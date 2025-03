Crimes em licitação: como identificar e prevenir fraudes

Colunistas

Mais uns dias e o Copom se reúne para subir os juros (Selic) de 13,25% para 14,25%, o que não chega a ser nenhuma novidade e tampouco Lula fará qualquer comentário contra (afinal, foi ele que colocou Gabriel Galípolo lá).

Mais: a quase unanimidade dos economistas garante que os juros continuarão subindo em 2025. No mercado, há alguns que apostam que no último trimestre do ano, os juros poderão cair. A maioria acha que esse bloco está mais é com gozação.

Ela não para

Não se sabe se Debora Bloch é uma workaholic (pessoa que trabalha incessantemente sem parar) mas, desde que iniciou sua carreira na novela Jogo da Vida em 1981, fez apenas breves intervalos. Ela está sempre em cena, seja na televisão, no teatro ou no cinema. Em breve poderá ser vista na pele de uma das vilãs mais icônicas de todos os tempos, 'Odete Roitman', no remake de 'Vale tudo', que estreia no final deste mês. Debora, que descreve a personagem como desafiadora, também destaca que é um tema super atual. “Trinta e sete anos atrás, já representava um pensamento retrógrado, uma visão de mundo pouco humanista, focada no lucro e na meritocracia. Quando a gente pensou que ia viver a volta de ideias tão conservadoras e autoritárias? Odete, infelizmente, é superatual”. E completa, que é uma mulher totalmente diferente dela: “Está aí uma personagem totalmente diferente de mim. Ela tem certa inteligência e um sarcasmo que traz humor.. Na parte da caracterização, uso um cabelo engraçadíssimo, parece um capacete. Quando me vejo pronta, tenho acessos de riso. Não tem nada a ver comigo”. Sobre está nova era de mídia rápida e redes sociais fala: “Sinto claramente que faço parte de outra geração. Observo que, para muitos atores jovens, estar em cena e criar conteúdo é como se fosse uma coisa só. Quando estou na gravação, fico concentrada no meu texto, não consigo me registrar nos bastidores, é uma incapacidade minha. Estou buscando uma maneira de estar inserida nesse canal, que faz parte da nossa época, de um jeito que não seja estranho para mim. Às vezes, acho triste ver um ator jovem mais dedicado à rede social do que ao estudo do próprio ofício”.

Moeda de Eike tem seu rosto

Eike Batista está de volta ao game. Já tem engatilhado mais um megaprojeto, em estado avançado de desenvolvimento. O negócio passa pelo mar e envolve alimentos e minerais raros. Eike espera apenas a aprovação pelas autoridades para começar seu esporte favorito: caçar funding no mercado. Ele não quer deixar dúvidas sobre sua ressurreição e divulga, nos bastidores, uma série de projetos até represados. Nos últimos dias, mantendo seu tradicional exibicionismo, apresentou sua criptomoeda, que leva seu nome – $EIKE – e tem como efigie seu próprio rosto. Anunciou também a captação de US$ 500 milhões com um fundo estruturado por Mário Garnero (87 anos), que tem como maior investidor o Abu Dhabi Investment Group, dos Emirados Árabes. Os recursos financiarão a produção da “super-cana”: rende três vezes mais etanol e 12 vezes mais biomassa.

‘Outro’ Midas

Para quem dúvida do que Eike Batista representou para o setor de infraestrutura do Rio, basta uma visitinha ao município de Açu, onde foi instalado o superporto, com aspiração de ser o maior do que o de Santos, disparado e com maior capacidade operacional do país. Ele volta ao business fluminense com um pouco mais de prudência, é claro. Enquanto isso, o empresário que mais perdeu dinheiro no Brasil é atualmente coach de quase 100 jovens ou aspirantes a empreendedores. Ele descobriu que a internet é importante para sua ressurreição como Midas do setor privado.

