"Ele quer governar o mundo, mas não vive sem o suco de laranja do Brasil",

A gestora de fortunas Holborn, sediada em Dubai, prepara-se para abrir um escritório em São Paulo até o início de 2026. Nas últimas semanas representantes da firma de investimentos vem mantendo contatos com bancos e fundos de venture capital no Brasil.

Mais: o desembarque no país faz parte de uma estratégia de expansão global, por ora ainda bastante centrada na Ásia e na África, A maior parte do patrimônio sob gestão da Hellborn, na casa dos US$5 bilhões, vem de investidores ingleses e norte-americanos.

Hora da saudade

Num evento que marcou a reinserção da velha guarda do PT nas agendas da militância, com direito a saudações especiais e até "reparação de erros" a José Dirceu e Delúbio Soares Lula estava eufórico com os ‘cumpanheros’ de volta no 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília. O presidente que avisou que será candidato “se não estiver doente" ainda saudou João Vaccari Neto e o ex-presidente do partido. José Genoíno. O novo presidente da legenda é Edinho Silva, empossado no mesmo evento (outro veterano). Lula reforçou que "o importante, hoje, é fazer justiça a quem foi condenado" (Mensalão e Lava-Jato). A um pedido de Lula a cúpula estava vestida de verde, amarelo e azul.

Fiasco milionário

Além do fiasco, custou R$ 475 mil o passeio de oito senadores aos EUA, com a intenção de reverter ou adiar o tarifaço de Trump contra produtos brasileiros. Os brasileiros chegaram a Washington quando o Congresso norte-americano já estava em recesso. Nelsinho Trad (PSD-MG), proponente do tour, foi quem mais gastou, R$ 77.708,29. Só com passagens na classe executiva, R$ 42.456,84. A fatura ainda ficará mais salgada: o petista Jaques Wagner (BA), gastou R$ 25 mil em diárias e ainda não lançou o custo das passagens. Marcos Pontes (PL-SP), gastou R$ 28.597,41 e Rogério Carvalho (PTSE), R$ 73,3 mil e viajaram na econômica.

Constrangedor

Ainda o tarifaço, analistas consideraram constrangedor o papelão do governo Lula no caso de tarifas de 50% incapaz de estabelecer qualquer tipo de negociação com governo dos EUA, segundo maior comprador de produtos brasileiros. Lula e seus ministros não pararam de mentir, jurando que haveria uma “negociação” em curso com o Governo Trump. Se o setor privado não tivesse se mexido, o tarifaço de 50% teria sido geral. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Tommy Piggot, não comentou o encontro do chanceler Mauro Vieira com o chefe Marco Rubio. Resultado: zero.

Café e carne

Associação Nacional de Restaurantes (NRA, na sigla em inglês), principal entidade que representa o setor nos Estados Unidos, enviou carta ao representante do Comércio da Casa Branca, Jamieson Breer, expressando preocupação com o tarifaço de Trump sobre alimentos e bebidas importados. A entidade afirma que a imposição de tarifas a parceiros-chave como Brasil e União Europeia traria grandes desafios à cadeia de restaurantes norte-americanos, afetando custos e disponibilidade de café, carne bovina, vinhos e destilados europeus. A NRA representa mais de 500 mil restaurantes dos EUA.

Multa de US$ 8.9 bi

O maior banco da França, PNP Paribas, teve de pagar multa de US$ 8,9 bilhões, em 2014, por descumprir medidas impostas pela Lei Magnitsky, agora usada pelos EUA para sancionar o ministro Alexandre de Moraes. A punição do banco francês foi estabelecida por violações cometidas contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba, Sudão e Irã, países incluídos em listas de sanções internacionais. As transações consideradas ilegais ocorreram entre 2004 e 2012, totalizando US$ 30 bilhões. O PNB Paribas concordou em pagar a multa para evitar julgamento e foi proibido de realizar determinadas operações em dólar. E demitiu 13 funcionários envolvidos nas irregularidades.

