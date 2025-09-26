Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"É um elogio"

Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI, com o Careca do INSS ignorando suas perguntas

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

26/09/2025 - 07h00
Pacheco figura Conselho que emprega alvo da CPMI

Membros da CPMI do INSS estão intrigados com os caminhos que levam a Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado. A coluna revelou que Paulo Boudens, seu ex-chefe de gabinete, está aboletado no desconhecido Conselho de Estudos Políticos do Senado, e ganha R$31,2 mil mensais. Outro homem de Alcolumbre encostado no conselho é Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que fixou 100 anos de sigilo para dados que permitiram rastrear as andanças de Careca do INSS no Senado.

 

Siga o dinheiro

Boudens está na mira da CPMI por haver recebido R$3 milhões da Arpar, empresa enrolada na rapinagem com suspeita da PF de lavar o dinheiro.

 

Reduto do PSD

Apesar dos ares meio tabajara do conselho, dois senadores ainda aparecem na composição: além de Pacheco, Irajá (PSD-TO).

 

Alcolumbre outra vez

A data da composição é de janeiro de 2023, quando Pacheco era presidente do Senado, alçado ao posto sob benção de Alcolumbre.

 

Tudo depende

O Regimento Interno do Senado, no artigo 59, até veda o presidente da Casa de participar de comissões, mas nada diz sobre conselhos.

 

Irmãos Batista nada tiveram com ‘química’ na ONU

O rico lobby de Joesley e Wesley Batista, controladores da holding J&F, plantou em alguns veículos que teria sido obra da dupla o encontro Trump-Lula, no momento em que o brasileiro saía do plenário da ONU, após discursar, e entrava o americano, orador seguinte. Tudo mentira. O encontro era previsível e a troca cordial de cumprimentos, de alguns segundos, é frequente entre oradores que se sucedem na longa lista de chefes de Estado e de Governo presentes à assembleia-geral da ONU.

 

Civilidade

Trump e Lula poderiam ignorar um ao outro, mas, malandros, optaram pelo cumprimento rápido, de 20 segundos, tipo “vamos conversar?”.

 

TV sem som

Também é falsa a informação, difundida na mídia petista, de que Trump “acompanhou” o discurso na TV do corredor de acesso ao plenário.

 

Só monitor

A TV só mostra, sem som, quem ocupa a tribuna. Como a agenda é apertada, sinaliza quando o orador seguinte deve ir para o plenário.

 

Prêmio não é castigo

O ministro do STJ, Mauro Campbel Marques, corregedor nacional de Justiça, reafirmou ontem ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, sua crítica à aposentadoria compulsória de juízes condenados. É o primeiro magistrado importante a considerar isso um prêmio e não um castigo.

 

Duplamente injusto

Campbell defende que o Congresso acabe o privilégio compulsório, também adotado no ministério público. Até porque não se exige dos “punidos” observar as regras de aposentadoria impostas aos cidadãos.

 

Irresponsabilidade

Segundo o Portal da Transparência, o governo Lula já gastou R$3,77 trilhões, este ano. A ferramenta Gasto Brasil, da Confederação das Associações Comerciais, aponta um número maior: R$3,83 trilhões.

 

Especialista em taxar

Lula disse que “é direito” do presidente Donald Trump taxar produtos nos EUA para evitar uma inundação de produtos estrangeiros no país. “De vez em quando eu faço isso no Brasil”, admitiu.

 

Tamanho do canhão

O assunto nas redes mundo afora, ontem, foi a alta aprovação de Donald Trump (57%). Na rede social X, 1,6 milhão de posts citaram o tema em poucas horas. A isenção do IR no Brasil envolveu apenas 46 mil posts.

 

Repeteco

Para quem acha que se livrou da CPMI do INSS só porque já participou das oitivas, o seu presidente, senador Carlos Viana (Pode-MG), deu a letra: se as provas o desmentirem, o depoente será convocado de novo.

 

É solidariedade

Caiu do cavalo quem achou que Tarcísio de Freitas (Rep) iria articular algo com Jair Bolsonaro durante encontro com o ex-presidente. O governador de São Paulo disse que apenas visitaria o amigo.

 

Foi avisado

Como os leitores desta coluna já sabiam, não corria o risco de o projeto da anistia ser votado com Luís Roberto Barroso na presidência do STF. Não deu outra. Ontem foi a última sessão presidida pelo ministro.

 

Pensando bem...

...o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) ontem lavou e enxaguou a alma dos aposentados roubados.

