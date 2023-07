"É preciso conversar com quem você gosta, e com quem você não gosta. Sem maioria, você se mata"

Valdemar Costa Neto, dono do 3 PL paga grande salário a Jair Bolsonaro, outro para Michelle, ex-primeira-dama e auxilia em despesas os movimentos de Walter Braga Netto, todos com verba extraída do fundo partidário.

Mais: deu, um escritório ao lado da sede do partido, em Brasília e assessoras para ela . Agora, o ex-presidente quer que Valdemar providencie uma reforma na cozinha do escritório. Os mais irônicos dizem que ele quer comer pastéis sem se levantar da cadeira.

IN: Perfume feminino: La Petite Robe Noire (Guerlain)

OUT: Perfume feminino: Paradis Rouge (O.U.i)

Férias a bordo

Arthur Lira, presidente da Câmara, logo depois da aprovação da reforma tributária, saiu de férias antecipadas e foi fotografado em um cruzeiro do cantor Wesley Safadão, ao lado da mulher Ângela, de bermudas e conversando com o cantor. O cruzeiro é na Flórida, dura quatro dias e depois, o casal pretende passar uns dias em Miami. Ângela é a segunda mulher do deputado federal do PP, que agora quer trocar o comando da Caixa Econômica. A ex-mulher Jullyene Lira teve problemas de partilha com Arthur, que foi até defendido pelos filhos, que acusavam a mãe de “extorsão”.

ANISTIA

A Câmara dos Deputados acaba de instalar uma comissão especial para debater a PEC da Anistia, que perdoa partidos políticos que prestaram contas irregulares e descumpriram cotas de gênero e raça nas últimas eleições. A Proposta de Emenda à Constituição já foi aprovada pela CCJ da Câmara em maio. Não tem nada a ver com a sonhada anistia de Jair Bolsonaro, mas não seria a primeira vez que o Congresso burla o cumprimento das cotas. No ano passado, o Legislativo promulgou outra emenda, que retirou punições para quem descumpriu piso mínimo de 30% para repasse às campanhas das mulheres.

Visitas especiais

Entre as 73 pessoas que visitaram o tenente-coronel Mauro Cid em 19 dias na prisão do Batalhão da Polícia do Exército em Brasília, estava o coronel Jean Lawand Junior que trocou ‘mensagens golpistas’ pelo celular com Cid. Foi antecipar que versão daria aos acontecimentos em seu depoimento. Também estavam na lista Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro e atual advogado do ex- -presidente: queria saber (supostamente, a pedido do Capitão) se o ex-ajudante de ordens iria apresentar os fatos reais – e teria aconselhado que permanecesse em silêncio.

IRMÃO TAMBÉM

A CPI mista dos Ataques Golpistas também determinou as quebras de sigilo telemático de Daniel Cid, irmão do ex-ajudante de ordens, além de informações sobre empresas estrangeiras que podem estar em nome dele ao Banco Central e Coaf. Daniel moraria numa mansão nos Estados Unidos avaliada em US$ 1,7 milhão (algo em torno de R$ 8,15 milhões). Como ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Cid ganhava R$ 17.152,89 de salário líquido pago pelo Exército Brasileiro. Entre suas tarefas, pagava contas da primeira-dama e foi quem mais correu atrás das joias da Arábia Saudita.

Com lupa

A aventada reforma ministerial mexeu com caciques pernambucanos que acompanham com lupa o ingresso dos Republicanos na Esplanada de Lula. A ciumeira envolve o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), cotado para o Ministério do Esporte. No Estado, é dado como certo que a pasta vai servir como vitrine para o parlamentar disputar o Senado em 2026. A cadeira é cobiçada pelo PP e também pelo PT. Detalhe: o pai do deputado, Silvio Costa, é lulista de carteirinha, tem prestígio com o presidente e é o primeiro suplente da senadora Teresa Leitão (PT-PE).

De forma transparente

Com pai argentino e mãe espanhola e nascida na argentina, a modelo, influenciadora e empresária Georgina Rodríguez é o novo rosto da grife americana Guess.

