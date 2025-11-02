Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cláudio Humberto

"É entregar o galinheiro à raposa"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre proposta petista para segurança pública

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

02/11/2025 - 07h00
Nas redes, Bolsonaro bate Lula e todo staff petista

O governo Lula (PT) já dobrou este ano gastos em propaganda nas redes sociais, mas não tem jeito: Jair Bolsonaro (PL), sozinho, tem mais seguidores que todos os inimigos petistas somados. O ex-presidente tem 73,7 milhões de seguidores, enquanto os 36 perfis de Lula e petistas relevantes, incluindo Janja, Haddad e Gleisi, e esquerdistas tipo Boulos (Psol), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), muito ativo nas redes, e o vice Alckmin somam 72,7 milhões no Facebook, Threads, TikTok, Instagram, X e YouTube, segundo levantamento do Diário do Poder.

 

Mais de meio Brasil

Jair, Michelle, Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Tarcísio têm 174,1 milhões de seguidores. Mais do dobro de Lula & cia.

 

Nikolas bate Lula

Somente o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) já tem mais seguidores que Lula nas redes sociais: 39,7 milhões a 39,4 milhões do petista.

 

Proporção em tudo

Até entre primeiras-damas o bolsonarismo soma o dobro do petismo: Michelle tem 7,9 milhões de seguidores, Janja, 3,8 milhões.

 

Dados técnicos

O Diário do Poder avaliou 137 perfis de 25 autoridades nas seis redes. Eduardo e Gleisi não estão no Threads; Janja e Michelle só no X e Insta.

 

PEC ignora organizações criminosas, alerta Fraga

Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, o deputado Alberto Fraga (PL-DF) chamou de mentirosa, nesta sexta (31), alegações de integrantes do governo Lula (PT) e aliados no Congresso no sentido de que a PEC da Segurança seria a melhor resposta para fatos como os que motivaram a megaoperação policial no Rio de Janeiro, esta semana, “A PEC não tem um só artigo, nem mesmo uma linha, tratando de combate a organizações criminosas”, disse Fraga, “é só perfumaria”.

 

Relator da lei do Susp

Coronel da PM da reserva, Fraga é um estudioso do tema. Foi relator da lei que criou o Susp, o Sistema Único de Segurança Pública, em 2017.

 

Bancada da bala

Fraga se diverte corrigindo repórteres que procuram definir suas atividades na Câmara. “Bancada da bala!”, diz, orgulhoso.

 

PT com o crime

Fraga é deputado federal já no quinto mandato e não se conforma com os sinais da esquerda: “Há indícios de envolvimento do PT com o crime”.

 

Azedou o clima

Maior climão no Superior Tribunal Militar após sua presidente Maria Elizabeth Rocha lacrar pedindo desculpas às vítimas da ditadura. O ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira registrou sua discordância.

 

Silêncio gritante

O senador Paulo Paim (PT-RS), caçador de votos de aposentados, tomou chá de sumiço no roubo no INSS. A oposição não estranha: afinal, PT e governo Lula têm ligações umbilicais, até familiares, como o caso.

 

Um político à deriva

Com chances remotas e por isso mesmo desmotivado para disputar mandato eletivo, o senador Rodrigo Pacheco (MG) já tem ao menos um projeto político, caso se frustre o sonho do STF: vai se filiar ao MDB.

 

Leva para casa

O presidente Nayib Bukele, ídolo dos salvadorenhos, mandou suspender comida dos 40 mil bandidos que prendeu, caso se confirme a ordem para matar pessoas aleatoriamente nas ruas. E sugeriu que os organismos internacionais levem para suas casas os bandidos que tanto protegem.

 

Agenda

Se nada mudar, vai ser no fim da manhã desta segunda (3), às 11h, o encontro entre Alexandre de Moraes e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. A pauta da audiência será a megaoperação contra o crime organizado.

 

Petistas esperançosos

Três dos quatro governadores do PT estão aptos a disputar a reeleição em 2026; na Bahia, Ceará e Piauí. Só a governadora Fátima Bezerra (RN) não pode concorrer e deve tentar o retorno ao Senado Federal.

 

Dicionário ideológico

Geralmente ganham denominação diferente os conflitos entre forças armadas, grupos paramilitares ou terroristas que movimentam milhares de soldados e produzem mais de cem baixas.

 

Maioria não-absoluta

Candidata do governo de esquerda no Chile, com apoio de Michelle Bachelet, Jeannette Jara lidera pesquisas, mas tem só 16% de chance de vitória nas casas de apostas. Derrota no 2º turno é mais que provável.

 

Pensando bem...