Voltando aos poucos

Em pouco mais de seis meses após o nascimento do seu filho, Hailey Baldwin Bieber está gradualmente retomando sua carreira como modelo. A modelo teve seu nome ligado aos rumores de separação de Justin Bieber no início deste ano. Embora desmintam as notícias, há poucas imagens do casal publicadas nas redes sociais de ambos. Um dos seus primeiros projetos nesta volta é uma colaboração com a marca italiana Fila, que resultou em uma colaboração de 13 peças básicas. Ao anunciar a colaboração, Balwin falou sobre a parceria. “Se eu não o usasse, não o colocaria no mundo. A coleção mescla a herança do esporte com o estilo atual. O meu estilo está sempre mudando e os designs da Fila são atemporais e o complemento ideal para o meu guarda-roupa cotidiano. Sou agradecida pela chance de colaborar de perto com a marca na criação dessas peças emblemáticas e na apresentação delas de maneira que pareçam um autêntico espelho do meu estilo pessoal”.

Se a indicação de Gleisi Hoffmann para o Ministério das Relações Institucionais (o que ela tem de fazer mesmo é juntar partidos numa grande aliança a Lula em 2026), não deixou nem o Centrão satisfeito, dado o reforço à esquerda, a nova dose certa quase certa é da nomeação de Guilherme Boulos, deputado federal, para chefiar a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Márcio Macedo. As funcionárias da Secretaria (as que sobram) não suportam Macedo, mas também não aplaudem Boulos.

9º PIB per capita

Apesar do Brasil ser a maior economia do Hemisfério Sul, tem apenas o 9º PIB per capita da América Latina. O PIB, que representa a soma de todas as riquezas nacionais, mal chega a US$ 10,3 mil por ano, por habitante. O levantamento Veronoi/ Visual Capitalist também revela que a vizinha Guiana, que ao contrário do Brasil explora a riqueza do petróleo na margem equatorial, tem agora o maior PIB per capita do continente, quase o triplo do brasileiro: US$ 28,9 mil. No Brasil, o Ibama impede até que a Petrobras realize estudos sobre a margem equatorial.

PÉROLA

“Eu não participar da eleição de 2026 é uma negação à democracia. Só depois de morto eu indico outro candidato. Se tivesse um motivo justo, eu já teria arrumado uma maneira de fugir”,

de Jair Bolsonaro, sobre seu futuro.

“Situação irregular”

Auditores das áreas de Fiscalização, Inteligência e Arrecadação da Receita já não sabem de onde tirar mais dinheiro para alimentar o apetite do governo Lula. Afinal, são todos cidadãos igualmente esfolados. A busca levou à nova invenção de excluir o pix de CPF em suposta “situação irregular”. A medida possibilita correções necessárias, mas também abre caminho para monitoramento efetivo das chaves do pix. Na Receita, esgota-se as opções para reduzir o rombo causado pelos gastos sem controle, com Lula descartando cortar despesas e privilégios.

Puxando o freio 1

Bem diferentemente de Abílio Diniz, seus herdeiros não parecem dispostos a colocar mais dinheiro no universo das startups. Um ano depois da morte do empresário, a Altitude Ventures, gestora de venture capital nascida de uma costela da Península Participações, está devagar, quase parando. Seu último investimento foi em dezembro de 2023, quando participou da plataforma educacional Letrus. Os planos de investir em até 12 startups não saíram do papel até agora. A gestora tem dado sinais de que vai zerar, gradativamente, as posições restantes de sua carteira.

Puxando o freio 2

A criação da Altitude Ventures a partir de um derivado da carteira da Península Participações, foi um dos últimos projetos assinados por Abílio Diniz. Ele faleceria quatro meses depois. Na época Abílio teria alocado cerca de US$ 50 milhões para futuros aportes em startups. Esse dinheiro permanece intocado. Seus herdeiros não gostaram dos resultados da primeira leva de investimentos em venture capital. No mercado, a carteira da Altitude é considerada um portfólio com desenhos insatisfatórios. Até a Descomplica, na área de educação, passou maus bocados. Entre 2022 e 2023, demitiu 20% de sua força de trabalho.

