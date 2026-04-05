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CLAÚDIO HUMBERTO

"Efeito do desastre que é este governo"

Deputado Hélio Lopes (PL-RJ) sobre a alta na reprovação de Lula (PT) nas pesquisas

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

05/04/2026 - 07h00
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Governo Lula já fez 279 voos nos jatinhos da FAB

Autoridades do governo Lula (PT) já realizaram 279 voos em jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB), regalia concedida apenas a ministros de Estado, do Supremo Tribunal Federal (STF), chefes das Forças Armadas e a presidentes dos Três Poderes. Camilo Santana (Educação) parece ter levado ao pé da letra a opinião do chefe Lula de que precisa aparecer para todo o País: se tornou, de longe, a autoridade que mais viajou nos jatinhos este ano: 52 voos. Apenas em março, foram 29 viagens.

Motta em segundo

Presidente da Câmara, Hugo Motta, que era até o mês passado o maior viajão da Esplanada, caiu para a segunda colocação: 33 voos.

Conta complexa

Quando ministros do STF pedem para usar aviões da FAB, eles são requeridos a pedido (no nome) do ministro da Defesa, que soma 32 voos.

Zero viagem

Presidente do STF, o ministro Edson Fachin não requereu jatinhos da FAB como chefe do Poder Judiciário.

FAB ocupada

Março representou o mês com mais viagens em jatinhos da FAB, este ano: 111. Em janeiro foram 87 deslocamentos e em fevereiro, 81.

Oposição vê Messias consolidando ativismo no STF

Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal (STF) gerou resistência imediata da oposição por reforçar o perfil de militância de esquerda que já marca outras indicações de Lula (PT). O advogado-geral da União é visto por esses políticos como operador jurídico do PT desde os governos Dilma Rousseff, que o chamava de “Bessias”, e a defesa de pautas identitárias e comportamentais no Judiciário, incluindo tentativas de controle do que a esquerda não controla: conteúdos de redes sociais.

Comprometimento

Messias é o homem que representou o governo em ações contra supostas ameaças às instituições, em embates com o bolsonarismo.

Ativismo na veia

Para críticos, Messias tem no DNA “teses lacradoras”, o ativismo judicial que leva o STF batalhas culturais e de censura e narrativas ideológicas.

Prioridade é outra

Lula desapontou, sem contestações, quem esperava juristas mulheres ou negros no STF. Ele só queria pessoas confiáveis. Tinha outra prioridade.

Torneira vai fechar

O uso dos milhões do cotão parlamentar para divulgação da atividade dos deputados e senadores passa a ser proibido a partir do início de junho, a 120 das eleições.

Certos vs. Incertos

Segundo levantamento BTG Pactual/Nexus, 69% dos eleitores já decidiram como vão votar na eleição presidencial de 2026 e não vão mais mudar de ideia. Só 30% do eleitorado ainda pode mudar o voto.

Tempo ruim

Pesquisa Futura (MG-07865/2026) não traz boa notícia para Lula em Minas Gerais. A oposição tem os dois nomes mais bem colocados para o Senado: Carlos Viana (PSD), 31,8%; e Aécio Neves (PSDB), 30,1%.

Bico fechado

Virou caso de justiça corte de uma entrevista de Eduardo Girão (Novo-CE) pela TV Senado. O parlamentar falava sobre elo de Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da Casa, e o rolo do INSS. O senador denuncia “sorrateira e covarde censura” e buscou o judiciário.

Promessa virou dívida

De acordo com o Partido Liberal, quem acreditou no discurso de Lula de picanha e cervejinha “recebeu de volta frustração, perda do poder de compra e governo cada vez mais distante da realidade da população”.

Escala 6x1

Nas contas da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os preços médios para o consumidor terão alta de 6,2% caso o limite semanal de horas de trabalho seja reduzido de 44 para 40 horas semanais.

Gasta sem dó

O poço sem fundo da gastança do governo Lula bateu R$1,4 trilhão só no primeiro trimestre do ano, indica a plataforma Gasto Brasil. Daria para financiar 7,1 milhões de casas, no valor de R$200 mil cada.

Crediário

Quanto menor a renda, maior foi a busca por crédito nos últimos 12 meses, aponta estudo da Serasa Experian. Até 1 salário-mínimo, a contratação cresceu 21,7% até janeiro/26. Acima de 10, cresceu 19,2%.

Pensando bem...

...não existem só jatinhos da FAB.

PODER SEM PUDOR

Olhos nos olhos

O ex-senador Demóstenes Torres (DEM-GO) arriscava alguns gracejos. Após ouvir o então ministro Waldir Pires (Defesa) se meter onde não era chamado, reclamando que o projeto do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) que permitia a videoconferência na Justiça “impede que o magistrado interrogue o acusado ‘olhos nos olhos’”, Torres não perdeu a piada: “Bom baiano, o ministro Waldir com certeza prefere uma lei Maria Bethânia”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"O crime compensa desde que cometido por menor de idade"

Deputada Rosana Valle (PL-SP) certeira na defesa da redução da maioridade penal

02/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula não cumpriu promessa de indicar Pacheco

Fontes próximas a Lula (PT) confirmam que reservadamente ele havia sinalizado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que o atenderia na indicação do aliado Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), como forma de recompensar o senador amapaense pelo “rabo preso”, como se define o alinhamento em política. Por isso, o gesto de Lula indicando o aliado petista Jorge Messias representou o descumprimento de um compromisso político.

