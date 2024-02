Caminhos da vida

Apontado pelo ministro Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) como fonte de recursos para reforçar a segurança dos presídios federais, o Fundo Penitenciário Nacional vem perdendo recursos ano após ano. De 2018 a 2023, os recursos destinados ao fundo caíram quase pela metade.

MAIS: caiu de R$ 1,2 bilhão para R$ 605 milhões. Para este ano, a previsão é menor: R$ 361 milhões, o que representaria uma queda de 70% dos valores reajustados pelo IPCA. No ano passado, a maior fatia do recurso foi para novos veículos, equipamento de proteção e compra de armamentos.

Causando inveja

Não é qualquer ser humano que consegue chegar aos 61 anos não só com o corpo, mas também com o rosto de 30 anos. E quando se trata do sexo feminino, a dificuldade parece ainda maior. Só que a veterana atriz Cláudia Ohana, conseguiu alcançar isso e com muito primor e aplausos, causando inveja a muitas mulheres. Diz que não tem segredo para se manter jovem, mas que depois dos 30 passou a se cuidar mais e mudou seu hábitos, cortou os doces, frituras e refrigerantes do cardápio e faz questão também de dormir 9 horas. Capa da revista VAM, que estará disponível no domingo (25) já revelou que é viciada em jogar Pokémon Go e que gosta de andar de patins, jogar frescobol e fazer yoga. Ela disse que nunca teve crise de idade e que não sente falta da ‘Claudia’ dos 30 ou 40 anos. A atriz garante que está satisfeita com seu corpo e dá uma dica para as pessoas jovens. “Alimente sua mente tanto quanto seu corpo. As superficialidades se desvanecem, mas a substância permanece. Malhe sua cabeça também, se dê conteúdo. A bunda vai cair e vai passar”. E finaliza: “A vida é uma jornada de descobertas e desafios. Aprecie cada etapa, pois é nelas que reside a verdadeira essência da existência”.

“Lira vai sentar no impeachment”

O pedido de impeachment de Lula coordenado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) deverá ter a maior adesão parlamentar da história da Câmera. O recorde era do processo contra Dilma Rousseff, em 2016. Aliados de Arthur Lira, presidente da Câmara, apontam que são quase nulas as chances dele dar seguimento ao pedido. Prejudicaria seu sonho de eleger seu sucessor e ganhar um ministério. Rui Costa (Casa Civil) acha que “Lira sentará em cima” e será capaz de apresentar razões surpreendentes. Zambelli está apoiada no Artigo 5º da Constituição: São crimes de responsabilidade contra a existência da União: 3 – cometar ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao período de guerra”. Mesmo não dando certo, Zambelli acha que recuperará a confiança total da qual já desfrutou com Jair Bolsonaro. Está afastada desde que correu atrás de um adversário negro, com uma arma de fogo na mão, nas ruas de São Paulo.

Gol a favor

O encontro – com tom amistoso – entre Lula e o secretário de Estado Antony Blinken, chefe da diplomacia dos Estados Unidos, conversando a sós numa grande mesa do Planalto, registrou um gol a favor do presidente petista. Blinken reafirmou a posição americana pró-Tel Aviv, mas não citou diretamente a fala de Lula. Para Washington, não há genocídio em Gaza. Judeu, ele contou a história de seu padrasto, Pisar, morto em 2015, mandando uma criança a um campo de concentração nazista. A foto de Blinken e Lula juntos (o primeiro sentado, o segundo de pé) ganhou a primeira página de jornais daqui e do Exterior.

Atitude “germofóbica”

Aos 53 anos a super modelo Naomi Campbell embaixadora da marca Boss desde 2022, agora está lançando uma linha só sua em parceria com a grife alemã. Só que não é qualquer linha, a coleção inclui itens antibacterianos, antirrugas e antiestresse. São 40 itens inspirados na atitude “germofóbica” (fobia de germes) da modelo. Uma das peças, por exemplo, tem compressão para ajudar a prevenir coágulos sanguíneos durante voos. A coleção é baseada em uma paleta em tons de marrom, preto e branco e tons vibrantes de roxo. Ela disse que amou fazer a coleção e que não para por aí, fará outras. “Eu queria fazer coisas que fossem confortáveis, coisas que pudessem ser usadas e que também ajudassem o seu corpo. É chique. Uma coleção muito simples, mas de ótima qualidade”.

