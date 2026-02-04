Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Eles, que são defensores da democracia, têm que sair com segurança na rua. Não pode usar aviões...

...carreira porque são hostilizados. E o povo, que é antidemocrático, enche as ruas. Antigamente, nenhum ministro precisava dizer que defendia a democracia e era admirado", de Ives Gandra, que defende causas no Supremo desde 1962.

04/02/2026 - 06h00
Nunca a morte, com muita crueldade, de um cachorro, cometida por gente jovem, mobilizou tantos atos pelo Brasil nos últimos dias. O assassinato do cão Orelha teve grande manifestação de protesto, com participações de artistas, no fim de semana, na Avenida Paulista, no vão livre do Masp, em São Paulo. 
MAIS:   uma das manifestantes, à frente, carregava um cartaz onde se lia "Orelha eterno" e mais abaixo, "O Brasil está de luto". Uma observadora dizia que "as pessoas ficam agora mais indignadas com a morte de um cachorro que criança abatida em meio de um tiroteio ou a morte de uma mulher depois de rolar mais de quilômetro debaixo de um carro.

Saúde cara

Ministros do TCU receberam cerca de R$ 883 mil em reembolsos médicos em 2025, uma média de R$ 98 mil para cada um. A verba, destinada a ressarcir autoridades e seus parentes com gastos em saúde, é parte dos R$ 4,3 milhões em penduricalhos pagos aos ministros no ano passado, manobra que permite conceder salários acima do teto constitucional. o TCU impôs sigilo aos documentos que embasaram os reembolsos. O ministro do TCU que obteve o maior benefício "Ressarcimento de assistência médica", no ano passado, foi Benjamin Zymler, com R$ 200,7 mil. Equivale a uma média mensal de R$ 17 mil.

Reunião geral

Independente do que possa ter produzido em virtude do discurso de abertura dos trabalhos do ano no STF pelo presidente Edson Fachin (oficialmente, a Corte começa a funcionar apenas amanhã), ele sabe que não pode criticar abertamente seus colegas. Perderia apoio para implementar as medidas que pretende, inclusive o código de conduta. Se defender a ética em seu mandato, não poderá deixar passar comportamentos de ministros que, na visão dele, mancham a integridade do Supremo. A conversa maior acontece na reunião com todos os ministros da Corte que Fachin marcou para o próximo dia 12.

Vai ficar tenso

Requerimento de convocação que está chegando à CPMI do INSS deixara mais tenso o candidato Flávio Bolsonaro. Trata-se de Leticia Caetano dos Reis, que vem a ser sócia-administradora do escritório de advocacia do "01" desde sua fundação em 2021. Letícia é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, sócio do "Careca do INSS" numa empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e alvo de uma operação da PF por suspeita de lavagem no exterior de dinheiro das fraudes praticadas contra os aposentados. Mais: o escritório funciona no mesmo endereço da mansão comprada por Flávio Bolsonaro há cinco anos por R$ 6 milhões.

Master e INSS: algo em comum 1

Dois dos maiores escândalos da atualidade têm em comum o sobrenome Lewandowski entre os personagens. No caso do INSS, a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos e o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas contrataram Enrique Lewandowski como advogado no processo que investiga ladroagem contra veteranos e pensionistas. O mesmo padrão se repete na bilionária fraude do Banco Master. 

Master e INSS: algo em comum 2

O Master contratou o escritório da família Lewandowski com o patriarca já na cadeira do ministro da Justiça, por R$ 250 mil mensais. Enrique é filho de Lewandowski, ministro durante a vigência do contrato e a PF é subordinada ao titular do ministério. Pedido de convocação de Enrique aguarda votação: tem "peso" e a "influência" de ser "filho de ministro". Requerimento da deputada Bia Kicis (PL-DF) quer quebrar o sigilo bancário de Enrique.

Noite de protestos

A 68ª edição do Grammy Awards aconteceu em 1º de fevereiro, na Crypto.com Arena, e foi caracterizada por várias declarações de artistas em protesto contra o ICE, (polícia de imigração dos Estados Unidos), além de severas críticas  direcionadas ao presidente Donald Trump. Nesta edição, foram adicionadas duas novas categorias: Melhor Álbum de Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum, aumentando o total para 95 categorias premiadas. Para o Brasil, o evento foi memorável, com Caetano Veloso e Maria Bethânia recebendo o prêmio de Melhor Álbum de Música Global por Caetano e Bethânia Ao Vivo, fruto da turnê conjunta que realizaram em 2024 e 2025, que atraiu grandes públicos em todo o país. Caetano já tinha sido premiado anteriormente, mas Bethânia fez história ao se tornar a primeira cantora brasileira a conquistar um Grammy.

