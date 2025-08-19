Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"É como tentar revogar a lei da gravidade com decisão judicial"

Deputado Eduardo Bolsonaro sobre a decisão do governo de ignorar a Lei Magnitsky

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

19/08/2025 - 07h00
Descumprir a Magnitsky deve custar caro ao Brasil

Pode ser inócua e custar caro ao Brasil a decisão do governo Lula (PT) de autorizar o descumprimento da Lei Global Magnitisky, que enquadrou Alexandre de Moraes. Bancos ou empresas que o fizerem devem ser expostas a multas bilionárias e exclusão do mercado financeiro internacional, do qual os bancões dependem. E nem adianta dizer que não é decisão de governo, como lembrou um governador de sólida formação jurídica: quem ajuizou a ação foi o líder do governo na Câmara e a decidiu Flávio Dino, ministro umbilicalmente ligado a Lula.

Em nome da ‘soberania’

O banco BNP Paribas ignorou a Magnitsky e foi multado em R$48,4 bilhões por transações com ditaduras, e teve de demitir 13 diretores.

O Brasil sob risco

O governador acha a decisão do governo Lula “irresponsável” por “colocar em risco todos os brasileiros e todas as nossas instituições.”

Bancões com a lei

Como sabem das punições por descumprimento da Lei Magnitsky, presidentes do Bradesco e Itaú já deixaram claro que a irão cumprir.

Cliente é obrigatório?

Mesmo “autorizados” a descumprirem a Magnitsky, bancos não podem sem obrigados a manter cliente, nem mesmo sendo ministro do STF. 

Balcão: governo já pagou R$8,1 bi em emendas

No balcão das relações com o Congresso, o governo Lula (PT) já pagou mais de R$8,1 bilhões em emendas parlamentares este ano, segundo o Tesouro Nacional. Do total, mais de R$6,9 bilhões quitaram emendas individuais e outros R$1,2 bilhão as emendas de bancadas. A maior emenda individual de 2025, de R$34,3 milhões, foi paga dia 5 de agosto e pertence à senadora Augusta Brito (CE), nova líder interina do PT no Senado e suplente do ministro Camilo Santana (Educação).

Véspera de CPI

Até o fim de junho, o Tesouro registrava R$2,6 bilhões em emendas pagas pelo governo Lula, e o valor quase triplicou

Vapt-vupt

A emenda da senadora petista para o Fundo de Saúde do Ceará foi empenhada em 26 de junho, liquidada dia 4 e paga em 5 de agosto.

Só coincidência

Dia 13, Brito virou líder do PT no Senado, após Rogério Carvalho se tornar líder do governo, enquanto Jaques Wagner trata da saúde.

Pogust em maus lençóis

Vítimas da tragédia de Mariana representadas pelo Pogust Goodhead na ação indenizatória de Londres, lotaram as redes sociais de denúncias de terem sido induzidas a não aderir ao Programa de Indenização Definitiva (PID) no Brasil, até com ameaça de multa.

Certeza de pizza 

Para o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a CPMI do INSS já nasce sob suspeita. É que o presidente e relator escolhidos nem assinaram o pedido para criar a comissão: “Vão investigar ou encenar?”.

Gasto indecoroso

Gastos do governo Lula com “cartões corporativos” passam dos R$47,4 milhões até o fim de julho. Passou na maquinha, lá se foi o nosso dinheiro. Só a Presidência torrou R$3,2 milhões. Tudo secreto, claro.

Mais futuro que passado

Para o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o tempo de Lula passou. o País precisa de presidente com mais futuro do que passado. E ainda citou a música Tetê: “Não viu que o tempo passou/E fez [dele] nunca mais”.

Esperança de volta

Após a derrota da esquerda na Bolívia, o deputado Rodrigo Valadares (União-SE), comemorou: “Foram 20 anos de esquerda derrubados. Agora é a vez do Brasil em 2026. Chega de atraso, chega de PT!”, 

Visão reduzida

O Tesouro Nacional já contabiliza mais de R$8,1 bilhões pagos em emendas parlamentares em 2025, o Portal da “Transparência” do governo petista admite haver pago “apenas” R$5,2 bilhões.

Calote do calote

O Senado quer votar na quarta (20) a PEC que limita pagamentos de precatórios por estados e municípios e cria parcelamento de débitos previdenciários. O relator, Jaques Wagner (PT-BA), está de molho.

Quarentena de um

O relator novo Código Eleitoral no Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), quer reduzir ainda mais a quarentena de magistrados, membros do MP, militares, policiais etc. Caiu de quatro para dois e deve virar só um ano. 

Pensando bem…

…no caso da relação com os EUA, parece que todos os bombeiros só têm gasolina para apagar o fogo.

PODER SEM PUDOR
Despacho a jato

Governador da Paraíba, Ernane Satyro estava impaciente: ainda teria de receber um prefeito e já estava atrasado para um compromisso. Seu chefe de gabinete teve o cuidado de pedir ao prefeito que objetivasse a conversa: “Vá direto ao assunto e seja breve. O governador é muito objetivo.” Já diante do governador, o prefeito avisou: “Vim tratar sobre dois assuntos, eu sei que o senhor é objetivo e prático...” Satyro interrompeu: “Muito bem, amigo velho, diga-me então qual o segundo assunto!”

