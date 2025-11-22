"As facções que atuam no Brasil praticam terrorismo"

Giba Um

gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes de termos voltado à Alemanha", de Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, sobre Belém, palco da COP30

A família Coelho Diniz, principal acionista do Pão de Açúcar, está buscando junto aos bancos credores um alongamento da dívida da rede varejista, em torno de R$ 2,7 bilhões. Depois de cortar mais de 700 funcionários, o clã elegeu como prioridade repactuar o passivo e vender ativos não estratégicos. A alavancagem do Pão de Açúcar está acima da média do setor a relação dívida.

MAIS: a relação dívida líquida/Ebitda é superior a três vezes. A rodada das conversas com os bancos é apenas parte do complexo processo de renegociação das dívidas da companhia. O movimento mais intrincado é a repactuação de um passivo tributário de R$ 15 bilhões — 70% desse valor equivalem a juros e multas acumulados da Receita Federal.

Muitos quilômetros percorridos

Apesar de ser uma figura bem conhecida, o médico, oncologista, cientista e escritor Drauzio Varella é uma pessoa bem simples e principalmente discreta. Alguns de seus maiores prazeres, além da medicina, a corrida acaba de ganhar um capítulo especial em sua vida. Esta semana foi lançado o documentário “A Vida é uma Maratona”, que está disponível de graça no YouTube, que conta sua história desde a infância no Brás, bairro de São Paulo, até a mais recente maratona (há dois meses) em Berlim, que infelizmente não conseguiu completar. “Quando cheguei no quilômetro 30, a dor começou a incomodar. Falei: ‘mais sensato eu parar’. Depois pensei ‘também não tá mal correr 30 quilômetros aos 82 anos’.” A maratona é um dos segredos da ótima forma física de Drauzio, que já faz isso há mais de 30 anos. “. “Eu entendi que se quisesse envelhecer bem, tinha que ter uma atividade física desse tipo. E depois percebi que tinha uma genética apropriada para correr maratona.” E completa: “A maratona exige um longo processo de treinamento, disciplina, persistência. Você tem que acreditar que aquilo é importante. Na minha vida também é assim.” O documentário traz relatos de amigos e familiares, incluindo sua esposa, a atriz Regina Braga, suas filhas Mariana e Letícia, além de sua irmã mais velha, Maria Helena. Como o documentário é quase uma maratona, ele garante: “Parar de correr eu não quero. Enquanto for possível, nem que seja dez, cinco, três, um quilômetro, eu vou continuar.” Entre tantos que foram prestigiar o lançamento no Shopping Iguatemi, em São Paulo, estavam, Pedro Bial e sua esposa Maria Prata, Fátima Bernardes, Gloria Kalil, Zeca Camargo, Maria Adelaide Amaral, Leona Cavalli, entre outros.

Consignados: outro roubo de R$ 90 bi

O deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, já teria se deparado com informações sobre o próximo grande escândalo no roubo aos aposentados: os empréstimos consignados, que representariam um assalto monstruoso de mais de R$ 90 bilhões. Ele estima que o valor roubado com consignados deve superar o valor tomado de segurados do INSS através de "descontos associativos", que chegam a R$ 10 milhões e mais "R$ 90 bilhões" em consignados. "Eu espero que a gente não encontre o desastre que encontramos nesses descontos associativos", diz Gaspar. O relator prevê um mergulho mais profundo das investigações nos empréstimos consignados a partir de fevereiro, depois do recesso. O deputado não descarta uma nova comissão parlamentar de inquérito, caso a CPMI do INSS não seja prorrogada, e acha que "bancos podem estar envolvidos nessa falcatrua dos consignados".