Kendrick Lamar destacou-se como o grande vencedor da noite, levando cinco estatuetas (melhor música de rap, melhor performance de rap melódico, melhor álbum de rap e gravação do ano). Ele também garantiu o prêmio de performance de rap por sua participação na música "Chains & Whips", do Clipse, o que lhe permitiu ultrapassar Jay-Z e se tornar o rapper com o maior número de Grammy Awards na história da premiação. Outro destaque foi Bad Bunny, que conquistou 3 de suas 6 indicações. O artista porto-riquenho fez um discurso em que se dirigiu ao ICE, dizendo: "Quero dedicar esse prêmio a todas as pessoas que foram forçadas a deixar suas casas para buscar seus sonhos. A todos os latinos do mundo e a todos os artistas que vieram antes e que mereciam este prêmio. Muito obrigado." Lady Gaga também se destacou ao levar dois prêmios pelo álbum "Mayhem". Entre tantas celebridades que também passaram pelo tapete vermelho da premiação estavam, a modelo Heidi Klum, Chappell Roan, Sharon Osbourne, Queen Latifah,  Miley Cyrus, Kesha, Billie Eilish entre tantas outras. 

Replay de velhas manobras de Dilma

Está nas redes sociais e até em editoriais mais severos: o governo de Lula cumpriu a meta fiscal de 2025, as contas fecharam o ano com déficit de 0,1% do PIB (Produto Interno Bruto), dentro da margem de até 0,25%. No mundo real, contudo, segundo analistas, o déficit foi de R$ 61,7 bilhões (0,48% do PIB), quase o dobro do limite fiscal tolerado e 32% acima do rombo verificado em 2024. Para cumprir a meta, o governo de Lula esmerou-se em excluir da contabilidade diversos itens, como  despesas com sentenças judiciais (precatórios), ressarcimento a aposentados do INSS roubados em seus benefícios e gastos extras com a defesa, saúde e educação. O saldo negativo caiu para R$ 13 bilhões. É uma manobra, artifício ou alternativa, que lembra os tempos do governo Dilma em alguns aspectos e também não é grande novidade. Afinal, já foi usado em 2024. Mais: nos tempos da presidente antes da queda o expediente era chamado de "contabilidade criativa" - e Guido Mantega era o ‘coordenador’.

Sem discurso

Para analistas mais lúcidos, a candidatura de Fernando Haddad em São Paulo seria simples de resolver se Lula tivesse deixado o ministro tocar a economia. Como gastou o que quis e até o que não tinha, deixou Haddad sem discurso e com uma crise fiscal para defender nas urnas. Com Tarcísio de Freitas pela frente, nas eleições governamentais, o que significa derrota certa, Haddad não quer ser derrotado como em vezes anteriores. Quer ajudar na campanha de Lula - e nada além disso. Nos bastidores, Janja detona o ainda ministro.

Reformulação

A TV Gazeta, situado no coração da Avenida Paulista, em São Paulo, está promovendo uma série de mudanças em seu quadro de funcionários. No último mês dispensou  as apresentadoras Carol Minhoto, Pamela Domingues e Camila Galetti que comandavam suas atrações femininas (Mulheres e Você Bonita).  Conforme a direção da emissora, é crucial reconhecer a necessidade de modernização tanto no elenco quanto nas atrações. O próximo desafio será encontrar um equilíbrio entre a inovação e a conservação da memória. A meta é retirar o canal de sua zona de conforto, ampliando sua competitividade no setor publicitário e melhorando seu desempenho nas audiências. A nova temporada do programa Mulheres será lançada em 2 de março, apresentando um formato e uma liderança renovados, e será comandado por Gloria Vanique (ex-Globo e ex-CNN Brasil). A expectativa é que haja um crescimento na audiência, que atualmente está abaixo de 1 ponto de média. A TV Gazeta também está tentando recontratar Ronnie Von, que foi dispensado pela emissora há 7 anos.

