"Até quando Moraes terá procuração para praticar a tortura?"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após nova decisão do ministro do STF contra prisão domiciliar para o pai, pós-cirurgia

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

02/01/2026 - 06h00
Governo Lula agora toma dinheiro dos informais

Após dedicar seu terceiro governo a gastar sem olhar o amanhã e esfolar quem trabalha e produz, criando três dezenas de impostos abusivos, Lula (PT) começou nesta quinta-feira, primeiro dia do ano, a tomar dinheiro dos informais, que nem sequer sabem disso. Mas logo saberão, quando passarem a ser atormentados pela Receita Federal. Assim, trabalhadores autônomos como cabelereira, pedreiro, personal trainer, pintor, professor particular, eletricista ou faxineira, por exemplo, são obrigados a pagar ao governo petista um quarto do que faturam.

 

No CPF, 25% no ralo

Todos estão obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica no próprio CPF, estabelecendo o pagamento de 25% de impostos.

 

Esconde, esconde

Como aposta na desinformação, o governo Lula não divulga que, se a nota for emitida no CNPJ, essa taxação quase desaparece.

 

MEI virou salvação

Se o autônomo abrir MEI (microempresa individual) tem chance de pagar só o DAS (Documento de Arrecadação do Simples), à volta de 80 reais.

 

Estado ladrão

Isso tudo faz lembrar a sentença do presidente argentino Javier Milei: “imposto é roubo”. Considerando valores e personagens, faz sentido.

 

Senado bate recorde histórico em gastos do ‘cotão’

Em 2025, os 81 senadores conseguiram bater novamente o recorde de despesas com a cota para exercício da atividade parlamentar, o famoso “cotão parlamentar”. Foram torrados R$34,8 milhões dos pagadores de impostos com o cotão, o maior valor da História, segundo a ONG Operação Política Supervisionada, que mantém dados completos desde 2008. Em 2024, foram gastos R$32,5 milhões, o recorde até então.

 

Vai de tudo

Cada parlamentar tem entre R$ 36,6 mil e R$ 51,4 mil/mês, a depender da distância do estado de origem, para bancar despesas (bem) diversas.

 

Cotão coração de mãe

O cotão parlamentar paga aluguéis de carros ou escritórios, alimentação, consultores e até mesmo propaganda para deputados e senadores.

 

Nós pagamos

Só a propaganda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que foi quem mais gastou com isso desde 2023, custou R$1,1 milhão.

 

Estrutura de impunidade

Na cartilha do PT para a militância digital, o partido promete fornecer advogados através da Fundação Perseu Abramo (financiado pelo PT) para militantes processados por abusos no processo eleitoral de 2026.

 

Amor venceu?

A tropa jurídica prometida pelo PT para atender militantes abusivos nas redes não tem paralelo na oposição. “Se fosse na direita, a esquerda ia falar em gabinete do ódio”, anota o deputado André Fernandes (PL-CE).

 

Mundo moderno

Dispararam as chances de conflito militar aberto entre EUA e Venezuela desde o ataque em solo contra traficantes, diz plataforma de previsões (e apostas) Polymarket. Já são US$52 (R$287) milhões apostados.

 

Na nossa conta

O Portal da Transparência do governo Lula (PT) deixou de atualizar em outubro os gastos com os cartões de pagamento, os famosos cartões corporativos. Até então foram R$78 milhões no total, R$5 milhões torrados só com os 11 cartões da Presidência da República petista.

 

CPI em Recife

Após o prefeito do Recife, João Campos (PSB), nomear (e desnomear) o filho de procuradora do Tribunal de Contas para o cargo de procurador judicial do Município, a oposição já articula CPI para investigar o caso.

 

Padrão PT

Viralizou nas redes o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), entregando obra com piso tátil para cegos. Além do caminho ser pequeno, quem segui-lo até o fim vai dar de cara com um poste.

 

Peixe grande

A fortuna controlada por fundos soberanos de investimentos (bancados com cofres públicos de nações como Noruega etc.) atingiu US$15 (R$83) trilhões no ano passado. Representa quase sete vezes o PIB do Brasil.

 

Recordes negativos

Para o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), o governo Lula acumula recordes negativos. “Recorde histórico nos pedidos de falência e recuperação judicial... ligado ao número de novos impostos implantados que oneram quem produz, quem empreende”.

 

Pergunta ao Taxxad

Ter a maior carga tributária do mundo é motivo para orgulho?