Para quem ainda não sabe que é Georgina (o que é difícil). Basta falar Cristiano Ronaldo. Ela e o jogador português estão juntos desde 2016 e tem cinco filhos, sendo somente dois são biológicos dela, apesar de considerar os outros como filhos e tratá-los também.

A modelo é mãe de Alana, de cinco anos e Bella Esmeralda, de 1 ano (seu irmão gêmeo faleceu no parto), e os outros são frutos de barriga de aluguel do jogador, Cristiano Ronaldo Júnior, de 14 anos e os gêmeos Matteo e Eva, também de cinco anos.

Em entrevista à para Harper’s Bazaar saudita ela contou por que resolveu fazer um documentário sobre sua vida: “Você nunca sabe quem alguém realmente é por meio da mídia social. Queria oferecer um vislumbre de como é a minha vida e quem eu sou, desde o meu dia a dia profissional aos momentos privados que partilho com a família e amigos. Quero que o público conheça a mim e a minha essência, quem sou por trás das câmeras e fora das redes sociais”. Com uma fortuna estimada em R$ 57 milhões ela é dona da grife OM By G.

Barrando militares

O governo quer despolitizar corporações com grande influência do bolsonarismo e vai acelerar a apresentação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que obriga militares a se desligarem das Forças Armadas ou migrarem para a reserva caso pretendam disputar eleições ou assumir ministérios.

Por outro lado, também Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, pretende enviar ao Congresso projeto que proíba a filiação partidária de policiais federais. O ministro José Múcio (Defesa) já tratou do assunto com Lula e acha que há consenso entre militares e parte do Congresso para a aprovação da PEC.

Múcio já mandou um texto para a Casa Civil e quer aprovar a proposta no segundo semestre. Hoje, ele já enxerga um processo de despolitização nos quartéis. No ano passado, foram 24 candidatura oriundas da PF, contra 31 em 2018. Já no pleito do ano passado 56 militares da ativa se lançaram às urnas.

Esta semana, Andrei Passos, diretor-geral da Polícia Federal e o comandante do Exército, Tomás Paiva, participaram de um almoço no Ministério da Defesa, articulado pelo ministro José Múcio com Flávio Dino, titular da Justiça, a quem a corporação está subordinada. Quanto à articulação contra a politização das Forças Armadas, Múcio quer que a regra já comece a valer nas eleições de 2024.

Futebol com estilo

No próximo dia 24 a seleção brasileira de futebol estreia na 9ª edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia, atrás de seu primeiro título. E mesmo antes da estreia de fato em campo elas já chamaram atenção porque pela primeira vez terão um traje de viagem. O “uniforme” é em alfaiataria azul clara.

O traje foi um pedido feito pelas jogadoras que participaram do processo de criação (dando feedbacks a cada sugestão feita, como: a mudança do shape, cor, e detalhes como a manga da blusa que foi levado em consideração), feito pela Grife Animale. Sobre a novidade Rafaelle, zagueira e capitã da Seleção disse: “Foi do jeito que a gente imaginou”.

Novas trocas

Em negociações para ceder mais espaço ao Centrão, o governo avalia trocar o comando da Caixa Econômica Federal ao PP de Ciro Nogueira (ex-Casa Civil de Bolsonaro). Parlamentares do PT já avaliam que a situação da atual presidente da Caixa, Rita Serrano, é delicada e o ex-ministro Gilberto Occhi, aliado de Arthur Lira (PP-AL) é o favorito para substituí-la.

Occhi já foi ministro das Cidades e da Integração Nacional no governo de Dilma Rousseff. No governo Temer, esteve à frente da Caixa e do Ministério da Saúde. Por outro lado, os Republicanos querem a cadeira de Ana Moser, ministra do Esporte.

Quem é Rita

Ainda a gula do PP: Rita Serrano, presidente da Caixa, que está ameaçada, tem perfil técnico e é funcionária de carreira da Caixa. Ligada ao Sindicato dos Bancários de São Paulo, fazia parte do conselho administrativo do banco como representante dos empregados no governo anterior. Ela chegou ao comando da instituição depois que Lula prometeu indicar mulheres para a presidência dos bancos públicos. Inicialmente, Lula preferia Maria Fernanda Coelho, ex-presidente da Caixa, mas ela optou por um cargo na Secretaria-Geral da Presidência.

