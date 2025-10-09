Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Ele não tem condições de ir para a prisão comum. É instável e psicossomático. Acho improvável...

...que se coloque presos vulneráveis no sistema penitenciário, controlado pelo crime organizado. As condições são péssimas", de José Dirceu, sobre o futuro de Jair Bolsonaro

Giba Um

Giba Um

09/10/2025 - 00h02
A supervilã Odete Roitman (Débora Bloch) foi assassinada e a famosa pergunta percorre o país. Afinal, "quem matou Odete Roitman?". A autora Manuela Dias preparou dez finais e cinco suspeitos.

MAIS: todos suspeitos apareceram com revólveres nas cenas anteriores, como se estivessem se preparando para o serviço. Façam suas apostas! A novela está marcando recorde de audiência em todo o país.

Bondades para o agro 1

A um ano da eleição, os governadores-presidenciáveis da direita parecem disputar quem é capaz de distribuir mais afagos no agronegócio, uma de suas principais bases políticas e território hostil a Lula. O plantio da vez se dá pelas mãos de Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado. O governo de São Paulo prepara o lançamento de mais dois Fiagros (Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas Agroindustriais), que, juntos, devem passar de R$ 1 bilhão. Não é a primeira vez que a gestão Tarcísio faz uso desse mecanismo. Agora, a cifra envolvida é o que chama a atenção. Em maio, o governo paulista criou outros dois Fiagros com valores mais modestos - R$ 115 milhões.

Bondades para o agro 2

Lembrando Chacrinha, na política, como na TV, nada se cria, tudo se copia. O governador Ronaldo Caiado também prepara o lançamento de um Fiagro, voltado prioritariamente aos pequenos e médios produtores. Assessores de Caiado discutem ainda a criação de um FIDC (Fundo de Investimento Direitos Creditórios) rastreado em recursos para financiar da cadeia do agronegócio. Em agosto, o governo de Goiás anunciou o lançamento de um FIDC carreado a partir de créditos do ICMS. A iniciativa contemplou a oferta de R$ 800 milhões de diferentes setores da economia. Ao agro, caberá a maior fatia, em torno de R$ 300 milhões.

Reforma administrativa 1

A proposta de Reforma Administrativa no Congresso estabelece "teto de gastos" apenas para Estados e Municípios e poupa a administração federal, que mais gasta e concentra a maior parte dos privilégios e regalias. E representa o maior custo para o pagador de impostos, comparada a Estados e Municípios. A proposta limita a criação de secretarias estaduais e municipais, por exemplo, mas não trata da profusão de ministérios.

Reforma administrativa 2

O governo Lula é responsável, hoje, por 44% de todos os gastos governamentais, este ano, no Brasil, segundo o Instituto Gasto Brasil. Até sábado (4), a União torrou R$ 1,7 trilhão, contra R$ 1,1 trilhão dos 27 Estados somados e outros R$ 1,1 trilhão de 5.500 municípios. O custo total do Judiciário é de 146,5 bilhões anuais, segundo o CNJ. A Justiça Estadual custa R$ 91,7 bilhões e a Federal, R$ 15,9 bilhões. Maia: o Congresso só pode cortar no Executivo e Legislativo.

Temporada de caça

O PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, está em temporada de caça: avançou para filiar Marina Silva (Meio Ambiente) e desponta como possível destino para outros integrantes do governo Lula, como Alexandre Silveira (PSD), de Minas e Energia, e Simone Tebet (MDB), do Planejamento. A lista de nomes de peso pode incluir ainda Rodrigo Pacheco (PSD), ex-presidente do Senado, e a ex-deputada Manuela D'Ávila, sem filiação depois de deixar o PCdoB.

Novos passos

Depois de viver a protagonista Aline em Terra e Paixão, Barbara Reis se prepara para voltar ao horário nobre na novela “Três Graças”, que estreia no próximo dia 20, data, aliás, de seu aniversário. Na trama, Barbara viverá Lena, uma mulher bem-sucedida no campo profissional, mas no campo pessoal nem tanto. Casada com Herculano (Leandro Lima), não consegue realizar seu grande sonho: ser mãe.

