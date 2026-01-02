"Até quando Moraes terá procuração para praticar a tortura?"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Governo Lula agora toma dinheiro dos informais

Após dedicar seu terceiro governo a gastar sem olhar o amanhã e esfolar quem trabalha e produz, criando três dezenas de impostos abusivos, Lula (PT) começou nesta quinta-feira, primeiro dia do ano, a tomar dinheiro dos informais, que nem sequer sabem disso. Mas logo saberão, quando passarem a ser atormentados pela Receita Federal. Assim, trabalhadores autônomos como cabelereira, pedreiro, personal trainer, pintor, professor particular, eletricista ou faxineira, por exemplo, são obrigados a pagar ao governo petista um quarto do que faturam.

No CPF, 25% no ralo

Todos estão obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica no próprio CPF, estabelecendo o pagamento de 25% de impostos.

Esconde, esconde

Como aposta na desinformação, o governo Lula não divulga que, se a nota for emitida no CNPJ, essa taxação quase desaparece.

MEI virou salvação

Se o autônomo abrir MEI (microempresa individual) tem chance de pagar só o DAS (Documento de Arrecadação do Simples), à volta de 80 reais.

Estado ladrão

Isso tudo faz lembrar a sentença do presidente argentino Javier Milei: “imposto é roubo”. Considerando valores e personagens, faz sentido.

Senado bate recorde histórico em gastos do ‘cotão’

Em 2025, os 81 senadores conseguiram bater novamente o recorde de despesas com a cota para exercício da atividade parlamentar, o famoso “cotão parlamentar”. Foram torrados R$34,8 milhões dos pagadores de impostos com o cotão, o maior valor da História, segundo a ONG Operação Política Supervisionada, que mantém dados completos desde 2008. Em 2024, foram gastos R$32,5 milhões, o recorde até então.

Vai de tudo

Cada parlamentar tem entre R$ 36,6 mil e R$ 51,4 mil/mês, a depender da distância do estado de origem, para bancar despesas (bem) diversas.

Cotão coração de mãe

O cotão parlamentar paga aluguéis de carros ou escritórios, alimentação, consultores e até mesmo propaganda para deputados e senadores.

Nós pagamos

Só a propaganda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que foi quem mais gastou com isso desde 2023, custou R$1,1 milhão.

Estrutura de impunidade

Na cartilha do PT para a militância digital, o partido promete fornecer advogados através da Fundação Perseu Abramo (financiado pelo PT) para militantes processados por abusos no processo eleitoral de 2026.

Amor venceu?

A tropa jurídica prometida pelo PT para atender militantes abusivos nas redes não tem paralelo na oposição. “Se fosse na direita, a esquerda ia falar em gabinete do ódio”, anota o deputado André Fernandes (PL-CE).

Mundo moderno

Dispararam as chances de conflito militar aberto entre EUA e Venezuela desde o ataque em solo contra traficantes, diz plataforma de previsões (e apostas) Polymarket. Já são US$52 (R$287) milhões apostados.

Na nossa conta

O Portal da Transparência do governo Lula (PT) deixou de atualizar em outubro os gastos com os cartões de pagamento, os famosos cartões corporativos. Até então foram R$78 milhões no total, R$5 milhões torrados só com os 11 cartões da Presidência da República petista.

CPI em Recife

Após o prefeito do Recife, João Campos (PSB), nomear (e desnomear) o filho de procuradora do Tribunal de Contas para o cargo de procurador judicial do Município, a oposição já articula CPI para investigar o caso.

Padrão PT

Viralizou nas redes o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), entregando obra com piso tátil para cegos. Além do caminho ser pequeno, quem segui-lo até o fim vai dar de cara com um poste.

Peixe grande

A fortuna controlada por fundos soberanos de investimentos (bancados com cofres públicos de nações como Noruega etc.) atingiu US$15 (R$83) trilhões no ano passado. Representa quase sete vezes o PIB do Brasil.

Recordes negativos

Para o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), o governo Lula acumula recordes negativos. “Recorde histórico nos pedidos de falência e recuperação judicial... ligado ao número de novos impostos implantados que oneram quem produz, quem empreende”.

Pergunta ao Taxxad

Ter a maior carga tributária do mundo é motivo para orgulho?

PODER SEM PUDOR

Vingança

Líder do PTB na Assembleia Legislativa de São Paulo anos atrás, Campos Machado fazia marcação cerrada a parlamentares ligados ao MST. Um dia, um deputado do PT ligado aos sem-terra resolveu ir à forra: “O pessoal vai invadir a sua fazenda, lá em Lins...”. “Como vocês sabem que tenho fazenda em Lins?”, perguntou. “Temos as nossas informações...” respondeu o petista, sorrindo. “Então invadam!” desafiou o líder do PTB. De fato, no dia seguinte o MST invadiu a tal fazenda em Lins, depredando tudo. Machado se divertiu muito: sua fazenda era outra, no Vale do Ribeira.