Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Brechas que podem beneficiar o Lulinha"

Carol de Toni (PL-SC) sobre a decisão de Flávio Dino (STF) de anular quebra de sigilo na CPMI

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

05/03/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Farmacêutica de ex-ministro liga Lula e Vorcaro

A ligação de Daniel Vorcaro a Lula (PT) ainda está por ser investigada. Um dos fatos mais intrigantes é que o petista recebeu por quatro vezes, fora da agenda, o banqueiro preso; uma delas por uma hora e meia. Mas foi o ‘socorro’ a empresário em dificuldades, em Minas Gerais, que pode virar batom na cueca: tratava-se de Walfrido dos Mares Guia, duas vezes ministro de Lula. A saída era a farmacêutica Biomm, que precisava de um investidor e de um governo gastador, e seus problemas acabariam.

‘Salvador’ em ação

Após a posse de Lula, Vorcaro aparece, vira sócio e sacramenta tudo na inauguração da fábrica da Biomm em Nova Lima (MG), em abril de 2024. 

Felizes para sempre?

Lula fez questão de ir e o amigo discursou agradecido, claro: restavam-lhe 8% da Biomm, um quarto da Cartago, de Vorcaro, mas estava feliz.

Só podia gerar rombo

O governo Lula enterrou na Biomm R$203 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e mais R$ 133 milhões do BNDES e BDMG.

Exclusivo das tetas

Logo a Biomm fecharia contratos milionários com o governo Lula. Os críticos dizem que nunca vendeu um só frasco de nada ao setor privado.

Gastos do governo já superam R$1 trilhão em 2026

Os gastos do governo brasileiro ultrapassaram a marca de R$ 1 trilhão nesta quarta-feira (4), segundo a plataforma Gasto Brasil, da Associação Comercial de São Paulo e da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). A conta inclui gastos públicos primários dos governos municipais, estaduais e – especialmente – do governo federal do PT, que torrou mais de R$ 402 bilhões desde o início do ano.

Faça as contas

Os 27 governos estaduais respondem por mais de R$ 280 bilhões, em 2026, enquanto os mais de 5,5 mil municípios custaram R$ 309 bilhões.

Pessoal federal

O Gasto Brasil aponta que apenas o Poder Executivo do governo federal já torrou mais de R$ 52 bilhões com pessoal e encargos, em 2026.

Poderes em 2026

Na soma das três esferas de governo, o Executivo gastou R$269 bilhões com pessoal; o Judiciário, R$9,4 bilhões; e o Legislativo, R$ 7 bilhões.

Fofoca no cafezinho

No cafezinho da Câmara, deputados falavam sobre o risco do banqueiro Daniel Vorcaro, comparando-o a Jeffrey Epstein, financista enrolado em escândalo sexual de menores e políticos, que apareceu morto na prisão.

Comendo mosca

A Procuradoria Geral da República segue passando vergonha: ignorou a gravidade, a urgência e até o prazo de 72h, fixado pelo ministro André Mendonça, para se manifestar sobre a prisão de Daniel Vorcaro.

Em grupo

Ao suspender quebra de sigilos de empresária amiga de Lulinha, aprovada CPMI do INSS, Flávio Dino inviabiliza dezenas de quebras de sigilo votadas em grupo na CPMI. Mas blindou o filho de Lula.

Gangsterismo

“Quando a gente vê o nível de gangsterismo desse indivíduo [Daniel Vorcaro], temos que concordar com o ministro André Mendonça”, que prendeu o dono do Master, disse o senador Sergio Moro (União-PR).

Mundo do crime

Com o plano covarde contra Lauro Jardim, um dos melhores valores do jornalismo brasileiro, Vorcaro mostrou, com esse gangsterismo, que sua opção pelo mundo do crime não se limitou às fraudes financeiras.

Angústia

Apenas dois dias após ser rejeitado mais um pedido de prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a apresentar problemas de saúde, segundo seu filho Carlos: “soluços, vômitos, refluxos e tonturas”, disse.