 

PODER SEM PUDOR

Instrumento proibido

Na presidência da sessão da Câmara, certa vez, o deputado Inocêncio Oliveira (MDB-PE) se irritou quando o deputado João Fontes (PDT-SE), então ex-rebelde petista, mostrou uma ratoeira para pegar os “300 picaretas”, como Lula se referia aos parlamentares. “Temos que manter a ética! Retire esse instrumento da tribuna!” E cortou o microfone de Fontes.

Giba Um

 "Ele não é o imperador do mundo e eu não tomo decisões com raiva de quem quer que seja...

Quando os Estados Unidos quiserem negociar, estamos prontos", de Lula, em Nova York, que agora espera um telefonema de Trump

25/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do Republicanos, avalia que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, filiado ao mesmo partido, é candidato à reeleição em 2026 e não à Presidência da República. Tarcísio  de tem projetos de longo prazo, com obras que demandam quatro a seis anos para conclusão.
Mais: Tarcísio também precisa se consolidar no cargo atual para almejar voos maiores. Costa Filho se declara lulista, é contra a anistia dos envolvidos em atos golpistas, mas é favorável a uma revisão de penas. Ele planeja disputar o Senado por Pernambuco, em chapa com o governador João Campos (PSB). 

Giba Um

Quase psicóloga

Quem é nascido antes dos anos 80 deve se lembrar muito bem dos grupos musicais infantis que faziam sucesso nesta época (hoje a geração não sabe o que era bom), entre tantos, o Trem da Alegria, que embalava as festas de aniversário com músicas como "Uni, Duni, Tê", "É de Chocolate", "Piuí Abacaxi", entre outros. O trio inicial era formado por Patricia Marx, Luciano Nassyn e Juninho Bill. Com a reexibição da novela “A viagem”, muitos entraram no clima da nostalgia e cantaram a música "Quando Chove", na voz de Patrícia Marx, que foi o tema da personagem Diná (Christiane Torloni). Por conta disso, o nome da cantora voltou a circular, mesmo que ela nunca tenha parado. Em entrevista, Patrícia garante que: “A música boa é atemporal mesmo, não tem como negar. Em algum momento ela vai tocar e as pessoas vão se sentir bem, tocadas de um jeito diferente de cantar do que as coisas de hoje em dia”. Hoje com 51 anos, está concluindo sua faculdade de Psicologia e se diz muito realizada: “Estou apaixonada, estagio só ano que vem, estou empolgada com o curso, sempre tive muito envolvimento com esse assunto. Meu primeiro livro de Freud comprei com 16 anos, estou realizada, plena e ocupada”. Apesar dos estudos, Patricia se prepara para lançar seu 16º trabalho de carreira solo, "Nos dias de hoje esteja tranquilo", no dia 3 de outubro. Apesar de se declarar não nostálgica, seu novo projeto é uma reunião de sucesso de Ivan Lins e outras inspirações. “Provas, trabalhos em grupo, lançamento e pretendo fazer uma turnê. Também tem participação de Seu Jorge no quarto single do álbum. Reuni músicas mais emblemáticas do Ivan Lins e me inspirei no filme 'Ainda Estou Aqui.' Depois que assisti, tive a ideia de fazer esse disco, de resgatar essas mensagens do Ivan. Tem música da década de 70, muito atuais, e de 80 e 90 também”.

Brasil e México vs. mega-tarifa

O governo e grandes grupos da cadeia de proteína animal encontraram no quintal dos Estados Unidos uma rota de escape para mitigar o impacto da tarifa de 50% imposta por Donald Trump à carne brasileira. Uma comitiva do Serviço Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, instância do governo do México responsável por autorizar a importação de alimentos, chegou ao Brasil para iniciar uma inspeção técnica em diversos frigoríficos. Hoje, 35 unidades de abate têm permissão para exportar carne bovina para o mercado mexicano. No Ministério da Agricultura, a expectativa é que o órgão fitossanitário do México inicie o processo de homologação de até 14 estabelecimentos durante a visita ao Brasil. Com isso, esses frigoríficos deverão ser autorizados a embarcar carne bovina para o mercado mexicano ainda este ano. O aumento das exportações de carne bovina para o México é o primeiro e expressivo resultado prático de uma visita de uma comitiva do governo brasileiro, liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin e pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, à capital mexicana no mês passado.

Fúria tributária

Não por coincidência, estão sentadas à mesa duas nações vítimas da fúria tributária de Trump. Se o Brasil levou uma tarifa de 50% sobre mais da metade da sua pauta de exportação para os EUA, o México tem de digerir a alíquota extra de 25% sobre todos os produtos vendidos para o vizinho do norte, à exceção de petróleo e energia. O estreitamento das relações comerciais entre os dois países, a começar pela agenda do agronegócio, desponta como um movimento de defesa de ataque no tarifaço trumpista. É uma estrada de mão dupla.