 

PODER SEM PUDOR

Vingança

Líder do PTB na Assembleia Legislativa de São Paulo anos atrás, Campos Machado fazia marcação cerrada a parlamentares ligados ao MST. Um dia, um deputado do PT ligado aos sem-terra resolveu ir à forra: “O pessoal vai invadir a sua fazenda, lá em Lins...”. “Como vocês sabem que tenho fazenda em Lins?”, perguntou. “Temos as nossas informações...” respondeu o petista, sorrindo. “Então invadam!” desafiou o líder do PTB. De fato, no dia seguinte o MST invadiu a tal fazenda em Lins, depredando tudo. Machado se divertiu muito: sua fazenda era outra, no Vale do Ribeira.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Há estimativas que este escândalo é pior que a Lava Jato"

Deputado Marcos Pollon (PL-MS), após pedir impeachment de Alexandre de Moraes por envolvimento no caso do Banco Master

30/12/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Intimidação do BC pode não impedir vazamentos

Tentativa de intimidar o liquidante do Banco Master nomeado pelo Banco Central reforça expectativas de suposta “lista” de autoridades ligadas a negócios do banqueiro Daniel Vorcaro ou por ele beneficiadas. O temor é que Eduardo Félix Bianchini, funcionário de carreira do BC, liquidante do Master, informe seus achados à cúpula do BC ou, pior, que os vaze à imprensa. Nesse vale-tudo, a defesa de Vorcaro “acusa” o BC de usar Bianchini para obter informações do Master, tal o temor de vazamentos.

Naufrágio inevitável

“Parece a velha piada do náufrago que não tem dedos suficientes para tapar os muitos buracos no casco”, ironiza um ex-secretário do Tesouro.

Buraco no casco 1

Os segredos do Master poderiam surgir da quebra de sigilo na CPMI do INSS, mas Dias Toffoli impediu o acesso dos parlamentares aos dados.

Buraco no casco 2

A pedido dos investigados, o STF ordenou acareação de Ailton Aquino Santos, diretor de Fiscalização do BC, com aqueles que investigou.

Buraco no casco 3

No TCU, o ministro Jhonatan Santos também estaria agindo, segundo fontes do BC, para restringir a atuação de auditores nessa área.

Sob Lula, dívida pública fecha ano em R$10 trilhões

Pela primeira vez na História, o governo federal vai fechar o ano com a dívida pública acima dos R$ 10 trilhões. Ou seja, sob a batuta de Lula e cia., a dívida astronômica do setor público brasileiro supera, em 2025, o Produto Interno Bruto de 180 países, segundo dados do Banco Central. Para piorar, a dívida do governo brasileiro representa quase 80% do PIB nacional e, segundo projeção do Instituto Fiscal Independente (IFI) do Senado, o comprometimento do PIB deve superar os 82% em 2026.

Buraco federal

A “Dívida Bruta do Governo Geral” inclui também governos municipais e estaduais, mas o governo federal é responsável por 80% do rombo.

Doença crônica

Diretor do IFI, Marcus Pestana compara gastos do governo federal com doença crônica: “O desequilíbrio contamina e limita o horizonte do País”.

Por fora

A oposição lembra: em só três anos, Lula torrou R$ 324,3 bilhões fora do teto das regras fiscais, inclusive aquelas que ele e seu governo criaram.

Bagagem tem

Eduardo Bianchini, funcionário de carreira do BC liquidante do Master, tem experiência no assunto: também foi nomeado liquidante da “Um Investimentos S/A”, corretora liquidada pelo Banco Central em 2019.

Anota aí

Os salários dos servidores públicos do governo federal custam mais de R$ 416 bilhões por ano aos pagadores de impostos. O valor é 50% a mais que tudo distribuído pelo governo a título de Bolsa Família e BPC.

Agora vai?

Marcel van Hattem (Novo-RS) protocolou ontem pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, assinado por mais de 50 parlamentares, por crime de responsabilidade do ministro do STF no caso do Banco Master.

Detalhe

O novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes feito ao Senado pelo envolvimento no caso Master, pede a perda do cargo do ministro e “inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública”.

Espera sentado

Em 2019, início do governo Bolsonaro, os Correios anunciaram programa de demissão voluntária para 7,3 mil empregados. Só 4,8 mil aderiram. Agora, sob o PT, diz que vai “estimular” 15 mil demissões em dois anos...

Lógica ao contrário

O governo Fátima Bezerra (PT) vai pagar R$500/mês por até um ano a menores que cumpram “medidas socioeducativas” no Rio Grande do Norte. Diz que não é bolsa crime, nem incentivo ao crime, mas a grana é exclusiva para infratores. Quem não é menor infrator, não ganha bolsa.

Crime organizado

O senador Rogério Marinho (PL-RN) alerta para o avanço de facções no Rio Grande do Norte, que agora paga “bolsa” exclusiva para menores infratores. O número de presos faccionados cresceu 222% só em 2025.

Abrasileirado

Envolve até Tim Waltz, candidato derrotado a vice na chapa de Kamala Harris, o desvio de bilhões de dólares para creches, nos EUA. Parece até desconto associativo do INSS no Brasil: “creches” foram criadas, sem funcionários e sem atender crianças, receberam bilhões... e tudo sumiu.

Pensando bem...

...prejuízo em estatal no Brasil não é incompetência, é meta.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Existe jantar grátis

O falecido deputado Maurício Fruet (PR) era mesmo um gozador. Nomeado prefeito de Curitiba em 1983, ele cedeu a vaga na Câmara ao suplente Dílson Vanchin, marinheiro de primeira viagem. Fruet aplicou-lhe uma “peça”, dizendo que era praxe vender tudo o que havia no gabinete. Vanchin nem desconfiou dos valores irrisórios que pagou. Contou a amigos: “Dizem que o Fruet é esperto. Que nada! Fiz o melhor negócio da vida!”. Convidado para um jantar com a bancada, na despedida de Fruet, Vanchin soube então que o dinheiro era para pagar a conta do restaurante...