“O que mais me chama a atenção na Lena é a determinação e a coragem com que ela enfrenta os desafios. Destaco também sua humanidade, com fragilidades e contradições que a tornam muito real. Vejo semelhanças entre nós nesse lugar da força e da persistência, na vontade de seguir em frente mesmo diante das dificuldades". Fora das telinhas, Barbara fez uma outra estreia como produtora-executiva do espetáculo Limítrofe, escrito por Oscar Calixto e com direção de Daniel Dias da Silva e Anderson Cunha, que estreou na última sexta-feira (3) no Rio de Janeiro, o que também marca sua primeira parceria profissional com o marido, o ator Raphael Najan, que faz parte do elenco.

"Tenho aprendido muito nesse processo e passei a valorizar ainda mais o trabalho de produção. Não é fácil se produzir, especialmente sem patrocínio, mas nosso objetivo é claro: fazer arte e contar nossas histórias. Trabalhar em conjunto tem sido restaurador porque nos apoiamos tanto artisticamente quanto emocionalmente". 

COP30: medo de cadeiras vazias

A um mês da COP30, o Itamaraty lançou uma força-tarefa internacional. O corpo diplomático no exterior está mobilizado para acelerar as negociações com os países que ainda não confirmaram presença na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Belém. A missão da área de Relações Exteriores é impedir que o Brasil carregue uma marca negativa: a de realizar a COP mais diminuta dos últimos anos. Até agora, apenas 87 países haviam confirmado sua participação.

Para efeito de comparação, a COP29, realizada no Azerbaijão no ano passado, contou com 196 das 198 nações signatárias da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima. A COP28, nos Emirados Árabes, em 2023, teve 189 delegações para a COP27. No ano anterior, o Egito recebeu 190 delegações para a COP27. Em eventos dessa natureza, contudo, há sempre confirmações em cima da hora. Mesmo assim, o número de nações que ratificaram sua presença é preocupantemente baixo. A essa altura do campeonato, o governo já esperava ter contabilizado mais de 100 delegações. O problema é que as dificuldades de hospedagem em Belém aumentam a possibilidade de forfait.

Avião bilionário 1

Depois de problemas técnicos com a aeronave atual, a Força Aérea Brasileira (FAB) apresentou ao governo proposta para a aquisição de um novo avião presidencial, com custo estimado em US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,45 bilhão). Apesar da urgência manifestada por Lula, a decisão enfrenta resistência devido à necessidade de controle de gastos e à busca por equilíbrio nas contas públicas. Dados do BC mostram que o déficit primário do setor público consolidado foi de 2,15% do PIB nos 12 meses encerrados em setembro, com o governo sendo o principal responsável por essa situação.

Trabalho em família

A atriz Gwyneth Paltrow está atacando de modelo para nova coleção de outono da GAP. E, para sua felicidade, esta campanha é estrelada ao lado de Apple Martin, sua filha, fruto do casamento com o cantor e vocalista da banda Coldplay, Chris Martin. A campanha foi capturada pelo renomado fotógrafo Mario Sorrenti. Por meio de fotos descontraídas e cheias de cumplicidade entre mãe e filha, a campanha explora a maneira como o estilo pessoal se transforma ao longo das gerações.

Paltrow troca ideias com Martin, oferecendo orientações sobre a importância de abraçar a individualidade, cultivar a autoconfiança e valorizar o empoderamento. Ao mesmo tempo, o olhar de Martin sobre a formação de sua própria identidade enriquece essa conversa, criando uma narrativa envolvente e inspiradora. A atriz falou sobre a experiência: “A Gap sempre fez parte da vida da minha família. É clássica e despretensiosa, e Zac trouxe uma nova perspectiva que torna a marca mais usável do que nunca”. E Apple Martin destacou que sempre usou a marca desde criança e que aprendeu a amar um pouco a moda por meio da grife.

Avião bilionário 2

Lula busca um avião com maior autonomia, internet de alta velocidade, quarto de casal, banheiro com chuveiro, sala de reuniões ampla e possibilidade de reabastecimento em voo. A primeira-dama Janja é a mais entusiasmada com o novo avião e enfatiza que a troca "é uma questão de segurança e eficiência institucional".

E defende: "A gente acaba sendo irresponsável com a vida do presidente da República - não estou falando do presidente Lula, mas do presidente do Brasil. Irresponsável por colocar ele dentro de uma aeronave com tantos problemas".