Mais demorada

Lula demorou para escolher os ministros Flávio Dino (58 dias) e Cristiano Zanin (51 dias). Depois deles, vem Carmen Lúcia (42 dias em 2006 e agora o processo de sucessão de Luís Roberto Barroso é o quarto mais demorado (30 dias). Outros sete ministros, Lula demorou menos de 20 dias para a indicação: Ricardo Lewandowski (18 dias), Dias Toffoli e Joaquim Barbosa (17), Menezes Direito (11), Cezar Peluso (10), Ayres Britto e Eros Grau (4).O presidente continua querendo indicar Jorge Messias e terá encontro, antes de ir para a África, com Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, esse é candidato do presidente do Senado ao Supremo.

Surge uma nova estrela

Faltando pouco mais de 30 dias para o Natal, grandes marcas já começam a apostar em suas campanhas voltadas para a data. E quando se fala na festividade, sempre se associa à família. E que tal unir uma boa campanha natalina com a família? Foi exatamente isso que a empresária, socialite Kim Kardashian fez. Uma das estrelas de sua campanha de Natal é sua primogênita North West, de 12 anos. E assim como a mãe, North mostra que está pronta para brilhar. Apesar de já ter participado de outras campanhas, é a primeira vez que North aparece sem estar ao lado da mãe. A campanha oferece roupas confortáveis, para dormir, moletons e até acessórios. Disponível para compra a partir de 20 de novembro, a coleção cápsula é uma edição limitada da marca em parceria com a Cactus Plant Flea Market, repleta de bonecos de neve, pombas, ursinhos de pelúcia e outros motivos com referência ao inverno. Além de North, também participam da campanha, o rapper Ken Carson, as cantoras Mariah the Scientist e Beabadoobee, a influenciadora Madeline Argy e a estilista Veneda Carter com sua filha Bobbi.

Votação de alerta

O Planalto acompanhou a recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República não apenas por receio da rejeição ao nome do PGR, mas também para aferir a temperatura em uma eventual indicação do substituto de Luís Roberto Barroso ao STF. O nome em alta é de Jorge Messias, da AGU, o resultado não foi bom. Gonet perdeu votos entre senadores. No plenário do Senado a queda foi de 30%. Gonet somou 45 a 26. Em 2023, o PGR conseguiu 65 votos. O mínimo para aprovação são 41 votos. Além da batalha contra Alcolumbre, Lula está lembrando também que Messias entrou com ações judiciais contra o tarifaço e Trump pode azedar.

"Centenas de vezes”

Acostumado às idas e vindas da família por questões políticas, Valdemar Costa Neto, dono do PL, tem dito aos aliados que a indicação do herdeiro de Bolsonaro para disputar o Planalto contra Lula pode ficar para 2026. Os mais chegados acharam que ele estava "chovendo no molhado" e que já falou isso "centenas de vezes" — e "para não perder o palanque do partido". Detalhe: Valdemar anda distante de Bolsonaro (quem lhe traz notícias é Michelle): o STF não tem liberado visitas dele ao Capitão. A propósito: com auxílio de computação, circula nas redes um "jantar criado" onde estão Valdemar, Michelle e Bolsonaro. Quando o ex-presidente sai da mesa, Valdemar beija Michelle.

Pérola

Vai sancionar

Lula enfrentará um dilema entre agradar sua base política mais fiel, formada pelas centrais sindicais, e abrir um flanco para ataques da oposição ao decidir entre sanção e o veto ao projeto de lei que proíbe a cobrança de mensalidades de sindicatos, associações e entidades de aposentados diretamente nos benefícios pagos pelo INSS. A tendência, hoje, segundo auxiliares, é que Lula sancione o texto. Caso atenda sindicalistas, Lula será acusado de não agir para barrar as fraudes. Ele pode pensar até a primeira semana de dezembro.

Farra de emendas

O governo Lula conseguiu bater mais um recorde de gastos de 2025: a administração petista pagou, apenas no mês de outubro, R$6,8 bilhões em emendas parlamentares, segundo dados do Tesouro Nacional. É o maior valor distribuído pelo governo este ano para pagar emendas individuais e de bancada no Congresso Nacional. No total, já pagou R$ 22,3 bilhões em emendas, apenas entre janeiro e outubro.