Matador de aluguel

Tratado por “Sicário” no grupo que Vorcaro mantinha no zap, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que ontem tentou se matar na cela, talvez nem saiba o significado da expressão. Sicário é matador de aluguel.

Novo golpe

O Bradesco alerta para novo golpe: do falso gerente. O golpista entra em contato com correntistas via Whatsapp para “atualizar cadastro” e dá site falso para roubar o acesso às contas de pessoas físicas e até jurídicas.

Pensando bem...

...milícia na Faria Lima, agora sem terno e gravata.

PODER SEM PUDOR

Santa inspiração

Deus não ajudou o governador catarinense Luiz Henrique (PMDB) naquele dia de 2004: ao lado do autor, ex-ministro Rafael Grecca, exibia orgulhoso às freiras de Nova Trento o projeto de construção do santuário de Madre Paulina. Uma das freiras achou-o “carnavalesco” e outra sacramentou: “É incompatível com os ensinamentos da fundadora da Ordem do Sagrado Coração de Jesus...”. Construíram um mais simples, sem dinheiro dos contribuintes.

Giba Um

"Ministro Alexandre de Moraes, se coloque no seu lugar de juízo ou do contrário, vamos te tirar...

...da sua cadeira. Nós não temos medo de você. Estão achando que a gente pode derrubar um e não vai parar. Se derrubar um cai outro, cai todo mundo", de Nikolas Ferreira, deputado federal, contra Alexandre de Moraes (STF).

04/03/2026 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Enquanto a frota de automóveis blindados cresceu 24,6% pelas ruas do país entre 2025 e o ano anterior (são perto de 43 mil novos veículos, segundo a Associação Brasileira de Blindados), agora são também carros de aplicativos que passaram a oferecer proteção extra.
MAIS:  hoje  já são três empresas que oferecem viagens mais seguras. No Rio, já tem um serviço chamado de "vou de blindado". E como "não tem almoço de graça", a se usar o velho mote, deslocamento só que custam em média R$ 25 aplicativos comuns, nos blindados podem chegar a R$ 100. 

Contra fim da 6x1

Está nas redes sociais: nos últimos dias, três presidentes de partidos atacaram a ideia de mudar a lei para que todo trabalhador tenha dois dias de descanso por semana (empresários também são contra). Antonio Rueda, presidente do União Brasil, diz que "é um desatino, danoso para a economia e setor produtivo". Valdemar Costa Neto, dono do PL, diz que "é uma bomba que não será fácil para empresários que já reclamam dos nossos impostos e tudo mais". Marcos Pereira, presidente do Republicanos, declarou que "ócio demais faz mal" E emendou: "A população vai fazer lazer onde? O povo não tem dinheiro, vai ficar exposto a drogas, jogos de azar”.

Acusado

Enquanto Lula visitava a área de Juiz de Fora e outras cidades vitimadas pela tragédia das chuvas e desmoronamentos, o governador Romeu Zema vai à passeata de Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro, escapando de responder por que reduziu de R$ 135 milhões as verbas para prevenção de catástrofes em municípios para R$ 5,8milhões, o que poderia ter salvo grande parte da calamidade em cidades do interior de Minas Gerais. Zema também tem sido acusado de não usar verba de R$ 3,5 bilhões do PAC, destinada à prevenção dessas tragédias. Zema acha que é o vice ideal para Flávio.

Candidato escolhido

O governador Ratinho Jr., do Paraná, não fala ainda sobre quem poderá sucedê-lo no governo publicamente, mas está quase batendo o martelo no nome de Guto Silva, também do PSD, atual secretário das Cidades, para o comando do Palácio Iguaçu na eleição deste ano. A pasta equivale à antiga Secretaria do Desenvolvimento Urbano, ocupada pelo próprio Ratinho durante a gestão de Beto Richa (PSDB) e por Roberto Requião na administração de Álvaro Dias. Guto também já ocupou a Casa Civil do governo paranaense.

