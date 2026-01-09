Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"É a prova do ódio que ele e toda esquerda têm dos patriotas"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) sobre o veto de Lula ao projeto da dosimetria

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

09/01/2026 - 07h00
Lula quer destravar ‘Bessias’ com saída de ministro

Lula quer usar a saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça e Segurança Pública como janela de oportunidade para destravar a indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em estudo no Planalto está a separação de Justiça e da Segurança Pública, passando ao menos uma das partes para o centrão. Lula ensaia um aceno a Davi Alcolumbre (União-AP) para desanuviar o péssimo clima instalado com o presidente do Senado.

A volta dos que não foram

Se fala até em ressuscitar Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para uma das pastas. O senador foi o pivô da última crise entre Lula e Alcolumbre.

Ministro indemissível

O problema para Lula é que, uma vez nomeando Pacheco, aliado de Alcolumbre, eventual demissão do posto é declaração de guerra.

Quase um escambo

Não sendo Pacheco, Lula avalia costurar com os senadores uma indicação que viabilize a aprovação de Messias.

Saco sem fundo

Para 2026, a perspectiva é de ainda mais gastos com emendas. O Orçamento do ano, já aprovado, prevê pagamento de R$61 bilhões.

Ministros fizeram quase 1.800 voos pela FAB

Regalia disputada pela nata de Brasília, os jatinhos da Força Aérea Brasileira fizeram ao menos 1.778 decolagens com autoridades ao longo de 2025. Têm direito à regalia os ministros de Estado, chefes das Forças Armadas, presidentes da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal e, normalizado no governo Lula, sem previsão legal, até ministros do STF. A conta não considera os rolês de Lula e Janja, sempre com grandes comitivas e com a gastança protegida pelo sigilo.

AeroMotta

Só deu Hugo Motta zanzando por aí. O deputado, que até tem o próprio avião, fez ao menos 141 viagens nas asas da FAB (e por nossa conta).

Economia pra quem?

Fernando Haddad (Fazenda) não quer nem saber de voos de carreira. Foram 132 viagens ao longo do ano. Foram 20 a mais do que em 2024.

Supremo voador

A presidência do STF fez 100 decolagens. Os ministros, outras 19. O total de 2025 supera os voos de 2024 (1553) e fica atrás de 2023 (1997).

Uma piscada

Durou pouco a ordem para investigar denúncia de omissão médica a Jair Bolsonaro. Canetada do ministro Alexandre de Moraes (STF) anulou a sindicância determinada pelo Conselho Federal de Medicina.

Vai cair

Nas contas do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), o veto de Lula ao projeto da dosimetria não deve prosperar, “será derrubado na primeira sessão do Congresso Nacional”, conclui o deputado.

A galope

Carol de Toni (PL-SC) não quer nem esperar o fim do recesso para votar o veto de Lula ao projeto da dosimetria. A deputada protocolou pedido para uma sessão extraordinária do Congresso para derrubar a medida.

Bem na fita

O Aeroporto Internacional de Brasília é o segunda mais pontual do mundo. Foram 88,36% de decolagens (114.481) no horário em 2025. A avaliação anual foi divulgada pela Cirium, que analisa dados da aviação.

Fim da sabotagem

Eduardo Girão (Novo-CE) quer mudar o regimento interno do Senado para que apenas parlamentares que subscrevem pedidos de CPI participem do colegiado. Quer acabar com o aparelhamento e boicote.

Triste legado

Para Julia Zanatta (PL-SC), a passagem de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça não deixa saudade. Diz a deputada que o legado que fica é o “crime organizado mais forte, mais ousado e mais armado”.

Debandada

Ricardo Lewandowski, que se demitiu do Ministério da Justiça, deve ser só o primeiro a pedir o boné este ano. Quem quiser disputar eleição tem que se descompatibilizar. Ao todo, mais de 20 ministros devem sair.

Piorou

Debilitado, o ex-presidente Jair Bolsonaro agora faz uso de antidepressivos. “Está cada dia pior”, diz o filho Carlos Bolsonaro que presenteou o pai com um radinho a pilha.

Pergunta na Venezuela

Delcy Gonçalvez é a ditadora em exercício ou ditadora interina?

PODER SEM PUDOR

Alvíssaras, vereador

O ex-presidente do STJ, ministro Edson Vidigal, contou com muita graça – respondendo a e-mail de um alagoano – a história de um vereador eleito “com espantosa votação” em São Luís (MA), nos anos 60: “Era uma figura simpática, inteligente, com excelente memória para números, inclusive. Mas não gostava de ler nada, nem jornal. Tinha dificuldade para ler discurso. Algumas palavras ele as pronunciava com certa empáfia, distorcendo-as. Então, uma vez ele disse com muita convicção – ‘Senhor Presidente, tenho uma notícia jussareira para Vossas Excelências...’ Com todo o respeito, seus nobres colegas, segurando o riso, franziram as laterais da boca como se mastigassem os lábios. O homem queria dizer ‘notícia alvissareira’.”