Sim, político mente

O “ingênuo” Alcolumbre parece surpreso com a constatação de que Lula é apenas mais um político que mente para obter o que deseja.

Aval desnecessário

Mas há o óbvio constitucional: indicação ao STF é prerrogativa do presidente da República, sem a necessidade de aval prévio do Senado.

Puro fisiologismo

Lula e Alcolumbre, com seu primarismo fisiológico, criaram um vácuo de governabilidade que fragiliza o próprio sistema de freios e contrapesos.

Ambos erraram

Nessa relação fisiológica, o Senado não pode vetar Messias previamente e nem o Planalto pode gerar o custo político de ignorar o Senado.

Alckmin como vice foi troféu consolação de Lula

Lula tentou até os 45 do segundo tempo fechar com o MDB a composição da chapa eleitoral deste ano, ignorando escaldados petistas que não esquecem o desfecho da dobradinha Dilma/Temer. A negociação não deu certo por causa do MDB, que nem de longe teve consenso para apoiar o petista nas nacionais. Diretórios do Sul, Sudeste e Centro-Oeste se recusaram a fechar com Lula. A situação foi ainda pior em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, que deve até pedir votos contra o petista.

Não compensa

A conta eleitoral foi simples: Lula iria se indispor com o PSB, que fechou com o PT no âmbito nacional, para ficar com o MDB fragmentado.

Azedou

Atuação de Lula para esvaziar quadros do MDB, tipo Simone Tebet (que foi para o PSB), apesar dos pesares, também ajudou a melar a aliança.

Minas indefinida

Outro colégio eleitoral importante e que não está disposto a fechar porteira com Lula é Minas Gerais, crucial para a campanha petista.

Quem lacra não lucra

Exaurido por lacrações imbecilizadas que afugentam investidores e clientes, o Banco do Brasil trocou 9 das 12 diretorias. Chamou quem sabe o que faz para tentar reverter o declínio do BB no governo petista.

Dia do Lula

Este ano os usuários do X trocaram o “ParabénsLula” pela hashtag “Dia do Lula”, em “homenagem” ao petista pelo 1º de abril, Dia da Mentira. A turma conseguiu colocar a expressão nos assuntos do dia.

Agenda

Com agenda de Lula em Salvador (BA), o decreto com a regulamentação da subvenção à venda do diesel deve esperar o retorno do petista à capital federal. Metade da conta, cerca de R$1,5 bilhão, é dos estados.

Senador censurado

Crítico feroz do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), Eduardo Girão (Novo-CE) diz que nem entrevista ao vivo a TV Senado faz com ele. Conversa com o senador cearense, só gravada e editada.

Acerto baiano

Na passagem por Salvador (BA), nesta quinta-feira (2), Lula deve acertar com Jerônimo Rodrigues (PT) o nome do vice que vai compor a chapa petista para tentar a reeleição ao governo da Bahia.

Às moscas

Ainda que o PL leve adiante o pedido de cassação de Soraya Thronicke (Pode-MS), o andar do processo é outra história. O Conselho de Ética do Senado nem mesmo foi instalado. A última sessão foi em julho de 2024.

Flávio em vantagem

Curioso resultado da Atlas (BR-05686/2026) em Minas Gerais sobre eventual segundo turno contra Lula (PT): em confronto direto com o petista, Flávio Bolsonaro (46,9%) performa melhor do que o pai (46%).

Começou de novo

A bancada republicana na Comissão Judiciária da Câmara dos EUA divulgou novo relatório sobre “ordens secretas de censura” do ministro Alexandre de Moraes. “Nossa conclusão: Moraes e outros funcionários brasileiros tentam censurar a liberdade de expressão americana”.

Pensando bem...

...não tem segundo turno para Jorge Messias.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

De política e virgindade

O então ministro Geddel Vieira Lima (Integração Nacional), exímio frasista, reuniu a bancada federal da Bahia, na Câmara, logo após a sua posse e de o presidente Lula propor a George W. Bush a busca do “ponto G”. Ao explicar por que evoluiu para uma aliança com Lula, Geddel tascou:

- Em tempo de citações eróticas, devo dizer que aos 18 anos eu definia o caráter da mulher pela virgindade; aos 48, considero isso uma besteira.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Fiz mais que o Ministério das Mulheres todinho"

Ministro José Múcio Monteiro (Defesa) traído pelo microfone na reunião ministerial

01/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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MPF: penduricalhos somam R$ 458 milhões desde 2025

Generosos penduricalhos, fartamente distribuídos no Ministério Público Federal (MPF), custaram ao pagador de impostos mais de R$ 458,3 milhões entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026, conforme levantamento da coluna com dados do próprio MPF. A fatura considera coisas do tipo “Abono de permanência”, quando o servidor já pode aposentar, mas escolhe permanecer na labuta; as famigeradas “verbas indenizatórias”, até obscuras “outras remunerações temporárias”.

