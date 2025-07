"Agora não vou"

Giba Um

...de pensionistas ou aposentados. Estamos recebendo informações que são as piores possíveis", de Omar Aziz, presidente da CPI do INSS

Nada de assumir o Encontro, programa diário comandado por Patrícia Poeta: a apresentadora Eliana queria um programa semanal e conseguiu. Será nos finais de semana, no sábado, antes do Marcos Mion ou no domingo, antes de Luciano Huck.

Mais: nos tempos do SBT, era o que Eliana apresentou, durante anos. A previsão de estreia é no primeiro semestre de 2026. Até lá, continuará fazendo participações em programas da grade da Globo e no elenco de Saia Justa (GNT).

Olho na Venezuela

Hoje, nada menos do que 271.514 venezuelanos moram no Brasil, segundo Censo de 2022. É a maior comunidade estrangeira no país, que ultrapassou a dos portugueses, sem população maior do que a de 5.467 municípios. Apenas 103 cidades contam com mais pessoas. Em 1957 e 1974, o economista Celso Furtado, em dois estudos sobre a Venezuela, mostrou que ter grandes reservas de petróleo não é um bilhete premiado que garanta prosperidade para o povo. O bolivarianismo de 1999 que assumiu o poder com Hugo Chávez e a performance do ditador Nicolás Maduro até hoje, mostram que Furtado estava mais do que certo.

Nada a ver

Principal nome do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), João Pedro Stédile, entregou domingo (6) na cúpula dos líderes dos Brics um documento com propostas do Conselho Popular, que permite a participação da sociedade civil nas discussões do grupo. O material aborda questões ambientais, financeiras e culturais, entre outras. Lula até simpatiza com a proposta, mas a maioria dos presidentes presentes (entre eles, muitos ditadores) acha que “não tem nada a ver” com seus países. E se for para votar, votam contra.

40 fora de combate

Sem dinheiro até para abastecer caças de combate e sem peças disponíveis, a Aeronáutica acaba de suspender a operação de 40 aeronaves até dezembro. A crise envolve redução de horas de voo, cancelamento de missões (e voos especiais para os privilegiados de Brasília), afastamento de 137 pilotos e adoção de meio expediente na Força. Uma das inconsoláveis diante desse cenário é a primeira-dama Janja da Silva. Não dá mais para pegar carona nos jatinhos.

Mentores de fora

A ‘novela’ do IOF não é o único problema que atormenta deputados que preparam para Lula e Fernando Haddad. O presidente da Câmara, Hugo Motta acenou a parlamentares do PL que vai pautar para este semestre a proposta de anistia, projeto que foi condição para que a oposição apoiasse o paraibano no comando da Casa. A dobradinha que o Planalto mantém com o STF também entrou na mira. No caso da anistia (o Supremo considera inconstitucional), o projeto deve ser ‘meio termo’. Ou seja, vai mirar apenas quem estava na baderna; mentores do 8 de janeiro ficarão de fora.

Segunda dose

Em agosto, na segunda dose de inserções de TV a que tem direito nos estados e em redes sociais, o PL voltará ao ataque com uma superdose de comerciais assinados por Duda Lima. Baterá sobretudo na alta dos preços nos últimos meses e repetirá o bordão “com Lula tá tudo caro, que saudade do Bolsonaro”. Na primeira dose, Valdemar Costa Neto foi o protagonista mensal, que não deixou saudades. Era mesmo o deputado do passado (é presidente do partido) que foi preso e quem o via ‘pregando’ na TV não conseguia esconder o riso irônico. Sua ex-mulher Maria Christina Mendes Caldeira conta histórias fantásticas dele.

