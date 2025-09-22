Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

giba um

"É um absurdo que o Congresso discuta anistiar quem comete crimes e criar mecanismos de blindagem"

"[...] para impedir que parlamentares sejam julgados. Na prática, essas propostas significam proteger criminosos", de Rui Costa (Casa Civil) sobre PEC de blindagem

Giba Um

Giba Um

22/09/2025 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Brasil superou a marca de 30 mil transplantes em 2024 , consolidando mais uma vez sua posição como país com o maior programa público do mundo. O recorde anterior, registrado em 2023, contabilizava 28,7 mil procedimentos em território nacional. Apesar do avanço, cerca de 78 mil pessoas ainda aguardam na fila de espera.

Mais: Rim (42 mil pessoas), córnea (31 mil pessoas) e fígado (2.387 pessoas) continuam sendo os mais demandados. Para se tornar doador, é fundamental comunicar esse desejo à família, que possui a decisão final sobre a doação. Um único doador pode salvar até oito vidas.

Mulher de fases

Aos 32 anos, a cantora e atriz, Manu Gavassi está numa nova fase de sua vida: a maternidade. Há pouco mais de 5 meses nascia Nara, fruto do relacionamento do modelo Jullio Reis com quem está há 4 anos.  Manu é uma das capas da revista Glamour Brasil onde revelou que sempre desejou ser mãe e fazia um exercício mental para saber  como seria sua vida com ou sem filhos no futuro, incluindo carreira e vida pessoal.

A cantora já revelou que por ser capricorniana sempre foi muito ambiciosa em referência a sua carreira, mas também que sempre sobre aproveitar suas fases, como a da alta exposição e recolhimento após sua participação no Big Brother Brasil. Ela conta que engravidou muito rápido e acredita que isso reflete em seu desejo e de suas prioridades que foram mudando conforme seu amadurecimento.  E garante que o seu maior medo com a maternidade era se anular.

“Meu maior medo era me anular. Demorei muito tempo para construir a mulher que sou e a independência que tenho. É como se ser mãe fosse uma coisa tão grandiosa que destruísse tudo que você construiu antes, como se não deixasse mais espaço para as outras mulheres que habitam em você. Minha maior felicidade foi ver que isso não aconteceu comigo. A maternidade, de fato, somou. Continuo sendo artista, mulher independente, inquieta, sonhadora, mas houve mudanças para melhor. Não me vejo mais definida somente pela minha carreira, vejo meu valor como pessoa. Principalmente agora, cuidando de outro ser humano. Que preciosidade doar seu tempo e seu corpo para esse ser se desenvolver. É muito lindo, nobre, te engrandece”.

COP30: risco de ataques piratas

Além de todo o aparato de proteção dos chefes de Estado e da presença das Forças Armadas nas ruas de Belém, há entre as autoridades brasileiras uma preocupação em especial com a segurança dos rios da Região Amazônica durante a realização da COP30. A Marinha e a Polícia Federal estão montando um esquema reforçado de patrulhamento para evitar os ataques de "piratas", notadamente a navios que servirão como hospedagem temporária durante o evento, assim como a barcos de apoio carregados de combustível e outros suprimentos.

O foco maior da atenção das autoridades se concentra nos arredores e acessos ao Porto de Outeiro, na ilha de Caratateus, a cerca de 20 quilômetros do centro da capital paraense. Entre outras embarcações, dois transatlânticos MSC Seaview e Costa Diadema - cada um com capacidade para três mil passageiros, ficarão ancorados no porto. As abordagens a navios e barcos na Região Amazônica são um crescente desafio às forças de segurança. O principal crime é o roubo de combustível, depois vendido de forma clandestina ou usado em embarcações do crime organizado. Em cinco anos, foram furtados dez milhões de litros, um prejuízo de R$ 100 milhões por ano.

