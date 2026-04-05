"Efeito do desastre que é este governo"

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Governo Lula já fez 279 voos nos jatinhos da FAB

Autoridades do governo Lula (PT) já realizaram 279 voos em jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB), regalia concedida apenas a ministros de Estado, do Supremo Tribunal Federal (STF), chefes das Forças Armadas e a presidentes dos Três Poderes. Camilo Santana (Educação) parece ter levado ao pé da letra a opinião do chefe Lula de que precisa aparecer para todo o País: se tornou, de longe, a autoridade que mais viajou nos jatinhos este ano: 52 voos. Apenas em março, foram 29 viagens.

Motta em segundo

Presidente da Câmara, Hugo Motta, que era até o mês passado o maior viajão da Esplanada, caiu para a segunda colocação: 33 voos.

Conta complexa

Quando ministros do STF pedem para usar aviões da FAB, eles são requeridos a pedido (no nome) do ministro da Defesa, que soma 32 voos.

Zero viagem

Presidente do STF, o ministro Edson Fachin não requereu jatinhos da FAB como chefe do Poder Judiciário.

FAB ocupada

Março representou o mês com mais viagens em jatinhos da FAB, este ano: 111. Em janeiro foram 87 deslocamentos e em fevereiro, 81.

Oposição vê Messias consolidando ativismo no STF

Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal (STF) gerou resistência imediata da oposição por reforçar o perfil de militância de esquerda que já marca outras indicações de Lula (PT). O advogado-geral da União é visto por esses políticos como operador jurídico do PT desde os governos Dilma Rousseff, que o chamava de “Bessias”, e a defesa de pautas identitárias e comportamentais no Judiciário, incluindo tentativas de controle do que a esquerda não controla: conteúdos de redes sociais.

Comprometimento

Messias é o homem que representou o governo em ações contra supostas ameaças às instituições, em embates com o bolsonarismo.

Ativismo na veia

Para críticos, Messias tem no DNA “teses lacradoras”, o ativismo judicial que leva o STF batalhas culturais e de censura e narrativas ideológicas.

Prioridade é outra

Lula desapontou, sem contestações, quem esperava juristas mulheres ou negros no STF. Ele só queria pessoas confiáveis. Tinha outra prioridade.

Torneira vai fechar

O uso dos milhões do cotão parlamentar para divulgação da atividade dos deputados e senadores passa a ser proibido a partir do início de junho, a 120 das eleições.

Certos vs. Incertos

Segundo levantamento BTG Pactual/Nexus, 69% dos eleitores já decidiram como vão votar na eleição presidencial de 2026 e não vão mais mudar de ideia. Só 30% do eleitorado ainda pode mudar o voto.

Tempo ruim

Pesquisa Futura (MG-07865/2026) não traz boa notícia para Lula em Minas Gerais. A oposição tem os dois nomes mais bem colocados para o Senado: Carlos Viana (PSD), 31,8%; e Aécio Neves (PSDB), 30,1%.

Bico fechado

Virou caso de justiça corte de uma entrevista de Eduardo Girão (Novo-CE) pela TV Senado. O parlamentar falava sobre elo de Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da Casa, e o rolo do INSS. O senador denuncia “sorrateira e covarde censura” e buscou o judiciário.

Promessa virou dívida

De acordo com o Partido Liberal, quem acreditou no discurso de Lula de picanha e cervejinha “recebeu de volta frustração, perda do poder de compra e governo cada vez mais distante da realidade da população”.

Escala 6x1

Nas contas da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os preços médios para o consumidor terão alta de 6,2% caso o limite semanal de horas de trabalho seja reduzido de 44 para 40 horas semanais.

Gasta sem dó

O poço sem fundo da gastança do governo Lula bateu R$1,4 trilhão só no primeiro trimestre do ano, indica a plataforma Gasto Brasil. Daria para financiar 7,1 milhões de casas, no valor de R$200 mil cada.

Crediário

Quanto menor a renda, maior foi a busca por crédito nos últimos 12 meses, aponta estudo da Serasa Experian. Até 1 salário-mínimo, a contratação cresceu 21,7% até janeiro/26. Acima de 10, cresceu 19,2%.

Pensando bem...

...não existem só jatinhos da FAB.

PODER SEM PUDOR

Olhos nos olhos

O ex-senador Demóstenes Torres (DEM-GO) arriscava alguns gracejos. Após ouvir o então ministro Waldir Pires (Defesa) se meter onde não era chamado, reclamando que o projeto do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) que permitia a videoconferência na Justiça “impede que o magistrado interrogue o acusado ‘olhos nos olhos’”, Torres não perdeu a piada: “Bom baiano, o ministro Waldir com certeza prefere uma lei Maria Bethânia”.