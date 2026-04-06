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CLAÚDIO HUMBERTO

"Corrupção está no DNA do PT"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre a corrupção motivar a rejeição a Lula e cia.

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

06/04/2026 - 07h00
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Lula quer anular quebra de sigilo de Lulinha no STF

Após atender a expectativa de Lula (PT) de deletar a CPMI do INSS, além de vetar a prorrogação e sepultar a quebra de sigilo do seu filho, o Supremo Tribunal Federal (STF) enfrenta outra cobrança, segundo fontes e interlocutores do processo: derrubar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Fabio Luiz, o Lulinha, ordenada pelo ministro André Mendonça a pedido da Polícia Federal. O petista estava enfurecido, sem saber como reagir à CPMI, quando o STF resolveu o problema para ele.

Isso tem limite

Lula comemora o que chama na intimidade de “parceria”, mas quer mais e estranha quando ponderam seria “excessivo” desautorizar Mendonça.

Mãos nos cordões

Muito nervoso nas últimas semanas, Lula comandou pessoalmente e aos gritos o plantão de políticos do PT para derrubar o relatório da CPMI.

Missão cumprida

A pose constrangedora de petistas celebrando o fim das investigações foi enviada a Lua ainda na madrugada tipo “missão dada, missão cumprida”.

Fazendo o diabo

A mentira contra o relator Alfredo Gaspar é uma velha estratégia petista na política e sindicatos: ofender para tumultuar e tentar virar a votação.

Congresso tem 78 vetos presidenciais pendentes

Existem 78 vetos presidenciais pendentes de votação no Congresso. Desses, 75 estão “sobrestando a pauta”, ou seja, extrapolaram o prazo de 30 dias para análise e são incluídos automaticamente na pauta de votação. Quase todos (77) os vetos foram feitos pelo atual presidente Lula (PT), mas um deles está na gaveta desde junho de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro vetou partes da lei que proibia companhias aéreas de cobrar pelo despacho de bagagens.

Inércia

Há quatro vetos de Lula imóveis desde 2023; 16 desde 2024; 41 vetos de 2025 parados e 16 realizados em 2026 também estão na gaveta.

Menos imposto, nunca

Lula vetou totalmente 13 projetos do Congresso, incluindo a isenção de IPI sobre móveis e eletrodomésticos para vítimas de desastres.

Congresso pode derrubar

Lula também vetou por completo o “PL da Dosimetria”, além da lei que aumentava o número de deputados federais de 513 para 531.

Oposição vs. governo

O “Placar do Congresso” aponta apenas 154 deputados federais que fazem oposição de verdade e votam contra o governo Lula (PT) em ao menos 70% das votações. Outros 35 deputados são do “Centrão” (ao menos 50% de votos contra o governo). O resto é todo governista.

Divindades

Angelo Coronel (Rep-BA) não perdoou fala de Lula de que senador “pensa que é Deus” e rebateu: “Lula não pensa. Ele quer ser”. A declaração complicou ainda mais a indicação de Jorge Messias ao STF.

Estranha ligação

Relator da indicação de Jorge Messias ao STF, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) teve indiciamento pedido na CPMI do INSS. O inquérito sobre a falcatrua tramita justamente na corte que Messias ambiciona.

Grande responsável

Enquanto o Judiciário controlar tudo, diz o deputado Luiz P. de Orleans e Bragança “tem de ser responsabilizado por tudo”; do buraco na rua, ao narcotráfico, falta de segurança, instabilidade política e alta na inflação.

Zero surpresa

Mais petista do que muitos petistas de fato, Eliziane Gama (MA) deixou o PSD, onde é inquilina desde 2023. A desculpa foi a pré-candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência. Sem surpresa, se mandou para o... PT.

Contra o tempo

O Brasil corre contra o tempo para colocar de pé a aplicação provisória da parte comercial do acordo entre Mercosul e União Europeia. O prazo é curto, menos de um mês, está previsto para 1º de maio.

Não decola

A depender dos números apurados pela pesquisa Futura (MG-07865/2026), Rodrigo Pacheco (PSD) vai ter muito trabalho para se eleger governador em Minas Gerais. Na espontânea, soma só 3,2%.

Piorou a coisa

Preocupou parte do PT levantamento do Paraná Pesquisas sobre a situação financeira na gestão de Lula. Aqueles que dizem que piorou são a maioria, com 35%. Os que avaliam alguma melhora somam só 28,7%.

Pensando bem...

...abril mal começou, mas o ano legislativo já está acabando.

PODER SEM PUDOR

Só fazendo milagre

O então presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, Joseph Couri, lembrou o exemplo de Jesus Cristo, que mandou pegar um peixe e retirar de sua boca uma moeda de ouro, para pagar os tributos ao coletor de impostos de Jerusalém: “Se, naquela época, com a carga tributária e a burocracia infinitamente menores, Jesus Cristo teve de fazer milagre para pagar impostos, imagina os pobres mortais de hoje em dia, com a carga a quase 40% do PIB!”.

