"Ao invés de pegar bandido, a PF será obrigada a ver Youtube"

de FERNANDO HADDAD (Fazenda) // sobre a aprovação da reforma tributária na Câmara.

O projeto da Petrobras de retornar investimentos na América do Sul começa a andar. A estatal pretende disputar as próximas rodadas de licitações de campos de petróleo na Guiana. As propostas devem ser enviadas até 15 de julho (ao todo serão ofertados 14 blocos).

Mais: a investida tem uma motivação especial: a Margem Equatorial, que se estende ao país vizinho e também ao Suriname. Há grande similaridade entre os campos existentes na Guiana e os localizados do lado brasileiro, na faixa litorânea entre Amapá e Rio Grande do Norte.

In - Drinque: Brandy Alexander

Out - Drinque: Vieux Carré

Menor liderança

A derrota de Jair Bolsonaro no capítulo da votação da reforma tributária em seu partido (ele tem hoje liderança de metade da bancada do PL na Câmara) evidenciou sua fragilidade política, mas não alterou em nada sua força como cabo eleitoral, uma mina de votos nas eleições municipais do ano que vem. Com referência à bancada, o ex-presidente provoca alguns atritos. Hoje, a bancada dividida do PL briga internamente. Com o apoio do Capitão, Valdemar Costa Neto, dono da legenda, acha que conseguirá eleger perto de mil prefeitos no ano que vem.

PARTIDOS

No miolo do PL, desentendimentos também correm entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, que não gosta de radicalizações. Se o centro aumentar, o PL poderá se transformar e ser grande partido da direita. Não concordando, Bolsonaro liderará um partido de extrema direita, que acabará surgindo no meio dessa divisão. Ele é um político individualista, abandona seus líderes e por isso, não conseguiu montar seu próprio partido quando estava no governo. Nesse caso, acamparia em algum nanico, nada de fundar partido.

Olho em 2026

Se conseguir eleger mil prefeitos no ano que vem, o PL poderá levar à Câmara entre 110 e 130 deputados federais em 2026. Esse sonhado volume aumentará de forma significativa sua participação no milionário fundo partidário que sustenta as legendas do país. Em 2022, com apoio de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto festejou a eleição de 99 parlamentares, tornando o partido dono da maior bancada no Congresso. Bolsonaro não concorrerá à Presidência: a saída pode ser sua mulher Michelle. Ou seja: nem Tarcísio nem Zema.

CONFIANÇA

Lula não abre mão de indicar um nome de sua estrita confiança e com quem possa ter um canal aberto para a vaga de Rosa Weber, que se aposenta em outubro do STF. Não vê com bons olhos candidatos que chegam com padrinhos. Por isso, crescem nomes de dentro do governo como Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e, de fora, entre eles o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. Dino é um dos principais integrantes do governo, é próximo de Lula e tem sólida carreira na área jurídica.

Nomeações

Dos atuais 92 ministros na ativa atuando em tribunais superiores, Dilma e Lula conseguiram emplacar 58 nomes entre TSE, STF, STJ, TST e até TCU, mesmo não considerado pertencer ao Judiciário. Dilma, em seis anos de governo, é recordista em nomeações: emplacou 31 ministros. A petista superou até o chefe Lula, que fez 27 nomeações. E o número de indicados ainda vai aumentar: no STJ dos atuais 30 ministros são da gestão petistas e o tribunal está com três cadeiras vagas. Em outros governos, Bolsonaro assinou 18, FHC outras 10 e Temer, mais seis.