"Manifestação de idiotia"

Alexandre Padilha (Saúde)  recebeu seu visto para viajar aos Estados Unidos quase no final da semana passada e não sabe se irá à Assembleia Geral da ONU. Nova York e à Conferência da Organização Pan-Americana de Saúde. Se for, só poderá circular em cinco blocos do hotel da hospedagem, nas rodas entre hotel, o bairro em que fica a sede da ONU, a missão do Brasil e a residência do embaixador. Aos chegados, ele considerou "tudo isso uma manifestação de idiotia". Padilha foi considerado pelo governo Trump como "ligado a Cuba" por participar do programa "Mais médicos”.

Seletiva nas escolhas

A atriz Sharon Stone, uma das maiores atrizes do mundo, sempre lembrada por sua personagem Catherine Tramell de Instinto Selvagem e sua famosa cruzada de pernas. Entre muitos trabalhos ela sofreu um grande susto  ao  ser diagnosticada com aneurisma cerebral, que quase lhe tirou a vida aos 43 anos, onde passou se dedicar mais a sua família. Agora é mais  seletiva na escolha de seus trabalhos.

Um exemplo disso é a sua participação na terceira temporada da série Euphoria que deve ir ao ar no ano que vem no Brasil. Ela também atacou de modelo para campanha outono-inverno da grife italiana Antonio Marras. Sharon se diz apaixonada pelo estilista homônimo da marca. “Estou apaixonada por ele. Ele é um verdadeiro artista, sabia? Ele é um artista e um artesão . Ele faz cerâmica e é muito prático. As roupas dele têm uma sensualidade e uma qualidade artesanal inacreditáveis que são tão lindas”.

Prefeito, sim

Ainda o ministro Alexandre Padilha, que vem desempenhando bem na Saúde: ele não quer saber de disputar o governo de São Paulo, mas quer mesmo é se candidatar à prefeito da capital em 2028. Para o governo de São Paulo, Padilha está atrás até da deputada trans do PSOL, Erika Hilton, segundo algumas pesquisas. A parlamentar defende direitos das pessoas negras e LGTB. Para um voo internacional, há poucos meses, teve de se identificar como do "sexo masculino”, mas não criou caso.

Dívidas no campo

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, vem sussurrando a membros da bancada ruralista já ter um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para que a Medida Provisória 1.316/2025 seja votada em regime de urgência até meados de outubro. A MP prevê a liberação de R$ 12 bilhões para a liquidação ou amortização de dívidas de produtores rurais.

Cerca de 100 mil agricultores deverão ser beneficiados. A se confirmar a promessa de Lupion, o projeto será votado pelos parlamentares em até 30 dias após sua publicação. Ou seja: será mais uma demonstração do poder político do agronegócio. O Congresso leva, em média, 89 dias para votar uma MP.

Pérola

"É um absurdo que o Congresso discuta anistiar quem comete crimes e criar mecanismos de blindagem para impedir que parlamentares sejam julgados. Na prática, essas propostas significam proteger criminosos ", 
de Rui Costa (Casa Civil) sobre PEC de blindagem e anistia a golpistas.

Barrados no baile

Até o final de semana, nem todos os membros da delegação brasileira à que viajaram para Nova York tinham recebido seus vistos (nova ação do delírio de Trump). Por causa do tratado de 1947 que rege obrigações dos EUA como país sede da ONU, Washington é obrigado a conceder vistos para todas as delegações, caso contrário cabem ações legais. O tratado tem força de lei, foi aprovado pelo Congresso americano, concede imunidade diplomática às instalações e pessoal da ONU e proíbe Washington de impedir a entrada de membros das delegações de cada país.