Atrás do filho

O presidente Lula está mais do que preocupado: relator do escândalo do INSS, o ministro André Mendonça (é um dos grandes defensores da ida de Jorge Messias, da AGU, a uma cadeira no Supremo) teria cobrado a Polícia Federal sobre uma suposta inércia nas investigações contra Lulinha. O ministro do STF teria questionado a ausência de diligências contra o filho de Lula. Acha que a PF poderia ter pedido, pelo menos, a apreensão do passaporte de Lulinha. Tem mais: a investigação do INSS poderá revelar surpresas a partir de apurações contra Roberta Luchsinger lobista e amiga dos Lula da Silva. 

Terceirizado

Daniela Beyruti, presidente do SBT, que saiu de férias quando a emissora tentava montar uma grade nova para 2026, parece ter concordado que não entende muito do ramo. Acaba de contratar Alessandra Ribeiro, não muito conhecida na área, para cuidar da programação, artístico, conteúdo, comercial e finanças. Tudo o que seria obrigação de Beyruti. O SBT continua em terceiro lugar, muitas vezes perdendo audiência na hora do almoço e fim da tarde para a Band. Alessandra deve apresentar resultados em três meses (!).

Gil em campo

Aos 83 anos, Gilberto Gil continua incansável. O show "Tempo Rei", sua última grande turnê, só termina em 28 de março, em São Paulo, depois de passar pela Argentina e pelo Chile. Ao todo serão 30 apresentações, com uma média de 40 mil pessoas por show. E ele nem pensa em "pendurar as chuteiras", tanto que se apresenta em setembro no Rock in Rio, ao lado do britânico Elton John, de 78 anos. Para manter a forma, Gil faz pilates , assiste peças de teatro e lê livros – uma receita e  tanto, pelo que se deduz.

Mistura Fina

Apesar da ofensiva da oposição contra a atuação de Dias Toffoli no processo envolvendo o Banco Master, as chances de algo contra o ministro do Supremo andar no Senado, como pedido de impeachment, são perto de zero, como já avisou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP) aos colegas. O mesmo com  o ministro Alexandre de Moraes. 
 
Magno Malta (PL-ES) reclama: "Não dá mais para fingir que não está acontecendo nada", protocolando novas denúncias e pedir impeachment de Toffoli. Além de Malta, Eduardo Girão (Novo-CE) também assina o aditamento e diz ter indícios de conflito de interesses e suspeição de parcialidade". No Congresso, a aposta é que, se sair, é uma versão light de CPI com foco no Master e isso no Senado, na Câmara, esquece.

O novo CEO do Atlético-MG, Pedro Daniel, assumiu o cargo com duro confronto pela frente. Do outro lado do gramado, está um esquadrão de credores. Ele já iniciou uma peregrinação junto aos bancos para tentar renegociar o passivo da empresa com generosos deságios. Um dos adversários a ser toureado é o BTG, a quem a SAF deve cerca de R$ 200 milhões. Não é de hoje que o risco de uma recuperação extrajudicial ou mesmo judicial ronda o Atletico-MG, o endividamento passa dos R$ 2 bilhões.
 
Ainda endividamento: é praticamente quatro vezes a receita - indicador mais usado entre clubes. Trata-se do maior índice de alavancagem do futebol brasileiro. Financistas que já se debruçam sobre os balanços do Atletico-MG chegam a dizer que se fosse uma empresa "comum", os credores já teriam executado garantias e colocado o negócio na lona. Ou seja: sem uma repactuação, o passivo é impagável e a situação do Galo beira o insustentável. O cenário só não é pior porque a SAF acaba de receber um novo aporte de Rubem Menin dono da MRV, do Banco Inter, da CNN, e um de seus maiores acionistas. 

Ex-integrante do Departamento de Estado do governo Donald Trump, o historiador Adam Howard, fará palestra no Fórum da Liberdade, maior evento liberal do país, que será realizado em Porto Alegre em 9 e 10 de abril. Atual diretor-executivo do International Chruchill Society, ele vai abordar a relação entre valores ocidentais e orientais no contexto internacional e como os Estados Unidos têm se posicionado.


CLAÚDIO HUMBERTO

"A esquerda está com medo de Flávio Bolsonaro"

Fernando Holiday (PL-SP) ao reafirmar a candidatura do senador para enfrentar Lula

02/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

PT se mobiliza e tenta não encolher no Senado

Sob risco de encolhimento no Senado, o PT corre contra o tempo para tentar ao menos manter a estabilidade da bancada, hoje com nove parlamentares. Seis senadores do partido precisam renovar o mandato, um, Paulo Paim (RS), disse em dezembro que vai se aposentar e, portanto, estaria fora das eleições deste ano. Eleito pela Rede, Fabiano Contarato (ES) migrou para o PT e, com guinada conservadora dos eleitores capixabas, também não terá reeleição tranquila, se é que virá.

