"É um problema dele"

Lula sobre voto do ministro Luiz Fux, que considerou não haver provas de "golpe"

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

13/09/2025 - 00h05
Farra de emendas-pix beneficia filho por tabela

Caetano Barroso fez negócio da China (ou do Maranhão) ao adquirir em abril de 2023 a Fênix Serviços e Construção Ltda: a empresa era dona de ótimo contrato com a prefeitura de São José de Ribamar, destinatária de emendas-pix milionárias do deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA). Olha que coincidência: Cândido é filho de Jerry. Três meses após o negócio, Jerry despachou emenda-pix de R$1 milhão. No mesmo ano, a Fênix de Cândido, o visionário, receberia R$2 milhões, R$540 mil acima do aditivo válido até fevereiro de 2024.

 

E a investigação?

Revoltado com emendas-pix, Flavio Dino poderia mandar investigar isso, mas adversários no Maranhão lembram que são aliados e amigos.

 

Pix à vontade

Em maio de 2024, Jerry enviou emenda-pix de R$750 mil à prefeitura de Ribamar. Achou pouco e três dias depois mandou mais R$601 mil.

 

Cliente generoso

No mesmo 2024, a empresa do filho de Jerry receberia da prefeitura R$706 mil, apesar do contrato aditivo encerrado em fevereiro.

 

Faz Tudo Ltda

A Fênix faz capina e jardinagem, mas seu contrato social prevê qualquer coisa, de desratização a montagem de palcos e eventos.

 

Ação contra Bolsonaro no STF ainda não acabou

Apesar da pena já definida na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de Jair Bolsonaro ainda não terminou por completo. O voto do ministro Luiz Fux pela improcedência total das acusações contra o ex-presidente não muda o desfecho, mas permite às defesas o ingresso de ao menos um recurso: embargos infringentes, que questionam condenações não-unânimes. “[O voto] pode gerar efeitos práticos relevantes”, explica o criminalista Berlinque Cantelmo.

 

Opções abertas

A defesa pode fazer reclamação constitucional sobre nulidades ou violações de precedentes e até habeas corpus, explica Cantelmo.

 

Após recursos

Jurisprudência do STF, alterada à época da prisão de Lula, obriga o julgamento de todos os recursos antes do cumprimento da pena.

 

Depende de só um

A pena, entretanto, pode começar a ser cumprida de forma cautelar, caso seja vontade do juízo que a vai executar, no STF.

 

Olha o nariz crescendo

Lula voltou a mentir, desta vez ao Jornal da Band, repetindo que não teve direito de defesa, ao ser condenado por ladroagem na Lava Jato. Teve, sim. Ao contrário de Bolsonaro, que não tem a quem recorrer, ele teve quatro instâncias, até ser descondenado no STF.

 

No passado tinha muito

A defesa de Lula, quase toda a cargo do hoje ministro do STF Cristiano Zanin, protocolou cerca de 80 recursos no caso do triplex no Guarujá e mais de 400 recursos (até o STF), no caso do sítio de Atibaia.

 

Ladeira abaixo

A condenação de Bolsonaro no STF piorou a relação com os Estados Unidos. O vice-secretário de Estado Christopher Landau diz que a relação com o Brasil está no ponto mais sombrio em dois séculos.

 

Careca na CPMI

O interrogatório do “Careca do INSS” na CPMI que apura a gatunagem no instituto está mantido. O fato de ter sido preso por ordem do ministro André Mendonça não o dispensa de atender a convocação.

 

Tudo registrado

Carlos Bolsonaro (PL-RJ) tem enfrentado (e registrado) ameaças em frente ao condomínio onde mora. O vereador diz que são militantes da esquerda e organizações terroristas domésticas tumultuando o local.

 

Juristicômico

“Para algumas pessoas [o julgamento de Bolsonaro] foi um grande evento histórico, para mim foi uma comédia muito mal arrumada”, disse Rui Costa Pimenta, presidente do partido de esquerda PCO.

 

Na pressão

Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), que acumula derrotas na articulação política, tenta evitar mais uma. Começa a semana com a base, minoritária no Congresso, para “lutar contra a anistia”.

 

A indústria pena

Não foi à toa que a produção industrial recuou 0,2% em julho, variação captada pelo IBGE. Dos quinze locais pesquisados pelo instituto, sete mostraram recuo da indústria. O maior foi no Paraná, -2,7%.

 

Pensando bem...

...com sedes em Nova York e Genebra, a ONU não tem condições de bancar hotel em Belém.