R$ 1,5 bi em viagens 1

Sem incluir as viagens de Lula, Janja e 45 autoridades que desfrutam do luxo de jatinhos da FAB, cujas despesas são protegidas por sigilo, o governo Lula admite já ter consumido mais de R$ 1,53 bilhão este ano com passagens e principalmente diárias pagas a funcionários. Até 3 de novembro, data da última atualização do Portal da Transparência, o governo torrou R$927,3 milhões em diárias e R$ 599,5 milhões em passagens.

R$ 1,5 bi em viagens 2

O governo também gastou mais R$ 7,7 milhões com "outros gastos", como taxas de agenciamento, restituições e outras. As viagens internacionais dos funcionários de Lula custaram R$206,8 milhões aos contribuintes, até agora em 2025; 13% do total. Em 2023, Lula bateu recorde de despesas de viagens (R$ 2,3 bilhões). Em 2024, renovou o recorde: R$ 2,4 bilhões. Em 2022, foram R$ 1,55 bilhão.

Interferência na PF, não

O presidente da Câmara, Hugo Motta, que está cansado das versões do projeto antifacção de Guilherme Derrite, mas ainda não desistiu, conversou com o decano do Supremo, Gilmar Mendes, sobre o projeto. Ouviu dele que a interferência na Polícia Federal não seria aceita, em hipótese alguma. Motta disse que sua intenção é dar passo concreto no combate ao crime organizado e que iria avaliar o caso com cuidado. A outros ministros, depois, Gilmar comentou que "não quer saber de avaliação de Motta" e que ele não entendeu sua negativa".

Também a Faria Lima

Não foram apenas políticos da oposição e os governistas que condenaram, literalmente, as várias versões do relatório para o Projeto de Lei Anti Facção produzido pelo atrapalhado Guilherme Derrite (PP-SP), secretário de Segurança do governo Tarcísio, pré-candidato ao governo de São Paulo. Até na Faria Lima as críticas e os menos elegantes comentários - envolveram ideias de comparação das condutas das facções para grupos terroristas ou enfraqueceram a ação da pr no combate ao crime organizado. Derrite não foi poupado: “É esse mesmo o relator que entende disso?”.

MISTURA FINA

Enquanto o Congresso pretende endurecer o combate ao crime organizado, Davi Alcolumbre vai gastar R$ 1 milhão para colocar grades de proteção para cercar o Congresso. São alugadas e "têm o objetivo de garantir proteção ao patrimônio do Congresso, dos policiais e dos parlamentares em dias de manifestações populares".

No encontro com Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, Lula quer oferecer compensações para que desistam da candidatura do ex-presidente do Senado. Alcolumbre não quer desistir: avisa que reunirá seus comandados e não aprovará Jorge Messias. Lula embarca sábado (23) para a África do Sul para a sequência da Cúpula do G20, que está debaixo de metralhadora de Trump e que ocorre até dia 23 em Joanesburgo. E ainda no dia 23 fará a 4ª visita a Moçambique.

Continua ilegal metade do mercado de apostas no Brasil, 51% do total e fatura entre R$ 26 bilhões e R$ 40 bilhões por ano. Essas bets ilegais, que nem sequer têm CNPJ, sonegam ao menos R$ 10,6 bilhões em impostos, segundo dados do Ministério da Fazenda citados em estudo da LCA Consultoria para o Instituto do Jogo Responsável. Apesar disso, em vez de regularizar ou fechar bets ilegais, o governo Lula planeja aumentar a carga tributária das que já pagam impostos.

Bets legais pagam bem mais que os 12% que têm sido alegados. Na verdade, segundo o instituto, a carga tributária chega a 24,5%. O governo abre mão de cerca de R$ 1 bilhão de receita para cada 5 pontos percentuais de participação dos ilegais no mercado das apostas. E mais: pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 8 em cada 10 brasileiros não conseguem distinguir entre plataformas de apostas legais e ilegais.