CLÁUDIO HUMBERTO

"Se dependesse só dos brasileiros, jamais seria ministro do STF"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre indicação de Jorge Messias ao Supremo

04/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Alcolumbre ‘segura’ 18 indicações de embaixadores

Estão prontas para serem apreciadas no Senado 18 indicações de embaixadores para representações diplomáticas brasileiras mundo afora, que seguem acéfalas. As indicações estão na gaveta do senador Davi Alcolumbre (União-AP) desde setembro, como os casos dos diplomatas indicados para as embaixadas em Finlândia, Tailândia/Laos e Barbados. Do total, 14 estão na “espera” desde 2025, quando Alcolumbre ficou mal-humorado com Lula (PT), que não atendeu a sua indicação para o STF.

Não anda

Também dormitam na gaveta de Alcolumbre indicações de embaixadores do Brasil na Austrália, Quênia, Coreia do Norte e Nova Zelândia.

Tudo parado

Também estão na “espera” os indicados para Polônia, Coreia do Sul, Síria, Jamaica, Grécia, Togo, Congo, Namíbia, Iraque, Nepal e Sri Lanka.

Muitos outros países

Muitos cargos, como o embaixador no Quênia, acumula a representação brasileira em outros países; no caso, Uganda, Burundi e Somália.

Processo

Embaixadores são indicados pelo presidente da República, passam por sabatina na Comissão de Relações Exteriores e são votados no plenário.

Deputados torram R$20,2 milhões com propaganda

Deputados federais já torraram mais de R$41,8 milhões com o “cotão parlamentar”, verba utilizada para bancar despesas diversas dos integrantes da Câmara, incluindo aluguéis, combustível, assessoria e até lanchinhos. Entretanto, o maior gasto do cotão é com a “divulgação da atividade parlamentar”: foram R$20,2 milhões este ano para que suas excelências façam propaganda do “trabalho” exercido até agora.

Veículos e escritórios

O aluguel de carros já consumiu R$8 milhões, é o segundo maior gasto com o cotão. Outros R$6,7 milhões bancam “manutenção de escritórios”.

Gasolina cara

Só o abastecimento dos carros dos deputados custou R$4,4 milhões aos pagadores de impostos. 

Ano passado

Em 2025, deputados gastaram quase R$102 milhões dos pagadores de impostos para fazer a “divulgação da atividade parlamentar”.

Só falta assinar

Há 20 projetos de lei aprovados no Congresso que aguardam a sanção do presidente Lula (PT); do Plano Nacional de Educação à criação de centenas de cargos e funções comissionadas na Justiça Eleitoral.

Verifica às vezes

O Senado Federal faz propaganda nas redes sociais sobre seu “serviço de checagem de informações”, o Senado Verifica. A última vez que o tal serviço publicou uma informação foi em 23 de março.

Sem comparação

A empresa SpaceX de Elon Musk foi responsável por 83% de todos os lançamentos de foguetes no mundo, no último trimestre de 2025: 1.159. A chinesa CASC, segunda colocada, fez 89 lançamentos.

Descontrole

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) reagiu ao rombo de R$568 milhões das estatais (só em fevereiro): “pior resultado para o mês desde 2015. O descontrole das contas públicas só aumenta nesse governo do PT”.

Para que serve?

A ONG Transparência Internacional listou investigações da imprensa no caso Master, como contrato de R$129 milhões da mulher do ministro do STF e pergunta: “O que a Procuradoria-Geral da República investigou?”.

Casa nova

O Psol perdeu a vereadora mais votada do Rio Grande do Norte. Thabatta Pimenta se mandou do puxadinho do PT e vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados este ano pelo PV. Não muda muito.

Mendonça é PL

A federação União Progressista já tem a primeira baixa expressiva em Pernambuco. O deputado federal Mendonça Filho meteu o pé e deixou o União Brasil para trás. O parlamentar se filiou ao PL.

Vai ou racha

As próximas pesquisas eleitorais serão decisivas para o PT decidir se é mesmo Elmano de Freitas o candidato do partido no Ceará. O atual governador está passando sufoco contra Ciro Gomes (PSDB).

Pensando bem...

...há males que vêm para as pesquisas.

PODER SEM PUDOR

Reserva capilar

Então ministro do Desenvolvimento, Luiz Furlan apareceu na antessala de Lula, certa vez, e encontrou o presidente da Infraero, José Carlos Pereira, coçando a calva avançada. E foi logo pilheriando:

– E aí, perdendo os últimos fios de cabelo com a crise nos aeroportos?

O brigadeiro parece não ter apreciado a piada:

– Na verdade, ministro, eu estou perdendo só os penúltimos...