 

PODER SEM PUDOR

O puxadinho de Lacerda

A alegação do então ministro Waldir Pires (Controladoria Geral), que ocupava ilegalmente um apartamento da Câmara para “zelar” pelo imóvel, lembra a justificativa do ex-governador do Rio, Carlos Lacerda, ao cineasta João Batista de Andrade, quando produzia o documentário “Liberdade de Imprensa”. Acusado de ocupar irregularmente a cobertura de seu prédio, no Flamengo, Lacerda alegou: “Isto aqui era uma sujeira danada, montes de tijolos velhos, madeira podre com pregos, um perigo. Limpei tudo e construí o salão. Não ficou bonito?”

Giba Um

"A minha vontade era pedir para arrancar a bandeira. Esse pessoal não tem noção nenhuma...

Eu fiquei indignado quando vi aquela bandeira. Posso te falar a verdade? Pensei que era uma "armação da esquerda, de Silas Malafaia, sobre a bandeira americana na manifestação Bolsonarista de domingo (7) na Avenida Paulista

11/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Emergência revelou que 45 mil pacientes deram entrada em pronto-socorro da rede pública do país com sintomas de envenenamento nos últimos dez anos, de 2015 a 2024. Uma média de 12,6 por dia.

Mais: ou se preferir um caso de envenenamento a cada duas horas. E 1.480 deles morreram. Cerca de 7% dos casos registrados nas bases oficiais resultaram de situações decorrentes de intoxicação proposital causada por terceiros.

Giba Um

Sexy sem esforço

A cantora espanhola Rosalía continua em alta, mas não só nas paradas musicais como também no mundo publicitário. Em julho foi nomeada embaixadora global da New Balance e agora é o rosto da campanha de roupas íntimas da Calvin Klein onde apresentas as peças Icon Cotton Modal, Heritage Cotton e Perfectly Fit em cliques surpreendentes feitos por Carlijn Jacobs, onde posou até com uma cobra píton albina. Como em muitas campanhas de roupas íntimas da CK, Rosalía exibe um visual sexy sem esforço algum.  "A lingerie Calvin Klein tem sido um elemento básico no meu guarda-roupa durante anos. Adoro a marca e é uma honra estar na campanha”. Apesar de amar moda, Rosalía diz que não tem um estilo definido. “Eu realmente amo moda. Talvez meus looks de trabalho sejam mais expansivos e poderosos, por assim dizer, mas no meu dia a dia, também é algo que eu seleciono e com o qual me divirto. Não acredito muito em fórmulas, mas tenho preferências, e agora estou me divertindo muito usando saias”. A nova campanha para a temporada de outono vem acompanhada de diversas fotografias e um vídeo, intitulado Rosalía Turns It Up (algo como "Rosalía dá tudo de si"), no qual, com poses sensuais e provocativas com as quais a artista aquece o ambiente, opta pelo minimalismo, tendo o preto e o branco como cores predominantes da proposta estética. Rosalía vem se firmando como um dos nomes mais influentes da moda atual. Ela já estrelou campanhas para Skims, MAC Cosmetics, Acne Studios e Dior. Mais: a cantora não para ela também deve aparecer na terceira temporada de Euphoria, da HBO e embora não tenha confirmado, tudo indica seu quarto álbum de estúdio será lançado em breve.

Minerais críticos: corrida de cobiça

Há um amplo arco de cobiça em torno dos minerais críticos do Brasil. Além da ofensiva internacional, que vai de Donald Trump a Pequim, passando pelos grandes grupos do setor, também no front doméstico cresce a pressão por uma fatia maior da riqueza. Prefeitos de municípios mineradores notadamente de Minas Gerais e Pará, estados que concentram mais de 70% da produção mineral brasileira - estão se articulando em Brasília com o objetivo de aumentar as alíquotas da CFEM (Compensação Financeira pelos Recursos Minerais). O movimento mira, sobretudo, na elevação das taxas que incidem sobre minérios estratégicos, como níquel e cobre e terras raras. Todos querem uma lasca dessa pedra preciosa.  Os prefeitos vislumbram, desde já, a oportunidade de aumentar a arrecadação diante das promessas do governo de estímulo à produção de minerais críticos - o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acena com o anúncio de uma política nacional para o segmento até novembro. E municípios cobram o incremento das alíquotas da CFEM como forma de mitigar perdas causadas pela reforma tributária. 

