"Deus está em todo lugar e sabe quem fala a verdade e quem mente. E espero que Deus passe na...

Depois de quase dez anos com o registro da OAB cancelado, José Dirceu reabilitou sua carteira na seccional de São Paulo e voltou ao jogo. Abriu um escritório em Brasília em maio, tem secretária.

Mais: e está registrado numa pequena sala de um antigo condomínio comercial. O capital social é de R$ 20 mil. Ainda não tem clientes mas já tem uma grande estante com livros de Direito para impressionar.

"47 e avante"

Foi com a frase “47 e avante” que atriz e ilustradora Carolina Dieckmmann (na foto com o marido Tiago Worcman comemorou seus 47 anos nas redes sociais. Como está em plena gravações no remake de Vale Tudo que irá chegar ao fim no próximo dia 17, Carol conseguiu reunir parte do elenco, amigos e familiares para festejar a nova primavera no domingo (21). Em meio as comemorações uma pequena pausa para homenagear a amiga falecida há dois meses, Preta Gil, onde cantou ao lado de Feyjão "Sinais de Fogo", e se declarou para a amiga: “Viva Preta Gil. Eu te amo”. Com um look prateado e exibindo sua barriga trincada, a intérprete de Leila recebeu entre tantos, os amigos Luciano Huck e Angélica, Débora Bloch, Taís Araújo, Alice Wegmann, Paola Oliveira, Sheron Menezzes, Ingrid Guimarães, Malu Galli e o marido, Afonso Tostes, Klebber Toledo e Camila Queiroz, Renato Goes e Thaila Ayala, João Vicente de Castro, Marina Moschen, Andréia Sadi, Flora Gil, Lucas Leto, Humberto Carrão, Amora Mautner. Mais: desde junho deste ano Carolina colocou mais um “m” no seu sobrenome após se consultar com um numerólogo e explica o motivo: “Ele identificou uma trava, uma sequência numérica que se relaciona com a maneira que as letras estão no seu nome, e tinha uma sequência que dava uma travada. Pode ser na maneira que eu me comunicava, ou na maneira que eu entendia as coisas".

Clubes-empresa: menos impostos

AS SAFs (Sociedades Anônimas de Futebol) montaram uma linha ofensiva em Brasília na tentativa de virar o jogo da reforma tributária. Traduzindo: querem atenuar o impacto do novo arcabouço sobre os clubes-empresa. Entre os investidores que partiram para o ataque estariam o BTG, à frente da criação da SAF do Fluminense, XP Investimentos, parceira da Portuguesa de Desportos e o empresário mineiro Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH e do Cruzeiro. Trata-se de uma partida disputada em dois gramados. No Congresso, as articulações passam pela apresentação de um projeto de lei complementar estabelecendo a redução das alíquotas fixas dos impostos federais e a exclusão da base da incidência de receitas específicas, como cessão de atletas e prêmios de performance. Os principais interlocutores são os senadores Carlos Portinho (PL-RJ), relator da Lei das SAFS e Eduardo Braga (MDB-AM). As Sociedades e os bancos ligados a elas enxergam uma margem de negociação com os parlamentares.

Recorrer à Justiça

Ainda os clubes-empresa: além da negociação política, os investidores discutem a possibilidade de recorrer à Justiça, questionando a mudança do marco tributário do futebol por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade ou Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental. Por ora, as SAFs estão perdendo o jogo por um a zero. Sua carga tributária aumentará gradativamente a partir de 2027 até chegar a 8,5% da receita bruta em 2033, com a inclusão a Contribuição sobre Bens e Serviços, 1.5% e do Imposto sobre Bens e Serviços, 3%.

De volta ao teatro

A atriz Natália do Vale, depois de 20 anos está de volta ao palco do teatro com a peça Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, protagonizado por ela e Herson Capri, ambos colegas de longa data da atriz. Natália foi casada três vezes, só que nunca teve filho. Ao falar sobre esta escolha à revista Marie Claire Brasil ela garante que nunca teve vontade de engravidar, e só se arrepende de não ter tido um filho por conta de seu pai que adorava crianças. “Acredito que se eu tivesse um desejo de ter filho, seria por conta do desejo que ele tinha, e eu não pude fazer isso por ele. Se eu tivesse que me arrepender, seria pelo meu pai, a quem não pude dar um neto. Ele adorava crianças, sempre brincava com elas na calçada. Hoje, penso muito nisso: que pena que não tenho um filho. Talvez o espetáculo tenha me levado um pouco para esse lugar de querer ter um filho, já que falamos o tempo inteiro deles na peça”. Aos 72 anos revela que o “avanço da idade”, não é boa, mas também não é um peso. “Sinto o peso da idade no meu físico, sempre foi assim, não é de agora. Não me entristece envelhecer, me olhar e me ver com uma ruga ou um cabelo branco. Ganhei muitas coisas com maturidade. Não vou dizer que é uma maravilha, porque não é. Para mim, é uma merda. Mas não é um peso”.