Mais problemas

A candidatura de Carlos Bolsonaro no Senado pelo PL de Santa Catarina está ameaçada, apesar de ser uma decisão de Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tinha como favorita para disputar uma vaga pelo PL em Santa Catarina a deputada Caroline De Toni. E já avisou o marido e Valdemar Costa Neto, presidente do partido. A segunda vaga no estado deve caber a Esperidião Amin (PP), aliado de Polsonaro e a saída pode ser Caroline se transformar em vice na chapa de Jorginho Mello, governador de Santa Catarina.

Clubes de tiro

Carlos Bolsonaro vai renunciar logo ao seu mandato de vereador na Câmara Municipal do Rio e quer se mudar para São José, em Santa Catarina, próxima de Florianópolis. Já escolheu seu apartamento e vai disputar uma cadeira no Senado, conforme determinação do pai (Valdemar Costa Neto, presidente do PL, não pode mudar). Seu irmão Jair Renan vive em Balneário Camboriú, cidade litorânea movimentada por ricos. O Zero Dois preferiu o município industrial com forte presença de clubes de tiro.

Mistura Fina

Reprovação da primeira-dama Rosangela Lula da Silva, a Janja, chegou a 61% entre eleitores que dizem conhecê-la, segundo levantamento do Poderdata. O número representa alta de 11 pontos em relação a junho e é o maior índice desde maio de 2024. A aprovação da atuação de Janja no governo é de 23%, o menor patamar já registrado. Outros 16% não souberam responder.

Desde setembro de 2022, a visibilidade de Janja cresceu: 89% dizem conhecê-la atualmente, contra 63% naquele ano. Destes, 38% afirmam conhecê-la bem e 51%, de ouvir falar. Apenas 11% ainda não sabem quem ela é. Apesar de não ocupar cargo oficial, Janja tem agenda intensa, já tendo visitado mais de 35 países, alguns vizinhos. Após o tarifaço de Trump, ela repostou nota dizendo: "Nunca seremos Brazil", gerando repercussão.

Em crescente alta desde 2021, as despesas totais do Poder Judiciário aumentaram em 2024 e alcançou R$ 146,5 bilhões, uma renovação do recorde da série histórica, iniciada em 2009. Em 2024, os gastos somaram R$ 138,9 bilhões. São dados da  edição mais recente do Justiça em Números, levantamento anual do Conselho Nacional de Justiça.

A Justiça Estadual, que tem o maior número de servidores (181 mil), também foi a que mais gastou: R$ 91,6 bilhões, 62% do total. A Justiça do Trabalho, que emprega 39,3 mil servidores, vem logo atrás da gastança: R$ 25,5 milhões (17,4% do total). E a Justiça Federal (27,6 mil servidores), com R$ 15,9 bilhões, e Eleitoral (23 mil servidores), com R$ 8 milhões, seguem o ranking.

Petistas cearenses celebram o êxito de uma "operação holofotes", que deu visibilidade a deputada Luizianne Lins entre os ativistas, formados e pós-graduados em oportunismo político que integravam a flotilha abordada em alto mar pelas Forças de Defesa de Israel. A deputada deixou gravação reproduzindo a frase de ficção ruim: "Se estão vendo este vídeo é porque fui sequestrada". Seria o primeiro sequestro da História sem resgate e com garantia de segurança das "vítimas". A deputada gravou o vídeo porque sabia que Israel jamais deixaria que a excursão de apoio aos terroristas do Hamas chegasse ao destino.

In: Livro Adotados pelo Gato

Out: O assassino no verão de 1999

CLAÚDIO HUMBERTO

"Evidencia o quanto a política externa atual é retrógrada, lenta"

Fabio Wajngarten, ex-Secom de Bolsonaro, sobre o papo Lula-Trump, só 10 meses após a posse

07/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Designação de Rubio foi má notícia para Lula

O governo Lula (PT) avaliou como má notícia a definição do secretário de Estado Marco Rubio, chefe da diplomacia americana, para negociar com o Brasil os termos da normalização da relação bilateral. Rubio foi a primeira autoridade do governo de Donald Trump a criticar o governo do Brasil publicamente e a denunciar perseguições do Supremo Tribunal Federal (STF) a políticos conservadores. Passou por ele ou nasceu dele cada uma das sanções contra autoridades brasileiras.

