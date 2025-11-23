Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"'Bessias' no Supremo não condiz com Judiciário independente"

Deputada Rosângela Moro (União-SP) lembra da atuação do indicado para 'blindar' Lula

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

23/11/2025 - 07h00
Roubo no INSS nasceu para bancar sindicalismo

A cúpula da CPMI do INSS se convenceu de que descontos criminosos no roubo a 9 milhões de inativos foram turbinados para “compensar” a extinção do imposto sindical na Reforma Trabalhista de 2017. O dinheiro roubado irrigava também campanhas políticas e estruturas paralelas de poder. Um crime continuado, como diz o relator Alfredo Gaspar (União-AL), e motivação ideológica clara: manter vivo o cadáver do sindicalismo pelego brasileiro às custas do suor de quem já trabalhou a vida inteira.

 

Fraude bilionária

Após a Reforma, em vez de se reinventarem com filiações voluntárias e serviços reais, sindicatos preferiram ressuscitar a mamata com fraude.

 

Imposto fake

Os descontos não autorizados foram uma espécie de imposto sindical disfarçado, extraído dos mais vulneráveis. A sofisticação do roubo.

 

Não merecem perdão

A CPMI tem exposto o mecanismo simples e perverso: descontar dos aposentados mesmo sem seu consentimento ou conhecimento.

 

Impressões digitais

A CPMI identificou entidades que surgiram após 2018, muitas criadas por ex-dirigentes sindicais ou laranjas ligados a centrais de esquerda.

 

Crise do agro no RS: suicídios e famílias destruídas

Audiência pública no Senado expôs crise humanitária no agro gaúcho, com denúncias de suicídios, depressão e destruição de mais de 30 famílias desde 2020. Produtores rurais do Rio Grande do Sul acusam instituições financeiras de práticas abusivas em meio a perdas estimadas em R$320 bilhões, metade do PIB estadual. Juros de até 25% ao ano, venda casada ilegal e apropriação indevida de terras e produção foram relatados por representantes da Aper, Abdagro e Farsul.

 

Tem gente morrendo

“Não é só economia, há suicídio”, alertou a senadora Damares Alves (Rep-DF), presidente da Comissão de Direitos Humanos.

 

Desinformação

Cláudio Filgueiras, do Banco Central, disse nunca ter visto instituição receber pagamento em soja, contradizendo relatos de produtores.

 

Desmentido na lata

Francisco Erismá, da Fazenda, alegou dinheiro curto, mas a arrecadação bate recordes, lembrou Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul.

 

Passa tranquilo

Pelas contas do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o projeto de lei Antifacção deve passar com folga pelo Senado. Caiado avalia que se alguma parte do texto cair “vai ser o Lula, no veto”.

 

Guerra morna

Presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB) afirmou que o governo Lula “escolheu o caminho errado” ao se opor à lei antifacção e depois acusou o ministro Fernando Haddad de espalhar fake news sobre o projeto.

 

Alerta

Após visitar Jair Bolsonaro (PL), Nikolas Ferreira (PL-MG) relatou que o ex-presidente tem dormido mal, que ainda é perseguido pela forte crise de soluços e alertou: “Se for para a cadeia, pode morrer”.

 

Sem amparo

Para o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), o ministro Alexandre de Moraes (STF) “voltou a desrespeitar a Constituição” ao determinar a prisão de Alexandre Ramagem (PL-RJ) e provocou: “A PF vai aos EUA cumprir?”.

 

Seif contra

Ao menos um voto Jorge Messias já garantiu no périplo para ser alçado ao posto de ministro do STF, e é contra. O senador Jorge Seif (PL-SC) fez questão de anunciar que vota contra a indicação de “Bessias”.

 

Muito fraco

Até os ecochatos do Greenpeace criticaram o fracassado “mapa do caminho”, que Lula inventou para tentar faturar na COP. Dizem os ongueiros que o texto era insuficiente. E demagógico, faltou dizer.

 

 

Prejuízo gigante

Olha a confusão: na Faria Lima circula que o banco Master emitiu R$ 60 bilhões em CDBs (cerificados de depósitos bancários) dos quais reservou R$40 bilhões para os clientes do BTG, Nubank e XP.

 

Carga e descarga

Portos do sudeste cresceram 9,1% no terceiro trimestre de 2025. Para efeito comparativo, os terminais privados dispararam e viram a movimentação crescer 13,6%. Já os públicos, modesta alta de 1,09%.

 

Pergunta na lógica

Vetar lei antifacção seria para o bem das vítimas das facções?