Hospedagem milionária

A realização do COP30, de 10 a 21 de novembro, já provocou um ‘aquecimento’ nos preços de hospedagens em Belém. São esperadas mais de 50 mil pessoas pelo governo do Pará que tem apenas metade dos leitos necessários. E isso faz com que a estada em residenciais de luxo fiquem entre R$ 400 mil e mais de 2 milhões nos 11 dias do encontro. No caso dos hotéis, diárias médias entre R$ 700 e R$ 1,2 mil podem chegar a R$ 3 mil. Uma casa com dois quartos com duas camas de casal e uma de solteiro tem preço estipulado em R$ 2,2 milhões pelo período.

Incentivos do Chile

O Chile quer atrair grandes produtores estrangeiros para filmagens no país com incentivos tributários. O governo deverá assinar duas leis. Uma delas dá isenção do IVA (Imposto sobre Valor Agregado), para que o país seja um sete de produção para curtas-metragens, documentários, séries e filmes. Outra institui o chamado “tax free”, que substitui o IVA nas diárias de hotéis, que hoje é de 19% por uma taxa de 1,25%. E também garante reembolsos do imposto em compras de turistas.

Super orçamento

O valor do orçamento do premiado ‘Ainda estou aqui’ de Walter Salles, não é público, por se tratar de um investimento privado e haver cláusulas contratuais de sigilo – e não houve uso de verba pública e captação via Lei do Audiovisual. Em anonimato, contudo, profissionais ligados à produção dizem que o valor foi de R$ 45 milhões e não US$ 1,5 milhão ou R$ 8 milhões, como dizem especialistas da indústria. O projeto nasceu em 2017 e foi apresentado em 2021, no festival de Cannes, com venda dos direitos do filme para distribuidoras independentes em 21 territórios (essas vendas financiaram parte dos custos de produção).

Mistura Fina

A decisão de Lula de injetar R$ 12 bilhões na economia liberando FGTS objetiva estimular o consumo, o que o Banco Central Luta exatamente para destimular – e por isso, deve disparar a inflação, segundo os analistas. O risco da inflação poderá fazer o BC alongar o ciclo de juros altos, passando os 15%, o que não acontece dede 2006. Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC, só olha de longe e pensa no futuro. Poderá disputar uma cadeira na Câmara Federal ou mesmo no Senado.

Pela primeira vez em 25 anos, Gilberto Gil, 82 anos, não saiu de sua casa na Bahia para brincar o carnaval. Nem desfilou no bloco Afoxé Filhos de Gandhi, do qual participa desde 1976 e que foi tema de uma de suas músicas de sucesso. Ficou em casa guardando fôlego para a estreia de ‘Terço rei – Última turnê’, no próximo dia 15, em Salvador. Depois, vai excursionar pelo país durante todo o ano.

A Record está em festa: garantiu uma audiência histórica contra a grade dominical da Globo no domingo (9). Com transmissão do Paulistão 2025 (Cleber Machado no comando) fez a Record ficar com a liderança isolada. O jogo Corinthians e Santos anotou 19.82 de média, com 22.37 de pico. A Globo, com Luciano Huck, teve 10.32 e o SBT, 4,36 de média.

O Palmeiras exibe um superavit de quase R$ 200 milhões e quer parar de gerar tanta receita com transferência de jogadores e apostar em contratações para que a temporada deste ano seja melhor do que a de 2024, quando o clube gerou R$ 440 milhões com jogadores, um recorde. Essa marca é quase o dobro de 2019, ano que o Palmeiras mais faturou com transferências (R$ 225 milhões).

Acaba de estrear no SBT (sábado, 8, 20h45) a nova temporada do programa ‘Esquadrão da Moda’, inspirado num similar norte-americano, que pretende ensinar às mulheres o que vestir – especialmente o que não vestir. No comando Renata Kuerten e Dudu Bertholini – esses, uma atração à parte, louvada e condenada pelas telespectadoras. De quebra, mais dois integrantes, que cuidam dos cabelos e da make-up, Fabi Gomes e Rodrigo Cintra.