Carne de pescoço

Houve alívio porque o negociador não será Scott Bessent, chefe do Departamento do Tesouro, que tem aplicado a Lei Global Magnitsky.

Rubio sabe de tudo

Não se pode dizer que Rubio é “mal informado”. Que o diga Alexandre Padilha (Saúde), punido pela exploração de cubanos no Mais Médicos.

Caminho das pedras

O Brasil faria melhor confiando a negociação aos profissionais da diplomacia, mas não aos ativistas que hoje dominam o Itamaraty.

Lorota não ajuda

O governo brasileiro faria melhor se evitasse lorotas, como a de que Lula pediu o fim das sanções, o que não foi confirmado pelos EUA.

Ataque terrorista será lembrado hoje no Senado

Sessão solene no Senado, terça (7), marcará os dois anos do ataque terrorista que matou mais de 1.200 civis em Israel, incluindo crianças e idosos, e o sequestro de 251 pessoas, dezenas delas executadas pelo Hamas, e 48 ainda estão em cativeiro. A sessão é iniciativa do senador Sergio Moro (União-PR). “O 7 de outubro não foi apenas uma tragédia para Israel, mas um alerta para toda a humanidade”, afirmou Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib).

Ataque covarde

O ataque começou com 4300 foguetes lançados contra a população de Israel e invasão do país para executar pessoas, incluindo 5 brasileiros.

Lula tem lado

O Brasil nunca condenou os atos terroristas. Ao contrário: Lula (PT), que sempre trocou elogios com o Hamas, acusou Israel de “genocídio”.

Não à barbárie

“Nós, brasileiros, precisamos estar juntos para garantir que a barbárie jamais tenha a última palavra”, diz Lottenberg, o presidente da Conib.

Lavador militante

Causou espanto na CPMI a exposição da fabulosa e inexplicada fortuna de Fernando Cavalcanti, ex-funcionário do advogado milionário Nelson Wilians. O relator Alfredo Gaspar (União-AL) já não tem dúvidas de que se trata, como definiu, de um “lavador de dinheiro”.

Coitadinho

O deputado Alencar Santana (PT-SP) interrompeu a CPMI do INSS preocupado com o fato de o relator fazer as perguntas em pé a Fernando Cavalcanti. Com o truque, deu um refresco ao depoente.

Sonho de censura

No México, deputado do partido de esquerda Morena, o mesmo da presidente Claudia Sheinbaum, apresentou projeto para punir com até 6 anos de cadeia quem ofender políticos ou autoridades na internet.

Empurrando

André Fufuca, ministro do Esporte e deputado federal, tem até hoje (7) para se demitir, segundo estabeleceu seu partido, o Progressistas, que desembarcou do governo e pretender não apoiar o PT em 2026.

Missão dada...

Relator do projeto da anistia, que virou “dosimetria”, Paulinho da Força (SD-SP) diz que quer votar o texto ainda esta semana na Câmara. Tenta já amanhã (8) cumprir a missão de “melar” a anistia.

Câmara dá as costas

A frase atribuída (por sacanagem de Nelson Rodrigues) a Otto Lara Resende, de que “mineiro só é solidário no câncer”, foi adotada na Câmara, que agora registra as faltas de Carla Zambelli (PL-SP). Como se fosse opção dela, presa na Itália, não comparecer ao trabalho.

É do Brasil

O brasileiro João Marinho Neto, que atualmente mora em um lar de idosos em Apuiarés (CE), completou 113 anos neste domingo (5). É o homem mais velho do mundo, segundo o Guinness World Records.

Ciro com Bolsonaro

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) pretende visitar Jair Bolsonaro e pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que o encontro com o ex-presidente ocorra ainda esta semana.

Pensando bem...

...ótima química rende telefonema morno.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Cai fora, deputado

O jurista Paulo Brossard era deputado estadual, no Rio Grande do Sul, discursava sobre a crise política da época e fingia não ouvir os insistentes pedidos de aparte de um adversário, Porcínio Pinto (PTB): “Como é, vossa excelência vai ou não me dar uma palavrinha?” Brossard interrompeu sua fala e respondeu com calma e firmeza: “Por favor, retire-se do meu discurso!”

Giba Um

"Vim atrás de ajuda. Temos bastante equipamento, mas não temos dinheiro para combustível...

