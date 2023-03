“Enquanto antecessor de Tarcísio, gostaria de transferir o meu apreço. Estou satisfeito de ver um governo que conduz de forma adequada, precisa e efetiva São Paulo”,

do ex-governador paulista JOÃO DÓRIA //elogiando a maneira que Tarcísio de Freitas está conduzindo o estado.

Mesmo com grande capilaridade no transporte público, São Paulo está no 48º lugar no ranking de pior trânsito do mundo. Londres se encontra em 1º, seguida de Chicago e Paris. Entre os municípios brasileiros, a cidade é a líder.

Mais: em seguida vem a cidade Belo Horizonte, em 49ª posição. Ao todo, são 115 milhões de veículos no Estado de São Paulo. Só na capital, os motoristas perdem 56 horas no trânsito e circulam numa velocidade média de 22,4 km/h.

Protestos

As conversas entre Fernando Haddad e Geraldo Alckmin com os representantes das classes trabalhadoras chamam também a atenção pelo timing. Ocorrerão às vésperas dos protestos convocados pela centrais sindicais para o próximo dia 21 de março. As entidades prometem manifestações contra os juros altos não apenas em frente à sede do Banco Central em Brasília, mas também em todas as demais cidades que tiverem representações da instituição. Assessor próximo de Alckmin arrisca que todo esse movimento vai bater na porta do presidente do BC, Roberto Campos Neto, a quem é atribuída a responsabilidade pelos juros altos e por zelar pelo pleno emprego.

ALCKMIN 2026

Nesses dias, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e o vice-presidente e também ministro (Desenvolvimento) Geraldo Alckmin terão encontro com lideranças sindicais, que querem encaminhar propostas nas tentativas de acelerar a geração de emprego (passa pelo aumento de postos de trabalho na indústria). Durante a campanha, Alckmin teve papel relevante na interlocução com o movimento sindical. Há quem aposte que essa relação teria um pé em 2026 (o que também Haddad não tira da cabeça). O vice-presidente não quer ser identificado apenas com questões do empresariado.

Salário

A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) bancou em janeiro, o salário de R$ 131 mil para o superintendente André Ricardo B. Vanderlei. Mesmo sem os penduricalhos que engordam o salário, o vencimento básico de R$ 60,9 mil do engenheiro eletricista é distante da realidade dos brasileiros. Coisas como “benefícios” (R$ 1,7 mil), “funções (R$ 9,3 mil) e “outros recebimentos “ (R$ 59 mil) turbinam o salário. Para comparar: a Sabesp, 3ª no ranking global de empresas de saneamento, paga entre R$ 16 mil e R$ 89 mil a seus superintendentes. A Caesb está em 360º lugar.

QUESTÃO DE RISCO

O alto comando petista está preocupado com a informação de que o ex-governador carioca Sérgio Cabral pretende colar em Lula, ou seja, dar declarações de apoio e torcer publicamente pelo presidente. Cabral gostaria de pegar carona na imagem de Lula. O perigo é a ação de bolsonaristas, que usa expedientes mais do que conhecidos. Exemplo: no Carnaval, fotos de Sérgio Cabral e Eduardo Paes abraçados no sambódromo como se o encontro tivesse ocorrido neste ano bombardearam as mídias digitais. Detalhe: a foto é de 2016.

Tapete vermelho mais esperado

No domingo (12) foi o estendido o tapete vermelho mais esperado de todos no Teatro Dolby Hollywood, em Los Angeles, para 95.ª cerimônia do Oscar, que foi comandado pelo apresentador e comediante Jimmy Kimmel.

O grande vencedor da noite foi o filme Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo, que teve 11 indicações e levou sete estatuetas: melhor filme, melhor direção e roteiro original, melhor atriz Michelle Yeoh (primeira foto à esquerda), melhor montagem, melhor ator coadjuvante e atriz coadjuvante Jamie Lee Curtis (na segunda foto com Cara Delevingne).

Quem chamou também a atenção no tapete com muita transparência foi a cantora Rihanna (terceira foto), exibindo sua silhueta da segunda gravidez, que subiu ao palco para apresentar a música Lift me up, tema do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre que concorria na categoria canção original, mas não levou; assim Lady Gaga (quarta foto) que chegou num vestido transparente da versasse, mas se apresentou de jeans, camiseta e cara lavada; e a sempre elegante Cate Blanchett, que também perdeu sua estatueta na categoria melhor atriz.

Combinando o que falar

Valdemar Costa Neto, dono do PL, não abre a boca sobre o escândalo das joias sauditas e gostaria que nem Jair Bolsonaro e tampouco a ex-primeira-dama Michelle ainda permanecesse mais um tempo na moita.

Ela não pensa assim: se o marido joga recuado, Michelle quer avançar especialmente porque no próximo dia 21 toma posse no PL Mulher, com muita festa – e muitos jornalistas presentes.

Por tudo isso, vai discutir em Orlando (saiu de lá em 26 de janeiro para cuidar da escola da filha Laura e alugar uma casa para a família em Brasília) com o próprio Bolsonaro que cada um falará sobre as joias – e o envolvimento deles. Michelle quer alinhar a defesa com o maridão.

Por outro lado, acaba de alugar uma casa no Condomínio Solar de Brasília. Pagará de aluguel R$ 12 mil mensais.

Exemplo de superação

A empresária e consultora de moda Costanza Pascolato, aos 83 anos, capa da revista Marie Claire, mostra que é um exemplo de superação.

E nem vamos falar de sua elegância, tanto nas roupas quanto na educação. Resumindo sua história casou-se aos 22 anos com Robert Blocker com quem teve duas filhas.

