GLO midiática não apreendeu armas em aeroportos

Números de apreensões de armas de fogo realizadas pela Polícia Federal em aeroportos colocam em xeque o decreto de Lula de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para lacrar sobre “combate à criminalidade”, gerando expectativa de apreensão de armas que há anos entram no País ilegalmente. A PF apreendeu só três armas, e antes da GLO, nos aeroportos sob intervenção no Rio de Janeiro e São Paulo. O Pará é o líder de apreensões em aeroporto (7), é governado por aliados do PT.

Na base da lei

A coluna obteve os dados via Lei de Acesso à Informação. A PF lembra que, para tráfico internacional, bandidos preferem fronteira terrestre.

Para inglês ver

A GLO envia forças federais e militares para Estados com criminalidade fora de controle. GLO em aeroporto, área federal, chove no molhado.

Quase nada

Rio de Janeiro empatou com Bahia, onde reina a criminalidade, e o Rio Grande do Sul: somente três armas apreendidas.

O pódio é outro

Foram apreendidas cinco armas de fogo em Mato Grosso do Sul e Rondônia e outras seis no Mato Grosso.

EUA realizam exercícios perto da Guiana há meses

O Comando Militar do Sul dos Estados Unidos realizou nesta quinta (7) novos exercícios militares “de rotina” na Guiana, após o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciar que irá “anexar” mais de 60% do território do país vizinho. Isso reforça o temor de envolvimento direto dos EUA para proteger a Guiana e os interesses da Exxon-Mobil, diante da iminente invasão venezuelana. A Exxon foi responsável pela descoberta de reservas petrolíferas de 11 bilhões de barris de petróleo na Guiana.

Exercícios com o Brasil

As forças americanas estão na região há meses, e em novembro promoveu exercícios táticos e operacionais com o Exército... do Brasil.

Por acaso

O Southern Vanguard envolveu cerca de 1,5 mil militares americanos e brasileiros no Amapá, nas primeiras semanas do mês passado.

‘De rotina’

A operação desta quinta-feira serviu para “conduzir operações de voo”, segundo a embaixada dos EUA na Guiana. “De rotina”, garantiu.

Perdeu, mané

Kim Kataguiri (União-SP) dá a letra aos vândalos que tumultuaram sessão sobre privatização da Sabesp, “apesar do líder de vocês falar que a democracia é relativa, ela não é. Aprendam a perder!”, diz o deputado.

Justiça cega

Segue o silêncio constrangedor, inclusive no STF, sobre a cobrança das redes sociais de tratamento isonômico aos “terroristas” que depredaram a Alesp, tentando impedir na marra a privatização da Sabesp.

A enfermidade de Lula

Apesar de não ser médico, Ciro Nogueira (PP-PI) diagnosticou Lula com epicondilite, ao noticiar queda da desigualdade durante governo de Jair Bolsonaro. A doença é a popular “dor de cotovelo”, explicou o senador.

Prisão esportiva

O criminoso que surrou um idoso em Copacabana tem nove registros por assalto, furto e tráfico, além de ter sido preso duas vezes. Está no mundo do crime desde a adolescência. “O Brasil é o país da prisão esportiva: a polícia prende, o Judiciário solta”, refletiu o deputado Luiz Lima (PL-RJ).

Pena mais dura

A Câmara dos Deputados aprovou endurecimento na pena para estupros em carros de transporte de aplicativo e táxis. O projeto, de autoria do deputado Amom Mandel (Cidadania-AM), segue para o Senado.

Explica aí

O ministro decorativo Mauro Vieira (Relações Exteriores), que nada apita sobre o assunto, terá de explicar na Câmara possível uso de território brasileiro por militares a serviço do ditador Nicolás Maduro para assaltar a Guiana. O requerimento é do deputado Gustavo Gayer (PL-GO).

Chá de cadeira

O estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) disse que o motivo do chá de cadeira de quatro horas para falar com Tarcísio de Freitas era pedir um plebiscito sobre a venda da Sabesp. Nem foi recebido pelo governador.

Sempre propaganda

O lutador de MMA Connor McGregor, de 35 anos, tem se assanhado para concorrer à presidência da Irlanda, após onda de protestos, críticas ao atual governo etc. Mas quem manda no país é o primeiro-ministro.

Pensando bem...

...também existe milícia de esquerda.

PODER SEM PUDOR

Só fazendo milagre

Quando o Brasil já discute a reforma tributária, o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, Joseph Couri, lembra o exemplo de Jesus Cristo, que mandou pegar um peixe e retirar de sua boca uma moeda de ouro, para pagar os tributos ao coletor de impostos de Jerusalém: “Se, naquela época, com a carga tributária e a burocracia infinitamente menores, Jesus Cristo teve de fazer milagre para pagar impostos, imagina os pobres mortais de hoje em dia, com a carga a quase 40% do PIB!”