Caravana

Em meio à tensão com o governador Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab, dono do PSB e ainda secretário-geral do Governo, fará um evento em São Paulo na próxima sexta-feira, dia 6 de março, com os presidenciáveis do partido, Ratinho Jr., Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Eles conduzirão um debate sobre propostas para o Brasil. Kassab também pretende organizar uma espécie de caravana do trio pelo estado nos dias seguintes. O plano é que percorram cidades como Carapicuíba, Itapevi, Presidente Prudente, Santos e Sorocaba - e nos locais, onde haverá filiações à legenda. 

Bancada própria

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) vem se movimentando para montar uma rede própria de candidaturas e ampliar sua influência no bolsonarismo, enquanto é cobrado para se engajar na candidatura de Flávio Bolsonaro, ele se mantém à distância,  trabalhando ao lado de Michelle Bolsonaro. Nikolas aposta na eleição de aliados de dentro e fora de Minas Gerais para fortalecer seu capital político. De cara, vai lançar a candidatura do pai, o pastor Edésio de Oliveira, da Comunidade Evangélica Graça e Paz, para uma vaga no Senado pelo PL mineiro.

Giba Um

 Mais um tapete vermelho

Anteriormente conhecido como Screen Actors Guild Awards, o evento agora designado como The Actor Awards  é decidido por um conjunto de mais de 160.000 membros que atuam como jurados da SAG-AFTRA. A mudança de nome teve como objetivo proporcionar uma compreensão mais clara sobre a finalidade da premiação, que reconhece as melhores performances no cinema e na televisão ao longo do ano de 2025.  A cerimônia da 32ª edição  ocorreu domingo (1º) no Shrine Auditorium and Expo Hall, situado em Los Angeles, Califórnia.

A noite também contou com momentos de homenagem. Harrison Ford recebeu o SAG-AFTRA Life Achievement Award em reconhecimento à sua carreira. Durante seu discurso, o ator de 83 anos expressou sua gratidão pelo reconhecimento e se considerou "um cara de sorte" por ainda estar ativo na indústria. Catherine O’Hara foi homenageada postumamente como a melhor atriz em série de comédia por sua atuação em The Studio. A estatueta foi aceita por Seth Rogen, um dos criadores da série, que louvou o talento e a generosidade da atriz. Uma das surpresas da noite foi Michael B. Jordan, que superou o favorito Timothée Chalamet na categoria de melhor ator por seu desempenho duplo no aclamado thriller de vampiros Sinners. Jordan prestou homenagem ao diretor e parceiro de longa data Ryan Coogler, além de destacar o "amor e apoio" dos diversos atores presentes que o acompanharam em sua jornada no mundo das artes.

A série The Studio foi a grande estrela da noite, consolidando seu êxito após ganhar no Emmy e no Globo de Ouro, levando para casa três prêmios, incluindo o de melhor elenco de comédia. No tapete vermelho, algumas personalidades chamaram a atenção por seus decotes audaciosos, como Kristen Bell, que comandou a cerimônia pela terceira vez (já havia apresentado a cerimônia em 2018 e 2025); Gwyneth Paltrow, Jenna Ortega e a modelo Irina Shayk. 

Banqueiro bancava farra aos amigos

Não chega a ser novidade: nos últimos tempos, em algumas redes sociais e até em colunas de jornais, o banqueiro Daniel Vorcaro já foi chamado, várias vezes, de "Epstein à brasileira". Em suas famosas festas em Trancoso, ele costumava rechear o ambiente com "convidadas especiais", que provocavam a ira de figuras mais pudicas das casas vizinhas. Agora, sabe-se que Vorcaro agradava, semanalmente (sempre às terças-feiras), grupo de amigos, promovendo o que se pode chamar de farra, reunindo em média dez convidados importantes e mais de 20 moças contratadas - e bem pagas para animar a noitada. Tudo acontecia num bar da Alameda Lorena, no bairro dos Jardins, em São Paulo, e o banqueiro raramente aparecia por lá e, se ia, escapava em pouco tempo. Há quem aposte que essas reuniões chegavam a custar R$ 400 mil, incluídas bebidas e comidas. Havia um certo pacto de total discrição entre os homens e as moças recebiam uma "ajuda de custo" nunca menor do que R$ 3 mil.O colunista Lauro Jardim disse que "a conta, de modo indireto, acabava paga pelo Fundo Garantidor de Crédito."