Escambo

O PT passou até a instigar candidaturas ao governo, com promessas de apoio, para que o suplente, se petista, assuma a cadeira no Senado.

Vale tudo

É o caso de Omar Aziz (PSD-AM). Se o senador levar o governo amazonense, quem assume o parlamento é a petista Cheila Moreira.

Surra homérica

O PT se preocupa com a situação de Rogério Carvalho (SE). Pesquisas como do Real Time Big Data colocam o petista em 5º, e empatado.

Comeu mosca

Petistas com alguma consciência concordam que o partido demorou para desenhar as chapas, enquanto a oposição se organiza desde 2023.

Governo Lula chama vice-ditadora de ‘presidenta’

O que resta de diplomacia brasileira em Caracas se refere a Delcy Rodriguez, vice-ditadora ou ditadora interina da Venezuela, como “vice-presidenta” ou “presidenta”, em documentos oficiais tipo telegramas ao Itamaraty. Tanto quanto Nicolás Maduro, tirano hoje recolhido ao xilindró, Rodriguez está no poder após se beneficiar de uma das maiores fraudes eleitorais da História. Nem mesmo Lula (PT) teve coragem de reconhecer a “vitória” do amigo ditador, após a falcatrua que escandalizou o mundo.

Novilíngua

O tratamento de “presidenta” é um antigo cacoete imposto por Dilma Rousseff (PT), enquanto presidiu o Brasil até sofrer impeachment.

Agenda folgada

A bajulação a Delcy Rodriguez tem “explicação”: sem acesso a Maduro, era ela, sem muito a fazer, quem dava atenção a diplomatas brasileiros.

Só dava Delcy

As frequentes citações da “Brasemb Caracas” (codinome da embaixada nos telegramas) à vice-tirana, em 2025, hoje sugerem uma aposta.

Sem fila

Catarata como a de Lula é a que tem maior fila de espera para cirurgia no SUS. Mas no caso do petista, não teve demora. O procedimento foi em hospital particular de ponta, em Brasília.

Desmoralizou geral

Os “telegramas” de governos podem ter dados sensíveis, que podem desagradar o governo local, por isso é reservado. Mas, no caso da ditadura Venezuela, amigável a Lula, nem precisava.

Explica aí

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) quer Alexandre de Moraes e sua esposa prestem esclarecimentos na CPI do Crime Organizado. Pediu quebra de sigilo de Viviane Barci para saber do contrato com o Master.

Retomada

A CPMI que investiga a ladroagem no INSS retoma os trabalhos nesta quinta-feira (5). Os trabalhos seguem pelo menos até o próximo mês. Dia 26 de março está marcada a votação do relatório final.

Falando nisso

Carlos Portinho (PL-RJ), presidente da CPMI do INSS, diz que o colegiado trabalha para reverter habeas corpus que livra Maurício Camisotti, até o pescoço no rolo, de comparecer na comissão.

L não

Viraliza nas redes sociais a campanha “L não”. Com direito a hashtag e tudo mais, o movimento é um protesto contra o presidente Lula (PT), que vai tentar se reeleger este ano.

Na pressão

Será na quinta (5) mais uma manifestação, convocada pelo MBL, em frente à sede do Banco Master, em São Paulo. "A gente não vai esquecer uma coisa como essa", diz o deputado Guto Zacarias (União-SP).

É Senado

Com pouquíssimas chances em qualquer uma das cadeiras, Simone Tebet, ainda no MDB, tende a se decidir para disputar o Senado por São Paulo. Como Fernando Haddad (PT), não quer disputar o governo.

Pensando bem...

... no Lula 3, a crise não é só moral.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Bom de copo

Quando o governador pernambucano Miguel Arraes viajava pelo interior, um “kit” sempre o acompanhava: uísque Johnny Walker, gelo e água mineral. O ajudante-de-ordens recebeu recomendação de d. Madalena, preocupada senhora Arraes, para “batizar” as doses de uísque com muito gelo e muita água. O governador descobriu a armação logo no primeiro gole:

- Capitão, o senhor está querendo me gripar?