Não temos dinheiro para comprar peças. Falta combustível, falta peça, falta munição", do ministro José Múcio (Defesa), na Comissão de Defesa Nacional do Senado, sobre aviões de seu ministério

07/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Os executivos da Toyota trabalham com a hipótese da empresa retomar plenamente sua produção no Brasil apenas em março do ano que vem. Dirigente da montadora avalia a necessidade de importar veículos de outras subsidiárias para atender o mercado brasileiro. Tudo dependerá do ritmo dos estoques até o início de 2026.

MAIS: a fábrica de motores  da empresa automobilistica japonesa em Porto Feliz (SP) foi praticamente destruída por um temporal. Com a falta de equipamentos, a produção de automóveis nas unidades de Sorocaba e Indaiatuba, também em São Paulo, está completamente paralisada.

Giba Um

Se sentindo preenchida e frágil

A cantora Iza abriu seu coração para falar de carreira e seu próximo trabalho, mas também  revelou algumas reações sobre sua vida pessoal, como a separação e reconciliação com Yuri Lima e também sobre o nascimento de sua filha Nala.  Iza contou que depois do episódio com o namorado, procura não ler os comentários em suas redes sociais, para se proteger de ataques.  “Sendo muito sincera, acho que fiquei mais frágil. As pessoas falam: “IZA não acessa as redes sociais, não olha (os comentários). Isso é tão adulto”.

Não é adulto, é só fragilidade mesmo. Estou fugindo. A gente não sabe o tamanho que a internet tem na nossa vida até algo nesse sentido acontecer. Partimos do princípio de que as pessoas pensam antes de escrever, mas na verdade, não. E as palavras podem bater em mim de uma forma mais profunda do que deveria. Para eu estar superconectada, preciso me sentir muito bem porque sei que vou me deparar com todo o tipo de coisa”.

A cantora também revelou que está reaprendendo a cantar e  diz que não se importou com a cobrança para voltar a entrar em forma depois do nascimento de sua filha que completa 1 ano na próxima segunda e ainda reforça que após se tornar mãe se sente mais completa.

“Tenho me sentido muito preenchida com a maternidade, é uma coisa muito louca ficar ao lado dela, saber que está de banho tomado e alimentada, sentir o seu coraçãozinho, é uma plenitude. Estou mais feliz e mais encorajada em criar. Filho dá muita força, faz com que vejamos o que é realmente importante na vida e que não somos o centro do mundo. Nala é muito engraçada, uma figura e gente boa comigo. Ela se adapta bem a lugares diferentes, e a levo em algumas viagens. Quatro dias é o meu limite absoluto para ficar longe dela. Essa dinâmica é a mais complicada”.

Setor elétrico sofre perdas: ressarcimento

As empresas do setor elétrico cansaram de perder dinheiro. Grandes grupos de geração solar e eólica a frente  a Alupar, CPFL, Engie e Auren - estão se mobilizando para entrar na Justiça e exigir do governo ressarcimento pelas perdas sofridas em decorrência do curtailment (redução ou interrupção na geração de energia por fontes renováveis para garantir o equilíbrio do sistema). O polêmico procedimento pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), que determina as interrupções de usinas quando há risco de sobrecarga no sistema, já causou mais de  6 bilhões em perdas às geradoras - R$ 3,2 bilhões apenas neste ano. Ao longo de 2025, a Alupar, por exemplo, teve 37% de sua produção de energia solar cortada sem compensação financeira. A Auren (joint venture entre Votorantim e a canadense CPP) foi penalizada em 31% do insumo gerado. São as "campeãs" do apagão financeiro

"Pisca-pisca"

Quando a diplomacia fracassa, a guerra e inevitável.  O conflito armado é o eminente contencioso entre governo e empresas que fizeram mais de R$ 50 bilhões em investimentos e esperavam tratamento diferenciado. Até agora, gestões junto a Aneel e Ministério de Minas e Energia não avançaram. Parecem adotar a estratégia do "pisca-pisca". Ora, acendem a possibilidade de uma solução; ora, apagam, com o argumento de que risco de perda é inerente ao investimento realizado. Enquanto os grandes grupos e o governo não se entendem, o investimento estaciona. Neste ano, os aportes devem somar R$ 113 bilhões contra R$ 112 bilhões do ano passado.