...se ginástica olímpica marqueteira fosse modalidade esportiva, o Planalto já seria ‘hors concours’.

 

PODER SEM PUDOR

Diferenças visíveis

O papa João Paulo II visitava Brasília, em 1991, quando foi apresentado a várias autoridades, no Palácio do Planalto. Na fila estava o secretário de Esportes, Bernard Rajzman, ex-jogador de vôlei, e sua esposa, Carmem, filha de Ademar Ghisi, ministro do Tribunal de Contas da União. Era impossível não notar a diferença de idade e de estatura, no casal. “É sua filha?”, perguntou João Paulo II, simpático. Bernard se apressou na resposta, um tanto contrariado: “Não, é minha mulher!” O papa já cumprimentava outro casal quando Bernard desabafou: “Até tu, papa?”

Giba Um

"Ele nunca pediu apoio, antes ou durante. O governador Cláudio Castro arrisca ser engolido pelo...

crime. Se sentir que não tem condições, tem que jogar a toalha e pedir intervenção federal", de Ricardo Lewandowski (Justiça) sobre a guerra no Rio de Janeiro.

31/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A administração do presidente Donald Trump retirou o visto para os Estados Unidos do nigeriano Wole Soyinka,  o primeiro africano a conquistar o Prêmio Nobel de Literatura em 1986. Durante uma coletiva de imprensa na última terça-feira, 28 de outubro, Soyinka anunciou que a embaixada dos EUA cancelou o visto que lhe havia sido emitido no ano anterior.

MAIS: decisão foi comunicada em uma carta qual foi lida em voz alta para a imprensa em Lagos, a capital econômica da Nigéria. Soyinka, com um toque de humor, descreveu a notificação como uma "carta de amor bem curiosa" enviada pela embaixada. “Aqueles que esperam que eu participe de algum evento nos Estados Unidos, não percam seu tempo… Eu não tenho visto”.

Giba Um

De mãos com a natureza

Enquanto não começa seu próximo trabalho a atriz Mariana Ximenes, aproveita para descansar, e de quebra trabalha ao lado do que gosta, com a natureza. Mariana acaba de posar para capa e recheio da revista digital Harper’s Bazaar Brasil. “Honrada e feliz por poder amplificar uma pauta tão importante e urgente: a necessidade de olharmos para o meio ambiente e regenerarmos nossa mata nativa. Junto ao Instituto Terra, fundado e idealizado pela querida Lélia Wanick Salgado e por Sebastião Salgado em 1998, na fazenda que pertencia à família do fotógrafo, em Aimorés (MG), esse espaço de estudo e regeneração já plantou mais de três milhões de árvores e nos faz acreditar na transformação que nasce da consciência, da paciência e da ação com afeto. Sustentabilidade é sobrevivência". E Completa: “É emocionante perceber que o legado de Sebastião e Lélia não está apenas nas árvores, mas na consciência plantada em cada pessoa da região. Isso é uma transformação real. Cada muda plantada carrega uma história, uma esperança, uma escolha de futuro.” Para este ensaio Mariana não mediu esforços, subiu nas enormes árvores, tirou a roupa e se misturou a natureza como se fosse bicho.  “Acredito na transformação que vem da consciência, da paciência, da ação com afeto. Sustentabilidade não é uma pauta: é sobrevivência. Precisamos cuidar de nós e de tudo que nos cerca: do ar que respiramos, da terra que nos alimenta, das árvores e das florestas que equilibram o clima e sustentam a vida. Essa consciência tem crescido em mim a cada dia. Há lugares que nos devolvem imediatamente para dentro da nossa própria alma. O Instituto Terra é um desses lugares ”. Ximenes estará na próxima novela das 21h de Walcyr Carrasco, que substituirá “Três Graças”, que deve estrear ainda no primeiro semestre de 2026 “Quem Ama Cuida”.

Tensão militar: Defesa quer mais investimentos

Os Altos-Comandos militares discutem a necessidade premente de rearmamento das Forças Armadas, como única resposta possível e responsável do governo brasileiro diante das crescentes tensões entre Estados Unidos, Venezuela e Colômbia. O entendimento é que o Brasil precisa dar uma firme demonstração de poderio regional e de preservação de sua soberania. Os militares trabalham com senso de urgência e consideram que o governo, inclusive, já deveria ter iniciado negociações com fabricantes internacionais de equipamentos antes dos sucessivos sinais de alerta que chegam das franjas do território brasileiro. A América do Sul desponta como um front nevrálgico da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. As Forças Armadas não têm dúvidas de que Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina e demais vizinhos estão na mira norte-americana pelos mais diferentes fatores: matérias-primas estratégicas, crime organizado/narcotráfico, controle de infraestruturas-chave (portos, usinas, de geração de energia, data centers, etc.), segurança cibernética, rotas comerciais entre outros. 

