"Agora as coisas fazem mais sentido"

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Lula levou 8 meses para retaliar governo Trump

Lula (PT) levou quase oito meses para aplicar um tardio “princípio da reciprocidade”, cancelando o visto de um assessor do governo dos EUA que monitora fatos do Brasil que possam interessar ao seu país. Ficou claro que o petista apenas tenta criar fato político que faça parar sua curva declinante e a curva ascendente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas. Lula anunciou o cancelamento do visto do americano no palanque eleitoral em que transformou inauguração de ala hospitalar.

Só o sub do sub

Além de demorar a reagir ao cancelamento do visto do seu ministro da Saúde, Lula ainda equiparou o auxiliar ao sub do sub de Donald Trump.

O que tinha na água?

Em discurso com fala agitada, disse que o assessor de Trump teria o visto de volta quando Alexandre Padilha recuperasse o seu.

Reciprocidade real

A valentia de Lula faria sentido se o visto cancelado fosse do secretário da Saúde de Trump, Robert Kennedy Jr, não de assessor de 5º escalão.

A volta da lorota

A bravata de Lula nasceu do botão de pânico acionado no governo. À falta de ideia melhor, mandaram Lula insistir na lorota da “soberania”.

Governo Lula já torrou R$ 126,4 milhões em viagens

Dispararam para mais de R$ 126,4 milhões as despesas do governo Lula (PT) com viagens. Até o dia 9 de março, data da última atualização desses dados no Portal da Transparência, foram destinados R$ 69,6 milhões ao pagamento de diárias de funcionários do governo petista e outros R$ 56,1 milhões bancaram as passagens aéreas. O total não inclui as despesas do presidente, primeira-dama e outras autoridades que se aproveitam do luxo dos jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB).

Apenas um mês

Apenas entre 9 de fevereiro e 9 de março, o governo Lula admite ter torrado R$ 93 milhões com deslocamentos.

Tem mais

O Portal da Transparência aponta ainda R$ 753,4 mil em “outros gastos” com viagens do governo Lula. São taxas de agenciamento, seguros etc.

Recordes sucessivos

Em 2025, o governo petista bateu recorde histórico de gastos com viagens – pelo terceiro ano seguido – com R$ 2,44 bilhões.

Ditadura é assim

A ditadura de Cuba diz que vai libertar 51 presos políticos e sinaliza “negociar” com o governo dos EUA. Entretanto bateu recorde de prisões políticas em fevereiro; mais de 1.200, diz a embaixada americana.

Longe do fim

Completa sete anos no fim desta semana o tal “Inquérito das Fake News”, instaurado por ordem do então presidente do STF ministro Dias Toffoli. Com precedente singular no judiciário, está longe de ter um fim.

Trampolim eleitoral

Para Ricardo Salles, pré-candidato do Novo-SP ao Senado, Simone Tebet trocar o Mato Grosso do Sul por São Paulo é “puro trampolim” e “reconhecimento da falta de apoio em sua terra natal”.

Disputa nos estados

Considerando “centro-direita e direita vs. centro-esquerda e esquerda, Flávio Bolsonaro chega mais encorpado [nos palanques estaduais]”, avalia o presidente do instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo.

Destino mais frequente

Apesar da relação conturbada de Lula e Trump, o trecho internacional mais percorrido por funcionários do governo brasileiro em 2026 é entre Brasília e Washington: 229 viagens, aponta o Portal da Transparência.

Primavera na escuridão

Protestos e panelaços são registrados há mais de uma semana em Havana (Cuba), mesmo na escuridão. Houve manifestação até no bairro de Nuevo Vedado, próximo ao Palácio da Revolução, sede da ditadura.

Melhor hora

Há no PSD de Gilberto Kassab quem defende apoiar o PL ou o PT logo no primeiro turno da eleição presidencial. Mas a direção do partido tem outros planos: valorizar o passe para o segundo turno.

Diminuiu

Após atingir pico de 31% na última quarta-feira (11), a chance de impeachment de um ministro do STF antes de 2027 caiu para 20%, segundo a plataforma de previsões e apostas Polymarket.

Pergunta no presídio

Delação de Daniel Vorcaro é uma delação master ou uma delação suprema?

PODER SEM PUDOR

Carros e cargos

Eleita prefeita de São Paulo, Luiza Erundina foi a Jânio Quadros, ainda no cargo. Ele quis saber o que ela trazia na bolsa. “Documentos”, respondeu.

- Creio que a senhora deveria trazer muitos carros e cargos.

- Me desculpe, não estou entendendo – respondeu Erundina.

- Carros para a CMTC, que o povo está faminto por transporte, e cargos para os vereadores, que estão famélicos para dar emprego a seus apaniguados...