Cláudio Humberto

"O PT é especialista em mentir"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desmentindo fake news sobre querer o fim do pix

03/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Musk põe internet na embaixada do Brasil no Irã

Com o Irã em guerra, o regime dos aiatolás fez o que ditaduras fazem de melhor: desligou a internet. O apagão digital isolou o país, silenciou dissidentes e, de quebra, deixou representações estrangeiros às cegas –exceto a embaixada brasileira em Teerã. Isso graças a uma antena da Starlink, de Elon Musk, aquele que é tratado como inimigo pelo governo Lula. A antena chegou na mudança de André Veras Guimarães, o novo embaixador, e rompeu a censura imposta pela ditadura aliada do petista.

 

Flertando o ridículo

Lula, Janja & cia já dispararam contra Elon Musk com a elegância de um pelotão de fuzilamento. Além da carinhosa atenção de Xandão, do STF.

 

Sinal bombando

Outras embaixadas tentam sinal de fumaça e pombo-correio digital, mas a brasileira navega com a naturalidade de um influenciador em Dubai.

 

Não vai agradecer?

É cena de comédia política: uma tirania impõe o silêncio, um bilionário “de direita” furta a censura, e o Brasil de Lula se beneficia em silêncio.

 

Escassez de gratidão

Se gratidão fosse comodite, já teria sido nacionalizada. E resta o silêncio, até por centenas de escolas da Amazônia com internet da Starlink.

 

Alcolumbre faz hoje a Lula o que fez a Bolsonaro

Não é nova a atitude do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), dificultando a indicação do militante petista Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). É a repetição quase literal do que fez no governo Jair Bolsonaro. Entre julho e novembro de 2021, ocupando a mesma posição, ele segurou por quatro meses a sabatina de André Mendonça, indicado para o STF, e engavetou mais de três dezenas para cargos que exigem sabatina em comissão e aprovação do plenário.

 

Chá-de-cadeira

Alcolumbre conta a lorota de que a demora seria “rotina regimental”, enquanto Bolsonaro o acusava de “tortura” e “chá de cadeira”.

 

Política de barganha

Com Lula, o roteiro de Alcolumbre se repete: pressão por outro nome e uso da prerrogativa de pautar matérias como instrumento de barganha.

 

Agora é legítimo?

O que era denunciado como obstrucionismo bolsonarista vira, quatro anos depois, “estratégia legítima” de um Alcolumbre aliado ao centrão.

 

Corrupção no topo

A pesquisa BTG Pactual/Nexus também aponta o “principal problema do Brasil”, segundo todos os entrevistados: corrupção (23%). Segurança-violência-criminalidade é a segunda maior preocupação, com 12%.

 

Diferença curiosa

Segundo a BTG Pactual/Nexus, entre os eleitores que vão votar em Lula, o principal problema do Brasil é a saúde pública (28%). A corrupção é apenas o quarto maior problema (18%). Para quem vai votar em Flávio Bolsonaro, a corrupção é, de longe, o maior problema do País: 39%.

 

Ao pé do ouvido

As câmeras registraram o mico de Sidônio Palmeira e Lula, em agenda em Salvador (BA). O flagra mostrou o marqueteiro balbuciando no ouvido do petista, “Não esqueça de falar do pix. Fala que o pix é nosso”.

 

Espere sentado

Em meio ao zum zum zum da formalização da indicação de Jorge Messias ao STF, Davi Alcolumbre (União-AP) já dava recados: eventual votação no Plenário do Senado deve ficar para o segundo semestre.

 

Feriado adiantado?

O Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União do governo Lula (PT), responsável por divulgar despesas federais variadas, passou o dia fora do ar, ontem (2). “Instabilidade” foi a justificativa.

 

Inflação x realidade

“O brasileiro não vive de índice, ele sente no dia a dia a alta no preço da comida”, disse Flávio Bolsonaro sobre a previsão de inflação de 4%. “Não é preciso ser economista para saber que viver no Brasil está caro”.

 

Pera lá

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu esperar sair a medida provisória regulamentando a subvenção para compra do diesel para decidir o Estado de São Paulo vai aderir ou não ao projeto.

 

Como pagam?

A ONG Transparência Internacional diz que o Brasil quer saber como os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, “funcionários públicos praticamente a vida inteira”, conseguem bancar viagens de jatinho. “Mas a PGR e o STF não querem investigar”, criticou.

 

Pensando bem...

...mais fácil rejeitar indicação do que promover impeachment.

 

PODER SEM PUDOR

Sargento Stephanes

Em 1958, Tenente Ribas, um oficial de Engenharia do Exército, era o subcomandante da 5ª Companhia, em Curitiba (PR), e descobriu que um dos recrutas tinha nível melhor que os demais: era aluno do segundo ano da Escola Técnica. Ficou curioso: por que ele não incorporou no CPOR? “Não tenho condições, senhor”, respondeu o filho de pequenos agricultores.

Em dois meses o rapaz foi promovido a sargento e ficou cinco anos na tropa. Era o sargento Reinhold Stephanes, atual ministro da Agricultura.

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