Tempos bélicos

Rússia vs. Ucrânia, Israel vs. Hamas e Estados Unidos vs. Venezuela: entre tiros disparados e escalada de ameaças, são tempos bélicos, o que aumenta a urgência do Brasil reforçar seu aparelho dissuasório. A defesa do território é a essência da soberania nacional. Trata-se da verdadeira missão das Forças Armadas e não das situações diversionistas que, vira e mexe, tentam lhe impor à revelia, como a atuação na segurança pública. É inadmissível, por exemplo, que o Brasil seja uma plataforma global de distribuição de drogas produzidas em países vizinhos.

Giba Um

Corpo cansado

Há muitos anos atrás eram comum casais ter muitos filhos, porque não havia tanta informação quanto se tem hoje. Só que algumas destas famílias numerosas ainda existem, por conta de gravidez de múltiplos. Mas o casal Alec e Hilaria Baldwin fogem a regra. Casados há 13 anos o ator e a empresária e instrutora de ioga, possuem 7 filhos: Carmen, de 11 anos; Rafael, de 9; Leonardo, 8; Romeo, 6; Maria Lúcia e Eduardo, ambos de 4 anos; e Ilaria, 2. Em entrevista ao podcast misSPELLING Hilaria confessou que está cansada, mas que o marido quer mais filhos.  Mesmo com 41 anos ela diz que sua mente e seu corpo estão realmente cansados. "Se for para ser, tudo bem, vamos ver. Sempre foi uma coisa linda quando tivemos outro filho e acho que é algo que ele sempre considera quando pensa em como trazer mais alegria para a vida dele, porque eles nos trazem tanta felicidade e é algo tão mágico. Mas vamos ver. Estou cansada agora. Eles são tão fofos, mas meu corpo está realmente cansado."

Giba Um

Com trilha sonora

A guerra no Rio teve até trilha sonora: antes do meio-dia do palco da batalha entre mocinhos e bandidos, a equipe do governador Cláudio Castro espalhou nas redes um vídeo embalado por música típica de filme de ação. Mostrava policiais de uniforme camuflado, viaturas em alta velocidade e um fuzil no asfalto. Era estrelado por forças públicas, só que tinha fins particulares. Ao fundo, convidava o visitante a seguir perfil pessoal do governador. Era um momento da política no Instagram provando que até matança vira instrumento de promoção. 

É o Rio!

A mais letal operação policial contra o Comando Vermelho expôs o Rio como uma cidade refém da guerra entre as forças policiais e o crime organizado. As manchetes dos jornais anunciando "161 mortos e milhões sob o medo" não foram apenas no Brasil. Doze horas de tiros e granadas, a cidade sitiada e 28 ruas e avenidas bloqueadas, tudo isso também ganhou páginas lá fora e ocuparam os noticiosos da televisão pelo mundo afora, incluindo críticas aos governantes e colocando o Rio bem distante dos roteiros turísticos.

Pérola

"Ele nunca pediu apoio, antes ou durante. O governador Cláudio Castro arrisca ser engolido pelo crime. Se sentir que não tem condições, tem que jogar a toalha e pedir intervenção federal", 

de Ricardo Lewandowski (Justiça) sobre a guerra no Rio de Janeiro.

Michelle candidata 1

A resistência de  Jair Bolsonaro à candidatura de Michelle, sua mulher, a um voo maior, está se diluindo, segundo amigos próximos do ex-presidente. E mesmo com objeção de familiares e dos integrantes da lista de candidatos do centro e da direita que sonham com o Planalto. Entre os filhos, Carlos Bolsonaro até ruge para falar do assunto. O que resta mesmo é a decisão de Bolsonaro sobre quem será ungido. Michelle se mostra cada vez mais disposta a ir para o "sacrifício".

Michelle candidata 2

Se Michele for liberada para "mostrar as garras e "se levantar como uma leoa" na defesa de valores conservadores. No começo, Bolsonaro queria Michelle fora da competição. Depois a conversa evoluiu para uma cadeira no Senado. Transita agora como candidata à vice-presidência da República. Agora, aos políticos que recebe em sua prisão domiciliar, Bolsonaro diz que, se as pesquisas consagrarem Michelle como candidata competitiva ao Planalto, "seguirá firme com ela".

