"Em 2023, a cada dia cerca de 3 brasileiros, em média, morreram de dengue no país",

Os estados brasileiros caminharão para um precipício juntos neste ano: nenhum deles terá superavit fiscal em 2024. A perda de arrecadação em 2023 ficou entre 16% e 18% e na área de energia elétrica a queda da receita alcançou 83%, entre 2022 e 2023.

Mais: o PIB deste ano, também será inferior ao do ano passado e a perda de arrecadação continuará em 18%. É um ano de eleições e os gastos não serão inferiores ao do ano passado. Fernando Haddad não escapará de rodada de renegociação das dívidas das unidades da Federação.

De volta

ao trono

A super modelo canadense Linda Evangelista, 58 anos, aos poucos vai voltando a modelar após um hiato de 6 anos quando se submeteu a CoolSculpting (procedimento para diminuição das células de gordura), só que ela teve um efeito colateral chamado “hiperplasia adiposa paradoxal” (HAP), que a deixou com o rosto deformado. Mesmo sem trabalhar ela nunca deixou o posto de rainha e fica feliz quando ouve de jovens modelos de que ela é a inspiração. Se reinventando, ela também venceu duas batalhas contra câncer de mama (2018 e 2022), até que optou por mastectomia bilateral. “Acho que cicatrizes são como troféus”. Mais ousada ela aparece na capa da V Magazine e da The Travel Almanac e faz uma reflexão sobre tudo que passou. “Eu não me culpo mais. Não sou mais severa comigo mesma. E o que as pessoas sentem por mim ainda me incomoda um pouco, mas costumava me incomodar bastante. Sei agora que não fiz nada de errado. Por muito tempo, achei que tinha feito. Não estou completamente livre das sequelas, mas trabalho para me desprender da culpa e da vergonha. E não vou deixar isso arruinar minha vida. Eu não teria ficado trancada se soubesse quantas pessoas se importavam comigo”.

Cargo na Vale é

brinde atrasado



Desprestigiada depois do impeachment, Dilma Rousseff viveu com pensão de ex-presidente, assessores e motorista pagos pelo governo, carro e distância do poder – e do PT. Queria ser senadora e perdeu longe. Em 2022, reapareceu na campanha de Lula (ele dizendo que ela havia sido vítima de um golpe) e na vitória estava ao lado do presidente eleito para o terceiro mandato. Já empossado, deu de brinde à companheira um cargo em Xangai: presidente do Banco dos Brics (Novo Banco de Desenvolvimento) com R$ 290 mil mensais entre salário e benefícios. Agora, o mesmo Lula quer dar outro brinde, desta vez ao ex-ministro Guido Mantega, afastado depois do mesmo episódio, acusado por parte da crise econômica e fora da vida pública. Ganhou o apelido de “italiano” em várias esferas, desapareceu, não deu mais as caras e vinha ocupando o cargo de pesquisador na FGV. O presidente petista quer recompensar Mantega e enfiá-lo no conselho de administração da Vale, onde o salário pode chegar a R$ 100 mil mensais.



Na escola

do coração



A modelo e apresentadora Adriane Galisteu ousou ao divulgar que estará novamente no desfile da escola de Samba carioca Portela (a segunda agremiação a se apresentar na segunda-feira, 12 de fevereiro). Galisteu também anunciou que será a rainha do Camarote Allegria na Marquês da Sapucaí. Ainda no primeiro semestre de 2024 a apresentadora lançará seu documentário Barras Invisíveis. A modelo também relatou que não foi procurada por ninguém da produção da série sobre o piloto Ayrton Senna produzido pela Netflix. “Não sei que história eles vão contar, nem o tipo de Galisteu que vamos assistir. É entretenimento. As pessoas que assistem a filmes, novelas e seriados sabem que estão assistindo a tramas que, não necessariamente, retratam a realidade. Se fosse para retratar a realidade, talvez eu tivesse sido chamada para conversar, contar minha história. Não sei o que virá e está tudo bem”.