Idade é só um número

Com mais de 30 anos de profissão a atriz Cláudia Abreu contou em entrevista a revista Ela que seu primeiro desafio na carreira foi aos 20 anos quando ela interpretou Hamlet na peça Um Certo Hamlet que lhe foi dado pelo diretor Antônio Abujamra lhe alertando que a diversidade de papeis lhe tornaria uma atriz interessante. Vivendo mais um papel polêmico a Filipa em Dona de Mim, uma mulher bipolar, diz que é muito importante como se apresenta o papel, porque é um assunto da vida real. “Conheço pessoas com essa condição e sei o quanto traz sofrimento para elas próprias. Afinal, não escolheram ser assim e, muitas vezes, são incompreendidas. É muito interessante trabalhar isso numa novela porque é um serviço. E, quando se trata de uma mulher, é logo colocada na caixinha de histérica. Mas, com ajuda terapêutica e medicamentosa, a pessoa pode ficar bem, de uma maneira viável, controlada, sem tanta agressividade e depressão”. Solteira desde 2022 após 25 anos de casada, ela garante que seu relacionamento com José Henrique Fonseca é muito bom. “Mantivemos uma relação ótima, somos superamigos e parceiros de vida. Você precisa ter essa inteligência para lidar com as transformações da idade, do corpo, das amizades. Acho pobre se agarrar a algo, com medo de mudança”. Aos 54 anos mãe de 4 filhos (Maria de 24 anos, Felipa, 18, José Joaquim, 15, e Pedro Henrique, 13) ela garante que a idade é somente um número. “Digo que você envelhece pelo olhar do outro. Se não falassem para mim coisas do tipo ‘você está ótima para a sua idade’, eu não pensaria sobre isso. Claro que gosto de ouvir que estou bem, mas há um etarismo nesse comentário. Idade é um número. Ser feliz é um estado de espírito”.

Lula quer reforçar área de inteligência

O governo estuda formas de aumentar a alocação de recursos na área de inteligência, notadamente na Abin. O objetivo principal é reforçar a atuação do órgão no exterior, com foco na aquisição de equipamentos e ampliação do número de agentes fora do Brasil. A Abin tem representações em 18 países, entre os quais os Estados Unidos. O pano de fundo da suplementação orçamentária da Agência é a ofensiva de Trump. O governo Lula parte da premissa de que precisa ter mais informações. As circunstâncias exigem o fortalecimento da estrutura da inteligência. O Brasil destina uma esquálida proporção de 0,005% do PIB para o setor. Nos Estados Unidos, essa fatia chega a 0,4% do PIB. A Abin, cabeça do Sistema Brasileiro de Inteligência, que reúne 48 órgãos, sofre de permanente escassez de verbas. O orçamento da Agência para este ano é de R$ 831 milhões e os recursos estão comprometidos com o custeio. O dinheiro para investimento não passa de R$ 11,5 milhões, metade do valor desembolsado no ano passado.

Além da diplomacia

O governo acha que o impasse com os EUA vai além da diplomacia. Importante é estabelecer canais de negociação e mais ainda ter informações para subsidiar tomada de decisões. Operações rarearam por falta de dinheiro e viagens estão praticamente suspensas. Um dos alvos são as células bolsonaristas dentro e fora do país (leia-se Eduardo Bolsonaro). O "03", não é de hoje, está no radar da Abin, da PF e de diplomatas brasileiros nos EUA. E a Polícia Federal já abriu investigação contra Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos e é notório articulador e operador de Eduardo junto ao governo norte-americano.

Parceria de milhões

Um dos grandes nomes da música atual, a cantora anglo-albanesa Dua Lipa aacaba de fechar uma parceria de peso com a Porsche. Em plena turnê (Radical Optimism) colaborou para leiloar um modelo exclusivo do modelo 911 GT3 RS que mistura a cor turquesa, com faixas em vermelho, dourado e verde-escuro, em referência ao design de palco e às apresentações da cantora e com assinatura “Dua Lipa Rennstall” aparece nas laterais e no capô. O automovel foi leiloado pela Sotheby's por 365 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões) e todo o valor arrecadado será doado para a Sunny Hill Foundation, instituição criada por Dua Lipa em 2018, com foco na promoção da arte e da cultura em Kosovo, país onde a artista — nascida no Reino Unido — viveu durante a adolescência. A parceria não parou por aí. Dua Lipa também estrelou e co-dirigiu um comercial para promover o novo Porsche Macan, totalmente elétrico. Desde o início, ela compartilha de forma criativa seu processo imaginativo ao perguntar: “Como eu produziria um comercial para a Porsche?”. A partir daí, cenas repletas de originalidade surgem: desde escapar de um casamento, ser perseguida por motoqueiros. O clímax ocorre no meio de uma savana, onde é cercada por elefantes, cavalos e outros animais selvagens, criando uma atmosfera única e memorável que reflete toda sua ousadia artística e personalidade vibrante.O comercial dura dois minutos foi realizado pela agência alemã Grabarz & Partner e filmado na Cidade do México.