Militares vs. militares

Jornais, emissoras de TV e algumas redes sociais repetem que não existem injustiçados entre os militares condenados pelo STF por envolvimento na trama golpista. Nesse bloco, batiam continência a Bolsonaro generais como Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio, almirante Almir Garnier, tenente-coronel Mauro Cid e os federais Anderson Torres e Alexandre Ramagem, que agora podem perder cargos, estrelas e liberdade. Outros militares trataram de pular fora: os generais Edson Pujol, Fernando Azevedo e Silva, Santos Cruz, Silva e Luna e Otávio Rego Barros, além de Luiz Eduardo Ramos, que ficou até o fim do governo. Todos assistiram o despacho de longe - e de camarote.

CPI do Judiciário

O bolsonarismo está disposto a abrir três frentes de batalha para tentar salvar o ex-presidente e contra-atacar o Judiciário e uma nos Estados Unidos. Agora, o deputado Luciano Zucco (PL-RS) ou tenente-coronel Zucco quer instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com deputados e senadores para investigar eventuais abusos e irregularidades do Poder Judiciário.

A empreitada tem apoio de ala moderada do bolsonarismo, como o senador Marcos Pontes (PL-SP). Zucco está  reunindo assinaturas: até agora já teria 180 (muita gente não acredita e muita gente não quer nem saber).

Menor poder de fogo

Ainda a guerra entre Michael Klein e o novo comando da Casas Bahia nos últimos meses, ele perdeu boa parte de seu poder de fogo, com a conversão de debt and equity, que deu ao Mapa  uns fatia de 85% do capital, a participação do empresário foi diluída de 10% para aproximadamente 2%.

No mercado, há quem diga que o braço de Klein vai além desse percentual, graças a uma rede de minoritários satélite". Com a entrada em cena da Mapa Capital, que levou a Casas Bahia voltar a ter a figura de um acionista controlador, pode até não ter suficiente para o empresário reassumir a orquestra.

"Planejamento específico"

A Marinha terá um "planejamento específico" para a 30a. Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O patrulhamento dos rios da Amazônia Oriental, que engloba área da COP30, é de jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval. Para além da COP30 que no momento concentra atenções das forças de segurança do país, há do lado da Marinha, um esforço de combate às atitudes criminosas na extensa e complexa malha hidrográfica da Amazônia. O número de Patrulhas Navais ao longo deste ano já supera em 16% o total de ações realizadas em 2024.

Três dias antes

A polêmica primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja, chegou a Nova York três dias antes do presidente Lula, que desembarcou lá neste domingo (21). O petista discursará na abertura da Assembleia Geral da ONU amanhã e terá uma agenda focada nas pau tas da política externa. Ambos deverão voltar ao Brasil no próximo dia 25. Em Manhattan, Janja participará de eventos ligados a temas sociais. Janja teria viajado com dois assessores e quatro agentes de segurança. Todos já possuíam vistos de entrada nos Estados Unidos. 

Mistura Fina

O primeiro ano da gestão de Samir Xaud à frente da CBF será de fartura. A entidade deverá superar a marca de R$ 2,4 bilhões de receita, superior até mesmo aos R$ 2,2 bilhões de sua previsão orçamentária. A maior parte da dinheirama virá de contratos fechados na gestão de  Ednaldo Rodrigues, deposto em maio. E Xaud teve o mérito de evitar a saída de patrocinadores em meio à crise institucional da CBF, alimentada por denúncias de fraude na eleição de Rodrigues.

Entre as nações que permitem apostas online, China e Coréia do Sul são as que aplicam regras mais rígidas. Os chineses viveram o boom da modalidade entre 2005 e 2014, com um aumento significativo de transtornos mentais e lavagem de dinheiro, até que em 2015 o governo proibiu por completo a modalidade - atualmente, apenas algumas loterias esportivas são permitidas. Na Coréia do Sul, apenas uma empresa tem licença para operar jogos, físicos e online.

Enquanto alguns países ao redor do mundo já impõem restrições às apostas online, o Brasil parece longe de um consenso sobre como proteger sua população mais vulnerável. Como exemplo, as bets patrocinam 20 clubes da primeira divisão do futebol brasileiro e estão presentes em 70% das placas publicitárias nos estádios em todo o país. O risco, alertam especialistas, é que a epidemia continue a devastar vidas em troca do lucro fácil de poucos.

