londres

Como nada está tão ruim que não possa piorar, revela-se que Daniel Vorcaro bancou gastos extravagantes de ministros em Londres.

Saída é logo ali

Há ministros convencidos de que, sem o STF tomar providências, ao Senado não restará alternativa senão abrir processos de impeachment.

MDB mineiro foi crucial para melar chapa com Lula

A falta de um palanque expressivo em Minas Gerais, com histórico de ser o Estado decisivo nas eleições, praticamente sepultou os planos de Lula de arrastar o MDB para uma chapa presidencial, enxotando Geraldo Alckmin (PSB) da cadeira de vice. Logo no início do mês, 20 diretórios regionais assinaram manifesto pedindo a independência do partido nas eleições deste ano. Boa parte dos signatários já era esperada, a surpresa foi a assinatura de Newton Cardoso, presidente do MDB-MG.

Sai de mim

Cardoso era tido como “mais manso” e que não seria a pedra no sapato para a aliança. Mas o mineiro deu um chega pra lá no PT.

Se meteu

Pegou mal a tentativa de interferência de Lula no MDB. O petista queria lançar Rodrigo Pacheco (PSD) ao governo pelo partido.

Tem gente

O MDB tem ao menos dois nomes que querem disputar o governo. Nenhum é ligado a Pacheco. O movimento foi visto como atropelo.

Xadrez eleitoral

Descartado na vaga de vice de Lula, o MDB procura refúgio com o PSD. Entretanto, o partido não é aliado de Ronaldo Caiado no Goiás, nem do governo gaúcho de Eduardo Leite. Só apoia Ratinho Jr, no Paraná.

Para ricaços

Pode ultrapassar os US$100 mil o exclusivíssimo whisky Macallan, a depender da edição, rótulo incluso na degustação do enrolado banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, em Londres.

Nome de quem

Para cessar dúvidas se Vorcaro tinha ou não o número de Moraes, o vice-presidente da CPMI do INSS, deputado Duarte Jr (PSB-MA) foi logo na operadora. Pediu o nome do titular da linha que aparece na agenda.

Guerra ao terror

Causou estranhamento o empenho de Lula para livrar do selo de terroristas duas perigosas facções criminosas, “a quem o PT e Lula realmente servem?”, questiona o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Prêmio

“O sistema entregando um prêmio pela missão cumprida”, conclui o senador Magno Malta (PL-ES) sobre a nomeação de Fábio Shor, delegado da PF que atuou em inquéritos contra Jair Bolsonaro, agora alçado ao posto de assessor de Alexandre de Moraes no Supremo.

Tá explicado

Deltan Dallagnol ironizou punição por chamar o STF de “Casa da mãe Joana”, em 2022. O ex-deputado diz que estava enganado e que, na verdade, a suprema corte é “a casa do Daniel Vorcaro”.

Tá feia a coisa

Embaixadores do Golfo Pérsico no Brasil procuraram a Comissão de Relações Exteriores do Senado e pediram atenção sobre a situação de brasileiros. A CRE vai chamar o chanceler Mauro Vieira para explicar.

Deu em nada

Foi arquivada a investigação contra Elon Musk por supostamente usar rede social para atentar contra o Poder Judiciário. A Procuradoria-Geral da República diz não haver prova, pediu o arquivamento e foi acatado.

Pensando bem...

...começou a temporada dos partidos de dois gumes.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Ooops, errei

Em junho de 1991, deputado tucano, José Serra visitava Washington e foi almoçar na casa do embaixador Marcílio Marques Moreira. Desceu do táxi, bateu à porta e entrou. A empregada, cucaracha, avisou que o embaixador ainda não havia chegado. À vontade, Serra disparou telefonemas por conta da embaixada e, após folhear livros e mexer em papéis, descobriu meia hora depois que entrara na casa vizinha, do embaixador da Bolívia.

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