CLAÚDIO HUMBERTO

"É execução política o que estão tentando fazer com Bolsonaro"

Donald Trump, presidente dos EUA, sobre ações contra o ex-presidente brasileiro

CLAÚDIO HUMBERTO

CLAÚDIO HUMBERTO

15/08/2025 - 07h00
Planalto tem pressa para tirar da Câmara texto do IR

Não foi à toa que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), começou a trombetear a votação “nos próximos dias” do projeto que aumenta o teto da isenção do Imposto de Renda. O projeto é relatado por Arthur Lira (PP-AL) e, após o deputado dialogar com os rebelados contra Motta, o Palácio do Planalto começou a ver o alagoano com desconfiança. O motivo do pé atrás é a eleição para o Senado em Alagoas, no próximo ano, e Lira desponta como um dos favoritos.

Conforme o vento

Petistas avaliam que Lira pode dificultar a tramitação ou desgastar Lula com o projeto, a depender das movimentações eleitorais do presidente.

Sai caro

Há temor que Lira possa forçar o governo a se virar para barrar alterações populares no projeto, como isenção acima dos R$5 mil.

Prioridade de Lula

O projeto não deve ter resistência no Congresso e Lula conta com a aprovação. Afinal, desde a posse, nada conseguiu entregar até agora.

Subindo no telhado

Em Alagoas, Lula terá de decidir o que fazer com o deputado Paulão (PT): o Planalto não acredita em suas chances em eleição majoritária.

Governo tentará controlar até CPI da Vaza Toga O senador Esperidião Amin (PP-SC) protocolou requerimento para criar CPI Vaza Toga, inspirada na investigação jornalística que expõe os métodos do Supremo Tribunal Federal (STF) entre os anos de 2018 e 2024, quando ministros deitaram e rolaram atropelando o Congresso, caçando e cassando bolsonaristas ou anulando atos do ex-presidente Jair Bolsonaro no uso de suas prerrogativas. Além do comportamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a campanha de 2022.

Dr. Cargos garante

O governo confia que o presidente do Senado, adorador de cargos, irá impedir maioria oposicionista e investigações inconvenientes na CPI.

Roubo blindado

O plano será idêntico na CPI do Roubo do INSS: maioria pró-governo impedirá que sindicalistas ligados ao PT e PDT sejam investigados.

Plano ousado

Davi Alcolumbre deve tentar esvaziar a investigação da CPI da Vaza Toga, assim como quer impedir impeachment de Alexandre de Moraes

Autoritarismo in natura

Lula consegue piorar a cada dia a reputação do Brasil, que ganha fama de país autoritário. Ontem pediu a cassação de Eduardo Bolsonaro e o chamou de “traidor da pátria”. Acusa-o de fazer o que ele, Lula, sempre fez, na oposição: falar mal de autoridades brasileiras no exterior.

Esquema corrupto

O Departamento de Estado dos EUA voltou a condenar o Mais Médicos: “foi um esquema diplomático... que enriqueceu o corrupto regime cubano, acobertado por autoridades brasileiras e a Opas”.

Só o começo

O deputado príncipe Luiz Philippe (PL-SP) avalia como “solução momentânea” o fim do foro privilegiado e de decisões monocráticas no STF. Para o parlamentar, o sistema precisa de uma reforma ampla.

Girão no PL

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) é cortejado pelo PL para lançar candidatura ao governo do Ceará pelo partido de Jair Bolsonaro, em 2026. O deputado André Fernandes (PL-CE) articula o convite.

Apenas mentirinhas

Dado curioso, na investida contra Eduardo Bolsonaro, é que a direita nunca pediu a cassação de Lula, nem o chamou de “traidor da pátria”, nem quando confessou mentir contra o Brasil em coletivas na Europa.

Dúvida é a dosimetria

Precisa nem ter o julgamento da suposta “trama golpista”. São cinco os juízes da 1ª Turma do STF, dos quais três garantem maioria: Cristiano Zanin (ex-advogado de Lula), Flávio Dino (ex-ministro de Lula) e Alexandre de Moraes, desafeto do réu.

Sempre atrasada

Com atraso, mas ao menos com alguma previsão, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve ser votada no início de setembro. A Constituição prevê que a votação deve ser até 17 de julho.

Tempo fechado

A maré está mesmo ruim para Marcelo Lima (Pode), o prefeito de São Bernardo do Campo (SP) afastado ontem (14) após batida da PF. Em 2023, ele teve o mandato de deputado federal cassado pelo TSE.

Pensando bem…

…tanto no governo, quanto na oposição, querer cassar é diferente de conseguir cassar.