Super-prejuízo

Ainda minerais críticos: prefeitos usam como escudo da Universidade de Minas Gerais apontando um prejuízo superior a R$ 20 bilhões para o universo de 2.100 municípios mineradores do país. Há um projeto de lei em tramitação na Câmara propondo aumento de alíquotas de CFERM. No caso de níquel e cobre, o projeto prevê aumento de taxas de 2% para 5%. Tomando-se como base apenas a produção atual, o aumento das alíquotas geraria uma arrecadação adicional da ordem de R$ 10 bilhões, dos quais R$ 6 bilhões repartidos entre municípios mineradores.

Giba Um

Ensaio provocante

A modelo brasileira Narah Baptista que ganhou notoriedade por namorar o ator frances Vicent Cassel, que é 29 anos mais velho acaba de publicar um ensaio em suas redes sociais para lá de provocante. Esbanha profundos decotes e ousados topless escondendo os seios. Mais: sobre o relacionamento de Narah e Cassel, eles estão juntos há 3 anos e já são pais de Caetano, de oito meses. Narah, contratada da agência Elite Models, levou seu charme e talento ao Miss Austrália 2020, onde garantiu um lugar entre as 15 finalistas. Durante sua jornada no concurso, ela compartilhou um sonho especial: alcançar uma carreira como atriz, mostrando que sua paixão vai muito além das passarelas. O ator tem três filhas: Deva, de 20 anos, e Léonie, de 14, ambas nascidas de seu casamento com a atriz italiana Monica Bellucci; e Amazonie, de 5 anos, fruto de seu segundo casamento com a modelo francesa Tina Kunakey.

Giba Um

Mordomia aérea

Regalia das mais cobiçadas por autoridades em Brasília, os voos em jatinhos da FAB se aproximam este ano das 800 decolagens levando o bloco da mordomia. Entre 1º de janeiro e 3 de setembro, foram 793 viagens para levar ministros de Lula, presidente da Câmara dos Deputados, Senado e Supremo Tribunal Federal. A rigor, ministros do STF não poderiam desfrutar da benesse mas deram um jeitinho de liberar. Oficialmente, ministros do Supremo voaram 19 vezes e no topo da regalia estão Fernando Haddad (Fazenda) com 87 voos e Hugo Motta, presidente da Câmara, 85. Luís Roberto Barroso (STF)viajou 82 vezes nas asas da FAB.

Palavra final

Celso de Mello, ministro aposentado do STF e veterano jurista, diz que "anistia aos golpistas é afronta à Constituição". E argumenta que "o Supremo já firmou jurisprudência de que atos sucessivos de clemência, como graça, indulto e anistia, são plenamente suscetíveis de controle jurisdicional e que o Congresso não pode a transgredir a separação de Poderes nem beneficiar quem atentou contra o Estado". E mais: "No caso específico, a proposição legislativa incide em algumas transgressões à Constituição, especialmente porque visa beneficiar quem atentou contra o Estado Democrático de Direito e porque busca converter o congresso em anômalo órgão revisional de decisões do STF".

Pérola

"A minha vontade era pedir para arrancar a bandeira. Esse pessoal não tem noção nenhuma. Eu fiquei indignado quando vi aquela bandeira. Posso te falar a verdade? Pensei que era uma "armação da esquerda,

de Silas Malafaia, sobre a bandeira americana na manifestação Bolsonarista de domingo (7) na Avenida Paulista.

R$ 300 milhões este ano 1

Lula custa mais caro sempre que aumenta a reprovação de seu governo, usando dinheiro público para comprar popularidade. Depois das pesquisas revelarem sua reprovação de 53%, mesmo com o tarifaço, o presidente passou a mão em R$ 5 bilhões do contribuinte para comprar simpatias com botijões de gás. Depois de gastos de R$ 285 bilhões em 2024, o Chefe do Governo continua torrando sem controle e pode chegar a R$ 300 bilhões este ano. Especialistas do Instituto Fiscal Independente do Senado apostam que a  gastança levará o Brasil ao colapso já em 2027.

R$ 300 bilhões este ano 2

O governo Lula faz  crescer a dívida pública 0,7% ao mês, como em julho, levando-a  R$ 7,9 trilhões e o presidente não parece preocupado (problema do sucessor). Até os técnicos responsáveis do governo alertaram que, em 2027, ano do colapso, já não haverá dinheiro para serviços básicos. Em vez de adotar políticas de estímulo à economia, o mesmo Lula persegue a R$ 300 bilhões de gastos bancados por endividamento crescente.

