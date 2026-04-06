"Corrupção está no DNA do PT"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Lula quer anular quebra de sigilo de Lulinha no STF

Após atender a expectativa de Lula (PT) de deletar a CPMI do INSS, além de vetar a prorrogação e sepultar a quebra de sigilo do seu filho, o Supremo Tribunal Federal (STF) enfrenta outra cobrança, segundo fontes e interlocutores do processo: derrubar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Fabio Luiz, o Lulinha, ordenada pelo ministro André Mendonça a pedido da Polícia Federal. O petista estava enfurecido, sem saber como reagir à CPMI, quando o STF resolveu o problema para ele.

Isso tem limite

Lula comemora o que chama na intimidade de “parceria”, mas quer mais e estranha quando ponderam seria “excessivo” desautorizar Mendonça.

Mãos nos cordões

Muito nervoso nas últimas semanas, Lula comandou pessoalmente e aos gritos o plantão de políticos do PT para derrubar o relatório da CPMI.

Missão cumprida

A pose constrangedora de petistas celebrando o fim das investigações foi enviada a Lua ainda na madrugada tipo “missão dada, missão cumprida”.

Fazendo o diabo

A mentira contra o relator Alfredo Gaspar é uma velha estratégia petista na política e sindicatos: ofender para tumultuar e tentar virar a votação.

Congresso tem 78 vetos presidenciais pendentes

Existem 78 vetos presidenciais pendentes de votação no Congresso. Desses, 75 estão “sobrestando a pauta”, ou seja, extrapolaram o prazo de 30 dias para análise e são incluídos automaticamente na pauta de votação. Quase todos (77) os vetos foram feitos pelo atual presidente Lula (PT), mas um deles está na gaveta desde junho de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro vetou partes da lei que proibia companhias aéreas de cobrar pelo despacho de bagagens.

Inércia

Há quatro vetos de Lula imóveis desde 2023; 16 desde 2024; 41 vetos de 2025 parados e 16 realizados em 2026 também estão na gaveta.

Menos imposto, nunca

Lula vetou totalmente 13 projetos do Congresso, incluindo a isenção de IPI sobre móveis e eletrodomésticos para vítimas de desastres.

Congresso pode derrubar

Lula também vetou por completo o “PL da Dosimetria”, além da lei que aumentava o número de deputados federais de 513 para 531.

Oposição vs. governo

O “Placar do Congresso” aponta apenas 154 deputados federais que fazem oposição de verdade e votam contra o governo Lula (PT) em ao menos 70% das votações. Outros 35 deputados são do “Centrão” (ao menos 50% de votos contra o governo). O resto é todo governista.

Divindades

Angelo Coronel (Rep-BA) não perdoou fala de Lula de que senador “pensa que é Deus” e rebateu: “Lula não pensa. Ele quer ser”. A declaração complicou ainda mais a indicação de Jorge Messias ao STF.

Estranha ligação

Relator da indicação de Jorge Messias ao STF, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) teve indiciamento pedido na CPMI do INSS. O inquérito sobre a falcatrua tramita justamente na corte que Messias ambiciona.

Grande responsável

Enquanto o Judiciário controlar tudo, diz o deputado Luiz P. de Orleans e Bragança “tem de ser responsabilizado por tudo”; do buraco na rua, ao narcotráfico, falta de segurança, instabilidade política e alta na inflação.

Zero surpresa

Mais petista do que muitos petistas de fato, Eliziane Gama (MA) deixou o PSD, onde é inquilina desde 2023. A desculpa foi a pré-candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência. Sem surpresa, se mandou para o... PT.

Contra o tempo

O Brasil corre contra o tempo para colocar de pé a aplicação provisória da parte comercial do acordo entre Mercosul e União Europeia. O prazo é curto, menos de um mês, está previsto para 1º de maio.

Não decola

A depender dos números apurados pela pesquisa Futura (MG-07865/2026), Rodrigo Pacheco (PSD) vai ter muito trabalho para se eleger governador em Minas Gerais. Na espontânea, soma só 3,2%.

Piorou a coisa

Preocupou parte do PT levantamento do Paraná Pesquisas sobre a situação financeira na gestão de Lula. Aqueles que dizem que piorou são a maioria, com 35%. Os que avaliam alguma melhora somam só 28,7%.

Pensando bem...

...abril mal começou, mas o ano legislativo já está acabando.

PODER SEM PUDOR

Só fazendo milagre

O então presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, Joseph Couri, lembrou o exemplo de Jesus Cristo, que mandou pegar um peixe e retirar de sua boca uma moeda de ouro, para pagar os tributos ao coletor de impostos de Jerusalém: “Se, naquela época, com a carga tributária e a burocracia infinitamente menores, Jesus Cristo teve de fazer milagre para pagar impostos, imagina os pobres mortais de hoje em dia, com a carga a quase 40% do PIB!”.