Colete

Em clima de comício, alguns líderes da direita brasileira, entre eles Flávio Bolsonaro, candidato ao Planalto (quem organizou foi Nikolas Ferreira, que vestia uma camiseta onde estava pintado "Acorda, Brasil"), participaram de ato reduzido na Avenida Paulista em São Paulo, que teve ataques a Lula e a ministros do STF e pedidos de liberdade para Bolsonaro. De governadores, apenas Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que avisara que tinha outro compromisso, mas apareceu. A novidade, segundo muitos, era Flávio usar um colete à prova de balas por baixo da camiseta da seleção brasileira. E repetirá o uso em quaisquer eventos públicos. De quebra, agora seis seguranças acompanham o filho 01 de Bolsonaro.

Giba Um

 Mergulhando de cabeça

Não é por acaso que Isabelle Drummond se destaca como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Em seu novo papel como a antagonista Naiane em “Coração acelerado”, ela se comprometeu de maneira total  com a personagem, até mesmo fazendo mudanças em sua rotina para melhor se adequar ao papel. “Quando comecei a estudar para o papel, vi que as mulheres de Goiânia têm pernão, bundão, e sou mais franzina. Foram quatro meses para chegar em um físico condizente. Tomo whey protein e creatina para manter os músculos, senão, emagreço rápido.” Depois de  um período  afastada da TV aberta, ela está retornando, mas não se deixe enganar, acreditando que permaneceu inativa esse tempo.  Essa pausa deu a Isabelle a oportunidade de explorar novas vertentes, atuando como produtora e diretora. Em 2025, ela concebeu e dirigiu o curta-metragem “Blossom”, que está sendo divulgado em suas redes sociais  em parceria com a Dior, com quem mantém uma forte relação. A atriz não para por aí.  Com uma sensibilidade aguçada, ela se dedicou ao estudo da vida da aristocrata carioca Laura Alvim (1902-1984), e também está trabalhando na adaptação cinematográfica de três minibiografias do livro “Ela é carioca”, escrito por Ruy Castro.

Giba Um

Fazendo promessas

Outra novidade da campanha de Flávio Bolsonaro são as promessas que vem fazendo em encontros com grandes grupos e figuras que considera muito importantes para sua eleição. No geral, quem ouve, acha que ainda são prematuras, vagas e sem estrutura. Tem de tudo, a começar por um Plano Real de Saúde que quer reorganizar financiamento e remuneração do SUS e venda de 95% das estatais, sem citar empresas que estariam no programa. E mais: reduzir impostos, revisão de reformas trabalhista e tributária, transferência da embaixada brasileira para Jerusalém (o irmão Eduardo poderá ser chanceler) e fim da reeleição.

Contra os noivos

E só no Brasil: bolsonaristas raiz e conservadoristas radicais abriram fogo, nos últimos dias, contra o casamento da deputada federal Tabata Amaral com o prefeito de Recife (e supercotado para governador de Pernambuco) João Campos, há poucos dias, na Capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros. O pessoal da direita furiosa começou resmungando que Tabata era feminista e não podia se casar no religioso (?) e menos ainda com um vestido de Julia Pak, sua amiga. E ele menos ainda com "aquele ter azul elegante", porque, como ela, é do Partido Socialista Brasileiro Na realidade, um casal inteligente e querido.

Defendendo Michelle

Condenado e preso por tentativa de golpe, Jair Bolsonaro escreveu à mão uma carta na qual sai em defesa da ex-primeira-dama Michelle, onde lamenta críticas da direita a ela e pediu que sua mulher só se envolva em articulações políticas depois de março. Na carta, Bolsonaro diz que a ex-primeira-dama "estaria por demais ocupada no atendimento de nossa filha Laura, recém-operada, bem como cuidados à minha pessoa". No final, uma frase: "Da nossa união, o futuro do Brasil".