Bondades ao turismo rural

O governo prepara um pacote de estímulo ao turismo rural, com a concessão de financiamento público. Uma parte dos recursos virá do Fungetur - Fundo Geral do Turismo, gerido pelo próprio Ministério do Turismo. As discussões passam também pela criação de linhas de crédito específicas pela Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. O incentivo pode beneficiar cerca de 1,2 milhão de imoveis rurais já destinadas a atividades turísticas, mais de 80% delas de propriedade familiar. Agora, uma portaria regulamenta a Lei Geral do Turismo e permite aos agricultores familiares e produtores rurais o registro no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos.

Gravar vídeos, não

Com a esperada condenação de Bolsonaro, governistas defendem a imposição de mordaça ao ex-presidente para impedir até de gravar vídeos de apoio à campanha presidencial de 2026. Especialistas encontram espaço para o veto e para a autorização. Juristas acham que, ainda que esteja preso, Bolsonaro estaria autorizado por lei a exercer o direito de voto e à manifestação política, o que inclui indicar candidaturas. A liberdade de manifestação só seria proibida em caso de apologia ao crime. A situação seria decidida apenas pelo juízo penal, ou seja, Alexandre de Moraes.

Camisa desprezada 1

Enquanto a Secretaria de Comunicação de Lula usa dinheiro do contribuinte em campanhas milionárias, tentando associar a Seleção Brasileira ao governo petista, o próprio presidente ignora a camisa amarela, nem mesmo em pose para o Instagram. A última postagem do petista com a amarela foi em 5 de dezembro de 2022, quando o Brasil enfrentou a Coreia do Sul. Em 24 de julho de 2023, jogo da seleção feminina, Lula evitou a camisa amarela, posando com roupa de treino azul escuro. 

Camisa desprezada 2

De lá para cá, Lula publicou fotos com peças brancas, tons de azul, jeans e até sem camisa, mas nada de amarelo ou verde-amarelo. É o vermelho que domina o guarda-roupas de Lula. Se nunca enverga o amarelo da Seleção, já vestiu a camisa vermelha do PT em 60 situações e publicações. Artistas do tipo Fafá de Belém e Maria Bethânia evitam o amarelo ou o neutro com Lula. Preferem peças vermelhas para agradar o ídolo. Nos últimos anos, à propósito, camisas amarelas ou verde-amarelas têm sido quase exclusivas dos bolsonaristas.

Mistura Fina

Líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL) negou a existência de "ala" (e elas existem mesmo) do partido a favor de retirar Bolsonaro no projeto de anistia. Ele garante que o partido votará "100% pela anistia". Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou "empresários" a participarem da pressão sobre o Congresso no projeto de anistia. "O mínimo é Jair Bolsonaro estar nas urnas em 2026, o mínimo". Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quer Bolsonaro fora da anistia.

Na reta final de julgamento da trama golpista pelo STF, Bolsonaro pede autorização à Corte para realizar um procedimento médico no próximo domingo (14). A data pretendida é dois dias depois da sentença. O código indicado para o procedimento é "exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus", cirurgia para remover lesões da pele, Os motivos e indicados foram um nevo melanocítico do tronco (uma pinta) e uma neoplasia de comportamento incerto,um tumor que pode ser definido como benigno ou maligno.

Para quem tem a memória curta: num comício de 2021, na Avenida Paulista, a um ano e quatro meses do fim de mandato, Bolsonaro deixou claro que não pretendia deixar o poder em caso de derrota nas urnas. "Só Deus me tira de lá". As investigações da PF mostraram que não era mero arroubo impensado. Já tinha um plano de fuga traçado, "se por ventura lhe faltasse apoio armado, com que contava". A escalada autoritária iria até a tentativas de golpe e à invasão dos três poderes em janeiro de 2023.

O Itaú Unibanco, maior banco privado do país, acaba de demitir (o volume é estimado pelo Sindicato dos Bancários) cerca de mil funcionários de uma penada só. Os profissionais afastados exerciam trabalho remoto em período de quatro horas ou mais de suposta ociosidade. Este ano, o Itaú já havia cortado 518 postos de trabalho, reduzindo seu corpo de trabalho a 85.775. No último semestre, o banco obteve lucro superior a R$ 22,6 bilhões, consolidando-se como o maior banco do país em ativos.

In –   Livro: O Segredo Final

Out -  Livro: A verdade sobre a mentir

"Fica evidente que estamos diante de uma farsa jurídica"

Deputado Zucco (PL-RS) após Luiz Fux julgar o STF incompetência no julgamento

11/09/2025 00h03

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Voto arrasador de Fux dá força a projeto de anistia

O ministro Luiz Fux deu verdadeira aula magna sobre magistratura imparcial e qualificada, listando inúmeras razões para anular o processo que pretende condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro ao menos a 30 anos, o que equivaleria a sentença de morte política e à prisão perpétua, para um réu de 71 anos de idade. Arrasador, Fux demonstrou que, de acordo com a Constituição, cujos artigos leu em voz alta, o julgamento nem sequer poderia se realizar no STF. O voto de Fux ofereceu à oposição argumentos robustos em defesa da anistia.

