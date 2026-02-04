"Eles, que são defensores da democracia, têm que sair com segurança na rua. Não pode usar aviões...

Nunca a morte, com muita crueldade, de um cachorro, cometida por gente jovem, mobilizou tantos atos pelo Brasil nos últimos dias. O assassinato do cão Orelha teve grande manifestação de protesto, com participações de artistas, no fim de semana, na Avenida Paulista, no vão livre do Masp, em São Paulo.

MAIS: uma das manifestantes, à frente, carregava um cartaz onde se lia "Orelha eterno" e mais abaixo, "O Brasil está de luto". Uma observadora dizia que "as pessoas ficam agora mais indignadas com a morte de um cachorro que criança abatida em meio de um tiroteio ou a morte de uma mulher depois de rolar mais de quilômetro debaixo de um carro.

Saúde cara

Ministros do TCU receberam cerca de R$ 883 mil em reembolsos médicos em 2025, uma média de R$ 98 mil para cada um. A verba, destinada a ressarcir autoridades e seus parentes com gastos em saúde, é parte dos R$ 4,3 milhões em penduricalhos pagos aos ministros no ano passado, manobra que permite conceder salários acima do teto constitucional. o TCU impôs sigilo aos documentos que embasaram os reembolsos. O ministro do TCU que obteve o maior benefício "Ressarcimento de assistência médica", no ano passado, foi Benjamin Zymler, com R$ 200,7 mil. Equivale a uma média mensal de R$ 17 mil.

Reunião geral

Independente do que possa ter produzido em virtude do discurso de abertura dos trabalhos do ano no STF pelo presidente Edson Fachin (oficialmente, a Corte começa a funcionar apenas amanhã), ele sabe que não pode criticar abertamente seus colegas. Perderia apoio para implementar as medidas que pretende, inclusive o código de conduta. Se defender a ética em seu mandato, não poderá deixar passar comportamentos de ministros que, na visão dele, mancham a integridade do Supremo. A conversa maior acontece na reunião com todos os ministros da Corte que Fachin marcou para o próximo dia 12.

Vai ficar tenso

Requerimento de convocação que está chegando à CPMI do INSS deixara mais tenso o candidato Flávio Bolsonaro. Trata-se de Leticia Caetano dos Reis, que vem a ser sócia-administradora do escritório de advocacia do "01" desde sua fundação em 2021. Letícia é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, sócio do "Careca do INSS" numa empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e alvo de uma operação da PF por suspeita de lavagem no exterior de dinheiro das fraudes praticadas contra os aposentados. Mais: o escritório funciona no mesmo endereço da mansão comprada por Flávio Bolsonaro há cinco anos por R$ 6 milhões.

Master e INSS: algo em comum 1

Dois dos maiores escândalos da atualidade têm em comum o sobrenome Lewandowski entre os personagens. No caso do INSS, a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos e o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas contrataram Enrique Lewandowski como advogado no processo que investiga ladroagem contra veteranos e pensionistas. O mesmo padrão se repete na bilionária fraude do Banco Master.

Master e INSS: algo em comum 2

O Master contratou o escritório da família Lewandowski com o patriarca já na cadeira do ministro da Justiça, por R$ 250 mil mensais. Enrique é filho de Lewandowski, ministro durante a vigência do contrato e a PF é subordinada ao titular do ministério. Pedido de convocação de Enrique aguarda votação: tem "peso" e a "influência" de ser "filho de ministro". Requerimento da deputada Bia Kicis (PL-DF) quer quebrar o sigilo bancário de Enrique.

Noite de protestos

A 68ª edição do Grammy Awards aconteceu em 1º de fevereiro, na Crypto.com Arena, e foi caracterizada por várias declarações de artistas em protesto contra o ICE, (polícia de imigração dos Estados Unidos), além de severas críticas direcionadas ao presidente Donald Trump. Nesta edição, foram adicionadas duas novas categorias: Melhor Álbum de Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum, aumentando o total para 95 categorias premiadas. Para o Brasil, o evento foi memorável, com Caetano Veloso e Maria Bethânia recebendo o prêmio de Melhor Álbum de Música Global por Caetano e Bethânia Ao Vivo, fruto da turnê conjunta que realizaram em 2024 e 2025, que atraiu grandes públicos em todo o país. Caetano já tinha sido premiado anteriormente, mas Bethânia fez história ao se tornar a primeira cantora brasileira a conquistar um Grammy.