Palanque de direita

Parlamentares bolsonaristas, liderados por Eduardo Bolsonaro, o mesmo que “comparou professores a traficantes”, articulam a vinda da venezuelana Corina Machado ao Brasil para participar de uma série de palestras voltada ao eleitorado de direita. Corina lidera as pesquisas de opinião contra todos os 14 pré- -candidatos de oposição na Venezuela. É a favorita das primárias em outubro e para disputar a eleição presidencial em 2026 contra Nicolás Maduro, se puder concorrer. No mês passado, a Controladoria Geral da República da Venezuela declarou inelegibilidade de Corina.

EM ALTA

A 3ª edição da sondagem Genial/ Quaest mostra que a atuação de Fernando Haddad muda a percepção do mercado sobre o governo Lula: a avaliação positiva do ministro subiu de 26% em maio para 65%, enquanto a avaliação negativa do governo recuou de 85% para 44%. Para 47%, a política econômica está na direção correta, contra 10% em maio. A expectativa positiva para a economia nos próximos 12 meses avançou 40 pontos percentuais: de 13% para 53%. Para 92% do grupo de executivos, a Selic começa a cair em agosto, sendo que 56% apostam em redução de 0,25 ponto percentual e 32% esperam queda de 0,5 ponto percentual.

MISTURA FINA

TARCÍSIO de Freitas não foi o único governador aliado de Jair Bolsonaro que não obedeceu a orientação do ex-presidente de votar contra a reforma tributária. Ciente desde a campanha eleitoral na necessidade de se equilibrar no elástico, campo que veio do centro à extrema-direita, Cláudio Castro, governador do Rio também defendeu a aprovação da PEC, mas – olho vivo – escapou da cilada de participar do encontro filmado com a bancada do PL onde os ruídos entre Tarcísio e Bolsonaro foram expostos para todo o Brasil.

CIRO Nogueira, presidente do Progressistas, diz, em rodas mais íntimas, que Lula quer o PP na base, mas o apoio deve custar caro. Ou já está custando: só em emendas, na semana passada, em dois dias, em meio à votação da reforma tributária, R$ 660,1 milhões foram para o PP. O mega- -pix de Lula para o partido foi maior do que para o PT (R$ 562,3 milhões) ou para o União Brasil (R$ 453,6 milhões). Fora a conversa sobre a Caixa Econômica Federal.

O PLANALTO quer oferecer um prêmio de consolação para Daniela Carneiro de saída do Ministério do Turismo. Uma ideia seria a criação de uma secretaria especial no Ministério das Cidades, vinculada ao programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. Daniela cuidaria das relações institucionais com prefeituras em cidades contempladas. Um assessor mais irônico, chegou a definir – de longe, dia desses – que “seria um pouco de nada misturado a coisa alguma, sem poder para nada”.

A PETROBRAS está conversando com a YPFB para investimentos conjuntos com a Bolívia. Entre outras possibilidades de parceria, a YPFB busca aliados para a companhia de exploração e produção de gás na área de Vitiacua, no Departamento de Chuquisaca. É a mais nova promissora fronteira exploratória da Bolívia. As reservas estimadas somam mais de 56 milhões de metros cúbicos de gás. Trata-se da maior aposta dos bolivianos para aumentar o suprimento interno e as exportações de insumo.

A CHILENA Antofagasta Minerais está em busca de licenças de pesquisa e lavra de ouro no Brasil, com foco no Tocantins. A região tem atraído grandes grupos internacionais. A Aura Minerais, por exemplo, está investindo mais de US$ 80 milhões no projeto Almas, no estado, onde pretende extrair mais de 50 mil peças de ouro por ano (o preço do grama de ouro, hoje, está em R$ 222,00). A Antofagasta pertence ao grupo Luksic, da família com mesmo nome, dona de uma das maiores fortunas do Chile. Além da mineração, o clã tem negócios no setor financeiro, telecomunicação e alimentos.

Colaborou: Paula Rodrigues

Assine o Correio do Estado