 

PODER SEM PUDOR

Viveiro não é gaiola

Em campanha à presidência da Câmara nos anos 1990, Michel Temer foi orientado pelo amigo Heráclito Fortes (PFL-PI) a ser mais simpático: "Lá vem o deputado Augusto Viveiros. Diga-lhe pelo menos bom dia..." Temer seguiu a recomendação, mas, horas depois, ao reencontrar o deputado potiguar no Salão Verde, pisou na bola: "Como vai, deputado Gaiola?" Viveiros, claro, lembrou-se da gafe na hora de votar.

giba um

O primeiro-ministro da Alemanha se queixou de ter ido ao Pará mas voltou logo porque gosta de Berlim

"[...]Deveria ter ido a um boteco de Belém, deveria ter dançado, deveria ter comido maniçoba, porque perceberia que Berlim não oferece a ele 10% do que oferece o Pará", de Lula, sobre a arrogância de Friedrich Merz

21/11/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O Carrefour Brasil vai destinar integralmente ao pagamento de dívidas os recursos captados com a nova rodada de venda de ativos e não vai parar por aí. A companhia planeja colocar à venda um novo pacote de lojas e centros de distribuição no início de 2026.

MAIS: o modelo adotado é o de ‘sale and leaseback’ :os imóveis são vendidos, mas continuam operando normalmente sob contratos de locação de longo prazo. O Carrefour Brasil está no meio de um processo de repactuação de seu passivo, da ordem de R$ 9,8 bilhões.

Giba Um

Comemorando 30 anos

A cantora e compositora Fernanda Abreu, que começou sua carreira na Banda Blitz, em 1982 e depois seguiu carreira solo após a pausa da banda, por assim dizer em 1986. Em seu terceiro álbum solo, em 1995  Da Lata, venho meio que tardio o reconhecimento de sua carreira e talento. Neste ano em comemoração deste marco Fernanda lançou um vinil, um livro, show e um documentário para consagrar a data.

Ela conta que a vontade de revisitar o disco venho depois que seu amigo e diretor do documentário Paulo Severo encontrou 40 horas de arquivo (gravação do disco, sessão de fotos e making of de dois videoclipes) tudo em VHS. Ela conta que o documentário levou seis meses para ficar pronto. 

O filme documental "Da Lata - 30 Anos", que realizou exibições de estreia no Rio de Janeiro e em São Paulo entre o final de outubro e o início de novembro, será apresentado novamente no circuito de festivais de cinema do Brasil no ano que vem, ressaltando a magnitude da trajetória de Fernanda. Numa das passagens do documentário, Fernanda revela os detalhes por trás da famosa imagem, tirada por Walther Carvalho para capa do disco, que foi realizada "de forma improvisada".

Inicialmente, posar sem roupa não estava nos seus planos. Aliás posar nua  nunca fez parte de seus planos, tanto que ela rejeitou várias propostas da "Playboy" durante sua trajetória, desde a época da Blitz. "A escolha de fazer a foto foi algo espontâneo, naquele instante". Exaltando o documentário ela confessa: “Mesmo sendo dirigido pelo Paulo Severo, o filme tem a minha cara.

Tem uma contação de história aí que é da pessoa, e que as outras estão ali meio psicanaliticamente interpretando e entendendo.” Ela se envolveu em cada etapa do processo do documentário, desde a captura de imagens,  o vestuário, sugestões de arranjos sonoros, composições para os vídeos e batida. Cada elemento foi avaliado pelo seu olhar criativo.

Curto-circuito na energia renovável

Há uma tempestade se formando sobre o setor elétrico. A combinação simultânea entre o iminente veto de Lula aos dispositivos de indenização por ‘curtailment’ (redução ou corte forçada de geração de energia) e a proposta da diretora da Aneel, Agnes da Costa, para limitar a compensação a usinas eólicas e solares deve levar a uma enxurrada de ações na Justiça. Grandes grupos, como Casa dos Ventos, EDP e Auren, já se movimentam nessa direção.

Alguns executivos do setor classificam o momento como o cenário regulatório mais explosivo desde a judicialização do risco hidrológico há quase uma década. O estopim é duplo. O governo já sinalizou a intenção de vetar trecho de MP que assegura às empresas ressarcimento por cortes compulsórios de geração. E a indenização pode gerar um custo adicional de até R$ 7 bilhões nas contas de luz.

Curto-circuito 2

Do outro lado, há a forte insatisfação das empresas de geração que, só neste ano, perderam mais de R$ 3 bilhões com as interrupções de produção determinadas pela ONS (Operador Nacional do Sistema) Essa insatisfação ganha voltagem adicional com a medida em estudo na Aneel, que prevê o rateio contábil dos cortes obrigatórios de geração entre as fontes hidrelétrica, solar e eólica. As companhias de energia renovável se insurgem com a justificativa de que terão, pelos cortes não só de suas próprias usinas, mas também das hidrelétricas.