PODER SEM PUDOR

Segredo não revelado

Revelar a idade sempre foi problema. No Congresso, o regimento prevê que preside uma primeira reunião o(a) mais velho(a). Certa vez, na instalação da comissão (só de mulheres) criada para monitorar as decisões da CPI da Exploração Sexual de Crianças, restou a dúvida sobre quem seria a mais velha, Suely Campos (PP-RR) ou Janete Capiberibe (PSB-AP). “Qual é a tua idade, Suely?”, perguntou a senadora Patrícia Saboya. Suely desconversou: “Acho que a Janete é mais velha que eu”. Janete assumiu: “Tenho 56 anos bem vividos, graças a Deus!”. Suely nem questionou, até para não entregar a idade: “Então Janete preside a reunião...”

Aposentados por invalidez podem quitar financiamento habitacional sem pagar mais nenhuma parcela?

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

14/08/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano

Todos os meses, milhares de brasileiros são aposentados por invalidez (incapacidade permanente). A maioria recebe a notícia como um marco definitivo na vida, mas poucos sabem que junto a esse novo capítulo vem um direito pouco divulgado: a possibilidade de quitar integralmente o financiamento habitacional contratado pelo SFH – Sistema Financeiro da Habitação, graças a um seguro obrigatório já embutido nas prestações do imóvel. É isso mesmo, TODOS os financiamentos realizados pelo SFH possuem um seguro que protege aquele financiamento não só de danos estruturais, mas também a capacidade de pagamento de quem financiou o imóvel.

O mais surpreendente? Muitos deixam de exercer esse direito simplesmente porque nunca ouviram falar dele.

Isso acontece porque no momento da compra do imóvel não é dado ênfase sobre a contratação deste seguro, que sempre está no meio de um extenso contrato de financiamento – de aproximadamente 40 páginas – sendo que a parte dedicada ao seguro tem somente de 2 páginas em média.


O que é esse seguro e por que ele existe

Quando você financia um imóvel pelo SFH, a lei determina que seja contratado um seguro habitacional. Ele tem várias coberturas, mas uma das mais valiosas é a quitação do saldo devedor em caso de invalidez permanente. Isso significa que, se o segurado se aposentar por invalidez, o seguro pode quitar todo o restante do financiamento, liberando o imóvel de qualquer dívida.

Como saber se você tem direito

  1. Verifique o contrato de financiamento – Procure a cláusula sobre "seguro habitacional" ou "MIP – Morte e Invalidez Permanente".

  2. Confirme se foi pelo SFH – Esse direito está diretamente ligado a financiamentos feitos dentro desse sistema.

  3. Aposentadoria por invalidez – Tenha em mãos a carta de concessão do INSS ou do regime próprio de previdência, pois ela é uma das principais provas para acionar o seguro. Servidores Públicos municipais, estaduais e federais aposentados por incapacidade permanente têm os mesmos direitos de quitação de quem foi aposentado pelo INSS.

Caso não consiga essas informações, você pode buscar a agência bancária onde seu financiamento foi feito e exigir a informação da seguradora que realizou seu seguro, para depois, buscar a apólice junto à seguradora. Caso enfrente problemas em relação a isso, você pode ir ao Procon exigir tais informações, inclusive uma cópia da apólice de seguros.

Passo a passo para solicitar a quitação da sua casa própria

  1. Separe a documentação

    • Contrato do financiamento com a apólice de seguro

    • Carta de concessão da aposentadoria

    • Laudos médicos (se houver)

    • RG, CPF e comprovante de residência

  2. Comunique imediatamente a seguradora sobre a ocorrência do sinistro – É fundamental formalizar o pedido por escrito e guardar protocolo.

  3. Exija resposta por escrito – Isso evita desculpas e facilita uma eventual ação judicial.

O que fazer se o pedido for negado

Infelizmente a negativa de pagamento da indenização é mais comum do que deveria. Alguns bancos tentam alegar exclusões ou detalhes contratuais para fugir do pagamento da indenização. Isso porque esses bancos se remuneram exatamente pelos juros do financiamento, que por sua natureza, é um contrato que facilmente ultrapassa o prazo de 20 anos com parcelas substanciais e juros suficientes para comprar cerca de 2 ou 3 imóveis de mesmo porte. Nesses casos:

Peça a justificativa formal da recusa.

  • Procure orientação de um advogado especializado em seguros.

  • Reúna todos os comprovantes de pagamento das prestações e da aposentadoria por invalidez.

Alerta!

O prazo para acionar o seguro habitacional é de apenas 1 ano a contar da data da aposentadoria por invalidez permanente, ocasião em que o segurado e o beneficiário são a mesma pessoa (quem se aposentou por invalidez). Por isso, várias seguradoras acabam demorando mais que o necessário para dar uma devolutiva de resolução ao segurado, pois depois de ultrapassar este prazo as chances de o segurado receber sua indenização no judiciário diminuem drasticamente. Por isso a importância de formalizar todas as comunicações realizadas com a seguradora.