Noite da ‘Rainha’

Na segunda-feira (10), a eterna ‘Rainha dos Baixinhos’, Xuxa Meneghel, reuniu a família (incluindo sua cachorrinha Doralice) seu marido Junno Andrade, a filha Sasha, o genro João Figueiredo (primeira foto) além de sua irmã Solange (segunda foto), em rara aparição em público, uma legião de amigos, entre eles Luiza Brunet (terceira foto) e seus antigos assistentes de palco (muitas e muitas paquitas) entre elas Roberta e Mariana Richard (quarta foto) conhecidas como as Irmãs Metralhas, para o lançamento Xuxa, O Documentário que estreia amanhã no Globoplay, no cinema Kinoplex Platinum Rio Sul, no Rio de Janeiro. Com direção-geral de Pedro Bial, a atração fala da trajetória da apresentadora marcada por sucessos, fracassos e amores, mas também por perdas, traumas e decepções. Em entrevista ela disse que o documentário é para saber o que passou para chegar até onde chegou: “Não é uma coisa pra me reverenciar, e sim pra mostrar o que eu passei”. E completou: “Claro que as pessoas não vão poder ver tudo que eu vivi, tudo que eu vi. Mas vai ser muito importante até para as pessoas me verem diferente. Porque eu me vi diferente. Depois que eu vi o documentário todo, eu olhei e falei: ‘Caramba! Eu vivi tudo isso’. Eu conquistei tudo isso. Eu sou tudo isso! É forte, é muito forte”. Mais: no documentário mostra o reencontro de Xuxa com Marlene Mattos (que é madrinha de Sasha) depois de 19 anos, após uma briga que resultou no afastamento total. Sobre sua ex-diretora ela disse: “Pra mim me chocou, ela dizer: ‘eu faria tudo de novo’. Isso pra mim é uma frase que acho que marcou o documentário demais”.

Quadril e joelho: operação de Lula

O presidente Lula está tomando uma injeção diária para reduzir as dores provocadas por artrose localizada no joelho e no quadril. Uma equipe médica está avaliando a situação das áreas e ele deverá ser submetido a cirurgia entre julho e agosto. Nos últimos dias, Lula aparece mancando ou retira-se de eventos devido a dores mais fortes. A cirurgia do quadril por conta do desgaste entre a cabeça do fêmur e a bacia pode ser antecipada e o local receberá uma prótese. As dores se concentram na virilha e na frente do quadril. A situação do joelho não é muito diferente. O pós-operatório da cirurgia do quadril exigirá andador e meses de fisioterapia. Dia desses, o presidente deu de cara com o senador Otto Alencar, que é ortopedista e brincou: “Você tem de me curar porque sou bom de bola e não posso jogar mais”.

A mamãe tá on

A cantora e atriz, Rihanna, mostrou que ainda está em pleno vapor, apesar de estar chegando ao final de sua segunda gravidez, ao postar um ensaio onde exibe todas suas novas curvas para divulgar coleção de lingerie de sua grife, SavagexFenty. Na legenda: “Meu novo conjunto favorito... SheerX saindo agora!”. Em menos de 24 horas da postagem das fotos já havia sido curtida por mais e 8 milhões de pessoas e tendo mais de 34 mil comentários. A cantora e o rapper A$AP Rocky já são pais de RZA, de 1 ano, que é uma homenagem ao líder da banda norte-americana de hip hop Wu-Tang Clan, Robert Diggs, mais conhecido como RZA.

Janja apoia

Titular da pasta que se tornou alvo de cobiça do Centrão, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, está se movimentando para neutralizar a ação dos partidos que vêm se aproximando do governo ensaiando a entrada no primeiro escalão. Tem recebido mais parlamentares e prefeitos (o orçamento de sua pasta é de R$ 273 bilhões e o ministério é responsável pelo Bolsa Família) e buscando encontro com Lula. Detalhe: quem mais trabalha para Wellington ficar é a primeira-dama Janja da Silva, conselheira especial do maridão.

Palhinha

Esta semana, participando de um podcast com Natuza Nery, da GloboNews, o ministro Fernando Haddad (Fazenda), perguntado sobre o que Jair Bolsonaro teria achado de uma foto dele ao lado do governador Tarcísio de Freitas , não deixou por menos: “Não estou preocupado em saber, o que ele vai achar de uma foto ao lado do governador de São Paulo. Nem passa na minha cabeça o Bolsonaro”. De quebra, reforçou sua imagem de tranquilo, dando uma palhinha no violão. Tocou Blackbird, dos The Beatles.