Conversadeira assumida

Em entrevista à revista Quem, Marisa Orth assumiu que gosta muito de conversar e que puxa assunto com pessoas que nem conhece nos mais diversos lugares, como elevador, taxi, farmácia e por aí vai. Ela acredita que pelo fato de ser humorista isso lhe ajuda. “Eu me considero uma atriz, uma comediante. Não sou jornalista, então falo do que eu sei e do que eu curto. E isso me dá um salvo-conduto. Gosto de bater papo. Sou a pessoa que puxa papo no elevador, no táxi. O homem do Uber me conta a vida dele toda numa corrida de 15 minutos. Eu sou conversadeira”. Além de conversar muito, podemos dizer que Marisa também é workaholic (apesar de não assumir). Mal acabou de sair de uma peça de teatro, “Barbara” e já está em outra, no próximo dia 24 estreia "Fica Comigo Esta Noite”, ao lado de Miguel Falabella. O espetáculo já teve outras três montagens, onde, em duas Marisa esteve em cena com outros atores – 1988 com Carlos Moreno e em 2007 com Murilo Benício. 1990 a peça teve contou com a atuação de Débora Bloch e Luiz Fernando Guimarães.

Sobre a nova versão ela falou: “Eu gosto de falar de romance. Gosto de fazer piada com isso. É um tema que une, nunca se esgota. Eu digo que no quesito romance todo mundo fica igual. Não tem idade, história de vida, classe social, formato, etnia, todo mundo é parecido, fica todo mundo nervoso, com frio na barriga, com a mão suando, como se fosse o primeiro encontro. Gosto de revisitar essas coisas que nos unem”. Além do teatro Marisa também é jurada do programa Love & Dance da Record. "Não tenho muita experiência com reality, porque sempre trabalhei mais com ficção. Quando veio o Love & Dance, achei muito legal e já fui topando”. Sobre reality-shows ela confessou que não gosta de reality de confinamento, e não gostou nenhum pouco de ter feito parte do BBB1.

Farra de cultura torra R$ 3 bilhões

Disparou a quantidade de projetos incentivados pela Lei Rouanet no governo Lula, que multiplicou por quatro vezes desde 2023, quando comparado ao ano anterior: 10.726 projetos bancados com dinheiro do contribuinte contra 2.681 em 2022. O valor subiu e chegou a R$ 2,3 bilhões no primeiro ano do Lula 3. Em 2024, o número de projetos bateu todos os recordes da série histórica: 14.221. O dinheiro do contribuinte gasto com a farra superou os R$ 3 bilhões. Sob gestão de Margareth Menezes, os portões do Ministério da Cultura seguem abertos: só em 2025, já são 3.815 projetos. As propostas autorizadas neste ano já alcançaram R$ 786,7 milhões e julho mal começou com 189 projetos. A maioria como sempre, de má qualidade. Nos quatro anos de Bolsonaro, foram 13.791 projetos. Nos dois anos e meio de Lula, o volume mais do que dobrou: 28.762.

Aos petistas, tudo

No terceiro mandato de Lula, os repasses federais a ONG ligadas ao PT e seus satélites bateram recordes, saltando de R$ 6 bilhões em 2022 para R$ 13,9 bilhões em 2024. A engrenagem de financiamento público, segundo analistas, afronta princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade e eficiência. Exemplo: a ONG Unisol, ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, berço político de Lula, firmou oito convênios, totalizando R$ 19,1 milhões. Um deles, de R$ 15,8 milhões, previa remoção do lixo em terra yanomami, a 3 mil quilômetros de distância da sala de 40 metros quadrados no subsolo do sindicato onde está sediada a ONG.

Nova inspiração

Quando se está apaixonado tudo vira inspiração. O compositor cria uma música, o escritor faz um poema ou até mesmo um livro. E que uma empresária do mundo dos cosméticos pode criar? A modelo e empreendedora Hailey Bieber conseguiu inovar e está programando o lançamento do gloss edição limitada Peptide Lip Tint na cor Lemontini, que será lançado especialmente para o verão dos Estados Unidos. O que isso tem a ver com paixão, você deve estar se perguntando? A inspiração nasceu da paixão que Hailey tem por martinis com gotas de limão. A linha de gloss já tem outras cinco tonalidades. “Estamos muito felizes em anunciar que o Lemontini é a primeira versão da nossa fórmula aprimorada de Tratamento e Coloração Labial com Peptídeos. O mesmo gloss nutritivo que você conhece e adora, agora com uma textura suave e duradoura”. E claro o lançamento será feito pela Rhode, empresa de Hailey.