A quitação do financiamento por invalidez não é um “favor” do banco ou da seguradora – é um direito garantido por lei e já pago por você nas parcelas do seu imóvel. Ignorar isso é como deixar um cofre cheio de dinheiro trancado no quintal. A informação é a chave. Use-a.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Há 16 meses esconde as despesas com diárias e passagens"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o STF não informar gastos dos ministros

13/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Na estatal Correios, presidente não larga o osso

Mesmo após o termino do mandato, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, não larga a generosa boquinha. Foi eleito para um mandato de dois anos, encerrado dia 6 e marcado por denúncias de ineficiência e pelos prejuízos bilionários na estatal que antes registrava lucro. No governo, a informação é de que Lula ainda não sabe se o reconduz ou substitui, e ele vai ficando entre o expediente e happy hour regados a cerveja e churrasco, como registra foto enviada à coluna.

Ganha tempo

O estatuto dos Correios permite a permanência de Fabiano no cargo “até a efetiva investidura dos novos membros”.

Cargo cobiçado

O comando dos Correios é cobiçado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), caçador profissional de cargos no governo.

Não comove

Aliados do presidente dos Correios chegaram a espalhar que ele teria pedido demissão, mas foi apenas o mandato que chegou ao fim.

Vai ficando

À coluna, os Correios não comentaram a foto, mas disseram que Fabiano “trabalha normalmente” e que está “à disposição” de Lula.

Derrotados no DF, Lula e PT tentam extinguir Fundo

Gleisi Hoffmann atacou a carta do governador Ibaneis Rocha (MDB) ao presidente Donald Trump, na qual ele esclareceu que os indicadores de violência no Distrito Federal são os menores do Brasil e quase quatro vezes inferiores aos de Washington. Ibaneis deixou claro, na carta, suas diferenças com Lula e a esquerda, enfurecendo Gleise et caterva. Sem saber o que diz, ela disse que o Fundo Constitucional “banca a segurança” do DF. Na verdade, indeniza os gastos com a segurança de pessoas como a ministra, que vive e trabalha na capital dos brasileiros.

Vingança frustrada

Desde sua derrota nas urnas do DF em 2022, Lula já tentou por duas vezes acabar com o Fundo Constitucional. Foi barrado pelo Congresso.

PT detesta Brasília

Em dezembro de 2024, enquanto o governo petista atacava o Fundo, Ibaneis chegou a dizer que “a turma do PT não gosta de Brasília”.

Recompensa justa

O FCDF foi criado para ressarcir o DF dos altos custos com segurança pública, saúde e educação com integrantes dos Três Poderes federais.

Taxxad reprovado

No e-Cidadania, site do Senado de avaliação popular de projetos de lei, a medida provisória aumentando impostos sobre aplicações financeiras tem 94% de rejeição: 9,7 mil dos 10,3 mil votos são contrários.

Ser ministro pega mal

O Ministério de Portos e Aeroportos, por ora, pouco tem ajudado Silvio Costa Filho (Rep) no sonho de virar senador em Pernambuco. Ele aparece em último nos três cenários apurados pelo Paraná Pesquisas.

Fora da casinha

Lula disse que recorrerá contra o tarifaço na Organização Mundial do Comércio (OMC), o que só mostra como ele vive em um mundo de vinte anos atrás. A OMC já não tem relevância, nem poder, para nada.

Há pouco tempo

Segundo entendimento do STF, mensagens entre juiz e acusação que revelam viés na atuação do magistrado é motivo de suspeição e anulação do processo. Pelo menos foi assim com Sergio Moro.

Fim do ano

Azedou mesmo o clima para votações na Câmara: até projetos que não devem ter resistência estão se arrastando. Aumento do teto de isenção do IR, prevê o relator Arthur Lira (PP-AL), só lá para dezembro.

Povo na rua

Brasília registrou mais um dia de protestos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os manifestantes, com buzinas e camisa da Seleção Brasileira, concentram-se nas imediações da Torre de TV.

Na espera

Não entrou na pauta da Câmara desta semana a votação do fim do foro privilegiado. O tema até foi discutido na reunião de líderes com o presidente da Casa, Hugo Motta (Rep-PB). Sem acordo, ficou de fora.

Melancia no pescoço

A ativista Greta Thunberg avisou que planeja outra viagem de veleiro até a Faixa de Gaza. Será a segunda do tipo. Da última vez acabou capturada, alimentada e transportada por forças israelenses.

Pensando bem…

…poderiam sim “regular” gastos públicos.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Cavalo militante

Em campanha para deputado no Paraná, Mário Pereira e Luiz Henrique Bonaturra foram a Guaraniaçu para falar no salão paroquial. Pereira discursou primeiro e Bonaturra foi precedido de grande foguetório. Reza a lenda que, no final do barulho, ele já ia falar quando um homem entrou esbaforido: “Mataram meu cavalo!” Todos saíram à rua, e o cavalo saiu em disparada. Aquilo gerou muita conversa e todos ficaram lá fora, enquanto Bonaturra permanecia diante de cadeiras vazias. Retornou somente o homem do cavalo: “Desculpe, doutor. Vai ver, ele só desmaiou de susto com o foguetório...” Bonaturra sempre desconfiou que a história do cavalo foi armação do concorrente.