Brecha

Na transição, o nome de Guido Mantega foi lembrado para a Fazenda, mas até os veteranos petistas foram contra. Seria uma má imagem agregada ao mandato 3 de Lula. Nos primeiros meses, o presidente queria ver Mantega na presidência da Vale. Não deu e agora, caso Eduardo Bartolomeo, presidente da empresa, pode esticar no cargo até abril de 2025. E aí, numa das vagas da Previ, Mantega pode virar conselheiro (uma reunião por mês e atuação obrigatória em dois comitês internos). Se Bartolomeo não tiver seu mandato esticado, fica mais difícil.



“Calote”



Nos círculos da economia – e até mesmo entre muitos históricos petistas – a volta de Guido Mantega à cena, se a manobra na Vale der certo, não é muito aplaudida. No passado petista, foi ministro do Planejamento, presidente do BNDES e ministro da Fazenda em dois mandatos de Lula (e mais parte do governo de Dilma). Foi confirmado no posto já no período de transição. Na época da Lava Jato, teve sua vida financeira revirada: a PF descobriu R$ 35 mil num banco e R$ 600 mil no exterior (ele assumiu). Detalhe: na campanha que deu a primeira vitória a Lula, Mantega era responsável pela área econômica – e até a favor do “calote” da dívida pública.



Administrativa

Lula pretende lavar as mãos na reforma administrativa, mas quer faturar em cima de Arthur Lira para que saia ainda este ano. Lira quer associar a aprovação à sua gestão na presidência da Câmara, onde seu mandato terminará em fevereiro de 2025. A essência da reforma não deverá ser de cortes radicais nos salários (o Judiciário pode acabar pagando mais). Estão previstas regras novas para o emprego público, auditoria de performance do funcionalismo, obrigação de reciclagem, normas para concursos e ações para aumento de produtividade. Lula quer jogar parado, só se mexerá se a reforma andar.

RESSUSCITADA

A delação premiada homologada pela então ministra do STF, Rosa Weber, de Eike Batista, que já foi um dos grandes bilionários brasileiros (capa de Forbes, Money e outras revistas) – quem diria – está sendo ressuscitada pela Polícia Federal, apesar da Lava Jato estar praticamente encerrada. Os federais começaram a intimar representantes de grandes bancos a apresentarem suas explicações por fraudes no valor de US$ 1 bilhão por Eike. São elas J.P. Morgan, Goldman Sachs, BTG Pactual, Itaú BBA, Deutsche Bank, Morgan Stanley e Credit Suisse.



Nada a ver

Muitas figuras da cena nacional insistem em comparar a volta de Marta Suplicy ao PT, que será candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL), uma repetição do ex-tucano Geraldo Alckmin que trocou seu partido pelo PSB e hoje é vice-presidente e ministro de Lula. Os petistas são contra a volta de Marta, não apostam numa relação legal com Boulos. Tucanos também não gostaram de ver Alckmin fazendo sua troca. A diferença é que hoje é respeitado não apenas por ex-tucanos como socialistas e até mesmo figuras ligadas a Lula e historicamente ao próprio PT.

MAIS VIAGENS

Orlando, Miami, Amsterdã, Paris, Londres, Dubai e outros tantos destinos internacionais estão na pauta de viagens que a Petrobras bancou para funcionários em 2023. O acumulado até agora (ainda não há dados de novembro e dezembro do ano passado) já chega a R$ 31,4 milhões, com diárias e passagens. Só em abril, R$ 5,7 milhões. Em fevereiro, uma viagem de 11 dias entre Bristol e Paris saiu por R$ 26,2 mil e em janeiro uma viagem de funcionários com sete destinos custou R$ 75,6 mil.

Fraude com IA

A temporada de fake news eleitoral já começou em todo o país e com uma modalidade de conteúdo ainda mais difícil de ser identificado. Em três estados – Amazonas, Rio Grande do Sul e Sergipe – a PF investiga suspeitos de uso de inteligência artificial para criar falsos áudios de prefeitos que tentarão ser reeleitos este ano e de um deputado federal que trabalha na campanha da mulher chefe de executivo municipal que também quer ser reeleita. A técnica de adulteração de sons e vídeos é chamada de deepfake, no qual voz, jeito de falar, tudo é recriado artificialmente. Há sinais em outras cidades também.