Correios, nem de graça 1

O insolvente Correios não consegue banco disposto a lhe emprestar os R$ 20 bilhões para pagar dívidas, como pretende, até porque o risco do calote é do tamanho do rombo. A saída ainda pode ser pior: o governo Lula obrigar os bancos estatais, já fragilizados, a bancar o crédito. A situação dos Correios é tão crítica que até de graça sairia caro e ninguém arriscaria. Se conseguissem vender os Correios pelo valor do mercado, não seria eficiente nem ao menos para o pagamento de um terço das dívidas.

Correios, nem de graça 2

Os Correios passaram a dar lucro com a Lei das Estatais no governo Temer, mas Lula conseguiu que o STF a suspendesse e tudo desandou. Lula pediu ao Supremo que suspendesse a Lei das Estatais, a fim de nomear quem quisesse como diretores. Para a presidência, designou seu churrasqueiro que, mesmo debaixo de sucessivos prejuízos, teimava em não sair. E mais: além de liquidar sua principal receita, taxando blusinhas, Lula fez crescer gastos com pessoal nos Correios para quase R$ 13,3 bilhões/ano.

874 obras paralisadas 1

A Andrade Gutierrez está formalmente liberada para disputar obras públicas em Minas Gerais. O "nada consta" veio na esteira da retomada do acordo de leniência com o governo do estado, que havia sido suspenso pela gestão Romeu Zema no ano passado. É uma história sem resposta. O motivo para o rompimento do acordo nunca ficou muito claro - o governo alegou atrasos no pagamento de parcelas a título de indenização, o que a empreiteira nega. E também ninguém sabe o que levou Zema a revalidar o compromisso.

874 obras paralisadas 2

Oficialmente, a justificativa apresentada foram "fatos novos" e "interesse público". Talvez os "fatos novos" em questão passem pela disposição do governo mineiro de retomar uma série de obras paradas. Afinal, 2026 é ano de eleição e operários e máquinas em movimento sempre são um trunfo eleitoral. De acordo com um relatório do TCU, há 874 obras paralisadas no estado. Ao que tudo indica, a alforria veio em hora oportuna para a Andrade Gutierrez.

Mistura Fina

Desde que Lula assumiu a Presidência, as contas de energia dos palácios utilizados pelo petista dispararam em dois anos e dez meses, o valor já encostou no que foi gasto ao longo de quatro anos da gestão de Bolsonaro. De janeiro de 2023 até o mês de outubro de 2025, as contas de energia somaram R$ 29,86 milhões. Nos 49 meses entre 2019 e 2022, o valor foi de R$ 33,15 milhões. A conta inclui Planalto, Alvorada e Granja do Torto, residência oficial alternativa.
 
O Palácio da Alvorada, onde Lula e Janja moram, consumiu este ano R$ 1,3 milhão em contas de energia. A fatura de outubro beirou R$ 149 mil. Para manter a temperatura amena, o ar-condicionado presidencial custou R$ 964 mil somente este ano. A Granja do Torto, outros R$ 317,9 mil em dez meses. Ano a ano, R$ 9,1 milhões até outubro de 2025, R$ 11,2 milhões em 2024 e R$ 9,3 milhões em 2023.
 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Damares Alves vai apresentar parecer contrário a um projeto que prevê distribuição gratuita de calcinhas especiais para mulheres trans pelo SUS. E a senadora que "já viu Jesus numa goiabeira" diz que "há outras prioridades na saúde pública".
 
Diante do desejo de Donald Trump e Lula de que começassem prontamente as tratativas sobre assuntos comerciais, o chanceler Mauro Vieira e seis interlocutores norte-americanos estabeleceram um cronograma de trabalho técnico que, como transpirou em Kuala Lumpur, pode incluir a suspensão ao menos temporária das tarifas punitivas de 40% sobre todos ou alguns produtos exportados pelo Brasil, em particular o café. Impossível, segundo o ex-diplomata Jorio Dauster, prever a duração dessas tratativas.
 
É importante reconhecer que as relações com os Estados Unidos se não alcançaram ainda o pleno estágio de "business as usual", entram agora em terreno positivo, o que era impensável semanas atrás. . Do lado brasileiro, alguns pontos políticos facilitaram a revisão das posturas de Trump: 1- sistemático oferecimento de Lula para realizar um encontro presencial; 2- Sua disposição de  discutir qualquer assunto: e 3 Oferecimento para servir de intermediário nas questões da Venezuela e da Ucrânia, evitando se identificar com apenas um dos lados desses conflitos.