Kendrick Lamar destacou-se como o grande vencedor da noite, levando cinco estatuetas (melhor música de rap, melhor performance de rap melódico, melhor álbum de rap e gravação do ano). Ele também garantiu o prêmio de performance de rap por sua participação na música "Chains & Whips", do Clipse, o que lhe permitiu ultrapassar Jay-Z e se tornar o rapper com o maior número de Grammy Awards na história da premiação. Outro destaque foi Bad Bunny, que conquistou 3 de suas 6 indicações. O artista porto-riquenho fez um discurso em que se dirigiu ao ICE, dizendo: "Quero dedicar esse prêmio a todas as pessoas que foram forçadas a deixar suas casas para buscar seus sonhos. A todos os latinos do mundo e a todos os artistas que vieram antes e que mereciam este prêmio. Muito obrigado." Lady Gaga também se destacou ao levar dois prêmios pelo álbum "Mayhem". Entre tantas celebridades que também passaram pelo tapete vermelho da premiação estavam, a modelo Heidi Klum, Chappell Roan, Sharon Osbourne, Queen Latifah, Miley Cyrus, Kesha, Billie Eilish entre tantas outras.

Replay de velhas manobras de Dilma

Está nas redes sociais e até em editoriais mais severos: o governo de Lula cumpriu a meta fiscal de 2025, as contas fecharam o ano com déficit de 0,1% do PIB (Produto Interno Bruto), dentro da margem de até 0,25%. No mundo real, contudo, segundo analistas, o déficit foi de R$ 61,7 bilhões (0,48% do PIB), quase o dobro do limite fiscal tolerado e 32% acima do rombo verificado em 2024. Para cumprir a meta, o governo de Lula esmerou-se em excluir da contabilidade diversos itens, como despesas com sentenças judiciais (precatórios), ressarcimento a aposentados do INSS roubados em seus benefícios e gastos extras com a defesa, saúde e educação. O saldo negativo caiu para R$ 13 bilhões. É uma manobra, artifício ou alternativa, que lembra os tempos do governo Dilma em alguns aspectos e também não é grande novidade. Afinal, já foi usado em 2024. Mais: nos tempos da presidente antes da queda o expediente era chamado de "contabilidade criativa" - e Guido Mantega era o ‘coordenador’.

Sem discurso

Para analistas mais lúcidos, a candidatura de Fernando Haddad em São Paulo seria simples de resolver se Lula tivesse deixado o ministro tocar a economia. Como gastou o que quis e até o que não tinha, deixou Haddad sem discurso e com uma crise fiscal para defender nas urnas. Com Tarcísio de Freitas pela frente, nas eleições governamentais, o que significa derrota certa, Haddad não quer ser derrotado como em vezes anteriores. Quer ajudar na campanha de Lula - e nada além disso. Nos bastidores, Janja detona o ainda ministro.

Reformulação

A TV Gazeta, situado no coração da Avenida Paulista, em São Paulo, está promovendo uma série de mudanças em seu quadro de funcionários. No último mês dispensou as apresentadoras Carol Minhoto, Pamela Domingues e Camila Galetti que comandavam suas atrações femininas (Mulheres e Você Bonita). Conforme a direção da emissora, é crucial reconhecer a necessidade de modernização tanto no elenco quanto nas atrações. O próximo desafio será encontrar um equilíbrio entre a inovação e a conservação da memória. A meta é retirar o canal de sua zona de conforto, ampliando sua competitividade no setor publicitário e melhorando seu desempenho nas audiências. A nova temporada do programa Mulheres será lançada em 2 de março, apresentando um formato e uma liderança renovados, e será comandado por Gloria Vanique (ex-Globo e ex-CNN Brasil). A expectativa é que haja um crescimento na audiência, que atualmente está abaixo de 1 ponto de média. A TV Gazeta também está tentando recontratar Ronnie Von, que foi dispensado pela emissora há 7 anos.

