"Efeito do desastre que é este governo"

Governo Lula já fez 279 voos nos jatinhos da FAB
Autoridades do governo Lula (PT) já realizaram 279 voos em jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB), regalia concedida apenas a ministros de Estado, do Supremo Tribunal Federal (STF), chefes das Forças Armadas e a presidentes dos Três Poderes. Camilo Santana (Educação) parece ter levado ao pé da letra a opinião do chefe Lula de que precisa aparecer para todo o País: se tornou, de longe, a autoridade que mais viajou nos jatinhos este ano: 52 voos. Apenas em março, foram 29 viagens.
Motta em segundo
Presidente da Câmara, Hugo Motta, que era até o mês passado o maior viajão da Esplanada, caiu para a segunda colocação: 33 voos.
Conta complexa
Quando ministros do STF pedem para usar aviões da FAB, eles são requeridos a pedido (no nome) do ministro da Defesa, que soma 32 voos.
Zero viagem
Presidente do STF, o ministro Edson Fachin não requereu jatinhos da FAB como chefe do Poder Judiciário.
FAB ocupada
Março representou o mês com mais viagens em jatinhos da FAB, este ano: 111. Em janeiro foram 87 deslocamentos e em fevereiro, 81.
Oposição vê Messias consolidando ativismo no STF
Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal (STF) gerou resistência imediata da oposição por reforçar o perfil de militância de esquerda que já marca outras indicações de Lula (PT). O advogado-geral da União é visto por esses políticos como operador jurídico do PT desde os governos Dilma Rousseff, que o chamava de “Bessias”, e a defesa de pautas identitárias e comportamentais no Judiciário, incluindo tentativas de controle do que a esquerda não controla: conteúdos de redes sociais.
Comprometimento
Messias é o homem que representou o governo em ações contra supostas ameaças às instituições, em embates com o bolsonarismo.
Ativismo na veia
Para críticos, Messias tem no DNA “teses lacradoras”, o ativismo judicial que leva o STF batalhas culturais e de censura e narrativas ideológicas.
Prioridade é outra
Lula desapontou, sem contestações, quem esperava juristas mulheres ou negros no STF. Ele só queria pessoas confiáveis. Tinha outra prioridade.
Torneira vai fechar
O uso dos milhões do cotão parlamentar para divulgação da atividade dos deputados e senadores passa a ser proibido a partir do início de junho, a 120 das eleições.
Certos vs. Incertos
Segundo levantamento BTG Pactual/Nexus, 69% dos eleitores já decidiram como vão votar na eleição presidencial de 2026 e não vão mais mudar de ideia. Só 30% do eleitorado ainda pode mudar o voto.
Tempo ruim
Pesquisa Futura (MG-07865/2026) não traz boa notícia para Lula em Minas Gerais. A oposição tem os dois nomes mais bem colocados para o Senado: Carlos Viana (PSD), 31,8%; e Aécio Neves (PSDB), 30,1%.
Bico fechado
Virou caso de justiça corte de uma entrevista de Eduardo Girão (Novo-CE) pela TV Senado. O parlamentar falava sobre elo de Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da Casa, e o rolo do INSS. O senador denuncia “sorrateira e covarde censura” e buscou o judiciário.
Promessa virou dívida
De acordo com o Partido Liberal, quem acreditou no discurso de Lula de picanha e cervejinha “recebeu de volta frustração, perda do poder de compra e governo cada vez mais distante da realidade da população”.
Escala 6x1
Nas contas da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os preços médios para o consumidor terão alta de 6,2% caso o limite semanal de horas de trabalho seja reduzido de 44 para 40 horas semanais.
Gasta sem dó
O poço sem fundo da gastança do governo Lula bateu R$1,4 trilhão só no primeiro trimestre do ano, indica a plataforma Gasto Brasil. Daria para financiar 7,1 milhões de casas, no valor de R$200 mil cada.
Crediário
Quanto menor a renda, maior foi a busca por crédito nos últimos 12 meses, aponta estudo da Serasa Experian. Até 1 salário-mínimo, a contratação cresceu 21,7% até janeiro/26. Acima de 10, cresceu 19,2%.
Pensando bem...
...não existem só jatinhos da FAB.
PODER SEM PUDOR
Olhos nos olhos
O ex-senador Demóstenes Torres (DEM-GO) arriscava alguns gracejos. Após ouvir o então ministro Waldir Pires (Defesa) se meter onde não era chamado, reclamando que o projeto do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) que permitia a videoconferência na Justiça “impede que o magistrado interrogue o acusado ‘olhos nos olhos’”, Torres não perdeu a piada: “Bom baiano, o ministro Waldir com certeza prefere uma lei Maria Bethânia”.