Giba Um

Hoje é dia de pizza

Sabe aquela velha frase que diz: “Vida que segue”, foi bem isso que Zilu Godoi fez. Após pouco mais de 10 anos de separação do cantor Zezé Di Camargo, após 32 anos de casado, mãe de três filho  (Wanessa, 42 anos; Camila, 39 e Igor, 31), em 2019 foi morar nos Estados Unidos, onde resolveu tocar sua vida. Em 2024, voltou ao Brasil e foi candidata a vereadora, mas só conseguiu 4.579 e não foi eleita. De volta aos EUA, trocou seu apartamento em Miami por uma mansão em Orlando, projetada por sua nora, Amabylle Eiroa, casada com Igor Camargo. Agora resolveu empreender por lá. Acaba de firmar parceria com a marca brasileira Cuca Libre, um restaurante especializado em pizza brasileira fundada em 1989 em Belo Horizonte pelo empresário Jackson Costa. A nova unidade do restaurante em Orlando marca a expansão rede gastronômica  nas terras norte-americanas, que já possui outra unidade em Nova Jersey.

Giba Um

Quase pronto

O STF vai publicar logo o acórdão do julgamento que definiu novas regras para a responsabilização das redes sociais por conteúdo postado. O ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações, é o responsável pelo texto, que está na fase de revisão final. Toffoli, a propósito, é o ministro com menor estoque de processos no gabinete. Tem 814 casos em ttramitação e 204 esperando decisão final.

Mais juízes

Outra investida do governo americano foi o cancelamento de vistos de entrada nos EUA de autoridades brasileiras, como o ministro da. Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, mais o ex-advogado-geral da União José Levi, ministro do STJ Benedito Gonçalves e atuais e ex-integrantes do gabinete de Moraes no TSE e STF, casos dos juízes Airton Vieira, Marco Antonio Martin Vargas e Rafael Henrique Janela Tamais Rocha e da chefe de gabinete Cristina Yukiko Kusahara. Messias publicou artigo no The New York Times reclamando de falta de diálogo na gestão Trump, e Benedito Gonçalves foi relator da ação do TSE que tornou Bolsonaro inelegível.

Pérola

 "Ele não é o imperador do mundo e eu não tomo decisões com raiva de quem quer que seja. Quando os Estados Unidos quiserem negociar, estamos prontos", 

de Lula, em Nova York, que agora espera um telefonema de Trump.

Pedindo anistia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma foto de Lula usando uma camiseta onde se lê a palavra "anistia". A imagem, tirada pelo fotógrafo Lugo Koyama em abril de 1979, mostra o então sindicalista distribuindo panfletos a favor da anistia durante o regime militar. A Lei da Anistia, aprovada naquele ano, perdoou crimes políticos cometidos por guerrilheiros de esquerda e opositores do regime, além de permitir retorno de exilados e beneficiar militares. O perdão alcançou cerca de 4,6 mil pessoas.

Memória

Se passar, a PEC da Blindagem revogará a "PEC do Fim da Impunidade Parlamentar", como foi chamada a medida aprovada há 24 anos com apoio de todos os partidos. Em discursos em 6 de novembro de 2001, deputados da esquerda à direita saudaram o momento histórico, fruto de pressão da sociedade. "Nos preocupa muito que, em vez de imunidade, se extrapole para a própria impunidade", disse o então líder do PFL (atual União Brasil), Inocêncio Oliveira. A emenda acabou com a necessidade do Congresso autorizar investigações e processos judiciais. Teve 412 votos a favor e apenas 9 contra.

Do PT a Doria

Com tons de deboche e principalmente a escolha pelo silêncio quando questionado sobre José Dirceu, o advogado Nelson Willians, segundo analistas, tem muito a explicar. Ao menos desde 2016, ele injeta doações em campanhas de políticos. A primeira (R$ 10 mil) foi para João Dória, que disputou a prefeitura de São Paulo e, em 2018, repetiu doações a tucanos (R$ 20 mil) para Antônio Anastasia (hoje PSD), R$ 10 mil e  Rogério Marinho, hoje no PL (outros R$ 10 mil). Marco Bertaiolli (PSD) levou R$ 5 mil e o petista Emídio de Souza, o mesmo valor. Como ficou calado, a CPMI mira agora em seu escritório e em sua mulher e sócia, Anne Caroline Willians Vieira Rodrigues.