Atrás do filho

O presidente Lula está mais do que preocupado: relator do escândalo do INSS, o ministro André Mendonça (é um dos grandes defensores da ida de Jorge Messias, da AGU, a uma cadeira no Supremo) teria cobrado a Polícia Federal sobre uma suposta inércia nas investigações contra Lulinha. O ministro do STF teria questionado a ausência de diligências contra o filho de Lula. Acha que a PF poderia ter pedido, pelo menos, a apreensão do passaporte de Lulinha. Tem mais: a investigação do INSS poderá revelar surpresas a partir de apurações contra Roberta Luchsinger lobista e amiga dos Lula da Silva.

Terceirizado

Daniela Beyruti, presidente do SBT, que saiu de férias quando a emissora tentava montar uma grade nova para 2026, parece ter concordado que não entende muito do ramo. Acaba de contratar Alessandra Ribeiro, não muito conhecida na área, para cuidar da programação, artístico, conteúdo, comercial e finanças. Tudo o que seria obrigação de Beyruti. O SBT continua em terceiro lugar, muitas vezes perdendo audiência na hora do almoço e fim da tarde para a Band. Alessandra deve apresentar resultados em três meses (!).

Gil em campo

Aos 83 anos, Gilberto Gil continua incansável. O show "Tempo Rei", sua última grande turnê, só termina em 28 de março, em São Paulo, depois de passar pela Argentina e pelo Chile. Ao todo serão 30 apresentações, com uma média de 40 mil pessoas por show. E ele nem pensa em "pendurar as chuteiras", tanto que se apresenta em setembro no Rock in Rio, ao lado do britânico Elton John, de 78 anos. Para manter a forma, Gil faz pilates , assiste peças de teatro e lê livros – uma receita e tanto, pelo que se deduz.

Mistura Fina

Apesar da ofensiva da oposição contra a atuação de Dias Toffoli no processo envolvendo o Banco Master, as chances de algo contra o ministro do Supremo andar no Senado, como pedido de impeachment, são perto de zero, como já avisou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP) aos colegas. O mesmo com o ministro Alexandre de Moraes.



Magno Malta (PL-ES) reclama: "Não dá mais para fingir que não está acontecendo nada", protocolando novas denúncias e pedir impeachment de Toffoli. Além de Malta, Eduardo Girão (Novo-CE) também assina o aditamento e diz ter indícios de conflito de interesses e suspeição de parcialidade". No Congresso, a aposta é que, se sair, é uma versão light de CPI com foco no Master e isso no Senado, na Câmara, esquece.

O novo CEO do Atlético-MG, Pedro Daniel, assumiu o cargo com duro confronto pela frente. Do outro lado do gramado, está um esquadrão de credores. Ele já iniciou uma peregrinação junto aos bancos para tentar renegociar o passivo da empresa com generosos deságios. Um dos adversários a ser toureado é o BTG, a quem a SAF deve cerca de R$ 200 milhões. Não é de hoje que o risco de uma recuperação extrajudicial ou mesmo judicial ronda o Atletico-MG, o endividamento passa dos R$ 2 bilhões.



Ainda endividamento: é praticamente quatro vezes a receita - indicador mais usado entre clubes. Trata-se do maior índice de alavancagem do futebol brasileiro. Financistas que já se debruçam sobre os balanços do Atletico-MG chegam a dizer que se fosse uma empresa "comum", os credores já teriam executado garantias e colocado o negócio na lona. Ou seja: sem uma repactuação, o passivo é impagável e a situação do Galo beira o insustentável. O cenário só não é pior porque a SAF acaba de receber um novo aporte de Rubem Menin dono da MRV, do Banco Inter, da CNN, e um de seus maiores acionistas.

Ex-integrante do Departamento de Estado do governo Donald Trump, o historiador Adam Howard, fará palestra no Fórum da Liberdade, maior evento liberal do país, que será realizado em Porto Alegre em 9 e 10 de abril. Atual diretor-executivo do International Chruchill Society, ele vai abordar a relação entre valores ocidentais e orientais no contexto internacional e como os Estados Unidos têm se posicionado.



In – Brincos de curvas orgânicas

Out – Brinco de formas padrões