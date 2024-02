"E Lula no outro lado do planeta tentando apitar na segurança do mundo"

Cláudio Humberto

Ex-presidente Jair Bolsonaro convoca manifestação cuidadosa para a Avenida Paulista

Carnaval supera aflição da oposição contra ‘caçada’

Apesar das operações da Polícia Federal que miraram ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro, incluindo o próprio ex-presidente, parlamentares da oposição decidiram tirar toda a semana do Carnaval de folga. Mesmo com a “corda no pescoço”, deputados e senadores deixaram qualquer ação concreta para, no mínimo, a próxima terça-feira (19), quando também começa oficialmente o ano legislativo no Congresso Nacional.

Câmara

Líder da oposição na Câmara e alvo da PF nas últimas semanas, Carlos Jordy (PL-RJ) confirmou que não há agenda para esta semana.

Senado

Eduardo Girão (Novo-CE), membro atuante da oposição a Lula também confirmou que, no Senado, não há previsão de encontros, reuniões etc.

Meio resultado

A oposição realizou uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antes do feriadão, depois da qual ele só anunciou intenções.

Cobrança

Além de Pacheco, parlamentares também cobraram o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas reunião, só após o início de fato dos trabalhos.

Sinecura militar paga bem até a civis em Washington

Antigas sinecuras do Exército, Marinha e Aeronáutica, principalmente em Washington, que garantem cargos com belos salários em dólares desde 1937, as comissões de compra também oferecem remuneração invejável a funcionários civis, os “locais”, recrutados em geral entre civis brasileiros ou não, residentes na capital dos Estados Unidos. Caso do felizardo de recente “processo seletivo simplificado”, tipo vapt-vupt, contratado como Auxiliar Administrativo pelo salário de 64.901 mil dólares anuais.

Salário invejável

Totaliza R$321,5 mil anuais ou R$26,7 mil mensais o salário lotérico de agente administrativo na comissão do Exército Brasileiro em Washington.

Motivo de greve

Para funções como digitar cartas, o Agente Administrativo de nível médio da Comissão do Exército ganha mais que um general no Brasil.

Todas são iguais

As outras comissões de compra não ficam atrás, em vantagens e regalias mantidas com o dinheiro de quem paga impostos.

Rejeição a Lula

A desaprovação do presidente Lula entre evangélicos é de 57,1%, segundo levantamento Paraná Pesquisas. Só perde para a desaprovação do petista entre moradores da região Sul: 57,7%.

Péssimo cresce

Brasileiros que avaliam a terceira administração Lula como “péssima” (a pior avaliação) atingiu o maior nível desde o início de 2023: 29,8%, diz o Paraná Pesquisas. Em março de 2023 o número era de 22,9%.

Defesa de partido

Parlamentares tentam nova reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para discutir as operações da PF contra deputados da oposição. Lira avisou: “a principal fonte da democracia são os partidos”.

Apócrifos e diferentes

São ao menos dois os documentos chamados de “minuta do golpe” após operações da PF. Um foi apreendido com ex-ministro Anderson Torres e trata de “estado de defesa no TSE”. Outro rascunho, em poder de Mauro Cid, menciona “estado de sítio” após “ilegitimidade” de decisões judiciais.

Proposta quente

Parlamentares comemoraram esta semana a coleta de 80 assinaturas de apoio à Emenda à Constituição que submete a aval do Congresso as ações de busca e apreensão da PF nas repartições do Poder Legislativo.

Milhas PT

O presidente Lula (PT) tem a primeira viagem oficial internacional prevista para o Egito no dia 15. O petista depois vai à Etiópia para a reunião de chefes de Estado e de governo da União Africana.

De novo?

Após a eleição da nova gestão do time, corintianos torcem pela “interferência” de Lula (PT) no pagamento do calote que o time do presidente aplicou na Caixa Econômica pela bilionária Arena Corinthians.

Mosquitos coroados

Virou piada entre os ricos em Trancoso uma piadinha sobre o ataque inclemente de muriçocas. “Esses mosquitos vão sair daqui de coroa, de tanto sangue azul que sugam”, dizem eles, dando risadas.

Pensando bem...

...em breve vai virar ‘minuta institucional nº 1’.

PODER SEM PUDOR

Grampo torcedor

Quando estudava na União Soviética, o genial pianista Arthur Moreira Lima e sua família eram monitorados pela ditadura, que grampeava seus telefones, no Rio de Janeiro, por imaginá-lo “comunista”. Certa vez, ele esperou horas por uma ligação para saber o resultado de um jogo decisivo do time de coração, o Fluminense. Mas sua mãe de nada sabia, nem havia ninguém por perto para ela perguntar, quando a ligação foi completada na manhã de segunda-feira no Brasil. Arthur enlouquecia lá em Moscou, como sua mãe sem saber nada de futebol, quando o censor preferiu a solidariedade tricolor aos deveres com o regime. Fluminense doente, interrompeu a conversa de Arthur com a mãe aos gritos: “Flusão venceu! Flusção campeão! Dois a um!” E desligou.