“Sobrenatural”

Logo após a inelegibilidade de Jair Bolsonaro ter sido declarada pelo TSE, o deputado mineiro Nikolas Ferreira (27 anos, 1,47 milhão de votos em 2022) iniciou um desafio no Instagram. Conclamou pastores, cantores gospel e influenciadores a fazer “21 dias de oração pelo Brasil”. O objetivo era acumular forças sobre “o que percebem ser forças malignas que assolam o país”, atitude análoga por boa parte das pessoas que ficaram acampadas em quartéis à espera de um golpe. E ele anuncia: “Nessa guerra espiritual, já existe um vencedor, a solução não vem do humano, está no sobrenatural”.

BIGODES DE VOLTA

Nesses dias, o The New York Times dedicou uma grande matéria ao que chamou, no título, de “a volta do bigode”, em vários tamanhos e estilos. E lembra, com direito à foto, o famoso bigode de Freddie Mercury, do grupo Queen que, na época, ganhou seguidores no mundo inteiro. O jornalão assinala que não se trata de um bigode extensivo de barba comprida. É uma atração isolada, com direito apenas a barba por fazer, no máximo. Também há fotos nas ruas de gente jovem ostentando bigodes.

MISTURA FINA

ALÉM da rodada de reuniões com governadores, Rui Costa (Casa Civil), terá nos próximos dias conversas com prefeitos para definir a lista final dos projetos incluídos no Novo PAC. As discussões serão travadas com principais lideranças da Frente Nacional de Prefeitos, entre os quais Eduardo Paes (Rio) e Ricardo Nunes (São Paulo). O Planalto enxerga a aproximação com prefeitos fundamental para adensar o apoio de partidos do Centrão com Congresso.

O GOVERNADOR Romeu Zema, de Minas Gerais, colocou à venda 36 imóveis da Cemig. É apenas a largada de um projeto maior de alienação de ativos imobiliários do estado, incluindo prédios e terrenos ociosos de mais estatais como Copasa e Gasmig. A meta é arrecadar R$ 1 bilhão. Nada a ver com Paulo Guedes que um dia acreditou ser possível amealhar R$ 1 trilhão com venda de imóveis da União.

ISABELLA Braga Netto, filha do general Walter Braga Netto que concorrerá à prefeitura do Rio pelo PL no ano que vem, acaba de ser nomeada para a gestão de seu virtual adversário Eduardo Paes (PSD), que concorrerá à reeleição. Ela será assessora do vice-prefeito Nilton Caldeira (PL), que recebeu pedido de Braga Netto para empregar a filha. Consultado, Paes autorizou. Mais: em pesquisas internas, se a eleição municipal no Rio fosse hoje, Paes se reelegeria no primeiro turno.

LULA é atração especial do 59º Congresso da UNE, de hoje a 16 deste mês em Brasília. Além do presidente, estarão lá o ministro Luís Roberto Barroso (STF) e o ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública). Participarão de um ato cujo tema é “Em defesa da democracia enfrentando o autoritarismo e o discurso de ódio no Brasil”, em que será lembrado os 50 anos do desaparecimento do estudante Honestino Guimarães, ex-presidente da UNE durante a ditadura militar.

A ELDORADO Celulose já tem novo round marcado. A Paper Excellence vai recorrer ao STF contra decisão do juiz Rogério Fraveto, do TRF-4, que suspendeu a venda da Eldorado para o grupo da Indonésia, uma vitória da J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A J&F vendeu a Eldorado para os asiáticos em 2017 por R$ 15 bilhões e depois, começou uma guerra para cancelar a operação. A Paper Excellence tem consultores especiais: Michel Temer e João Doria, contratados a peso de ouro.

O GRÊMIO quer aproveitar o momento difícil da Coesa, companhia criada a partir de uma das costelas da antiga OAS, para negociar a compra de seu estádio. A Arena está avaliada em R$ 700 milhões, mas a companhia teria pouco a receber. Além disso, a Coesa não tem condições de endurecer as conversas. Em junho, teve sua recuperação judicial revertida em falência pelo TJ-SP. A companhia carrega mais de R$ 4,5 bilhões em dívidas herdadas da OAS. Há uma dívida de R$ 226 bilhões com o Banrisul, BB e Santander, referente a construção do estádio.