117 SAFs

Hoje, as Sociedades Anônimas pagam o equivalente a 5% do faturamento bruto nos cinco primeiros anos e 4% a partir do sexto ano. Ou seja: o custo do recolhimento de gravames vai mais que duplicar. As SAFs alegam que o novo regime tributário vai dificultar consideravelmente a entrada de novos players no setor e provocar a desistência de investidores já presentes no futebol brasileiro. Hoje, existem 117 SAFs no Brasil. Cinco delas disputam a Série A do Campeonato Brasileiro - Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Todas foram substituídas com base em um regime tributário prestes a ser jogado para escanteio.





Mais farpas

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Eduardo Bolsonaro estão trocando novas farpas. Primeiro, o cacique sugere que, se Eduardo concretizar o plano de se candidatar a presidente à revelia de Bolsonaro, "ajudará a matar o pai" e a declaração ser chamada de "canalhice", Valdemar afirmou que Dudu Bananinha não tem votos e não respeita o ex-presidente. Se Tarcísio concorrer ao Planalto, Eduardo deixa o PL e concorre também à Presidência por outra legenda (Valdemar não acredita que ele faça isso). O presidente do PL ainda disse que "ele pensa que tem votos, os votos são de seu pai, não seus. Mas, se teu pai te escolher terá o apoio do partido".

Pérola "Deus está em todo lugar e sabe quem fala a verdade e quem mente. E espero que Deus passe na cabeça das pessoas para entenderem quem fala a verdade e quem está mentindo", de Lula, numa entrevista ao podcast Papo de Crente.

Elogio a Paes

Para deixar Eduardo Bolsonaro mais irritado ainda, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, vem trocando figurinhas com o prefeito Eduardo Paes (PSD-RJ), hoje o nome mais cotado para o governo do Rio de Janeiro. E ainda também irritou o vereador Carlos Bolsonaro, dizendo que "Paes é um prefeito muito bom" e que "a gente deve reconhecer as coisas, mesmo sendo de outro partido" Valdemar "tem muita simpatia" pela candidatura de Paes ao governo do Rio e nosso pessoal também tem".

Segurança da Marinha

Ainda o aumento da segurança feita pela Marinha nos rios da Região Amazônica durante a COP30: teve também uma operação no alto rio Juruá de forma conjunta com a Polícia Federal e o Grupo Especial de Operações em Fronteiras do Governo do Estado e a operação combinada de controle fluviais na região da Tríplice Fronteira, junto com as Marinhas da Colômbia e do Peru. Teve ainda a Operação Ágata, coordenando tropas da Marinha, Exército, Força Aérea e representantes de 10 agências governamentais dos níveis federal e estadual. Ressaltou o prejuízo de R$ 225 milhões ao crime organizado, destacando-se e neutralização de 34 dragas de garimpo ilegal na região fronteiriça Brasil-Colômbia.

Senadora por São Paulo

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, tem ganhado força como um possível nome para a disputa do Senado por São Paulo, apoiada por Lula. A alternativa pode levar a uma eventual mudança de partido da ministra, além de estar condicionada ao nome do candidato da esquerda ao governo estadual. Além de Tebet, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin também são candidatos para o cargo pela esquerda. Uma ala do PT defende que eles são nomes melhores para o governo de São Paulo: só que aí tem de enfrentar Tarcísio de Freitas em busca da reeleição.