Giba Um

Atrás e na frente das câmeras

Sem contrato fixo agora com a Globo e longe da TV aberta desde 2024, Gloria Pires tem se dedicado ao cinema. E com essa liberdade resolveu a dedicar também a direção de longas. A sua primeira estreia como diretora será no filme “Sexa” que será lançado oficialmente em dezembro. E revela como foi a experiência “O filme nasceu de uma inquietação minha em relação às pessoas que são oficialmente taxadas de idosas. De repente, é como se elas fossem invisíveis. Então, é como se o desejo tivesse prazo de validade. O filme fala um pouco disso, dialoga com uma mulher que luta contra o tempo, insatisfeita com a própria imagem e em busca de uma conexão consigo mesma”. Além de dirigir Gloria também é protagonista, ao lado de Thiago Martins onde  interpretam Bárbara e Davi, uma mulher de 60 anos que se apaixona por um viúvo de 35. Eles repetem uma dobradinha já vivida na novela Babilônia.

Giba Um

Ciro, não

Aos mais chegados, Bolsonaro não esconde: resistiria a aceitar o nome do senador Ciro Nogueira (PP-PI), indicado por ala do Centrão para ser vice em uma chapa da Presidência em 2026. Para interlocutores, o Capitão  já disse que Ciro tem traquejo e habilidade para lidar com a classe política, mas lembrou pesquisas que apontam dificuldades para Nogueira se reeleger no Senado por Piauí, o que mostrariam pouca adesão do Nordeste ao aliado. Daí ter pensado em Michelle, sua mulher e em seu filho Flávio. Se nada acontecer, Flávio concorre à sua reeleição no Senado, com grandes chances.

Algodão nada doce

O Ministério da Agricultura discute medidas para compensar perdas sofridas pelos produtores de algodão. Entre as propostas cogitadas está a criação de uma linha de crédito especial. A maior cobrança sobre a Pasta vem de parlamentares e ruralistas do Mato Grosso, estado responsável por mais de 70% da produção nacional. No mês passado, os preços de algodão atingiram o menor patamar em uma década. Foi o quarto mês seguido da expressiva queda das cotações. O mercado interno sofre o efeito das fortes desvalorizações da commodity no exterior. E a tendência é de piora: a safra brasileira de 2024/2025 está entre as maiores da história, o que deve pressionar ainda mais a precificação do algodão. Há um número crescente de inadimplentes junto ao Banco do Brasil.

Pérola

"Vim atrás de ajuda. Temos bastante equipamento, mas não temos dinheiro para combustível. Não temos dinheiro para comprar peças. Falta combustível, falta peça, falta munição",

do ministro José Múcio (Defesa), na Comissão de Defesa Nacional do Senado, sobre aviões de seu ministério.

Força de Lira

A aprovação unânime da isenção do IR foi a dupla vitória de Arthur Lira (PP-AL), além  de um presente para Lula: resposta arrasadora à molecagem do Senado  e prova de que ainda é a maior liderança da Câmara.

Mais: o economista Marcos Cintra prevê fuga de capital do Brasil após aprovação de isenção de IR, empurrada por Lula. Chamou de "despautério" e lamentou: "Vale tudo para ganhar as eleições". E Osmar Terra (PL-RS), que votou favorável à redução do In para ganhos até R$ 5 mil mensais, lembra que o governo não corta despesas para financiar a redução: "Lula gasta como se não houvesse amanhã".

Caciques em guerra

E nem poderia ser diferente: líderes de partidos e até mesmo governadores e pré-presidenciáveis começaram a não se entender e essa novela de "frente conservadora" começa a ruir. Agora, Ronaldo Caiado ataca Ciro Nogueira: "Essa ansiedade dele de se colocar como vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa. Ciro já se coloca como porta-voz de Bolsonaro que ele não é". Ai, Ciro devolve: "Vi a postagem do governador  Ronaldo Caiado sobre minha entrevista. Me chamou a enormidade do tamanho. Deve estar com tempo livre. Eu não. Sobretudo para polêmicas vazias. Caiado, você está certo, pode falar o que quiser" - finalizando com dose de ironia.