A novela "Vale Tudo" superou o remake de "Pantanal", de 2022, e se tornou o folhetim mais visto na história da Globoplay, o serviço de streaming da Globo, lançado em 2015. A novela assinada por Manuela Dias assumiu o primeiro lugar tanto na quantidade de horas assistidas quanto no alcance de usuários únicos.Espectadores mais veteranos dizem que a produção do remake de "Vale Tudo" é primorosa, lembrando novelas de décadas atrás.

Firme no propósito de conquistar cada vez mais o público que consome a cultura sertaneja, a Globo vai levar ao ar uma produção que contará os bastidores dos rodeios país afora. É o "Vida de Rodeio". A estreia está marcada para o dia 7 de outubro. Ao todo, serão oito episódios, com final previsto para ser exibido em 25 de novembro.

In –  Primavera: camisa com saia
Out – Primavera: vestido com calça

CLAÚDIO HUMBERTO

"Agora age para manter o roubo"

Senador Rogério Marinho (PL-RO) ao acusar o PT de ser cúmplice da falcatrua no INSS

19/09/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Willians saiu da CPMI tão suspeito quanto ‘Careca’

Após seu não-depoimento, o advogado milionário Nelson Willians, aos olhos da CPMI, passou a figurar com Antônio Antunes, o “Careca do INSS”, entre os principais suspeitos no roubo bilionário aos aposentados. Ele perdeu o rumo quando o relator, Alfredo Gaspar (União-AL), indagou sobre suas relações com José Dirceu, homem de negócios do PT, que atua à sombra do poder petista, a quem é atribuída sua contratação pelo Banco do Brasil, que o tornou rico, e o seu escritório no maior do País.

Conta outra

Nelson Willians passou a ignorar perguntas, repetindo que nada teve com o roubo aos aposentados. A CPMI parecia não acreditar.

Acusação frontal

“O sr. mente”, acusou frontalmente Marcel van Hattem (Novo-RS), “tem a ver com tudo que é investigado”, citando que a PF o considera suspeito.

Negando o óbvio

Negou-se a confirmar até que é investigado e que sua prisão preventiva foi solicitada pela Polícia Federal ao ministro do STF André Mendonça. 

Sócio suspeito

Tampouco explicou ligação a Fernando Cavalcante, outro suspeito no roubo, dono de dezenas de carrões de luxo e de 20% do seu NW Group.

INSS: servidor investigado atuou em campanha

Afastado cautelarmente das operações como técnico do seguro social, o servidor do INSS Henrique Veigas está na mira da CPMI que apura a roubalheira no instituto. Veigas teria desbloqueado cerca de 70 mil empréstimos consignados, algo estimado em R$945 milhões. Ele prestou serviços advocatícios para Zé da Luz (Solidariedade), ex-prefeito de Caetés (PE) que tentou ser deputado federal por Pernambuco. Como o candidato estava inelegível, acabou com a candidatura impugnada.

Uma mão

Mesmo trabalhando no INSS ao menos desde maio de 2012, o servidor foi remunerado para trabalhar na campanha do candidato.

Giro no interior

Entre 2017 e 2020, Veigas fez 16 viagens “a serviço” ao interior do Nordeste, reduto da fraude: 15 em Pernambuco e uma na Paraíba.

Vem explicar

Henrique Veigas virou prioridade: sua convocação foi solicitada pela deputada Coronel Fernanda (PL-RO), que articulou a criação da CPMI.

Embromador

O repórter da BBC insistiu por sete vezes por que Lula (PT) não procurou Trump para negociar o tarifaço. O petista enrolou, sem explicar por que preferiu subir no palanque em vez de defender os interesses do País.