In – Smoothie uva fresh

Out – Smoothie de coco e pasta de amendoim

Dirceu em cena

O ex-ministro José Dirceu, que está voltando à cena política e até pensando em se candidatar em 2026 (se conseguir a suspensão de sua pena), tem passado os últimos dias disparando mensagens para todos os cantos. Ficou inconformado com a falta de articulação dos petistas e do núcleo duro do governo junto à base aliada em referência à declaração de Lula sobre o conflito Israel-Hamas. Lula ganhou protestos de organizações judaicas de todo mundo, fora o poder de comunicação que Dirceu acha que Israel possui. Para ele, a reação do PT foi “tímida”: ficou entre Celso Amorim e Gleisi Hoffmann. Detalhe: ninguém se importou muito com o que Dirceu achou de tudo.

Com oração

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a escolhida para abrir o ato convocado pelo marido Jair Bolsonaro, no domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo. Só que Michelle não vai discursar: após a execução do Hino Nacional ela fará uma oração. A seguir, poucos parlamentares farão discursos de três minutos, nada além disso e na sequência, falam o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo e Silas Malafaia, pastor que banca o evento. Bolsonaro deve falar por 30 minutos sobre “as perseguições que está sofrendo” e – surpresa – sobre o “futuro do Brasil”.

PÉROLA

“Estados Unidos e Brasil estão fazendo importantes coisas juntos. É uma parceria importante e somos gratos pela amizade”, de ANTONY BLINKEN // secretário de Estado dos EUA a Lula, depois de 1h30 de conversa a sós.

ATÉ ELE

Amigo pessoal de Lula e líder do governo no Senado Jaques Wagner (PT-BA), conversou com o presidente Lula assim que ele voltou ao Brasil. Wagner garantiu que não concorda com as ações “de defesa” de Israel contra os terroristas do Hamas. “Não tiro uma palavra do que Vossa Excelência disse, a não ser o final, que, na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação, porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio”.

Esperança

A Polícia Federal, que continua apurando a trama do golpe de Estado de aliados de Jair Bolsonaro, conseguiu descobrir uma conversa em que o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e vice na chapa de reeleição, exibe esperança de permanecer no poder (já estava fora dele e o chefe estava em Orlando acompanhando tudo de longe) em quatro dias antes da posse de Lula. Hoje, Braga Netto recebe um salário de R$ 34,3 mil mensais e ocupa uma sala na sede do PL como secretário de Relações Institucionais do partido. Ninguém sabe exatamente o que ele faz pela legenda.

AGRO GOSTA

Entre junho de 2023 e janeiro deste ano, o estado do Mato Grosso, segundo pesquisa do IPRI, foi o que considerou o governo Lula de maior melhora: seu desempenho saltou 15 pontos percentuais e foram entrevistadas mais de 20 mil pessoas. De “ótimo” e “bom”, galgou de 27% para 42%. Mato Grosso é o berço do agronegócio e nesse período, foi o estado que teve maior queda da taxa de desemprego. Hoje, tem a segunda menor taxa: 2,4%, atrás apenas de Rondônia (2,3%). Detalhe: o IPRI chamava-se Instituto FSB, integrante de grande grupo de comunicação, que possui grandes contas do governo.

Digital

Luciano Huck fez uma postagem no X (antigo Twitter) condenando Lula depois de equiparar ações de Israel contra o Hamas ao massacre de Hitler contra o povo judeu. “Sou judeu, defendo o estado de Israel como também a criação de um Estado Palestino”. E emendou: “Espero que o Lula repense sua posição e silencie vozes antissemitas à sua volta”. A postagem viralizou e internautas e deputados bolsonaristas relembraram o apoio de Huck a Lula nas vésperas das eleições em 2022. O deputado Mário Frias, ex-ator da Globo, disse que não irá esquecer o apoio de Huck a Lula. “Toda essa desgraça tem sua digital”.

NUNCA DEU APOIO

Em depoimento gravado ao lado do chanceler israelense Israel Katz, a brasileira Rafaela Tristman, de 20 anos, que conseguiu escapar (permaneceu sob cadáveres, fingindo-se de morta) da execução em massa de 1.300 civis em 7 de outubro do ano passado, revelou que o governo do PT jamais ofereceu apoio as famílias dos brasileiros assassinados, tampouco aos sobreviventes ao ataque do Hamas. Os terroristas invadiram o bunker onde Rafaela e o namorado tentavam se proteger. “Eles matavam e riam”, ela conta. O namorado Ranani não escapou.

MISTURA FINA