Olho no nióbio

Os planos da mineradora St. George Mining para o Brasil está envolto em mistério. Não se sabe se os australianos pretendem investir a longo prazo na produção de minério no país ou se seu objetivo é empacotar um portfólio de ativos para vendê-lo logo (as especulações apontam para a segunda hipótese). Mais do que isso: os olhares se voltam na direção da Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia. A empresa dos Moreira Salles é tida como forte candidata à compra das reservas da St. George Mining no país. Especialmente depois da empresa australiana ter anunciado a descoberta de nióbio na área de seu Projeto Araxá, em Minas Gerais (a empresa dos Moreira Salles tem 80% da produção global de nióbio).

Novo jogo no tabuleiro

Ainda o tarifaço trumpista: no sentido inverso, o México discute contrapartidas como compensação ao aumento das compras de carne brasileira. O Brasil deve ampliar importações de atum daquele país. Há discussões também envolvendo a abertura do mercado brasileiro a frutas, como pêssego, e aspargos mexicanos. É o novo jogo no tabuleiro das relações internacionais. Ao corroer os canais multilaterais, a política de Trump empurra um número cada vez maior de países a costurar seus próprios arranjos bilaterais.

Crescimento de 80%

No caso da carne bovina, o Brasil já vinha em uma escalada nas exportações para o México. De janeiro a julho de 2025, os embarques totalizaram 67.659 toneladas, quase três vezes o volume registrado no mesmo período de 2024, ou seja: média de 9,5 mil toneladas por mês. Com a entrada em vigor das draconianas tarifas norte-americanas  há houve um aumento em agosto, cerca de 12 mil toneladas. Com o acordo costurado e homologação dos novos frigoríficos, a estimativa é que as exportações de carne bovina para o México cresçam 80% em 2026.

Mistura Fina

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF denúncia contra Eduardo Bolsonaro e o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo pelo crime de coação à Justiça, devido à atuação dos dois nos EUA em busca de sanções ao Brasil pelo julgamento de Bolsonaro. Gonet tem vídeos comprobatórios. A dupla pode ganhar 6 anos e oito meses de prisão se forem condenados por coação em processo.

Está no Tribunal de Contas da União (TCU) um pedido de auditoria nas viagens de pessoas sem cargo público no governo federal. O pente-fino, solicitado pelo deputado Rodrigo da Zaeli (PL-MT), destaca, por exemplo, a disparada de 213% na gastança com diárias e passagens de "colaboradores eventuais" nos dois primeiros anos da gestão Lula, chegando a R$ 392,6 milhões. Em 2021-2022, mesmo com o gasto já corrigido pela inflação, o valor fica abaixo, R$ 125,1 milhões.

Na representação, Rodrigo da Zaeli cita passagens de R$ 237 mil pagas para a primeira-dama. Rosangela da Silva, a Janja, que não ocupa cargo público. Se incluir servidores, a fatura fica ainda mais salgada. O primeiro biênio de Lula custou ao país R$ 4,5 bilhões só em viagens. Entre 2021 e 2022, os gastos com passagens no governo federal foram de R$ 54,6 milhões. Em 2023 e 2024, disparou para R$ 200,9 milhões.

Pai de ideias consideradas surrealistas, para dizer o mínimo, como substituir a Uber pelos Correios, que voltou ao déficit bilionário na gestão Lula, o ministro Luiz Marinho (Trabalho) enfiou o governo em nova enrascada. Ameaça mudar o prazo de reembolso aos estabelecimentos dos valores gastos com o vale-alimentação pelos trabalhadores. Hoje, esse reembolso é feito em 30 dias úteis, prazo compatível com a liquidação e pagamento legais realizados pelos municípios. Marinho quer reduzir para dois dias úteis.

A Confederação Nacional dos Municípios entrou na jogada contra o ministro. Alega que ninguém foi ouvido e cobra diálogo prévio. Marinho quer empurrar a mudança goela abaixo e a toque de caixa. Tenta colocar o novo prazo ainda em setembro. A CNM diz que a ideia maluca compõe "disfuncionalidades a prejuízos significativos" para 2.500 municípios, cerca de 4,5 milhões de servidores. Como o ministro não ajuda, os prefeitos pediram ajuda aos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais).

In - Exercício gato vaca
Out - Exercício superman

CLAÚDIO HUMBERTO

"Foi uma frase infeliz"

Ministro Luiz Roberto Barroso (STF) sobre se jactar "nós derrotamos o Bolsonarismo"

24/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula na ONU já nos custa mais de R$3,2 milhões

A fatura total ainda não está fechada, mas a passagem de Lula (PT), Janja e sua comitiva por Nova York, sob pretexto de participarem da Assembleia Geral da ONU, já impôs ao pagador de impostos a salgada fatura que supera os R$3,2 milhões. Esse gasto, para bancar dois dias de Lula nos Estados Unidos, é só para custear o belíssimo hotel da comitiva, para além da frota de limusines igualmente luxuosas usada para os aspones zanzarem por aí. Tudo, é claro, por nossa conta.