Li o seu livro

Rodolfo Rodrigues (PE) mandou bem na CPMI do INSS. Ele leu o livro de Nelson Willians e quis saber se ele seguia o que ali preconiza. O advogado milionário hesitou e o deputado contou o trecho em que ele afirma que o sucesso na profissão passa por “sacrificar princípios”.

São uns artistas

Foi hilário observar velhos conhecidos do noticiário policial na era petista, inclusive senador que acumulou 17 processos de corrupção, afirmando que a “PEC da Blindagem” favoreceria a impunidade de criminosos.

Blindagem no STF

Ações da Associação de Magistrados do Brasil e do partido Solidariedade (dele mesmo, Paulinho da Força) no STF, alegam que ministros do STF não são “contemplados” pela Lei do Impeachment.

Recuperou o que mesmo?

Contra a Câmara voltar a aprovar investigação de parlamentares, Aécio Neves (PSDB-MG) disse que foi obra sua derrubar a regra constitucional que a PEC restabelece: “O parlamento recuperou credibilidade”.

Subserviência

Tem tudo para dar em nada o projeto da anistia da Câmara. Além da escolha de Paulinho da Força (SD-SP) ser o relator, o deputado diz que vai conversar com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes antes.

Lula 3%

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) mostrou números que explicam o desespero do governo Lula com a CPMI da gatunagem no INSS. Dos 340 requerimentos aprovados semana passada, 97% foram da oposição.

24 horas

Presidente do União Brasil, Antonio Rueda tem certeza de que tem armação contra ele no governo Lula. No radar da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal, apressou o divórcio com Lula.

Pensando bem…

...aposentados é que não têm nada a ver com o roubo.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Babá rock and roll

Já na primeira sessão conjunta do Congresso, naquele ano, o deputado novato e cabeludo Babá (Psol-PA) foi à mesa pedir para falar. Esbarrou em ACM presidindo a sessão: “Qual é o seu nome?” O deputado se apresentou: “Babá.” Desconfiado, o babalaô confirmou o nome com o secretário da mesa. Depois se voltou ao parlamentar do Pará, a quem olhou de cima para baixo, e aquiesceu com ironia: “Está certo, seu Babá...”

Giba Um

"Você não pode tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos. Tô vendo uma barata aqui...

É um criatório de baratas", de Jair Bolsonaro, em 2021,  em Porto  Alegre, sobre cabelos de um apoiador, que provocou sua condenação ao pagamento de R$ 1 milhão por declarações racistas

19/09/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Digitalização acelera fechamento de agências e leva uma onda histórica de demissões, alterando perfil de emprego nos maiores bancos do país. Somente no primeiro semestre, Bradesco cortou 1.875 vagas, Santander 1.728 e Itaú mais de 1.000.

Mais: no total, mais de 4.600 vagas em 2025. O fenômeno reflete a substituição gradual de agências físicas por operações digitais. A transformação busca eficiência, mas levanta dúvidas sobre impactos sociais e trabalhistas.

Giba Um

120 anos de cultura

Na noite de terça-feira (16), a Pinacoteca de São Paulo viveu um momento histórico ao celebrar seus 120 anos com o tradicional Pina Ball, uma festa que aliou glamour e propósito. O evento foi criado com o objetivo de arrecadar R$ 3,5 milhões, valor que será destinado a importantes iniciativas como exposições, programas públicos e à manutenção dos três edifícios que compõem o museu: Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea. Grandes marcas apoiaram o evento, trazendo ainda mais brilho à ocasião. Entre os patrocinadores estavam nomes de peso como Chanel, JP Morgan, Bloomberg, G5 Capital, Galápagos Capital, Iguatemi e N’Ideias, reafirmando o protagonismo da Pinacoteca no circuito das artes. Sob a presidência da filósofa e escritora Djamila Ribeiro também patrona da Pinacoteca e membro do conselho da APAC, a cerimônia foi conduzida por Astrid Fontenelle ao lado de seu filho Gabriel. As artes também marcaram presença no destaque dado à artista Lenora de Barros, que criou um múltiplo especial para o evento. Este presente exclusivo distribuído aos convidados foi a inspiração para toda a identidade visual da noite.  Os presentes puderam curtir os shows memoráveis de ícones como Paulinho da Viola e Amaro Freitas. Como esperado, o Pina Ball atraiu uma verdadeira constelação de nomes influentes da cultura, moda e artes. Entre os convidados estavam Ronaldo e Celina Locks, Camila Queiroz, Mariana Ximenes, Alice Wegmann, Tiago Iorc, Enzo Celulari, Samantha Schmütz, Laura Neiva, Isabella Fiorentino, Silvia Braz, Gloria Kalil, Donata Meirelles, Helena Bordon e Nizan Guanaes.