Mistura Fina

Além do sigilo de Lulinha, a CPMI do INSS aprovou também um caminhão de requerimentos entre quebras de sigilos e solicitações a órgãos públicos, agências de publicidade e até empresas de táxi aéreo. Os últimos dez anos do Banc Master também foram quebrados, e o pedido de Marcel van Hattem (Novo-RS) e tudo entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025 estará na lista. E diversos sindicatos e associações sindicais tiveram sigilos bancário e fiscal quebrados pela CPMI do INSS, incluindo alguns ligados à Central Única dos Trabalhadores.

Quem diria: o PT e seus partidos chegados bem ameaçaram recorrer ao Supremo contra a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, filho do presidente Lula. Cairia nas mãos de André Mendonça por ser o relator das investigações  do roubo dos aposentados do INSS e do Banco Master. Como Mendonça não é nenhum Toffoli ou Moraes, as chances seriam mínimas. Inovaram, recorrendo ao senador Davi Alcolumbre.
 
Após a quebra do sigilo, o PT acusa “fraude" na votação, mas era mentira. A novidade foi não recorrer ao Supremo. Desde o primeiro pós-fiasco, deputados petistas furiosos deram entrevista avisando que recorreriam a Alcolumbre, nem citando o STF. Os deputados Rogério Corrêa (PT-MG) e Paulo Pimenta (PT-RS) até partiram para cima da mesa diretora da CPMI. Pimenta queria até votar de uma só vez 87 requerimentos: foi derrotado.
 
As despesas do governo Lula com anúncios no Facebook dispararam para R$ 3,7 milhões nos últimos 30 dias, segundo ferramenta da Meta, que revela quantias gastas em propaganda e cunho político e/ou social na plataforma. A página "Governo do Brasil" é o maior anunciante da categoria de redes sociais no Brasil desde o primeiro dia de 2026. 
 
Apenas sete anúncios do governo para divulgar a isenção do IR custaram mais de R$ 1,1 milhão aos  contribuintes. Antes ausente do Top 10, a prefeitura do Rio de Janeiro subiu para a segunda colocação: R$ 408 mil em anúncios entre janeiro e a semana passada. Levantamento dos últimos três meses aponta que o total gasto pelo governo no Facebook se aproxima dos R$ 9 milhões.

In - Tênis  estilo "Chuteira" e slim
Out -  Tênis chunky  caixa alta

Cláudio Humberto

"[A CPMI do INSS] não pode ser liquidada pelos poderosos de plantão"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) defende a prorrogação da investigação da comissão

03/03/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula aconselhado a se livrar de assessor radical

Petistas mais moderados dizem ter recomendado a Lula (PT) reavaliar o que dita ao seu ouvido o assessor Celso Amorim, ministro de fato das Relações Exteriores, cujas recomendações têm feito o Brasil se situar sempre no lado errado das disputas – da invasão na Ucrânia às ações no Irã, passando pela guerra de Israel contra os terroristas do Hamas. Cada vez mais radical à medida que a vida encurta, Amorim, 83 anos, tem sido péssimo conselheiro para o chefe de governo, na opinião desse grupo.

 

Seu nome é atraso

A cabeça atrasada de Amorim tem contribuído para a perda progressiva de prestígio de Lula mundo afora, segundo avaliam esses assessores.

 

Assessor não fala

Acharam o fim da picada Amorim dar entrevistas atacando o governo dos EUA por “matar o líder de um país” etc. Não lhe cabe esse protagonismo.

 

Queridos ditadores

Amorim também fez Lula defender o ditador corrupto Nicolás Maduro e outros tiranos amigos, situando o Brasil na escória que defende tiranias.

 

Cavalo de pau

Os petistas palacianos querem Lula com atitude atualizada, moderna e democrática, priorizando interesses do País, não de ideologia decadente.