Prisão mantida

Depois da audiência de custódia, a deputada federal Carla Zambelli permanecerá presa durante o processo de extradição movido contra ela pela Justiça brasileira. A informação foi confirmada pela embaixada do Brasil na Itália e pela Polícia Federal. Carla está reclusa na penitenciária feminina Germana Stefanini, parte do complexo penitenciário de Rebobbia, na periferia de Roma. A defesa de Carla pediu que ela aguardasse o processo de extradição em liberdade. O pedido deve ser analisado em meados deste mês.

Ameaçada de morte

A jornalista Eliane Cantanhêde, 73 anos, acaba de deixar a GloboNews depois de 15 anos de contrato. Era comentarista do programa ‘Em Pauta’ e pediu demissão para reduzir a carga de trabalho. "Trabalhar das 8h da manhã até as 10 da noite, apanhar de todo lado na internet... Cansei. Tinha de abrir mão de um dos quatro empregos e abri". Detalhe: "Apanhar de todo lado na internet" significa uma campanha de bolsonaristas contra Cantanhêde devido às suas competentes análises da política nacional - e internacional, graças a Trump. Muitos chegaram a ameaçá-la de morte.

Fortuna de Marta

O jornal espanhol Marca publicou um ranking com as jogadoras mais ricas de futebol que estavam na lista da Copa do Mundo Feminina. A brasileira Marta apareceu na primeira posição com fortuna estimada em US$13 milhões (perto de R$ 73,4 milhões). O salário de Marta no Orlando Pride gira em torno de US$ 400 mil (RS 2,25 milhões) por ano. Neymar, para comparar, recebia 100 milhões de euros por ano (R$ 612,8 milhões) de salário no Al-Hilal, da Arabia Saudita. Agora, a seleção feminina brasileira venceu a Colômbia (nas penalidades) e conquistou o nono título na Copa Americana Feminina.

Mistura Fina

Aliados de Bolsonaro (Valdemar Costa Neto, senador Rogério Marinho e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante) buscaram o ministro Gilmar Mendes (STF) para tentar convencê-lo a apoiar a ideia de remeter o processo da trama golpista à primeira instância. A proposta seria retirar Alexandre de Moraes, relator do caso, do foco dos bolsonaristas e do governo Trump. A conversa foi cordial, mas Gilmar foi direto ao descartar qualquer possibilidade de que os pleitos apresentados fossem atendidos.



O Departamento do Tesouro dos EUA explicou que o enquadramento de Alexandre de Moraes ou de qualquer pessoa na Lei Global de Magnitsky, não tem o objetivo de punir e sim de promover uma mudança positiva de comportamento”. Diz que os sancionados podem pedir sua exclusão da lista de atingidos pela lei, mas não há sinais de que o ministro do STF pretenda fazê-lo, nem sinal de que os EUA o concedessem. O Tesouro define o caso como "consequência tangível".



Outro objetivo da sanção seria "proteger o sistema financeiro dos EUA de abusos cometidos por essas mesmas pessoas". Entre as proibições impostos para a sancionados pela Magnitsky está a de receber qualquer contribuição ou fundos, bens ou serviços. Mais: assinar streams tipo Netflix, usar qualquer rede social ou WhatsApp e comprar na Amazon estão entre as proibições aos sancionados.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato ao Planalto, vai colocar o pé na estrada em busca de investidores para o programa de desestatização do estado. Pretende ir ao Oriente Médio, em road show para a venda da Cemig e da Copasa. O alvo são fundos soberanos, alguns já com investimentos no Brasil, como Mubadala, de Abu Dhabi e do Public Investment Fund, de Arabia Saudita. No caso da Copasa, a ideia é realizar o leilão no primeiro trimestre de 2026.



O bloco da direita já se mexe de olho na vaga de Eduardo Bolsonaro para o Senado. Guilherme Derrite (PP), secretário de Segurança Pública de São Paulo, é nome certo. Outros supostos pré-candidatos: Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, o evangélico deputado Cezinha de Madureira (PSD); também deputado Ricardo Salles (Novo), Rodrigo Manga (Republicanos) conhecido como "prefeito do TikTok" por sua atuação nas redes sociais e outros.