Países da OTAN: Embraer avança

A Embraer começa a ganhar terreno na OTAN, na esteira do aumento dos gastos militares dos países membros da aliança. A companhia mantém tratativas com a Holanda para a venda do Super Tucano A-29M. Espanha e Itália também sinalizaram a intenção de encomendar um lote de aeronaves. O A-29M tem preço médio de 16 milhões de euros. Trata-se de um modelo desenvolvido para atender as especificações da OTAN. Entre outras adaptações, possui sistemas de comunicações criptografada compatíveis com a STANAG (Standardization Agreement), acordo de padronização firmado para aumentar interoperabilidade entre equipamentosmilitares em junho do ano passado. A empresa tem feito um esforço focado na OTAN, que começa a dar resultados. Em junho do ano passado, a Embraer fechou a venda conjunta de nove aeronaves KC-390, de transporte militar, para a própria Holanda e a Áustria. A divisão de Defesa e Segurança da companhia fechou o primeiro semestre em US$ 4,3 bilhões, o dobro dos pedidos feitos em junho do ano passado.

Olho na Polônia

Ainda os avanços da Embraer: em dezembro passado, assinou um contrato de 200 milhões de euros com a Força Aérea de Portugal (12 Super Tucanos A-29N). Agora, a Embraer quer instalar uma linha de produção na Polônia. Inicialmente, seria com a montagem do KC-390 mas pode se estender ao A-29N. É uma forma da empresa aproximar a fabricação e manutenção de aeronaves militares das cadeias de suprimento financiadas pelos países da OTAN. E mais: a Aliança do Tratado do Atlântico Norte firmou compromisso de aumentar seus gastos na área de defesa para 5% do PIB até 2035 (hoje, em torno de 2,7%).

Giba Um

Do Brás para o Brasil

Beatriz Reis, ganhou fama ao participar da 24ª edição do Big Brother Brasil, apesar de ter ficado em 5º lugar ganhou o Brasil com seu jeito espontâneo e as vezes até exagerado dentro do reality-show. Depois que saiu da casa mais viajada assinou um contrato com a  Globo e apresentou o  o quadro ‘EconoBia’ no programa Encontro com Patrícia Poeta. Depois fez uma participação  na novela "Família é Tudo". Agora está estreando um novo quanto no mesmo encontro chamado “'Vai Danada”. O quadro será mensal e apresentará ao público histórias reais de empreendedores brasileiros, que estão em busca de soluções para os obstáculos da profissão. No primeiro episódio ‘Bia do Brás’ como ficou conhecida, tem ao seu lado a economista Nath Finanças. “Sinto que, com o quadro, podemos dar visibilidade e valor a uma parcela tão importante da nossa população; os empreendedores. Levar essas histórias para a TV é um privilégio. É como dizer pra cada empreendedor: a sua história importa, e o Brasil precisa ouvir”.

Giba Um

"Picadas de carapanã"

Lula anda exibindo tranquilidade em relação aos preparativos para a COP30. Na última reunião ministerial, dirigindo-se à ministra Marina Silva (Meio Ambiente) disse que o evento em Belém será um sucesso. E até brincou que seria bom os estrangeiros sentirem na pele as dificuldades da vida cotidiana na Amazônia e que torcia para eles levarem "picada de carapanã", como lá são chamados os pernilongos. E não abriu a boca sobre o preço das hospedagens. Muitas superam grandes hotéis das capitais europeias.

