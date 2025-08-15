"É execução política o que estão tentando fazer com Bolsonaro"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Planalto tem pressa para tirar da Câmara texto do IR

Não foi à toa que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), começou a trombetear a votação “nos próximos dias” do projeto que aumenta o teto da isenção do Imposto de Renda. O projeto é relatado por Arthur Lira (PP-AL) e, após o deputado dialogar com os rebelados contra Motta, o Palácio do Planalto começou a ver o alagoano com desconfiança. O motivo do pé atrás é a eleição para o Senado em Alagoas, no próximo ano, e Lira desponta como um dos favoritos.

Conforme o vento

Petistas avaliam que Lira pode dificultar a tramitação ou desgastar Lula com o projeto, a depender das movimentações eleitorais do presidente.

Sai caro

Há temor que Lira possa forçar o governo a se virar para barrar alterações populares no projeto, como isenção acima dos R$5 mil.

Prioridade de Lula

O projeto não deve ter resistência no Congresso e Lula conta com a aprovação. Afinal, desde a posse, nada conseguiu entregar até agora.

Subindo no telhado

Em Alagoas, Lula terá de decidir o que fazer com o deputado Paulão (PT): o Planalto não acredita em suas chances em eleição majoritária.

Governo tentará controlar até CPI da Vaza Toga O senador Esperidião Amin (PP-SC) protocolou requerimento para criar CPI Vaza Toga, inspirada na investigação jornalística que expõe os métodos do Supremo Tribunal Federal (STF) entre os anos de 2018 e 2024, quando ministros deitaram e rolaram atropelando o Congresso, caçando e cassando bolsonaristas ou anulando atos do ex-presidente Jair Bolsonaro no uso de suas prerrogativas. Além do comportamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a campanha de 2022.

Dr. Cargos garante

O governo confia que o presidente do Senado, adorador de cargos, irá impedir maioria oposicionista e investigações inconvenientes na CPI.

Roubo blindado

O plano será idêntico na CPI do Roubo do INSS: maioria pró-governo impedirá que sindicalistas ligados ao PT e PDT sejam investigados.

Plano ousado

Davi Alcolumbre deve tentar esvaziar a investigação da CPI da Vaza Toga, assim como quer impedir impeachment de Alexandre de Moraes

Autoritarismo in natura

Lula consegue piorar a cada dia a reputação do Brasil, que ganha fama de país autoritário. Ontem pediu a cassação de Eduardo Bolsonaro e o chamou de “traidor da pátria”. Acusa-o de fazer o que ele, Lula, sempre fez, na oposição: falar mal de autoridades brasileiras no exterior.

Esquema corrupto

O Departamento de Estado dos EUA voltou a condenar o Mais Médicos: “foi um esquema diplomático... que enriqueceu o corrupto regime cubano, acobertado por autoridades brasileiras e a Opas”.

Só o começo

O deputado príncipe Luiz Philippe (PL-SP) avalia como “solução momentânea” o fim do foro privilegiado e de decisões monocráticas no STF. Para o parlamentar, o sistema precisa de uma reforma ampla.

Girão no PL

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) é cortejado pelo PL para lançar candidatura ao governo do Ceará pelo partido de Jair Bolsonaro, em 2026. O deputado André Fernandes (PL-CE) articula o convite.

Apenas mentirinhas

Dado curioso, na investida contra Eduardo Bolsonaro, é que a direita nunca pediu a cassação de Lula, nem o chamou de “traidor da pátria”, nem quando confessou mentir contra o Brasil em coletivas na Europa.

Dúvida é a dosimetria

Precisa nem ter o julgamento da suposta “trama golpista”. São cinco os juízes da 1ª Turma do STF, dos quais três garantem maioria: Cristiano Zanin (ex-advogado de Lula), Flávio Dino (ex-ministro de Lula) e Alexandre de Moraes, desafeto do réu.

Sempre atrasada

Com atraso, mas ao menos com alguma previsão, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve ser votada no início de setembro. A Constituição prevê que a votação deve ser até 17 de julho.

Tempo fechado

A maré está mesmo ruim para Marcelo Lima (Pode), o prefeito de São Bernardo do Campo (SP) afastado ontem (14) após batida da PF. Em 2023, ele teve o mandato de deputado federal cassado pelo TSE.

Pensando bem…

…tanto no governo, quanto na oposição, querer cassar é diferente de conseguir cassar.

PODER SEM PUDOR

Segredo não revelado

Revelar a idade sempre foi problema. No Congresso, o regimento prevê que preside uma primeira reunião o(a) mais velho(a). Certa vez, na instalação da comissão (só de mulheres) criada para monitorar as decisões da CPI da Exploração Sexual de Crianças, restou a dúvida sobre quem seria a mais velha, Suely Campos (PP-RR) ou Janete Capiberibe (PSB-AP). “Qual é a tua idade, Suely?”, perguntou a senadora Patrícia Saboya. Suely desconversou: “Acho que a Janete é mais velha que eu”. Janete assumiu: “Tenho 56 anos bem vividos, graças a Deus!”. Suely nem questionou, até para não entregar a idade: “Então Janete preside a reunião...”