“Audiência” discutida

Juristas de plantão dizem que não há previsão para a chamada “audiência de conciliação”, marcada pelo ministro Alexandre de Moraes para o próximo dia 15, para Executivo e Legislativo se entenderam com referência ao aumento do IOF. Serão colocados, frente a frente, o presidente Lula e os presidentes da Câmara, Hugo Motta e do Senado, Davi Alcolumbre. Para o tributarista Ricotta de Oliveira, o STF cria uma “conciliação de poderes” para a qual não existe previsão constitucional. Mesmo assim, as duas partes não reclamaram do constrangimento.

De volta

A partir do próximo dia 17, a Record TV retornará com a exibição da série ‘Acumuladores’, agora com apresentação da jornalista Rachel Sheherazade, que volta ao canal depois de uma saída conturbada. Ela deixou a emissora em dezembro de 2024 sem despedida oficial, sem maiores explicações. Lá, comandou A Grande Conquista 2 e Domingo Record. Ganhou popularidade em A Fazenda no ano passado, mesmo tendo sido expulsa. No redor do mundo, cerca de 200 milhões de pessoas convivem diariamente com diferentes tipos de materiais que não conseguem descartar. A mania é tratada como doença mental e não escolhe idade ou classe social.

Contrato em vigor

A influenciadora Virgínia Fonseca, uma das acusadas na CPI das Bets, não rompeu contrato milionário de publicidade que mantém com a Esporte da Sorte (R$ 64 mil mensais, podendo chegar a milhões anuais). Também não rompeu com a Blaze porque teria de pagar R$ 30 milhões de multa. Valendo-se de cláusula contratual, ela parou de postar conteúdos, mas o acordo segue valendo. Há quem garanta que a ruptura virá, mas não por enquanto. Virgínia, com suas empresas, acumulou uma fortuna de R$ 400 milhões, segundo a ‘Forbes’. Já no ‘Sabadou com Virgínia’ (SBT) recebe R$ 40 mil por mês.

Mistura Fina

Futuro presidente da CPI do INSS, o senador Omar Aziz (PSD-AM), aliado de Lula, tem sinalizado que as apurações não serão palco de “perseguições políticas” nem se debruçarão sobre governos específicos, mas sim sobre a estrutura que subtraiu dinheiro dos aposentados”. A tropa de choque bolsonarista aposta na comparação com a CPI da Covid, presidida pelo próprio Aziz em 2021, para deteriorar ainda mais a aprovação do governo federal.



Outra surpresa deve vir da LDO de 2026: o relator Gervásio Maia (PSB-PB) quer impor o pagamento das emendas antes das eleições. Havia um acordo com um calendário para pagamento de emendas este ano, mas o PSOL enfiou o STF no meio e o ministro Flávio Dino tratou de melar tudo. Mais: a sintonia entre Planalto e Supremo irritou o Congresso e motivou cancelamento da agenda de Hugo Mota, Davi Alcolumbre e Dino na semana passada.



A invasão de extremistas de esquerda ao Itaú, na Faria Lima, em São Paulo, na semana passada, segundo analista, é como se não tivesse existido. Nem rendeu prisão dos bandidos. Não houve ‘intercorrências, como diz a Secretaria da Segurança. O Itaú, segundo os mesmos analistas, é considerado uma ‘casa lulista’, até pelos lucros com PT no poder. Os herdeiros são grandes apoiadores do petista. Um exemplo é João Moreira Salles, que bajulou Lula em um documentário e Walter Salles, que atribuiu seu filme ‘Ainda estou aqui’ à eleição de Lula.



Mais relações com o Itaú: Beatriz Bracher, irmã do integrante do Conselho Administrativo do banco, foi a segunda maior doadora individual de Lula no segundo turno, em 2022. Neca Setúbal, herdeira da instituição, fez evento pró-Lula com grã-finos, incluindo Teresa Bracher, mulher do ex-presidente do banco. E, antes mesmo de vencer a eleição de 2022, Pedro Moreira Salles, copresidente do Itaú jantou com Lula em São Paulo.



Para quem gosta de números para comparar: o Censo 2022 mostrou que o Brasil tinha 2,5 milhões de advogados para 518 mil engenheiros. A China tem 6,7 milhões de estudantes de engenharia, número superior aos 4 milhões de brasileiros matriculados em toda sua rede de ensino superior, pública e privada.



In – Livro: Um romance fora de série

Out – Livro: Um amor como nos livros