Outro roubo do INSS

O senador Sérgio Moro (União-PR), ex-titular da 13a. Vara Criminal Federal de Curitiba, onde prendeu centenas de corruptos acha que o desmantelamento da Lava Jato e de outras operações de combate a gatunos, como "Zelotes" e "Greenfield", causou o roubo a 9 milhões de aposentados do INSS. O ex-juiz, candidato cotado ao governo do Paraná, fez a avaliação no podcast Irmãos Dias, um dos mais populares do mercado financeiro. Decisões do STF anulando sentenças abriu portas à retomada da ladroagem, diz Moro, com a segurança de quem entende do assunto. E emenda: "A anulação das operações fez gente sem escrúpulos, sem dignidade, se sentir à vontade para roubar".

Pérola

"Você não pode tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos. Tô vendo uma barata aqui. É um criatório de baratas", 

de Jair Bolsonaro, em 2021,  em Porto  Alegre, sobre cabelos de um apoiador, que provocou sua 
condenação ao pagamento de R$ 1 milhão por declarações racistas.

Memória

Bolsonaristas agora falam que "eleição sem Bolsonaro é golpe". Quase seis anos atrás, quando Evo Morales foi  forçado a renunciar na Bolívia sob pressão de líderes opositores e depois de perder o apoio das Forças Armadas, acusado de fraudes no processo eleitoral. Bolsonaro rechaçou a alegação de que o boliviano fora vítima de um movimento golpista. E disse na ocasião: " A palavra golpe é usada muito quando a esquerda perde, não é? Quando eles ganham, é legítimo. Quando eles perdem, é golpe. Eu não vou entrar nessa. A esquerda vai falar que houve golpe agora".

Impeachment, não!

Gilmar Mendes, decano do STF, voltou a falar que o colegiado da Corte não irá aceitar impeachment de ministros, a pedido de lideranças de oposição ao governo  federal. Ele estava num evento em São Paulo intitulado a defender  a soberania e contra a anistia, Estavam lá lideranças  de 11 partidos e um dos objetivos é contrapor o avanço das candidaturas bolsonaristas ao Senado, núcleo que busca impeachment de ministros alegando "abuso de poder" e "perseguição política".  Gilmar foi perguntado sobre sua presença no julgamento de Bolsonaro e não recuou: " É fundamental para perceber que estamos unidos na defesa da democracia”.

Contra Alcione

A cantora Alcione não teve sossego, nos últimos dias, por conta  de um vídeo que viralizou onde ela aparece cantando "Não deixe o samba morrer", ao lado da ministra Cármen Lúcia, que teve participação das mais elogiadas na  defesa de seu voto pela condenação de Bolsonaro no Supremo - fora contra-ataque destinado ao ministro Luiz Fux. Os bolsonaristas não perdoaram Alcione, dedicando-lhe palavras pouco recomendáveis. Só que a gravação é antiga, de 2018, feita durante o evento "Elas por elas", do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília.

Até parque religioso

O prefeito Eduardo Paes, bem cotado nas pesquisas para o governo do Rio de Janeiro, agora vive "uma fase  religiosa". Deu R$ 1,9 milhão à Marcha para Jesus e está construindo um parque temático bíblico  na Zona Oeste do Rio, sob o pretexto de estimular o turismo religioso. Mais do que isso, agora anda de  braço dado com o pastor Silas Malafaia, ao qual jurou lealdade. Malafaia é investigado por coação no Supremo, já chamou Alexandre de Moraes de "ditador de toga" e a Polícia Federal de "polícia nazista". Na manifestação pró-anistia no Rio, Paes bradou: "Mexeu com Silas, mexeu comigo".