In – Café saborizado com caramelo
Out – Café saborizado com frutas 

Cláudio Humberto

Menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) comparando o ator petista ao personagem do cinema

30/10/2025 07h20

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula ignora guerra civil por controle de territórios

Lula (PT) é tão desinformado sobre grupos criminosos no Rio de Janeiro que nem sequer percebe que está em curso uma autêntica guerra civil deflagrada por gangues como o Comando Vermelho (CV) contra o Estado que ele chefia. Especialistas em segurança, como o ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel, roteirista do filme “Tropa de Elite”, alertam que não é mais briga por pontos de venda de drogas, é guerra pelo controle de territórios. As facções dominam e passam a governar essas localidades.

Onde se sentem em casa

Pimentel advertiu que o controle territorial não se limita às favelas do Rio e chegou a cidades do Ceará e da Bahia, curiosamente, estados governados pelo PT.

Narcoterrorismo, abestado

Ao mobilizar 2,5 mil policiais contra o CV, forças de segurança do Rio representam a resistência do Estado ao avanço dos narcoterroristas.

Nem vê quem é o inimigo

Lula recusou ajuda dos Estados Unidos para combater narcoterroristas, para não tachar dessa maneira aqueles traficantes que prefere vitimizar. 

Para Milei, são terroristas

Se Lula não quer melindrar traficantes, Javier Milei decidiu incluir PCC e CV no registro do Repet, lista de quem se dedica a atos de terrorismo.

Por boquinha, ministros avaliam troca de partido

Ao menos três ministros de Lula cogitam trocar de partido para manter boquinhas na gestão petista ou por terem perdido espaço na atual sigla. Caso recente é o do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD. Além de não ter muita perspectiva de realizar o sonho de disputar o governo mineiro pelo partido, o PSD em Minas Gerais caminha a passos largos para romper de vez com Lula e lançar Mateus Simões, de oposição e ex-Novo, na disputa e não dar palanque ao petista no estado.

De saída

Com remotas chances de se eleger senadora por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) pode trocar o MDB pelo PSB.

Mais dois

Outros dois ministros, Celso Sabino (Turismo), do União Brasil, e André Fufuca (Esporte), do PP, enfrentam críticas por se apegarem a Lula.

Neolulista

Fufuca corre menos chance de deixar o fisiológico PP. O convertido Sabino fala com Republicanos, PSD, PSB e até o já criticado PT.

Só a direita

É zero o número de governadores da esquerda que ofereceram ajuda a Cláudio Castro (PL) no enfrentamento ao crime organizado no Rio de Janeiro. Ao menos sete outros, todos de direita, foram solidários.

Bancada do crime

Virou barraco a proposta de vereadores de esquerda na Câmara de São Paulo, que queriam minuto de silêncio para “vítimas” da operação no Rio de Janeiro. Não passou. A direita só reconhece os policiais como vítimas.

Castro lembrado

Figurou ontem nos assuntos mais comentados do X a expressão “parabéns, governador”. O tópico era relacionado a Cláudio Castro, após enfrentamento à facção criminosa na terça-feira.

Raquel se recupera

Pesquisa Datafolha de ontem mostrou que a corrida de João Campos (PSB) para o governo de Pernambuco não será o “passeio” que ele imagina. Bem avaliada, a governadora Raquel Lyra (PSD) cresce.

Senadora Marília

A campanha eleitoral pernambucana promete fortes emoções: Marília Arraes desponta como favorita a uma das vagas para o Senado, e o petista Humberto Costa corre sério risco de não se eleger.

Vieira em alta

A oposição deve dominar a composição da CPI do Crime Organizado, no Senado. Vai ser instaurada na terça-feira, com Alessandro Vieira (MDB-SE) cotadíssimo para a relatoria dos trabalhos.

Aposta contra ditador

As chances de queda do ditador venezuelano Nicolás Maduro na plataforma de apostas Polymarket dispararam para 25%. Há 15 dias, eram só de 17%. Ainda está longe do pico de 34%, em janeiro.

Toffoli no CNJ

A Câmara reconduziu a advogada da União Daiane Nogueira de Lira ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para outro mandato de dois anos. Até 2024, ela era a chefe de gabinete do ministro do STF Dias Toffoli.

Pensando bem...

... para o governo de Lula, maldita foi a operação policial do Rio, que tirou das manchetes engajadas o encontro de Lula com Trump.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Bom de conversa

Muito querido entre políticos e jornalistas, o saudoso embaixador José Aparecido de Oliveira jamais negava uma boa conversa, mas, de vez em quando, era traído pela memória. Certa vez, recebeu assim um grupo de repórteres: “Mas que enorme prazer. Há quanto tempo não nos vemos!” Um deles lembrou: “Nós conversamos em Brasília na semana passada”. O hábil Aparecido corrigiu na bucha: “Mas para mim é muito tempo!” Depois arrematou, arrancando risadas: “É uma prova de que gosto mais de vocês do que vocês de mim!”