Cláudio Humberto

"Narrativa para encobrir fracasso fiscal"

Deputado Hélio Lopes (PL-RJ) após Haddad culpar gestão passada por rombo bilionário

31/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Risco de derrota do PT no Nordeste preocupa Lula

O risco real de derrota de ao menos dois governadores petistas no Nordeste acendeu o alerta no PT e impulsiona a ideia de substituição do candidato. Mais do que manter a tutela da máquina estadual, a troca mira preservar votos a Lula no Ceará e Bahia. No Ceará, pesquisas mostram Ciro Gomes (PSDB) em vantagem contra Elmano de Freitas (PT). Ciro deve pedir votos para Flávio Bolsonaro (PL) e melar expectativa petista de repetir vitória de Lula em todos os 184 municípios do Estado.

Chama o padrinho

O ministro da Educação Camilo Santana, que governou o Ceará por dois mandatos, é o cotado para substituir o poste Elmano.

Palácio Rio Branco

ACM Neto (União Brasil) também tira o sono do PT na Bahia e com chance de tirar Jerônimo Rodrigues. O cotado é o ministro Rui Costa. 

Piscou e saiu

O PT esperava diluir os votos da oposição na Bahia entre Flávio e Ronaldo Caiado, que até lançou a pré-candidatura no Estado.

Tem um porém 

Caiado deixou a sigla de ACM Neto e não conta com tanto empenho do ex-correligionário. Outro foco de preocupação é o Rio Grande do Norte.

Órgãos reguladores minguaram até 70% desde 2015

As agências reguladoras passam por forte enfraquecimento da sua capacidade de fiscalização e regulação a cerca de uma década, conforme levantamento do Farol da Oposição, do Instituto Teotônio Vilela Dos 11 órgãos analisados, só a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Comissão de Valores Mobiliários têm mais dinheiro hoje do que em 2015. Outras, como a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), registra redução de 70,7% na sua dotação em termos reais.

Ladeira abaixo

Descontada a inflação, o orçamento deste ano, em R$9,1 bilhões, teve queda real de 25,6% quando comparado com 2015, R$12,2 bilhões.

Capital humano

Além dos recursos financeiros, a queda também pode ser observada no número de funcionários ativos. A redução é de 12,8% desde 2015.

Anvisa desidratada

O número de funcionários ativos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, por exemplo, fiscaliza medicamentos, recuou 28,3%.

Chocolate amargo

Evair de Melo (PP-ES) cobra socorro aos produtores de cacau, que veem o setor sob risco de quebra por falta de normas, “Isso é fruto da irresponsabilidade desse governo com o produtor”, diz o deputado.

Pente fino

"Vamos atrás de cada papel, cada reunião e de qualquer sinal de corrupção que exista dentro deste governo", avisa a deputada Carol de Toni (PL-SC) após novas revelações do escândalo do Banco Master.

Fim dos tempos

O deputado Sanderson (PL-RJ) vê a República em decomposição sob gestão do PT, “Ministro aposentado, que nas horas vagas era ministro da justiça, recebendo R$ 5 mi de banqueiro, promiscuidade em resort".

Pura irresponsabilidade

A debandada de servidores do IBGE, que entregaram os cargos após decisões controversas de Marcio Pochmann, pode ser explicada, diz Osmar Terra (PL-RS). O problema foi “trazer a ideologia para dentro”.

Pode anotar

O deputado Maurício Marcon (PL-RS) traz uma previsão após azedume de servidores dos Correios com Lula e o ministro Rui Costa (Casa Civil), “Logo vão dizer que os carteiros da Bahia são golpistas”.

Só lembrando

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) lembra que, enquanto a fila de espera do INSS bate recorde, na gestão de Jair Bolsonaro o cenário era o oposto, queda em 2022.

Zero novidade

Não que tivesse como ser muito diferente, mas a Polícia Militar detalhou a rotina de Jair Bolsonaro na prisão. Não passa muito de caminhada, fisioterapia, algumas visitas e atendimento médico.

No camarote

Lula já desenha a agenda para curtir a folia de Carnaval, este ano. A primeira-dama Janja vai a tiracolo. São ao menos dois os destinos escolhidos pelo petista, o Rio de Janeiro e a Bahia. No camarote, claro.

Pensando bem...

...detalhar contrato milionário com esposa de ministro é só um detalhe.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Candidato a patife

O bravo senador Jefferson Péres (AM) decidiu disputar com o colega Cristovam Buarque (DF) a candidatura do PDT para a sucessão de Lula (PT), ao final do seu primeiro governo. Péres estava intrigado com a transformação dos presidentes, depois de eleitos: “Será que você vira patife ao chegar ao poder? Gostaria de ser testado...”