Claudio Humberto

"A gravidade do momento exige responsabilidade, coragem e ação."

Deputado Cabo Gilberto Silva, líder da oposição, ao pedir impeachment de Moraes

29/12/2025 06h01

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

 

“A gravidade do momento exige responsabilidade, coragem e ação.”
Deputado Cabo Gilberto Silva, líder da oposição, ao pedir impeachment de Moraes

Escândalo STF/Master rivaliza com Lulinha na CPMI 


A CPMI do roubo bilionário aos aposentados e pensionistas deve retomar as atividades, logo após o recesso, priorizando a investigação do envolvimento de Fábio Luís, o “Lulinha”, filho de Lula (PT), no escândalo. Será páreo duro com as investigas que estão previstas com revelações suspeitas envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o banqueiro Daniel Vorcaro e seu Banco Master, acusado de lesar milhares de investidores e com explicações sobre empréstimos consignados.

Perdeu a paciência


A cúpula da CPMI prevê abandonar o “pudor institucional” após decisões de Toffoli e o contrato milionário da esposa de Moraes com o Master.

Roubo recorde


O relator da CPMI já revelou a estimativa de que foram roubados dos idosos, em consignados nõ autorizados, mais de R$90 bilhões.

Veto vai render


A CPMI quebrou sigilos do banco Master, para investigar consignados, mas o ministro Dias Toffoli proibiu acesso da comissão aos documentos.

Mensalão na mira


A CPMI também investiga a revelação de que Lulinha recebia mensalão de R$300 mil de Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”.

PL e PSDB ainda acreditam em acordo no Ceará


O PL e o PSDB do Ceará fecharam a semana com um certo alívio na respiração após divulgação da carta assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em que o filho, Flávio Bolsonaro, é oficialmente indicado para enfrentar Lula em 2026. Os dois partidos tentam costurar acordo envolvendo a disputa pelo governo cearense, com o neotucano Ciro Gomes na cabeça, e o Senado, com o pastor Alcides Fernandes (PL).

Água no chopp


Michelle Bolsonaro não esquece a língua afiada de Ciro, que falou cobras e lagartos do ex-presidente, e melou a possível aliança.

Flávio pragmático


Flávio é maos pragmático sobre questões locais. Alcides é pai de André Fernandes, deputado mais votado do Estado e presidente do PL-CE.

Fogo baixo


Políticos cearenses contam que as conversas entre PSDB e PL nunca pararam, mesmo contrariando Michelle. Só que ocorrem na surdina.

Só Deus sabe


Quem tem grana para receber via Fundo Garantidor de Crédito, em razão do escândalo do Banco Master, vai fechar o ano na agonia. A data para o resgate só deve ser anunciada após a virada de 2026.

É Câmara


Apesar de alas do PT defenderem que Gleisi Hoffmann disputa uma vaga no Senado, ano que vem, a atual ministra de Relações Institucionais de Lula deve mesmo tentar renovar o mandato de deputada federal.

A propósito


O PT não vai ficar sem candidato ao Senado no Paraná, deve lançar Zeca Dirceu. O sobrenome entrega o DNA, é filho do ex-braço direito e esquerdo de Lula, preso após denúncia de falcatruas, José Dirceu.

Assim não dá


Ao cobrar explicações de Margareth Menezes (Cultura) sobre uso da Rouanet para bancar carnaval de escola com enredo lulista, Gustavo Gayer (PL-GO) suspeita de uso político do recurso.

Hora extra


Mesmo em recesso, deputados de oposição convocaram coletiva de impressa para hoje (29). Os parlamentares vão protocolar mais um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF).

Vida boa


Enquanto o STF pega fogo com decisões incomuns de Dias Toffoli, o ministro do STF curte bons momentos em Balneário Rincão (SC), diz a deputada Julia Zanatta (PL-SC), “dizem que caminhou na orla”.

Há 7 anos


Autor do projeto que limita poderes de ministros do STF, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) diz que se tivesse apoio ao texto “talvez o STF não estivesse hoje afundando nesse escândalo”.

É internacional


Relatório da Organização dos Estados Americanos (OEA) recomenda mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF). A organização ainda alerta para a necessidade de frear o uso abusivo da Justiça. 

Pensando bem...


Quem investiga o investigador?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto


Um amante de gatos


Especialista em factóides, Jânio Quadros visitou certa vez o diplomata Guimarães Rosa. Instalado na sala do célebre autor de “Grande Sertão: Veredas”, Jânio notou que havia uma grande quantidade de gatos:


- Por que tantos gatos? Em geral as pessoas preferem cachorros...


Guimarães Rosa respondeu sem hesitações:


- Porque os gatos são muitos mais fiéis ao dono. Já os cachorros se parecem com certos diplomatas, abanam a cauda para qualquer autoridade.