CLÁUDIO HUMBERTO

"Moraes é um tirano e precisa cair"

Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre autista preso no 8/1 usar tornozeleira mesmo absolvido

17/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula quer de Motta que os Bolsonaro desapareçam

Lula (PT) se reuniu fora da agenda com o presidente da Câmara, Hugo Motta, na terça (12), na pauta: Eduardo Bolsonaro (PL-SP), exilado nos Estados Unidos. O petista quer se livrar do rival e também do filho. O governo precisa culpar alguém pelo próprio fracasso, na crise com os EUA, e o escolhido foi o deputado, a quem Lula atribui o enorme prestígio de influenciar decisões do governo Trump. Assim, Eduardo virou o responsável pelas sanções a Alexandre de Moraes, a reunião cancelada de Haddad ou a proibição de Alexandre Padilha ir à Disney.

Procurando culpado

Lula sabe que sua recusa negociar o tarifaço provocará graves danos ao Brasil, por isso tenta transferir responsabilidades.

É só representar

O afável Motta prometeu que encaminharia ao corregedor eventual denúncia contra Eduardo, o que foi imediatamente providenciada.

Custo será elevado

O presidente da Câmara advertiu que eventual processo contra o deputado tem chances limitadas e pode paralisar as votações.

Pagando para aderir

O PT vê em Hugo Motta desespero por ser “aceito” no Planalto e cobra um preço elevado, “provas de lealdade” como cassar Eduardo.

Petistas desconfiam de corregedor da Câmara

Petistas que vivem em busca de inimigos imaginários para justificar o derretimento da popularidade de Lula, agora, desconfiam de Diego Coronel (PSD-BA), o corregedor da Câmara dos Deputados. O PT esperava fechar a semana já bem encaminhado o relatório contra os deputados que obstruíram a Mesa Diretora da Câmara, batendo à porta do Conselho de Ética. Acontece que Coronel sinalizou que pode usar o prazo que dispõe de até 45 dias. Foi aí que a coisa azedou.

Caso de família

O sobrenome já entrega: o corregedor é filho do senador Ângelo Coronel (PSD-BA), que precisa renovar o mandato em 2026.

Hora de negociar

O PT-BA cria dificuldades para uma aliança eleitoral com o PSD, em 2026, lançando chapa puro-sangue, escanteando o pai do corregedor.

Escanteio

Nos planos do PT, a chapa vai ser com o senador Jaques Wagner, em fim de mandato, e o ministro Rui Costa (Casa Civil). Ângelo está fora.

6 e meia dúzia

Dos quatro pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), três são do PT e um do puxadinho Psol. Quem resolve se abre ou não o processo é Fabio Schiochet (União), presidente do Conselho de Ética.

Não sai do palanque 

Enquanto Lula se recusa a ligar para Trump, arriscando milhares de empresas e empregos, o presidente dos EUA se reuniu com Vladimir Putin e ligou até para Alexander Lukashenko, líder de Belarus.

BB sob ataque

A queda de 60% no lucro líquido do Banco do Brasil no 2º trimestre fez lembrar o aumento dos seus gastos inspirados em Janja, com viagens, patrocínios e eventos. O governo parece determinado a quebrar o BB.

Não sabe o que diz

A solução de Marina Silva (Meio Ambiente) para preços estratosféricos de estadia em Belém (PA), para a Conferência do Clima (Cop30) da ONU foi... apelar para a Justiça mandar os preços baixarem.

Girão governador

O senador Eduardo Girão reafirmou que não será candidato à reeleição ao Senado e almeja disputar o governo do Ceará. Disse ainda que conversa com lideranças da oposição. Ele deve trocar o Novo pelo PL.

Cada vez mais abalada

Após vazar investigação da PF contra Silas Malafaia, as Frentes Evangélicas da Câmara e Senado disseram em nota que “a escalada de medidas sem critérios técnicos claros”, vazadas à imprensa antes de serem notificadas, “abala a confiança no sistema de Justiça”.

90 dias

Com previsão inicial de término para 12 de setembro, o julgamento do de Jair Bolsonaro sobre o suposto “golpe” pode demorar um pouco mais. Aliados torcem por um pedido de vista do ministro Luiz Fux.

Agenda

Uma das últimas visitas a Jair Bolsonaro antes de iniciar o julgamento na 1ª turma do STF será a de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, dia 28. O julgamento começa em 2 de setembro.

Pergunta na justaposição

Se Trump encontrou Putin no Alaska, aonde ele receberia Lula?