 

Data dumping

Fux apontou cerceamento do direito de defesa, como liberar 70 terabytes de arquivos (milhões de páginas) apenas recentemente.

 

Crime de terceiros

Ele lembrou invasões e depredações do MST e outras organizações para mostrar que ninguém pode ser condenado por crimes de terceiros.

 

Não há ‘fio de prova’

Em seu voto, o ministro Fux também derrubou as “acusações de organização criminosa”, mostrando que não há “um fio de prova” disso.

 

Beabá da lei penal

De acordo com a lei, como ensinou Fux, no Brasil se responde apenas por crime cometido: “Ninguém pode ser punido por cogitação”.

 

Traficante no palanque de Lula recebe bolsa família

Presa no início da semana acusada de desempenhar as funções do irmão chefe do tráfico na favela do Moinho, em São Paulo, Alessandra Moja Cunha arrancou mais de R$55,5 mil do pagador de impostos usados em programas sociais. Alessandra usufrui das regalias assistencialistas ao menos recebendo, desde 2013, valores do Bolsa Família e o Auxílio emergencial. Entre 2013 e outubro de 2021, a traficante também acusada de extorsão embolsou R$21.997.

 

Grana extra

No período da pandemia, Alessandra ganhou 15 parcelas do Auxílio Emergencial. Faturou R$9.938 entre abril de 2020 e setembro de 2021.

 

Boquinha longeva

Entre Auxílio Brasil e o Novo Bolsa Família, até julho passado, data da última atualização no Portal da Transparência, foram mais R$23.612.

 

Negócio familiar

A filha de Alessandra, Yasmim Moja Flores, outra que foi pro pote na ação policial, também faturou com o Bolsa Família: R$4,2 mil em 2020.

 

Ministros envergonhados

Ao demolir a suposta “tentativa de golpe”, segundo avaliação do deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), Luiz Fux deu uma "verdadeira aula de direito e justiça, deixando envergonhados os ministros que já votaram, pela pobreza técnica e parcialidade de seus votos".

 

Por via das dúvidas

Após o voto de Fux, o ex-juiz e senador Sergio Moro (União-PR) disse que o processo deveria ser remetido à primeira instância. “Questionar a competência do STF não torna ninguém inimigo do Estado”, disse.

 

Caso médico

Bolsonaro deve ter a segunda saída de casa desde que foi condenado, sem julgamento, a prisão domiciliar. Será domingo, para procedimento médico, em Brasília. Sua saída foi autorizada pelo STF.

 

Fux honra a toga

Voto corajoso de Luiz Fux, que ousou discordar de Alexandre de Moraes no julgamento de Bolsonaro, alçou o ministro ao posto de assunto mais comentado do X, sob a hashtag “Fux honra a toga”.

 

Tamanho do calote

Junho registrou recorde histórico de empresas com contas em atraso, aponta levantamento da Serasa Experian. Foram 7,8 milhões de inadimplentes, ou 32,9% das companhias existentes no País.

 

Congresso de cócoras

A semana enforcada em Brasília não é à toa, atende a pedido de Lula, prontamente atendido por Davi Alcolumbre e Hugo Motta, para não franquear as tribunas para discursos sobre o julgamento.

 

O levante do Nepal

A morte de 19 manifestantes contra censura às redes sociais revoltou o Nepal, que incendiou palácios e botou o governo corrupto para correr. Mas a população não corre risco de responder por “tentativa de golpe”.

 

Sem festa

Véspera do dia em que sai a sentença de Bolsonaro no julgamento que ocorre no Supremo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), que não pauta a anistia, completa 35 anos nesta quinta-feira (11).

 

Pensando bem...

... golpe pode, quando é no jiu-jitsu.

 

PODER SEM PUDOR

O ceguinho do Senado

Como se não tivesse o que fazer, um grupo de senadores conversava certa vez sobre a notícia de que a cegueira pode ser um efeito colateral para cardiopatas que misturam seus remédios com Viagra – a alegria de homens com disfunções eréteis. O saudoso e serelepe senador ACM (PFL-BA) brincou: “É por isso que já estou aprendendo braile...”