Após dez anos teve uma separação conturbada na qual perdeu por quatro anos a guarda das duas filhas e foi deserdada; teve uma paixão ardente aos 32 que acabou virando o seu segundo casamento com Giulio Cattaneo (com quem ficou 20 anos até seu falecimento).

Teve câncer, depressão, se superou e ainda encarou o terceiro casamento com o jornalista Nelson Motta. E resumiu em uma frase o que é ser elegante: “A elegância duradoura com certeza tem relação com a inteligência, porque ela traz uma personalidade por trás”.

Pesquisa

Valdemar Costa Neto não desiste da ideia de transformar Michelle Bolsonaro numa alternativa para as urnas de 2026: agora, encomendou pesquisas qualitativa e quantitativa para medir o pulso do eleitorado nesses primeiros meses do ano – e inclui o nome da ex-primeira-dama. Quem cuida das pesquisas é Duda Lima, marqueteiro de confiança de Costa Neto e quem também cuidou da campanha de Bolsonaro (quando os filhos do então presidente deixavam). Michelle, à proposito, tem bom eleitorado entre os evangélicos.

Feminicídio

Ainda que seu cargo no novo Gabinete de Ações Estratégicas em Políticas Públicas não esteja oficializado, Janja já vem atuando em várias áreas. Detalhe: ela acompanhará as pautas prioritárias mas não fará proposição ou execução de políticas públicas. Não terá salário, uma vez que o governo não pode empregar familiares do presidente. No gabinete, estarão quatro assessores que já trabalham com Janja. Na comemoração do Dia Internacional da Mulher, ela anunciou que também deverá ser tratado no gabinete os casos de feminicídio no país.

Novo sócio

A Copersucar vem mantendo conversações com outros grandes grupos globais para uma possível parceria na comercialização de açúcar. Um desses nomes seria a alemã Nordzucker, segunda maior produtora de comodity na Europa. As tratativas passam pela entrada no capital da Alvean, a trading da Copersucar. Na prática, seria um substituto para a Cargill que, há dois anos, vendeu sua parte no negócio para o grupo brasileiro. A Alvean é uma das maiores tradings de açúcar do mundo, movimentando quase cinco milhões de toneladas na última safra.

CARROS ELÉTRICOS

A chinesa Changan pretende produzir veículos elétricos no Brasil e representantes da empresa já teriam mantido conversas com os governos de Goiás e de São Paulo, estados candidatos a receber a nova fábrica; a companhia se juntaria às conterrâneas Great Wall e BYD. A primeira comprou a fábrica da Mercedes em Iracemápolis (SP) e já anunciou a produção de um veículo híbrido. A BYD já produz ônibus elétricos no país e pretende entrar no segmento de automóveis. A Changan (estatal) é uma das três maiores montadoras da China.

MISTURA FINA

SONIA Guajajara, primeira ministra dos Povos Indígenas no Brasil, vai trabalhar, todos os dias, de cocar. Para reuniões e eventos importantes, mantém o cocar, só descansando em situações mais íntimas no ministério. No gabinete, mantém duas peças de reserva. Seus cocares lembram os dos chefes indígenas americanos (como se vê nos filmes), feitos na terra Araribóia, no Maranhão. Sonia tem diplomas de nível superior em enfermagem e letras. Em 2018, foi vice de Guilherme Boulos.

A ATRAÇÃO especial convidada pelo Conselho Superior de Economia da Fiesp para falar sobre o arcabouço fiscal foi o secretário da Política Econômica, Guilherme Mello, considerado um dos bons nomes do bloco que funciona com Fernando Haddad (Fazenda). Quem estava lá, achou que o convidado não falou tudo o que sabe. Mais: o encontro era presencial totalmente, para evitar vazamentos que ocorriam no passado, além de ser presencial, eventos semelhantes poderiam ser acompanhados pelo YouTube.

A PRIMEIRA-dama Rosângela da Silva, a Janja, já começou e Lula também deverá aderir às lives semanais, sozinho ou acompanhado de algum ministro e falando dos mais diversos assuntos: é o que Jair Bolsonaro sempre fez. E mais: a partir de abril, Lula fará visitas semanais aos estados, com preferência em encontros com a população. Também o ex-presidente era adepto dessa prática.

VETERANOS diplomatas garante que, nos últimos 50 anos, nunca viram um chefe de estado dar a outro duas caixas de joias e uma delas, contendo peças que somadas valem R$ 16,5 milhões. Para eles, contudo, o caso não deve afetar as relações com os árabes, apesar da repercussão negativa para a imagem do Brasil, o chanceler brasileiro Mauro Vieira mantinha reunião com o ministro de negócios estrangeiros da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan al Saud e o caso não foi tratado.

PARA quem não sabe: na área comercial, a Arábia Saudita é o maior importador de produtos brasileiros entre os países árabes. Os sauditas compram carne de frango, açúcar, milho e derivados de soja. Por outro lado, a Arábia Saudita é um dos principais fornecedores de petróleo para Brasil. com o salto na cotação do produto, devido aos efeitos da guerra na Ucrânia, a balança comercial com aquele país, no ano passado, teve um déficit de cerca de US$ 2,4 bilhões – óleo cru, fertilizantes e boras de plástico – somaram US$ 5,3 bilhões em 2022.

A INDICAÇÃO da economista Clarice Coppetti para a diretoria executiva de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras já provoca desconforto entre os futuros conselheiros da estatal, a quem caberá referendar ou não a escolha. O nome de Clarice, funcionária de carreira da Caixa, remete a um passado nebuloso e um dos maiores escândalos dos governos do PT, o mensalão. Em 2005, o primeiro mandato de Lula, surgiram denúncias da participação da economista em um suposto esquema de arrecadação de recursos para o partido montado dentro da Caixa.