Giba Um

Não gosta

Após 20 anos de contrato fixo na Globo, Marjorie Estiano, que começou sua carreira em Malhação, como Natasha é mais uma com contrato por obra, com isso agora tem mais liberdade para outras aventuras cinematográficas, principalmente no streaming. E Já de largada vive a protagonista da série "Ângela Diniz: Assassinada e Condenada", da HBO.

Uma mulher a frente de seu tempo e principalmente livre. Por conta desta atuação a atriz fez uma revelação: “Não gosto de usar sutiã, é uma necessidade que não tenho. Me sinto muito mais à vontade sem, mas é comum que eu o use em certas situações para não me sentir exposta aos olhos do outro”. Bem ao contrário de Ângela, Marjorie procura ser mais discreta possível.

Através de relatos de indivíduos que tiveram o privilégio de conhecer Ângela Diniz em seus dias e de matérias em colunas sociais, é evidente que a socialite não se preocupava com os julgamentos, sejam eles de natureza negativa ou positiva. “Esse estudo da personagem me fez voltar às origens e me questionar o que é da minha natureza e no que fui condicionada a ser como sou. Desfazer os mecanismos do patriarcado é um processo para a vida inteira”.

Giba Um

Valente, de repente

O presidente da Câmara, Hugo Motta, ficou valente, de repente e desafiou o governo Lula pautando a votação do projeto de lei antifacção até elogiando o relator Guilherme Derrite campeão de versões do PL (algumas, surrealistas). Para Motta, caiu a ficha que o problema de "Lula é político, uma tentativa de vetar relator que não é governista, Especialista em segurança (?), Derrite relatou a extinção da "saidinha" de presidiário, que continua valendo para quem já era detento. Lula não esquece que Derrite liderou a rejeição de seu veto ao fim da "saidinha".

Janja, polêmica

Lula está preparando as malas para um rápido giro na África do Sul e aproveita para respirar dos problemas (de todos os tipos até governante com banheiro entupido) da CP30 em Belém. Ele sabe que o resultado não significou efetivamente uma mega ação conjunta na área climática e, pior do que isso, não conseguiu transformar o grande evento em vitrine eleitoral. O falatório oficial, contudo, agradou aos convertidos, mas o que mais repercutiu mal foram as polêmicas de Janja e os gastos colocados em sigilo. No caso dela, dancinhas e discursos errados ajudaram o mau resultado.

Pérola

"O primeiro-ministro da Alemanha se queixou de ter ido ao Pará mas voltou logo porque gosta mesmo é de Berlim. Deveria ter ido a um boteco de Belém, deveria ter dançado, deveria ter comido maniçoba, porque perceberia que Berlim não oferece a ele 10% do que oferece o Pará", 
de Lula, sobre a arrogância de Friedrich Merz.  

Só em 2026

Nada de novo: o PL de Jair Bolsonaro também só irá definir candidatos do partido para disputar o Senado pelo Rio de Janeiro no ano que vem. Dois eventos travaram tudo: a megaoperação policial no Rio e a decisão final de Flávio Bolsonaro sobre enfrentar ou não Lula na corrida pelo Planalto.

Ele não quer: sua reeleição para o Senado é mais do que certa e ele preferiria passar mais oito anos lá do que disputar um Planalto incerto. O PL tem outros nomes na fila para o Senado. Até março, Flávio decide e o PL apura a consistência de Claudio Castro. Para o governo carioca, Eduardo Paes (PSD) é considerado imbatível.

Marqueteiros contratados

Governadores considerados pré-presidenciais já contratam marqueteiros para ir colocando nas ruas campanhas de olho no Planalto (mesmo que ainda não tenham suas candidaturas oficializadas). O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) fechou  contrato  com a Triton Consultoria do marqueteiro Renato Pereira, que já cuidou de campanhas no Rio e na América Latina.

O contrato é de R$ 5,7 milhões (atende Zema e seu vice Mateus Simões, que pode ser candidato ao governo de Minas). Prevê serviços até agosto do ano que vem. Agora, também o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, contratou seu marqueteiro: é o mineiro Paulo Vasconcelos. O contrato com a União Brasil prevê cinco parcelas de R$ 150 mil até março.