CLAÚDIO HUMBERTO

"A esquerda quer ditar como o venezuelano deve agir"

Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a lacração após prisão do ditador Nicolás Maduro

06/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Negócios de Joesley com Maduro complicam Lula

Após insinuar suposta proximidade com a Casa Branca, os irmãos Joesley e Wesley Batista agora devem enfrentar a ira norte-americana, em razão dos seus negócios na Venezuela que podem ter ajudado a prolongar a narcoditadura de Nicolás Maduro, criminoso finalmente atrás das grades. Também causou estupefação no governo de Donald Trump a notícia de que os negócios dessa dupla com Maduro, que contaram com a interveniência do governo petista, foi colocada sob sigilo por Lula (PT).

Nervosismo explicado

Na oposição há a certeza de que não foram razões ideológicas que deixaram Lula nervoso, com a prisão do amigo e parceiro Maduro.

Dólares para o PT

Além de negócios secretos de Joesley com o narcoditador, voltaram à tona os dólares de Maduro para a campanha presidencial do PT.

Dinheiroduto sujo

Em depoimento de 24 de fevereiro de 2016, Mônica Moura relatou em vídeo como recebia os milhões entregues a ela por Maduro.

Malas de dinheiro’

Esposa e sócia de Santana, Mônica disse que recebia dinheiro das mãos do próprio Maduro “malas de dinheiro, várias” e “quase semanalmente”.

Lula injetou quase R$1 bilhão do Brasil na ONU

Funcionando basicamente como palco para lacração, a Organização das Nações Unidas (ONU) conseguiu colocar no bolso mais de US$170,3 milhões dos esfolados brasileiros apenas nos últimos três anos de Lula (PT) na presidência do Brasil. Em conversão direta, usando ferramenta disponibilizada pelo Banco Central (BC), o montante supera os R$925,6 milhões. O caminhão de dinheiro não é suficiente para garantir o sonho do petista de ser membro permanente do Conselho de Segurança.

Quarto de bilhão

Enquanto o governo Lula espreme para arrancar até a última gota do salário do brasileiro, doou, em 2025, US$48 milhões (R$260,9 milhões).

Sem dó

Em 2024, o brasileiro levou a maior estocada para bancar a ONU, mais de US$63,4 milhões, que convertidos ultrapassam os R$344,6 milhões.

Nosso dinheiro

Primeiro ano do Lula 3, o petista já mostrou (com o bolso alheio) que seria generoso e deu US$58,8 milhões; mais de R$320 milhões.

Tudo estranho

Já tem pedido de impeachment do prefeito, João Campos (PSB), após estranhíssima manobra para nomeação em concurso para procurador do Recife (PE). A ofensiva é assinada pelo vereador Eduardo Moura (Novo).

No pote

Ao contrário do Brasil, onde audiência de custódia é como porta giratória que libera criminosos presos, os Estados Unidos mantiveram a prisão de Nicolás Maduro. A próxima audiência do ditador será dia 17 março.

Algo estranho

Major Araújo (PL-GO) estranha ofensiva do Tribunal de Contas da União contra o Banco Central no caso Master, “O TCU não exerce função de órgão regulador do sistema bancário”, lembra o deputado estadual.

Explica como

Ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga ironizou o atual chefão da pasta Alexandre Padilha, que prometeu cuidar dos venezuelanos, "Mas não cuida nem dos brasileiros”, lembrou ao citar as quilométricas filas.

Operação abafa

Nikolas Ferreira (PL-MG) celebra a queda do ditador venezuelano, mas chama atenção para não desviar o foco das mazelas nacionais, “Show de bola, agora voltemos: escândalo do Banco Master"

Vice dos sonhos

O Paraná Pesquisas revela o “vice perfeito” para a chapa presidencial que, somadas as características, batem quase 50% da preferência do eleitor: ser mulher (24,4%) e um nome do agronegócio (22,3%).

Só com CPI

Carlos Jordy (PL-RJ) expõe a arbitrariedade do TCU em descarada ofensiva contra o Banco Central, “O TCU não é regulador bancário”. O deputado não tem dúvidas, “CPMI do Banco Master é imprescindível!”.

No voto

Blindagem governista a aliados na CPMI do INSS não deve sair impune, avalia o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), “O desgaste é crescente e a resposta virá nas urnas!”

Pensando bem...

... caiu de Maduro.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Pelada política

Durante almoço, o senador Ney Suassuna (PB), então líder do PMDB, enumerava as agruras que enfrenta no seu dia-a-dia. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ouviu o relato com espanto e depois desabafou, arrancando gargalhadas:

- E eu achava que futebol era complicado...