Naco do PGR

Desses penduricalhos citados, R$ 751,7 mil foram pagos a Paulo Gonet, mas boa parte ficou retida nos descontos, que o governo não perdoou.

Teto pra quem?

Gonet furou o teto duas vezes, sempre nos meses de janeiro. Recebeu, líquido, R$ 82,2 mil (jan/2025) e R$ 82,7 mil (jan/2026).

Bolo esmiuçado

Verbas indenizatórias foi o que mais custou: R$ 374,9 milhões, seguido por “outras remunerações temporárias” (R$ 66 mi) e o abono (R$ 17,3 mi).

Todo ouvidos

À coluna, o MPF diz que os pagamentos seguem leis federais, decisões do STF e STJ, resoluções do CNMP e que respeita o teto constitucional.

Rejeição de Lula se equipara a Bolsonaro em 2022

A rejeição crescente do eleitorado ao governo e ao próprio presidente Lula (PT) é motivo de pânico na pré-campanha presidencial. O governo petista já registra 52% de reprovação, segundo o Paraná Pesquisas (BR-00873/2026), e 53,3% dos eleitores dizem que Lula “não merece um novo mandato” à frente da Presidência. Em março de 2022, o Datafolha apontava rejeição de 55% ao então presidente Jair Bolsonaro (PL).

De jeito nenhum

O Paraná Pesquisas identificou no mesmo levantamento que 47% dos brasileiros não votam em Lula “de jeito nenhum”.

Pior que Dilma

Em maio de 2014, o Datafolha apontou que 35% dos eleitores não votariam na então candidata à reeleição Dilma “de jeito nenhum”.

Comparação

A alguns meses da eleição de 2022, a rejeição a Lula, segundo o Datafolha, ficou entre 33% e 35% entre março e maio.

Terra arrasada, Brasil

Dados oficiais mostram que nos dois primeiros meses de 2026 as estatais federais registraram o pior prejuízo da História: R$ 4,1 bilhões. O deputado Ricardo Salles (Novo-SP) parecia adivinhar quando disse no podcast Diário do Poder que a reeleição de Lula (PT) aniquilaria o Brasil.

Conversas adiantadas

Dr. Furlan, pré-candidato ao governo do Amapá, tem o apoio do PL, PSD, Podemos e do Republicanos, partido que recebeu boa parte dos parlamentares do Estado que abandonaram o União de Davi Alcolumbre.

Números devastadores

Vídeo de Janja atacando Nikolas Ferreira rendeu 900 mil visualizações. Impressionante para alguém como ela, de imagem tão ruim. O problema foi a resposta demolidora do deputado do PL-MG: passou de 23 milhões.

Barreiras outras

Foram 131 dias entre a “indicação” ao STF do advogado-geral Jorge Messias pelo presidente Lula (PT) e o anúncio do envio da mensagem oficial ao Senado, que fica a três minutos de distância... a pé.

Parabéns, Lula

Sempre atentos e prontos para a zoeira, há um ano usuários do X conseguiram subir a hashtag “ParabénsLula” aos assuntos do dia. Não perderam a chance de associar o petista ao Dia da Mentira, 1º de abril.

Pedra cantada

Saiu só agora a oficialização, mas leitores da coluna souberam com bastante antecedência, desde 21 de janeiro, que seria Miriam Belchior a substituta de Rui Costa na Casa Civil.

Moreira de volta

Dono de uma das carreiras políticas mais completas do País, o ex-ministro Moreira Franco retorna a Brasília na próxima quarta (8), para lançar seu livro “A Política como Destino” (ed. Topbooks, Rio).

Tereza no Senado

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que a senadora Tereza Cristina afirmou a ele que não pretender ser candidata a vice-presidente: “ela não será candidata à vice, eu tenho certeza, ela não quer”.

Pensando bem...

...18 ministros vão deixar o cargo e não representam nem metade da Esplanada.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Souza Dantas, o breve

O jornalista Raimundo de Souza Dantas era um discreto funcionário do Ministério da Fazenda, no Rio, e tinha algo que o diferenciava dos colegas: era amigo do presidente Jânio Quadros. Sonhava com a diplomacia. Jânio o nomeou embaixador em Gana (África), mas, três meses depois, renunciaria ao mandato, devolvendo Souza Dantas a sua salinha na antiga repartição. Do contínuo ao chefe, os cruéis colegas não paravam de ironizar:

- Bom dia, embaixador!

- Já bateu o ponto, embaixador?

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