PODER SEM PUDOR
Filhote de peixe

Cláudio Humberto

Até mesmo Tiago, filho de 4 anos, na época, do então deputado Babá (Psol-PA), parecia impressionado com a intolerância do PT no poder. Após a expulsão do pai do partido, ele passou a recusar a camiseta do PT que usava para dormir e, certo dia, Tiago brincava na sala do apartamento ouvindo Babá discorrer sobre os prejuízos causados aos trabalhadores pelo governo Lula. Disparou: “Pai, o Lula vai tirar os brinquedos das crianças?”

Cláudio Humberto

"Uma afronta a todo povo cristão do Brasil"

Deputado Cabo Gilberto (PL-PB) após inclusão do pastor Malafaia em inquérito do STF

16/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

EUA avaliam barrar Seleção Brasileira na Copa 

O cancelamento do visto de toda delegação da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo, que inclusive chegou a ser considerado no início da crise, está mesmo entre as opções de sanções contra o Brasil, após a escalada das tensões. A possibilidade já é discutida entre congressistas dos Estados Unidos, incluindo senadores próximos à Casa Branca, mas os mais experientes advertem que isso favoreceria politicamente o “regime autoritário” brasileiro que Trump vem criticando.

Política go home

A Fifa, cujo presidente se dá bem com Trump, terá papel decisivo: nem mesmo países-sede ditatoriais barram seleções de nações inimigas.

No coração

Trumpistas do Maga acham que as sanções já impostas ao Brasil “não foram suficientes” e querem sanções que “machuquem mais”.

Flórida no horizonte

A Copa de 2026 será nos EUA, México e Canadá, com a maioria dos jogos em território americano. A CBF negocia sediar o time na Flórida.

Principalmente diesel

O Brasil já teve imposta tarifa de 50% e está sob ameaça de punições adicionais, em razão do relacionamento comercial com a Rússia.

Dr. Hiran foi lá e viu: Cuba tem fábricas de ‘médicos’

Médico em plena atividade, o senador Dr. Hiran (PP-RR) é um critico do programa Mais Médicos, alvo de sanções pelo governo dos Estados Unidos. Esquema montado para financiar a ditadura com dinheiro público brasileiro, o programa é acusado de impor trabalho escravo aos médicos profissionais de saúde. Dr. Hiran esteve lá e relatou ao podcast Diário do Poder que a ditadura criou autênticas “fábricas de médicos”, de qualidade duvidosa, em cursos de duração bem reduzida.

Entre aspas

Dr. Hiran disse ainda que deixou Cuba ainda mais preocupado com a formação de “médicos”, assim, entre aspas, enviados ao Brasil.

São uns artistas

Petistas no Ministério da Saúde e na Organização Panamericana de Saúde, agora sancionados, bolaram o plano para financiar a ditadura.

Só com carteirinha

Nem precisa ter notas boas ou prestar exame para frequentar essas “fábricas”. Basta ser indicado por “organizações sociais” pró-ditadura.

Entranhas do poder

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, manteve estranhas reuniões fechadas à imprensa, nesta sexta (15), com André Esteves, dono do BTG, e depois com Joesley Batista, dono da J&F/JBS.

Surpresa brasileira

Deu em nada em Genebra o convescote de ecochatos pelo extermínio do plástico. Ficaram magoados porque o Brasil, produtor de petróleo, teve o bom senso de defender iniciativas atreladas a financiamentos.

‘A gente somos inúútiil’

Estava vazia a agenda oficial do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta sexta (15). O último compromisso do chanceler decorativo de Lula (PT) foi na quinta (14): “despacho interno”.

Só piora

No mesmo dia em que até Vladimir Putin (Rússia) se reunia para negociar com Donald Trump (EUA), Lula achou uma boa ideia piorar a crise com indiretas do tipo “quem quiser sair, que saia”.

Nos finalmentes

Progressistas e União Brasil chegam aos finalmentes de sua federação partidária nesta terça (19). As convenções serão simultâneas, com imprensa e transmissão proibidos, e no mesmo dia haverá a primeira convenção conjunta da Federação União Progressista (UP).

Culpa da imprensa

Ministério da Saúde diz que derrubou seu sistema de email a busca da imprensa por declaração de Alexandre Padilha, após os EUA proibirem sua entrada no pais. Foi punido por explorar cubanos no Mais Médicos.

Maduro na mira

Donald Trump enviou 4 mil tropas adicionais aos mares da América Latina e sul do Caribe (norte da Venezuela) para combater o tráfico. Ao menos três navios de guerra e um submarino designados à região.

2026 é logo ali

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lança neste Sábado (16) sua pré-candidatura ao Planalto. Pela direita, além de Zema, outro pré-candidato é o goiano Ronaldo Caiado (União Brasil).

Pensando bem...

...no Congresso, o bloco do governo perde feio para o bloco dos evangélicos.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Sobremesa azeda

Após um lanche na Câmara dos Deputados, certa vez, o deputado Alberto Fraga (DF) pediu a sobremesa: “Traga um Governo Lula.”

O garçom não entendeu, depois arriscou: “O senhor quer dizer ‘uma cachaça’?” Fraga esclareceu: “Não, rapaz, quero “governo Lula”: um abacaxi!” Foi atendido. Estava azedíssimo.
 