Passivo tributário

Há um problema de forte preocupação entre os interessados na compra da participação do Casino no Pão de Açúcar: o elevado risco fiscal da companhia. Eles estão com um pé atrás (Supermercados BH, Cencosud e Roldão) em relação à elevada dívida tributária da rede varejista e aos contenciosos em torno dela. A maior preocupação é a pendência com a Receita Federal referente à dedução do ágio em aquisições feitas entre 2007 e 2013. O Pão de Açúcar recebeu uma multa de R$ 2,5 bilhões. A direção do Pão de Açúcar diz que até dezembro estará negociada a maior a compra dos 22,5% em poder do Casino. E tem mais: a rede já acumulou uma dívida de R$ 3,6 bilhões de recolhimento do ICMS em São Paulo (com o programa Acordo Paulista a conta caiu para R$ 794 milhões - e não foi paga).

"Quase pastor" 1

Nome cotado da direita para a eleição presidencial (ele tem repetido que disputará a reeleição do governo paulista), Tarcísio de Freitas tem incluído referências bíblicas em seus discursos para tentar estreitar seus laços com o eleitorado evangélico. Ele tem fluência bíblica superior a qualquer um de seus adversários e não apenas cita versículos como os comenta. Na Marcha para Jesus citou a parábola do mordomo infiel, que associou tanto a Lula quanto a Pablo Marçal. Outra das suas passagens favoritas é um versículo da Carta de Paulo aos Romanos: "Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração".

"Quase pastor" 2

Admiradores evangélicos de Tarcísio acham que ele é "quase um pastor", embora sempre se apresente como católico. Foi com sua mãe que aprendeu "coisas de Deus". Ele reforça o tempo todo que "nada é impossível para Deus" e narra dois episódios de sua vida: teve um câncer quando estudava no Instituto militar de Engenharia e para um concurso na Câmara para o qual não tinha a menor chance, acabou ganhando o primeiro lugar. E sua mãe disse: "Deus vai te abençoar, não é pelo seu merecimento".

Mistura Fina

A posse do ministro Edson Fachin na presidência do Supremo no próximo dia 29 não terá grande festa depois da sessão da Corte. Ele não aceitou patrocínio para o coquetel depois da cerimônia. Há dois anos, Luís Roberto Barroso escolheu Maria Bethânia para cantar o Hino Nacional. Fachin escolheu o Coral do STF para a apresentação e quem fará o discurso em nome do Supremo será a ministra Carmen Lúcia, única mulher entre onze ministros.

Após seu não-depoimento, o advogado milionário Nelson Willians, aos olhos da CPMI, passou a figurar com Antônio Antunes, o "Careca do INSS", entre os principais suspeitos do roubo bilionário aos aposentados. Ele perdeu o rumo, segundo observadores lúcidos, quando o relator Alfredo Gaspar (União-AL) indagou sobre suas relações com José Dirceu, que atua à sombra do poder petista, a quem é atribuída sua contratação pelo Banco do Brasil, que o tornou rico (seu escritório é o maior do país).

Nelson Willians passou a ignorar as perguntas, repetindo que nada teve a ver com o roubo aos aposentados. "O senhor mente", acusou frontalmente Marcel van Hatten (Novo-RS), "tem a ver com tudo que é investigado", citando que a Polícia Federal o considera suspeito. Negou-se até a confirmar que é investigado e que sua prisão preventiva foi solicitada pela Polícia Federal ao ministro André Mendonça (STF), que o liberou.

A CPI Mista que apura a roubalheira das aposentadorias do INSS deverá apertar o cerco em cima da Orleans Viagens e Turismo, empresa que é suspeita de ter recebido R$ 5,2 milhões da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura (Contag). A entidade controlada pelo PT, suspeita de "passar o rodo" em R$ 3,7 bilhões de aposentados, era presidida por Aristides Veras, irmão do deputado petista Carlos Veras. Apesar de citada no esquema, a Orleans recebeu generosos repasses e ainda tem contrato com o governo Lula.

A agência já recebeu R$ 12.398.310,05 do governo federal e tem ao menos seis contratos ativos. Outro expirou há poucos dias. Os sócios Silas Bezerra Alencar e Wagner Ferreira Moita estão na fila da convocação. É pedido do deputado Marcel van Hatten (Novo-RS). Até uma beirada de emenda parlamentar choveu na empresa, R$ 2,6 mil em uma "ação de manejo de espécies da fauna silvestre". O contrato mais alto, R$ 2,6 milhões, foi assinado em fevereiro deste ano. O segundo mais vantajoso, R$ 2,2 milhões, em novembro de 2023.

In – Quibe assado recheado

Out – Quibe de peixe