Mais um

O governador Romeu Zema também entrou nessa troca de farpas entre caciques (ele também se considera um). Nesses dias, não deixou por menos: "Não faz sentido (?)Tarcísio de Freitas, chefe do Executivo de São Paulo, trocar a reeleição no estado pela disputa da Presidência". O mineiro, em fim de mandato, também é um dos cotados para a Presidência em 2026 e o que ele mais quer é que Tarcísio fique de fora da corrida presidencial.

Chapa Tarcísio-Michelle

Aliados bolsonaristas diz que  Jair Bolsonaro já admite uma chapa à Presidência, para o ano que vem, com Tarcísio de Freitas na cabeça e Michelle, sua mulher, na vice. Adverte que, se estiver em liberdade em agosto de 2026, não haverá necessidade de Michelle ser vice (?) Os mais lúcidos, contudo, acham que isso pode mudar de repente e que falta combinar com o próprio Tarcísio e com bolsonaristas que tentam minar o governador de São Paulo, especialmente por seus últimos tropeções especialmente o boné TAGA (Take America Great Again).

"Caipirinha cancelada"

A onda de intoxicações por metanol em bebidas alcoólicas chegou à mídia estrangeira. "Caipirinha cancelada: Brasil em alerta por bebidas mortais", escreveu o France 24. Já o britânico Independent noticiou: "Pânico no Brasil após envenenamento por coquetel de metanol". O canal americano ABC, um dos maiores do mundo, noticiou que "brasileiros evitam beber após casos de intoxicação por metanol, incluindo uma morte". E a prestigiada revista Newsweek, por sua vez, destacou o pedido do governo para que a população evite ingerir álcool.

Penas maiores

O Planalto conversa com líderes partidários da Câmara e pede apoio para aprovar um projeto de lei que aumenta as penas para envolvidos em casos de adulteração de bebidas. O objetivo do governo é patrocinar uma resposta legislativa aos episódios de intoxicação por metanol e, ao mesmo tempo, rivalizar com Tarcísio de Freitas (Republicanos- SP), que governa o Estado mais afetado pelas contaminações e pode ser o adversário do presidente Lula nas eleições de 2026. O presidente da Casa, Hugo Motta, já anunciou votação de urgência.

Mistura Fina

Tarcísio de Freitas está praticamente em campanha contra a aprovação da MP 1303 que contém a proposta do governo como alternativa ao aumento das alíquotas do IOF. Ele já andou conversando com líderes do Centrão e tratou de alertá-los que, se a medida for aprovada, Lula terá muito dinheiro para gastar em 2026.
 
De todas as missões de Edson Fachin na presidência do STF, a mais delicada é tirar a Corte da mira de malucos. Há dias, num final de tarde, um homem foi preso pela polícia próximo à Estátua da Justiça. Levava escondida uma faca de açougue que planejava apresentar a um ministro da Corte. Não conseguiu, felizmente. Mais: ameaças são uma constante no STF. Com a condenação de Bolsonaro, pioraram num grau inédito. A PF, silenciosa, vem abrindo novo lote de inquéritos para investigar  casos graves e não quer criar  clima de tumulto.
 
Funcionário de José Dirceu nos milionários tempos da JD Assessoria, o motorista José Carlos da Silva tenta há dez anos receber direitos trabalhistas sonegados pelo cacique petista. Na Justiça, Silva diz que trabalhou sem carteira assinada para Dirceu. Na primeira instância, o petista foi condenado a pagar R$ 431 mil ao motorista. Dirceu conseguiu, contudo, derrubar a decisão. A luta de Silva continua.

A tragédia de Brumadinho volta a pairar sobre o ex-presidente da Vale, Flávio Schvartsman. A Sexta Turma do STJ está inclinada a aceitar recurso do Ministério Público Federal, que pede a reinclusão do executivo nação penal relacionada ao rompimento da barragem da mineradora em Córrego do Feijão. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, já votou favoravelmente com recurso do MRF.
 
Schvartsman era o CEO da Vale quando ocorreu a catástrofe, que deixou 270 mortos. Em 2024, a defesa do executivo impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região requerendo que seu nome fosse retirado da lista de possíveis criminalizados pelo desastre. O TRF6 aceitou o pedido, a partir do entendimento de que a denúncia  não apresentava elementos mínimos contra o ex-CEO da Vale.

In – Bolo de maça
Out – Bolo de caju