Mais publicidade 1

O governo Lula ampliou a verba destinada à comunicação institucional, utilizada para divulgar slogans e programas de gestão como "Brasil Soberano" e "Gás do Povo". Essa área concentra agora 57% da verba federal de publicidade, enquanto ações de utilidade pública representam 43%. O orçamento total para 2025 é de R$ 1,54 bilhão, sendo R$ 876,8 milhões para peças institucionais da Presidência e R$ 661,6 milhões destinados às campanhas informativas dos ministérios.

Mais publicidade 2

A gestão de Sidônio Palmeira intensificou o foco na comunicação digital, com previsão de R$ 100 milhões por ano em um novo contrato pana produção de conteúdo para redes sociais, podcasts e videocasts. O plano inclui 3.000 vídeos anuais, sendo 576 com apresentador, o que deve custar R$ 12,3 milhões por ano. Entre os temas que devem ser promovidos digitalmente estão Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Pé-de-Meia. E o Ministério da Fazenda poderá ganhar R$ 120 milhões para reforçar a divulgação de suas ações.

Vida de luxo

Antes mesmo do Banco Master se envolver em polêmicas, o mineiro Daniel Vorcaro, 42 anos, já era conhecido por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais. Comprou o Fasano Itaim como pessoa física (venderia depois do BTG), investiu no Clube Atlético Mineiro e fez uma festa de debutante estimada em R$ 15 milhões para sua filha, que também viralizoų nas redes.

Aos vizinhos foi oferecido cestas e diárias no Fasano Belo Horizonte, caso se incomodassem com a celebração. Em 2002, sua família teria comprado a mansão mais cara de Orlando, na Flórida, por US$ 37 milhões e mais uma mansão em Trancoso, na Bahia.

Amigo de Ciro

Está nas redes sociais: Daniel Vorcaro, agora ex-banqueiro, gostava de se apresentar como um outsider na Faria Lima. E também se dedicava a alianças políticas. Fazia dobradinha, segundo muitos, com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e bolsonarista.

No ano passado, o senador tentou aumentar a cobertura do FGC - Fundo Garantidor de Créditos de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. A proposta era chamada de "Emenda Master". Foi torpedeado pelos grandes bancos, que temiam pagar a conta das extravagâncias do amigo de Ciro Nogueira(seu sonho é ser vice de algum candidato da direita ao Planalto, no ano que vem).

Mistura Fina

Não era apenas Ciro Nogueira que fazia parte dos rol dos amigos de Daniel Vorcaro: Antônio Rueda (União Brasil) também participava do bloco; Michel Temer foi procurado para tentar preservar ao menos parte da decisão do BC de vetar a venda do Master  ao BRB (ele não topou a incumbência); Guido Mantega foi contratado para atuar pela aprovação da compra do Master pelo BRB; e Ricardo Lewandowski, antes de integrar o governo Lula, fez parte do comitê consultivo estratégico do banco.

"Se, por um lado, caiu a desigualdade de consumo entre famílias pobres e ricas apontando uma convergência no padrão de consumo de fogão, geladeira, televisão, máquina de lavar, celular e computador, ainda existe disparidade de renda muito grande". É o que garante a matéria "Desigualdade: Entre o otimismo e a indignação", na nova edição da "Problemas Brasileiros", editada pela Fecomércio.
 
E continua: “As 2 milhões de pessoas mais ricas, entre 1% e 2% da população, concentram uma proporção de rendimento praticamente sem igual no mundo. No Brasil, moram algumas das pessoas mais ricas e mais pobres do mundo; o país é uma síntese nesse sentido”. E mais adiante: "Ainda não contamos com um plano nacional que integre educação, saúde e assistência para famílias na primeira infância, que é onde a pobreza está concentrada e impacta de forma duradoura “.

Daqui a menos de seis meses, Fernando Haddad deve deixar o Ministério da Fazenda. Para ser candidato a um cargo majoritário em São Paulo ou para, como ele quer, coordenar a campanha de Lula à reeleição. Resultado: alguns elementos de sua equipe econômica já estão circulando pela Faria Lima pedindo emprego. No caso de Haddad, se Lula ganha, ele permanece na Fazenda, se perde volta ao magistério - ou quem sabe debuta na mesma, Faria Lima (antes, 60 dias de ‘dolce far niente’ para “recuperar").

In – Liquidificador tradicional
Out -  Liquidificador portátil

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula e o PT trabalham para beneficiar criminosos"

Marcel van Hattem (Novo-RS) após o governo tentar barrar o projeto antifacção

20/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

PT recusou diálogo com relator da lei Antifacção

Relator da lei Antifacção, Guilherme Derrite (PP-SP) revelou um detalhe não registrado no noticiário: o governo Lula (PT), que costuma vitimizar bandidos, não quis conversar com o deputado. Ele não conseguiu discutir o projeto nem com representante da Secretaria de Relações Institucionais, da irascível Gleisi Hoffman, nem com seu marido líder do PT ou qualquer liderança governista: “Eles não queriam o debate, queriam apenas misturar política com segurança pública”, concluiu.