 

Caso Master é ‘impossível de segurar’, diz deputado

O deputado Sanderson (PL-RS) aposta que “muita gente vai cair” se as investigações sobre o caso do Banco Master prosperarem no Congresso Nacional. “A situação é tão grave, que é impossível de segurar”, afirmou o parlamentar em entrevista ao podcast Diário do Poder. O deputado vê indícios de envolvimento de grandes autoridades da República, da esquerda à direita, e defende que todos sejam punidos: “ladrão é ladrão”.

 

Inércia

Sanderson criticou a inércia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que até o momento não instalou a CPI do Banco Master.

 

Geral

Apesar da falta de ação de Alcolumbre, o deputado afirmou também que muitos parlamentares “se escondem” atrás do presidente do Senado.

 

Nunca antes

Sanderson, que é pré-candidato ao Senado, vê “crise sem precedentes” no Brasil com o escândalo do INSS, Banco Master e acusações no STF.

 

Supremo tirano

Curioso como a mídia só se refere a Ali Khamenei como “líder supremo” do Irã, como exigia ser chamado o ditador explodido no fim de semana. Ele instalou o regime que persegue e mata opositores, mulheres e gays.

 

Terror terrorista

A nova cúpula do Hezbollah nem teve tempo para o primeiro cafezinho: assumiu e disparou bombas em apoio ao Irã. Dez minutos depois, esses terroristas eram eliminados por Israel, com a habitual precisão cirúrgica.

 

INSS ordinário

Imigrante se aposentou após ralar muito no Brasil, mas não tem acesso ao INSS: o sistema de reconhecimento facial é o da Justiça Eleitoral e, como não é eleitor no Brasil, para o INSS, ele simplesmente não existe.

 

Apoio geral

Secretário-geral da Otan, Mark Rutte elogiou a incursão no Irã que anulou o ditador Ali Khamenei e boa parte do sistema de mísseis balísticos do país. Ele garantiu que há “apoio amplo” dos principais líderes europeus aos planos do presidente dos EUA, Donald Trump.

 

Interesses difusos

O plenário do Senado tem duas sessões marcadas para esta semana. A pauta prevê acordos internacionais e outros projetos que criam datas comemorativas, mas nada da CPI do Banco do Master.

 

Senado submisso

Gera discussão entre senadores a omissão do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a cada estocada do Supremo Tribunal Federal em suas prerrogativas. Dizem não saber se é medo, rabo preso ou parceria.

 

Mais rico, mais seguro

Durante entrevista no Jornal Gente, da Radio Bandeirantes, ontem, o brasileiro Rodrigo Paiva, que tem empresas nos Emirados, país vizinho do Irã, mostrou sentir-se mais seguro em Dubai do que no Brasil.

 

Prevenção ou remédio

Está na agenda da Câmara dos Deputados, esta semana, um projeto de 2019 criando “novos regimes para socorrer instituições financeiras”. Se aprovado, fundos públicos é que irão “fornecer liquidez ao sistema”.

 

Pensando bem...

...é longe do ideal, mas a PEC da Segurança ao menos não cria “guarda revolucionária”.

 

PODER SEM PUDOR

Quebra-quebra

O saudoso deputado Maurício Fruet adorava pegadinhas. Certa vez, o mau tempo fez o voo Rio-Curitiba seguir para São Paulo, depois para Londrina, onde pernoitaram em hotel. Na manhã seguinte avisaram que o voo iria para Florianópolis. Fruet entrou em ação, falando alto: “O pior é que eles querem nos cobrar o pernoite em Londrina!...” Os passageiros foram contidos à força. Teve gente querendo quebrar tudo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6046-1 de hoje, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Loteria Federal 6046-1 de hoje, quarta-feira (04/03)

2

Licença não sai e obras de nova fábrica de celulose sofrem atraso
bataguassu

/ 1 dia

Licença não sai e obras de nova fábrica de celulose sofrem atraso

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6967, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6967, quarta-feira (04/03)

4

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2932, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2932, quarta-feira (04/03)

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 334, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 334, quarta-feira (04/03)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 13 horas

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 6 dias

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 1 semana

Seguro rural e clima extremo