Perdendo terreno

O Softbank tem feito uma realocação de seus investimentos em venture capital na América Latina, com remanejamento de recursos para outros mercados, sobretudo México. Há dois anos, o mercado brasileiro concentrava cerca de 60% dos ativos do banco japonês na região. Hoje, esse índice estaria próximo de 50%. E o Softbank não está sozinho. Esse movimento migratório é verificado na indústria do venture capital como um todo. O México, à propósito, ultrapassou o Brasil como principal destino dos investimentos em startups na América Latina: entre janeiro e agosto, com 46% dos recursos alocados,  as empresas brasileiras ficaram com 23%.

Presidente de honra

O Partido Liberal busca assegurar que Bolsonaro continue como presidente de honra da legenda, mesmo depois de uma condenação. Para formalizar essa posição, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, pediu um parecer jurídico interno e pretende consultar o STF sobre a possibilidade de manter o cargo honorário e o salário mensal de R$ 33.800 para o Capitão. A decisão sobre os recursos da defesa do ex-presidente poderá influenciar essa decisão. Valdemar quer conservar a posição de Bolsonaro, além do cargo e benefícios associados. O salário para Walter Braga Netto não será mantido.

Mistura Fina

O governo Lula reservou mais de R$ 650 mil para aquisição de flores destinadas à decoração do Palácio do Planalto. O contrato, com um ano de duração, prevê 132 tipos de flores, além de coroas fúnebres e árvores de Natal artificiais. Entre as espécies listadas estão orquídeas, narcisos, hortênsias, jasmins e tulipas. Os arranjos serão utilizados em eventos oficiais, reuniões e cerimônias realizadas pela Presidência.

O Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública acaba de aprovar uma carta aberta ao presidente Lula propondo a recriação do Ministério da Segurança Pública, hoje unido à pasta da Justiça e comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski. No documento, o colegiado, que reúne 27 secretários estaduais, afirma que segurança pública é a única área essencial da administração que não possui ministério próprio, o que compromete a atenção que o tema exige.

A operação da PF ordenada pelo ministro André Mendonça (STF) na casa de Antônio Carlos Camilo  Antunes, o "Careca do INSS", apreendeu, além de réplica da MacLaren de Ayrton Senna, um relógio da marca do ultra luxo Richard Mille, que vale R$ 8 milhões. Além desse, uma farra de relógios, a começar por marcas como Patek Philippe e Rolex, em vários modelos.

O varejo alimentar brasileiro vai ganhar um novo competidor de peso. A rede russa Svetofor, que opera sob a marca Vantajoso vai abrir 50 lojas no país nos próximos três anos, começando por São Paulo, Rio e Minas Gerais. Com foco no público de renda mais baixa, altamente sensível ao preço, a Vantajoso aposta no modelo elo de hard discount (descontos extremos). As lojas terão estrutura simples, sortimento reduzido e operação de baixíssimo custo (30% menores das redes tradicionais).

A Globo marcou a data em que Odete Roitman será assassinada no remake de "Vale tudo". A morte da vilã, vivida por Débora Bloch, se nada mudar na produção, acontecerá no dia 6 de outubro. No mesmo dia ,irá ao ar a final do reality show musical da  emissora, o "Estrela da Casa". A atração, por sinal, não apresentou os resultados planejados e aguardados em audiência e tampouco em publicidade. Mais à frente, irá se decidir se haverá uma terceira edição ou não.

In – Drinque: Caipifruta de Ameixa

Out – Drinque: Ship

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande
Política

/ 23 horas

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande

2

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito
vale da celulose

/ 1 dia

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito

3

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 2 dias

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

4

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS
mudança no tempo

/ 16 horas

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS

5

Homem atira carro em rio para tentar matar ex-namorada em MS
Cidades

/ 23 horas

Homem atira carro em rio para tentar matar ex-namorada em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/09/2025

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?