Coisa de granfino

Parte da turma de Lula escolheu o estrelado Grand Hyatt New York para desfrutar o passeio aos EUA. Mais de R$1,7 milhão só em pernoites.

Esbanjam mesmo

A coluna conseguiu orçar alguns quartos que ainda estavam disponíveis nesta quarta-feira (24). Há diárias que superam os R$21,8 mil.

Lula ostentação

Sempre optando pela opulência por onde passa mundo afora, a comitiva de Lula torrou sem piedade R$1,5 milhão no aluguel de carrões.

Torneira aberta

Só o cafezinho petista custou R$16,1 mil. Para alugar impressoras e mesinhas para “escritório de apoio”, lá se foram mais R$13,4 mil.

Governo Lula gastou R$66,3 milhões com cartão

O pagador de impostos já foi obrigado a bancar, só este ano, mais de R$66,3 milhões em cartões de pagamento do governo Lula (PT). São os chamados “cartões corporativos” cujas contas Lula tornou secretas quando se descobriu ministro usando esse tipo de cartão até em gastos pessoais, até salão de beleza. Os infames cartões bancam aluguel de carros, jantares, gasolina, tudo. Os 11 cartões da Presidência torraram R$4,3 milhões. Tudo em segredo “por razões de segurança”. 

Uso X uso

O Ministério da Justiça lidera esse tipo de despesa no governo Lula, este ano: R$22 milhões gastos com impressionantes 362 cartões.

Teve até CPI

Cartões corporativos ganharam notoriedade no segundo governo Lula, com a revelação dos gastos do então ministro do Esporte Orlando Silva.

Memória

Atual deputado do PCdoB, Silva colocava tudo na conta do pagador de impostos; dos seus hotéis e restaurante e até mesmo tapioca.

O que Alcolumbre esconde?

Revoltou o senador Jorge Seif (PL-SC) a decretação pelo Senado de sigilo de 100 anos nos vídeos do “Careca do INSS” visitando certos gabinetes no Congresso. “É um escândalo vergonhoso”, disse.

Tolas narrativas

É tão tola a pretensão americana de fazer o STF recuar de condenações políticas, ainda que as considere pura perseguição, quanto a fantasia de que Trump se vale de outras fontes sobre o Brasil senão o seu próprio corpo diplomático e o mais fabuloso serviço de espionagem do mundo.

Prazer e tchau

Petistas que só atacavam Donald Trump celebraram fala do presidente dos Estados Unidos sobre Lula e o rápido encontro na entrada do plenário da ONU. Tão rápido que, diz Trump, durou “uns 20 segundos”.

Só no sapatinho

Janja até quis lacrar com vídeo em rede social explicando casaco com bordado tradicional palestino na assembleia da ONU, mas faltou explicar o novíssimo (mais um) calçado Zegna de R$8,5 mil do marido.

Faltam adultos na sala

Porta-voz de Trump, Karoline Leavitt estranhou que domingo (21) o Times “brincadeira” funcionários da ONU para desligar escadas rolantes e elevadores na chegada do presidente americano. Não deu outra.

Olha o golpe

Filipe Barros (PL-PR) lembrou que a oposição votou e aprovou o “PL da Anistia” e rechaçou essa conversa de Dosimetria. “A vontade do plenário, de 311 deputados, foi muito clara”, afirmou o deputado.

Arrependimento supremo

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, diz agora que se arrepende do “perdeu, mané”. Pero no mucho: “me arrependi depois de ter sido xingado por três dias na rua, em Nova York”.

Tarifa é o principal

O Copom, do Banco Central controlado por indicados de Lula, atribuiu a “movimentos de curto prazo da política monetária americana” impacto maior na taxa de juros no Brasil que outros temas “desafiadores”.

Pensando bem...

...não mais do que de repente, elogio de Trump vale muito.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

A lição do seu Francisco

Lula vira gozação sempre que afirma não existir alguém “mais ético e honesto” que ele. Esquece exemplos de honestidade de verdade, como mostrou Francisco Basílio, humilde servidor da Infraero que devolveu US$10 mil deixados por um turista no aeroporto de Brasília. Levado ao Planalto para um factóide, seu Francisco ouviu Lula dar vexame: “...o normal era ficar com o dinheiro!” Do alto de sua dignidade, seu Francisco deu uma lição no petista: “Não, senhor... Eu não quero nada que não seja meu.” Quanta diferença.