CLAÚDIO HUMBERTO

"[O governo Lula] só sabe aumentar impostos e sufocar quem produz"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o governo tomar R$25 bilhões em impostos em 2 dias

05/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula e a mentira do ‘revogaço’: mais de 3 mil sigilos

Ao prometer na campanha de 2022 um “revogaço” de decretos de sigilo do antecessor Jair Bolsonaro, para “restaurar a transparência” e acabar o “obscurantismo”, Lula (PT) estava apenas mentindo para o eleitorado. O governo do petista impôs milhares de sigilos, dos gastos extravagantes das viagens de Janja, sua mulher, às evoluções dos seus empresários favoritos, Joesley (que o delatou na Lava Jato) e o irmão Wesley, passando pela recusa de cumprir a Lei de Acesso a Informações (LAI).

Dados são oficiais

Dados da Controladoria-Geral da União e relatórios independentes revelam total de 3.287 sigilos entre 2023 e 2025, ignorando a LAI. 

Recusas reiteradas

O governo Lula desrespeitou a LAI, de forma obstinada, própria de quem tem muito a esconder, recusando 16% dos pedidos de informações.

Lorota do ‘revogaço’

Virou piada Lula jurar em 2022 a uma radio paulistana, mentindo, o revogaço de tudo “que Bolsonaro está criando para defender os amigos”.

Sigilos aumentaram

Só em 2023, o primeiro ano, Lula decretou sigilo de 100 anos em 1.339 pedidos de informação, contra 1.332 no último ano de Bolsonaro (2022).

Gafes e gastos marcam atitudes da ‘atora’ Janja

Ao contrário de antecessoras mais discretas, a primeira-dama Janja (PT) seguiu em 2025 seu protagonismo espalhafatoso, marcado por gafes diplomáticas, declarações impropriadas e acusações de gastos extravagantes, gerando críticas e até ações judiciais. Em 2025 seguiu na mesma toda. Já em fevereiro, em visita ao barracão da escola de samba Portela, ela vazou imagem de uma águia que seria surpresa no desfile de Carnaval. O conteúdo foi apagado após críticas pelo seu descaso.

Nem ditadura escapa

Durante jantar oficial na China, em maio, Janja reclamou do TikTok ao ditador chinês Xi Jinping, causando constrangimento e irritação.

Quem estuda não erra

Em novembro, durante entrevista na COP30, em Belém, ela soltou um analfabetíssimo “somos atoras” em vez de “somos atrizes”. 

Insensibilidade

Ela fez dancinha na Índia enquanto o Brasil estava em choque com as enchentes do Sul, e até se meteu em foto de Joe Biden com Lula.

Lembra do ‘sumiço’ fake?

A primeira-dama Janja insinuou em 2023 o sumiço de 261 móveis da Presidência, depois encontrados num depósito do Palácio da Alvorada, porque queria comprar novos. A mentira rendeu condenação na Justiça.

Pura ficção

Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 com meta de superávit de R$ 34,3 bilhões para as contas públicas. Em 2023 e 2024 as metas – não atingidas – foi de “déficit zero”. Foram dois anos de rombos.

Curioso

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi o décimo maior anunciante do Facebook e Instagram em todo o Brasil, nos últimos três meses: torrou R$406 mil, mais até que (o banco público) Caixa, que gastou R$282 mil.

Na nossa conta

Lula (PT) distribuiu mais de R$30,6 bilhões em emendas parlamentares em 2025, segundo dados do Portal da Transparência. Foram R$1 bilhão a mais que no ano anterior, que já havia batido recorde histórico.

Definição em Portugal

Será realizada no dia 18 a eleição presidencial em Portugal, onde lidera pesquisas Luís Marques Mendes, candidato do PSD do primeiro-ministro Luis Montenegro. Tem 79% de chances de vitória, segundo a Polymarket.

Mais um

O último Relatório de Acompanhamento Fiscal de 2025 da Instituição Fiscal Independente do Senado alerta: retirada de despesas do teto de gastos, como precatórios, ressarcimento da roubalheira no INSS etc. dão fôlego curto, mas demonstram a necessidade para mais um ajuste fiscal.

Imposto desincentiva

“Alíquota de 25% [para importação de painéis solares] é abusiva e não tem qualquer efeito benéfico à indústria nacional” argumenta o senador Marcos Rogério (PL-RO), que apresentou projeto para limitar essa taxa em 9,6%. No governo Bolsonaro, lembra ele, essa alíquota foi zerada.

Banco do mundo

O mercado espera que Donald Trump anuncie antes de fevereiro o próximo presidente do Federal Reserve, o banco central dos EUA. Kevin Hassett, Kevin Warsh e Christopher Waller estão entre os mais cotados.

Pensando bem...

...propaganda, agora, é alma do governo.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Papel de deputado

Paulo Lustosa era deputado federal pelo Ceará quando foi procurado por um prefeito. Ele queria resolver “um problema urgente” e estendeu um papel. Lustosa leu e se espantou com o teor da pretensão: “Mas isto é ilegal, infelizmente não será possível”. O prefeito torceu o nariz, indignado: “Se fosse legal, eu não precisaria de deputado...”