Soltando cachorros

Ela foi a primeira a reclamar da escolha do relator, alegando direito à propriedade de um “projeto do governo”. Depois, soltou seus cachorros.

Brios atingidos

Gleisi e sua turma fizeram Lula ligar para dar bronca no presidente da Câmara por escolher Derrite. Deu errado: tocou nos brios de Hugo Motta.

Derrota no horizonte

Lula, Gleisi et caterva se irritaram com a nova derrota na Câmara, como quando Derrite relatou o projeto que acabou as saidinhas.

Melhorou muito

A falta de diálogo com o PT fez bem ao texto final, que, ao contrário da proposta original, endurece de fato contra organizações criminosas.

Lula mandou Alcolumbre agir contra lei Derrite

Quando o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), cancelou as reuniões de líderes antes de votar o texto antifacção, Palácio do Planalto já sabia que a batalha estava perdida com os deputados. Foi aí que Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) nem mesmo deu as caras na prometida reunião com o relator Guilherme Derrite (PP-SP). Na avaliação governista, o texto será “resolvido” no Senado por ordem de Lula (PT), ou seja, Davi Alcolumbre (União-AP), adorador de cargos “dará um jeito”.

Veja bem

O texto tem pouca chance de ser votado no Senado antes do despacho de Lula com Alcolumbre, que deve levar Rodrigo Pacheco a tiracolo.

Supremo em pauta

É que Alcolumbre pressiona pela nomeação de Pacheco para a vaga de Luís Roberto Barroso no STF. Hora perfeita para cobrar a fatura.

Água no chopp

Ficou por conta de Efraim Filho (União-PB) provocar dor de cabeça em Lula: o senador quer retomar a equiparação de facções a terroristas.

Nada original

O Banco Original, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, vai abrir uma agência no paraíso fiscal das Ilhas Cayman, com capital de US$ 32,4 milhões, sem que Taxxad reclame. Essa gente é mesmo previsível.

Política na prática

Presidente do PSD, Gilberto Kassab prevê que os nomes de quem de fato vai concorrer à Presidência em 2026 serão definidos até o Carnaval. Já 15 de agosto é o prazo limite para registrar candidaturas.

Time galático

O banqueiro preso Daniel Vorcaro não economiza com advogados: contratou o respeitado criminalista Roberto Podval e um time integrado por Sérgio Leonardo, Pierpaolo Bottini e Walfrido Warde.

Memória seletiva

Os ativistas de redação destacaram que o príncipe saudita recebido por Donald Trump, acompanhado do craque Cristiano Ronaldo, foi acusado da morte de jornalista. Detalhe que esqueceram ao noticiarem o convite de Lula (PT) ao mesmo Mohammed bin Salman para visitar o Brasil.

Dinheire de volta

Antes da lei contra linguagem neutra, que assinou engolindo seco, Lula torrou dinheiro público em exemplares de 404 livros difundindo a idiotice, para distribuição nas escolas. Deveria nos ressarcir.

De olho no relógio

Faltam menos de cinco meses para o início da “janela [de infidelidade] partidária”, quando deputados federais, estaduais e distritais podem trocar de partido sem medo de punição da Justiça Eleitoral.

Milagre ao contrário

PT e cia. continuam tentando emplacar na CPMI a lorota de que o roubo aos aposentados é coisa do anterior. Mas não explicam o “milagre da multiplicação” de fraudes nos primeiros dois anos de governo Lula.

Falta um mês

Recesso do Poder Judiciário, o recesso forense vai de 20 de dezembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026. Audiências, julgamentos e prazos, incluindo no Supremo Tribunal Federal, ficarão suspensos.

Pensando bem...

...faz sentido: para quem acha traficante vítima dos usuários, projeto antifacção “enfraquece o combate ao crime”.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Aqui se faz...

O então deputado federal Aldo Rebelo (SP) foi abordado nos idos de em 2005 por um admirador, na Câmara, que lhe pediu uma selfie para depois desabafar: "Até que enfim o Zé Dirceu está pagando por tudo que fez com o senhor!", disse, referindo-se à rebordosa judicial do mensalão, primeiro grande escândalo de corrupção no governo Lula (PT) O ex-ministro da Coordenação Política ficou da cor da bandeira do seu partido na época, o PCdoB. Deu um tapinha no ombro do fã e foi embora a passos largos.