Mais abate

Dois meses depois de comprar o abatedouro de suínos da Cooperativa Languiru, em Westfália, no Rio Grande do sul, por R$ 80 milhões (e agora quer comprar uma fábrica de ovos em São Paulo), a JBS conseguiu incluir a unidade de inspeção que Administração Geral de Alfandegas da China começou a fazer em 28 frigoríficos brasileiros. O objetivo é habilitar mais fornecedores de carne bovina e suína para aquele país. A unidade gaúcha é operada pela Seara e novos investimentos nela elevarão o abate para 3,4 mil animais por dia, em dois turnos.

RECORDE

A crise, motivada por fraude, da Americanas afetou de grandes bancos a microempresas: 371 atividades listadas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas foram atingidas com pedido de recuperação judicial da varejista. Há um ano, a empresa recorreu à Justiça depois de vir à tona um escândalo financeiro que resultou em R$ 42,5 bilhões em dívidas. De cara, são 36 bancos e instituições financeiras que concentram 83,4% do crédito. E 3.607 micro e pequenas empresas também figuram nessa lista, além de mais de 5.000 grandes e médias empresas.

MISTURA FINA

EM 2023, Geraldo Alckmin reduziu 75,3% das despesas administrativas da Vice-Presidência em relação ao ano anterior e 64,12% em comparação com a média dos quatro anos da gestão passada. Seu antecessor foi Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro. As despesas incluem energia elétrica, água e esgoto do Palácio do Jaburu, diárias de servidores e passagens aéreas. O quadro do pessoal foi enxugado em 37,2%.

DEPOIS que foram divulgadas as medidas de economia feitas por Geraldo Alckmin na área administrativa e especialmente no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente, figuras dotadas de bom humor e dose de ironia que circulam pelo Planalto resolveram ‘eleger’ o econômico ocupante da casa como “presidente dos sonhos de Fernando Haddad”, cuja luta diária na Fazenda é cortar despesas do governo. Se a piada chegou até Lula, ele preferiu não comentar e por outro lado, Haddad gostaria que a brincadeira não chegasse até Lula.

APESAR de ter ampliado a faixa de isenção do IR, o governo manteve a injustiça tributária com a classe média. É a conclusão da Associação Nacional dos Auditores Fiscais (Unafisco) após cálculos com a atualização da inflação acumulada até dezembro. A defasagem na tabela do IR agora chega a 134% na faixa de isenção e 159,7% nas demais faixas, entre 1996 e 2023. A Unafisco acha que 13,6 milhões de contribuintes deveriam estar isentos.

O POLÊMICO presidente da Argentina, Javier Milei, que não consegue avançar com seu plano de mais de 300 medidas (a maioria, inconstitucionais), devido as posições do Congresso e da Justiça de lá, vai virar boneco de Olinda pelas mãos do artista Leandro Castro, da Embaixada dos Bonecos. Castro ainda está em dúvida se mantém um boneco com a imagem de Jair Bolsonaro. No Carnaval passado, saiu e foi logo recolhido.

À EXCEÇÃO da China (7%), salta à vista perfil de pedidos de proteção de patentes registrados no Brasil em 2023. Países com reconhecido avanço tecnológico na Ásia, como Japão e Coreia do Sul, não estão em destaque no relatório que o INPI entregou ao ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. Os Estados Unidos na ponta (30%), vindo a seguir o Brasil (20%), a China e Alemanha (6%). O jejum asiático é fácil de compreender: o Brasil não é conhecido por ser emérito cumpridor de regras, suas manobras são previsíveis e sua burocracia é de assustar.

É UMA modalidade de plus para determinadas viagens aéreas de empresas brasileiras: passageiro da classe econômica pode pagar uma taxa extra para sentar-se na primeira fila, o que lhe dá maior liberdade nas pernas e primazia de descer da aeronave. No voo 3265 da Latam, um passageiro considerado da “elite black” (é assim que são rotulados) pagou mais por um assento do tipo mais foi engabelado. Perdeu dinheiro e ainda ouviu da funcionária: “Se o senhor quiser embarcar, será na fileira 10”.

